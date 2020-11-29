Destiny 2: Beyond Light — Темные времена





Если лучшим временем для того, чтобы новички могли подключиться к исследованию игровой вселенной Destiny, был выход New Light, то Beyond Light — однозначно худшее время для новоприбывших, поскольку игровой мир сейчас переживает сильнейший кризис за всю историю, а само дополнение убирает из игры гораздо больше контента, чем вводит.

Destiny 2: Beyond Light ЖанрMMOFPS

ПлатформыPlayStation 4/5, Xbox One/Xbox Series X, Google Stadia, Microsoft Windows

РазработчикиBungie

ИздательBungie

Сайт, Steam

Тьма, к приходу которой мы готовились все это время, уже здесь. Флот кораблей-пирамид вторгается в солнечную систему и начинает сжимать кольцо, постепенно лишая человечество доступа к другим планетам и их спутникам. Но надежда остается — практически безжизненная в последнее время громадная сфера Стражника исцеляется и начинает принимать свою истинную форму, а на сцену выходят наши давние знакомцы с весьма неожиданным предложением — принять Тьму и использовать дарованные ею силы, чтобы остановить вторжение. Хотя давайте забудем на мгновение нависшую над человечеством угрозу и разберемся с тем, чего лишает нас вторжение пирамид. А список получается внушительный.

Во-первых, искренне надеемся, что вы успели завершить свои дела в ранних кампаниях Destiny 2, поскольку из игры был убран весь сюжетный контент вплоть до дополнения Forsaken. Следите за руками, что говорится. Раз — и пропали Ио, Марс, Меркурий и Титан, вместе со всеми активностями, связанными с этими локациями. Два — минус семь налетов, одиннадцать карт и семь режимов Горнила, пять рейдов, Гамбит Прайм и две карты для этого режима, Паноптикум, Черный арсенал, Зал Славы и еще кое-что по мелочи. Три — и все ваши любимые древние экзотики превращаются в тыкву, получая ограничение по максимальному уровню прокачки. Теперь они могут быть максимум 1060 уровня, в то время как базовая экипировка стартует со 1050. Здравствуй, о дивный новый мир.

И, с одной стороны, можно сказать, что не все так плохо, поскольку у ветеранов пропавший PvE контент уже не пользовался особой популярностью, да и исчез он не безвозвратно, а отправился в Destiny Content Vault, где разработчики могут его переработать и вернуть в игру в несколько видоизмененной форме, экзотики, какими бы полюбившимися они ни были, стоит все-таки обновлять время от времени, а коллекционеры так и вовсе смогут теперь докупить недостающие предметы в новом магазине. Но если с точки зрения опытных PvE-ориентированных Стражей эти изменения — не более чем досадное неудобство, и из этого лагеря в основном звучат возмущения относительно невозможности использовать полюбившуюся пушку, то у PvP-игроков ситуация более чем печальная. Мало того, что активностей в игре для них осталось кот наплакал, так еще и баланс сломан напрочь. Последнюю проблему Bungie пытается поправить патчами, но пока не особо успешно. Впрочем, к этому вопросу мы вернемся несколько позже. Хуже всего, вне всякого сомнения, придется новичкам. Откровенно говоря, мы советуем воздержаться от первого знакомства с игрой в ближайшие пару месяцев, дайте ей время обрасти новым контентом.

Что же Beyond Light предлагает взамен? Как ни странно, не слишком много, Bungie окончательно перешла к выдаче сюжета небольшими порциями, так что не ждите возможности напрямую схлестнуться в Тьмой в обозримом будущем, эта сюжетная арка, судя по заявленной дорожной карте разработчиков, будет развиваться следующие два года. Ну а пока что дружно приветствуем возвращение Экзо-незнакомки, с которой в последний раз мы виделись еще в первой части игры, и на этот раз у нее, к счастью, есть время на объяснения. Экзо-незнакомка вместе с Эрис Морн и Скитальцем уже овладели силами Тьмы, открыв для себя новый элемент — Стазис, и предлагают Стражу сделать то же самое. Предложение, мягко говоря, сомнительное, поскольку идет вразрез со всем, что мы делали до сих пор, но это даже не самый спорный момент в дополнении. Дело в том, что Тьма предложила свои силы не только человечеству, но и Падшим, и среди них нашлась та, кому это предложение пришлось по нраву. Келл Тьмы Эрамис из Дома Спасения также овладела Стазисом и принялась строить новую, независимую от машин, империю Падших (или Эликсни, как они сами себя называют) на спутнике Юпитера Европе. Встреча игроков с Домом Спасения начнется с помощи попавшему в беду Вариксу, и, будь на то моя воля, я бы дал Падшим сперва окончательно разобрать беглого келла и лишь потом начал бы разбираться с Эрамис, но выбора разработчики не дают.

