DevGAMM Kyiv 2018: по итогам конференции

В начале февраля в Киеве прошла конференция разработчиков игр DevGAMM Kyiv 2018, первый с 2014 г. форум такого рода у нас в стране, собравший геймдевелоперов Украины и стран ближайшего зарубежья. Что интересного было на этом мероприятии и каким получилось возвращение DevGAMM на родину, читайте в нашем материале.

Место проведения и организация

DevGAMM Kyiv 2018 проходил в новой для конференции локации вместо привычного Premier Hotel Rus. Несомненное преимущество «Руси» – расположение практически в центре Киева, нивелировалось не очень удобными конференц-залами и отсутствием доступных кафе и ресторанов в окрестностях, да и сам отель, построенный еще при Советском Союзе, является в некотором роде пережитком прошлого. Новая же локация, конгресс-холл «Космополит» на Шулявке, хоть и находится не в центре и ограничен по вместительности (до 1000 человек), показался нам более приспособленным для подобного рода мероприятий. Несколько залов различной вместительности с современным оборудованием расположены здесь вокруг центрального холла, где разработчики разных компаний и специализаций сталкивались в перерывах и общались между собой, что очень важно для подобного рода конференций.

Хочется отметить и великолепную организацию мероприятия. Команда DevGAMM за десять лет досконально отточила все процедуры, так что никаких задержек выступлений, никаких сбоев при регистрации участников, проблем при проведении встреч и презентаций замечено не было. Отлично сработано.

Программа

В течение двух дней конференции посетители могли прослушать более 40 мастер-классов, докладов и круглых столов с участием ведущих разработчиков из отечественных и зарубежных компаний. Интересно, что многие из докладчиков, делившиеся своим опытом со сцены DevGAMM Kyiv 2018, десять лет назад, на первых FlashGAMM, сами были в роли молодых разработчиков и внимали гуру. Теперь им самим есть что рассказать о создании успешных компаний, выпуске хитовых игр, финансовых или маркетинговых тонкостях, секретах работы программистов или художников. Честно говоря, наблюдать такую трансформацию и профессиональный рост очень приятно.

Условно все лекции/мастер-классы DevGAMM Kyiv 2018 можно разбить на две части. Первые – посвященные секретам мастерства в определенных сферах разработки игр: программирование под различные системы, арт, организация собственного времени и производственных процессов, разработка игрового интерфейса, дизайн открытых миров, хитрости работы с VR, привлечение инвесторов, создание нарративных механик, разработка собственного движка, работа с сообществом и ошибками, скриптование и Motion Capture. Лекции подобного рода, ориентированные на профессионалов в конкретных сферах деятельности, проходили в три потока в малых залах конгресс-холла «Космополит».

В то же время на центральной сцене, в Red Hall, шли лекции, которые можно условно назвать мотивирующими. В них разработчики рассказывали о жизненном цикле своих проектов, перспективных направлениях развития и т.д. Бесспорно, изюминкой DevGAMM Kyiv 2018 стало выступление Лешека Щепанського из голландской Guerrilla Games, создателей Horizon Zero Dawn, Игры 2017 г. по мнению десятков изданий. Лешек, старший геймплей-программист Guerrilla Games, рассказывал о начальных этапах разработки самого амбициозного проекта студии, который поставил перед компанией множество вызовов. Первый этап разработки Horizon Zero Dawn, начавшийся в 2010 г., продлился около 4 лет, во время которых небольшая инди-команда внутри огромной AAA-студии занималась прототипированием, наработкой инструментов и поиском решений для игры нового для компании жанра. Мы посвятим этой презентации отдельный материал.

Не менее интересным нам показался постмортем проекта Hello Neighbor, проведенный Алексом Ничипорчиком, CEO компании tinyBuild. Интересная особенность этого выступления в том, что постмортем, то есть разбор процесса разработки и издания игры, проводится, как правило, через полгода-год после релиза проекта. Проблема в том, что Hello Neighbor не то что еще не вышла, а находится в стадии Альфа-версии. При издании этой игры tinyBuild нарушила все существующие маркетинговые правила – предложив продажу не просто сырой игры, а по сути прототипа. Кроме того, от альфы к альфе игра кардинально менялась. В итоге получив массу негативных отзывов и очень скромные продажи на Steam, проект буквально выстрелил на Youtube, быстро стал виральным, собрав более 1 млрд. просмотров летсплеев, и призвал к жизни сообщество преданных поклонников, строящих настоящие конспирологические теории вокруг игры. Промежуточный итог – продажи с сайта компании tinyBuild достигли 500 тыс. копий, игра окупилась буквально за несколько дней.

Если презентации Лешека Щепанського и Алекса Ничипорчика можно назвать мотивирующими, то выступление Рами Исмаила, руководителя студии Vlambeer, поначалу могло показаться даже антимотивирующим. Рами обратил внимание собравшихся на то, что игровая индустрия – не самое удачное место для работы. Хороший программист будет зарабатывать больше в банковской сфере, художник – сотрудничая с рекламным агентством. При этом разработка игр – очень рисковый бизнес, выигрывают в котором единицы, большинство же студий существует на грани выживания. В чем же секрет, почему же все собравшиеся на DevGAMM идут на подобные риски? Ответ прост – им нравится разрабатывать игры, они хотят заниматься именно этим. А делать именно то, что тебе нравится – главный залог успешности разработчика.

Впрочем, лекции – важный, но не единственный вариант активности на DevGAMM. Возможно, более полезным в профессиональном плане здесь является общение с другими разработчиками, поиск увлеченных той же тематикой соратников, сотрудников, партнеров, издателей, инвесторов. И здесь DevGAMM Kyiv 2018 было что предложить посетителям. Кроме традиционных для мероприятия коротких трехминутных встреч с издателями Speed Game Dating, во время которых у молодых разработчиков появлялась возможность показать свою игру грандам, в этом году тестировалась система назначения встреч Meetpoint, позволяющая облегчить контакты на подобного рода форумах.

Кроме того, в центральном зале работала выставка проектов, игры на которой ежедневно менялись. Здесь были представлены как традиционные казуальные игры с проверенными временем механиками, так и весьма хардкорные проекты и даже развлечения для VR-устройств.

Аудитория

По собранным организаторами DevGAMM Kyiv 2018 данным, в мероприятии приняло участие 934 человека из 20 стран, при том что физическая вместимость конгресс-холла «Космополит» имела ограничение в 1000 человек.

За четыре года, прошедших с предыдущего DevGAMM, аудитория форума существенно изменилась – такое впечатление, что с 2014 г. в Украине выросло новое поколение разработчиков. Редко встречавшиеся на мероприятии «старики» отмечают, что большинство лиц на конференции новые, кроме того, украинский геймдев, кажется, стремительно помолодел. Разработчики новой формации показались нам более целеустремлёнными, определенно понимающими, что они хотят узнать и чего добиться. Это было видно в том числе и по вопросам, которые задавались выступающим – точным, конкретным, далеко не простым.

Интересное наблюдение – существенно повысившийся за прошедшие четыре года уровень английского в среде разработчиков игр. Аудитория не боялась задавать вопросы иностранным спикерам, делала это грамотно, четко, с минимальным количеством ошибок. Мало того, количество участников, пользовавшихся наушниками с синхронным переводом лекций, в этом году было удивительно мало, буквально несколько человек на большую аудиторию, что разительно отличается от ситуации 2014 г., когда каждый второй предпочитал перевод.

Что ж, по нашим наблюдениям, DevGAMM Kyiv 2018 однозначно удался, и мы надеемся, в 2019 г. конференция привлечет еще больше как интересных зарубежных докладчиков, так и отечественных разработчиков, ищущих партнеров и коллег. Но 2018 г. еще не закончился, и DevGAMM планирует в этом году провести еще одно мероприятие в Украине, во Львове. О нем и о прошедшей киевской конференции мы решили расспросить Лерику Маллаеву, создателя и управляющего директора DevGAMM.

Добрый день, Лерика. Сейчас, после завершения конференции DevGAMM Kyiv 2018, как вы оцениваете прошедшее мероприятие?