Собственно, начало Beyond Light посвящено знакомству Стража с силами Стазиса и помощи Вариксу в уничтожении Эрамис и ее приближенных, а стартовавший вскоре после релиза сезон “Охота” расскажет о том, как богиня войны Улья Зиву Арат решила воспользоваться неразберихой, вызванной вторжением Тьмы. Охотиться, собственно, придется на приспешников Зиву Арат, а помогать нам в этом будет воскресший в виде Стража Ульдрен Сов. Где-то в лучшем из миров Кейд-6 уже, наверное, разбил лицо рукой, наблюдая за происходящим.

Прохождение основной части сюжета едва ли займет у вас пару вечеров, после чего игровой процесс сведется к выполнению поручений (хотел бы сказать разнообразных, но нет, в подавляющем большинстве случаев это “убей X врагов в зоне Y способом Z”) ради открытия дополнительных квестов, прокачки навыков стазиса и подбора экипировки для похода в новый рейд, который, в лучших традициях Destiny, является самой интересной и сложной частью дополнения. В тех же лучших традициях Destiny сложности рейда начинаются еще до того, как вы приступаете к его прохождению, поскольку никаких внутриигровых возможностей для сбора рейдовых групп в Destiny 2 до сих пор не предусмотрено, разработчики в который раз обещают уделить этому вопросу внимание, но пока что добро пожаловать на тематические форумы или каналы в Discord. Причем сам по себе «Склеп Глубокого камня» выглядит очень впечатляюще, и пройти его стоит хотя бы ради сюжета — Падшие на Европе нашли возможность проникнуть в старую лабораторию Кловиса Брея, в которой появились первые экзо, и Стражам нужно остановить их во что бы то ни стало, раскрыв параллельно несколько тайн, касающихся самого Брея и экспериментов, которые он проводил. Мой клан, к сожалению, практически вымер, не пережив Shadowkeep, так что с прохождением рейда я пока что знаком только по традиционной Raid Race на Twitch, но даже так он выглядит на порядок интересней прошлогоднего “Сада Спасения”.

Мы уже несколько раз говорили о силах Стазиса, которые дарует Тьма, пришло время остановиться на них чуть подробней. Фактически это новый подкласс персонажа, построенный вокруг подчинения стихии льда. Причем во время прохождения игроки открывают только сам подкласс, а все сопутствующие навыки приходится фармить — в основном, опять же, убивая определенное количество врагов с помощью стихии льда, нанося им ледяной урон, замедляя льдом… картинка, думаю, примерно понятна. Так вот, в PvE Стазис работает как максимум нормально, это не атакующий и не защитный подкласс, а что-то посередине, основная задача моего Титана с включенной ледяной стихией — контроль поля боя, навыки стазиса позволяют задерживать волны врагов, воздвигать ледяные стены, прикрывающие от мощных дальнобойных атак, и вообще дают переводить дух в сложных ситуациях, однако не могу сказать, что у меня возникло огромное желание отказаться от Солнцелома во время выполнения поручений на Европе, если того не требовали условия заданий. А вот в PvP Стазис это катастрофа, варлоки со стазисом — катастрофа вдвойне. Начнем с того, что всевозможные замедления и обездвиживания в Горниле вообще крайне неприятны, а стазисные гранаты изначально замораживали на 4.75 секунды, что уже было смертельным приговором. Можно было, конечно, попробовать сбить заморозку, но на это уходило почти 3 секунды и сто единиц здоровья, так что объективно делать этого уже не имело никакого смысла. Варлоки же вдобавок ко всему вместо ближнего удара швырялись ледяными сосульками, а во время ульты успевали заморозить и разбить всех вокруг задолго до того, как у противника появлялась возможность хотя бы прицелиться в ответ. С последними патчами и гранаты, и варлоков немного понерфили, и теперь летающего и плюющегося сосульками гада можно снять парой метких попаданий, однако стазис все еще очень плохо сбалансирован и продолжает разрушать PvP, которое и так настрадалось после выхода Beyond Light.

Оценивать новые дополнения к Destiny 2 на старте — задача неблагодарная, особенно учитывая текущий подход Bungie, в котором выдача нового контента привязана к сезонам. Поэтому Destiny 2: Beyond Light вызывает смешанные чувства — с одной стороны, завязка интригует и уже кажется интереснее Shadowkeep, вторжение Тьмы прямо влияет на всю игровую вселенную, а не просто происходит где-то на горизонте. Европа выглядит восхитительно, а периодически случающиеся снежные бури вносят элемент неожиданности в игровой процесс. С другой — огромное количество контента попало под нож, а адекватной замены предложено не было. Новых экзотиков, способных заменить старые, пока что не наблюдается, а Европа успевает надоесть во время бесконечного бэктрекинга из-за вынужденных поездок через всю карту — все активности сосредоточены в основном в северо-восточной ее части, тогда как точки быстрого перемещения расположены на юге и… на юге. В итоге Destiny 2: Beyond Light увлекает не столько игровым процессом, сколько сюжетом. Расстраивает, правда, тот факт, что очередная его порция оказывается спрятанной за стеной гринда.