Вы знаете, гораздо лучше, чем были наши ожидания! Мы думали, что о нас все забыли, что конференция соберет максимум 700-800 человек. В результате же чуть-чуть не дотянули до 1000. На мероприятии было 934 участника из 20 стран. DevGAMM Kyiv 2018 получился небольшим по нашим меркам (в Минске и Москве мы в последний раз собирали 1700-1800 участников), но при этом безумно продуктивным и «ламповым».

Все ли из запланированного удалось реализовать? Какие лекции и события больше всего запомнились лично вам?

На DevGAMM состоялось более 40 докладов, которые прошли в четырех холлах. У участников также была возможность посетить мастер-классы по iOS, Azure, геймдизайну, созданию логики описания игры. Особый интерес вызвали дискуссионные панели по выживанию инди и по трендам VR и AR.

Своим опытом делились такие известные представители игровой индустрии, как Рами Измаил (Vlambeer), Каллум Андервуд (Raw Fury), Лешек Щепанський (Guerrilla Games), Джон Комс и Алекс Ничипорчик (tinyBuild), Джон Карнаж (Twitch). Доклады также представили Алекс Роуз (Alex Rose Games), Свен Андерссон и Олег Придюк (King), Алексей Колесников (Playrix), Дмитрий Скобелев (Wargaming.net), Кирилл Брагин (Ubisoft), Степан Шульга (Starladder), Алексей «White-Ra» Крупник, Андрей Талиашвили (Gameloft), Антон Колесник (Plarium) и многие другие.

Моим же любимым выступлением (корректнее это даже назвать шоу) был Game Lynch. Чего только стоят танцы на диване под Backstreet Boys! Эксперты и разработчики не переставали удивлять аудиторию и шикарно подготовились к своим выступлениям. Это сложно описать словами, надо увидеть. Видео в скором времени появятся на нашем канале.

Если уже есть какие-то статистические данные, хотелось бы узнать, сколько человек побывало на DevGAMM Kyiv 2018? Каков процент участников из Украины и стран ближнего зарубежья?

Да, конечно, мы каждую конференцию готовим инфографику по ее итогам. В этом году на DevGAMM в Киеве 77% от числа участников составляли представители Украины, 9% Беларуси и 8% России. Еще 6% пришлось на граждан других стран. С более детальной статистикой вы можете ознакомиться по ссылке.

Как вам киевская публика? Как, после личного знакомства, вы оцениваете новое поколение украинских разработчиков? Как они изменились за прошедшие 4 года?

Киевская публика прекрасная! Было много ребят, которые участвовали в наших Украинских конференциях 2008-2013 годов. Ностальгия прям захлестнула. При этом мы встретили очень много новых участников, которые до этого никогда не участвовали в наших мероприятиях. Мы получили от них много восторженных отзывов.

По обнародованным вами планам, в 2018 г. запланировано еще одно мероприятие DevGAMM в Украине, во Львове. Не могли бы вы чуть подробней рассказать о нем? Сроках проведения, направленности?

Мы его еще официально не анонсировали, это будет небольшое однодневное мероприятие (предварительная дата 15 июля 2018 г.), рассчитанное на 200 человек. Доклады будут сфокусированы на игровой арт (2D, 3D, анимации, UX и тп). Плюс нетворкинг в конце дня. Никаких других дополнительных активностей (выставка игр, Game Lynch, Speed Game Dating и т.п.) не планируется.

Мы хотим добавить ценности в регионах. Решили начать со Львова, т.к. там много разработчиков и нас туда давно звали. В планах Калининград, Харьков, возможно, Вильнюс. Мы еще сами не знаем, куда нас занесет игровая индустрия 🙂 Стараемся делать мероприятия там, где нас ждут и куда зовут.

Будет ли DevGAMM Kyiv 2019? И если да, то в каких числах?

Да, мы однозначно организуем DevGAMM в Киеве в 2019. Единственное, хотим перенести на более теплый месяц, например, сентябрь. Как определимся с датами – обязательно анонсируем.

Спасибо за ответы, Лерика, и удачи вам.