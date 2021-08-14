Dreamscaper: замри-умри-воскресни…





Каждую ночь один и тот же сон, сотканный из обрывков воспоминаний и кошмаров. Череда отпечатков прошлой жизни, следов людей, которых уже нет рядом, и отголосков давних, давно забытых разговоров. Сражение с самим собой, в котором ты неизменно проигрываешь. Добро пожаловать в Dreamscaper – action/RPG о депрессии, одиночестве, ПТСР и принятии потери.

Dreamscaper Жанр action/RPG

Платформы Windows, Nintendo Switch

Языки английский

Разработчик Afterburner Studios

Издатель Freedom Games

Сайты Steam, Epic Games Store

Кассиди – молодая девушка, которая переехала на другой конец страны, в большой город, из крохотной деревеньки где-то на Среднем Западе. В ее недавнем прошлом произошла какая-то большая трагедия, все вокруг знают об этом и сочувствуют девушке, но сама она старается загнать воспоминания о случившемся в подсознание. И подсознание мстит ей, каждую ночь посылая череду кошмаров, сотканных из воспоминаний ее счастливого детства и юности и того, что произошло позже. Кассиди бродит по лабиринту, построенному из кусочков ее родного городка; города, в который она переехала поздней; из фрагментов детского лагеря и базы отдыха, на которой она отдыхала вместе с сестрой и родителями. И обрывков того, другого, о чем не хочется вспоминать.

Каждую ночь Кассиди сражается с монстрами и овеществлением собственных страхов, и спускается все глубже и глубже, ближе к осознанию происшедшего и принятию своего горя. А днем девушка страдает от одиночества, от чувства неуверенности в себе и завтрашнем дне, от неудовлетворенности своей работой и да, от чувства потери.

Dreamscaper состоит из двух частей – ночной и дневной. Ночью это roguelike RPG с permadeath, и каждый новый забег придется начинать с самого начала с базовым оборудованием. Днем это — симулятор свиданий, точнее, социального общения. Касси должна общаться с незнакомцами в кафе, коллегами по работе, барменом, продавцом, и постепенно находить общий язык с этими людьми, понимать их мотивацию, узнавать их предпочтения, участвовать в неловких беседах на весьма серьезные на самом деле темы и заводить друзей. Постепенно девушка и сама начнет раскрываться перед другими людьми, вспоминать свое прошлое, родителей, жизнь в маленьком городке, говорить о своих чувствах и… даже вскользь касаться того, что гнетет ее больше всего. Все правильно, способность говорить о своем горе и заводить друзей – это чуть ли не единственный способ борьбы с депрессией.

Впрочем, для Кассиди важны и ее ночные походы, спуск в глубины своей памяти и конфронтация с собственными страхами. Там, в мире снов, девушка вспоминает близких и важные события их общего прошлого, там же она находит источники вдохновения и силу жить и бороться.

Ресурсы, собранные во время каждого похождения, которое неизменно заканчивается смертью от рук монстров и пробуждением в холодном поту, Кассиди тратит на поиск новых видов оружия, которое поможет ей в очередном кошмаре, и изменение самого кошмара, добавление в лабиринт новых комнат и придание ему новых свойств. Да и сами ресурсы в этой игре крайне необычные – искры воображения, вдохновение, осколки зеркала и т.д. А так как у снов свои собственные правила, то и оружием здесь может стать все что угодно – старое йо-йо, огромный меч из любимой jRPG, воображаемый пистолет из пальцев руки, катана из виденного когда-то фильма, снежок, доска для гадания и т.п.

Боевая часть Dreamscaper на самом деле хороша. Это смесь action/RPG и двухстикового шутера/браулера (привет, The Ascent), так что крайне рекомендуется геймпад. Есть основное оружие ближнего боя, есть оружие дальнего боя и магия, использующие lucid – ясность (также это первая часть выражения lucid dream – осознанное сновидение). Есть щит для блокирования ударов/«стрел» и перекат/прыжок, позволяющий уйти с линии атаки. Плюс есть разнообразные побрякушки, в основном детские игрушки Касси, которые усиливают характеристики героини.

Все оружие и предметы отличаются по уровням, по редкости и дополнительным характеристикам, как в любой уважающей себя ARPG. Есть здесь обычные белые, зеленые, фиолетовые и золотые предметы, кроме того, белый предмет VI уровня будет наверняка сильней фиолетового предмета II уровня. Опять-таки, оружие и заклинания можно покупать, прокачивать и осваивать в бою, это открывает дополнительные бонусы. Кроме того, прокачивая отдельные типы оружия, вы получаете бонус этого оружия при его использования, а также попутно выполняете мета-задачи, за которые можно будет получить ресурсы в реальном мире.

По динамике боевая часть Dreamscaper тоже хороша. Нужно учитывать тайминги ударов противников, особенно в сражениях с боссами в конце каждого «этажа». Искать подход к каждому из противников — начиная с четвертого уровня, они очень злые. Подбирать удобное именно вам оружие. Я, например, так и не освоил парирование, предпочитая уклонения и атаки ближнего боя со спины, как и в других подобных играх.

Естественно, так как перед нами roguelike RPG, то умирать придется часто. Очень часто. Так, за 25 ночей/попыток, каждая из которых занимает 10-50 минут реального времени, в зависимости от того, какой размер карты вы выбрали и как далеко зашли, я добрался только до середины четвертого из шести этажей. И ничуть не жалею о потраченном времени и наверняка проведу в игре еще столько же, пытаясь докопаться до самой сути. В Dreamscaper, несмотря на то что количество и конфигурация комнат быстро начнут повторяться (рандом здесь работает больше со структурой лабиринта и с предметами), каждый забег все равно получается чуть иным из-за особенностей оружия, усилителей, брони и пр. Даже на двадцать пятый раз пробовать все равно интересно.

Как интересно и прокачивать общие параметры сна (звучит странно, но так и есть), а также общаться с друзьями. Часть с поиском друзей – это действительно отдельный социальный симулятор. Вам нужно внимательно слушать собеседников, узнавать об их предпочтениях и делать соответствующие подарки. Вот правда реплики в диалогах вы выбирать не сможете, они предопределены уровнем вашего общения.

Вообще, подача диалогов, в которых на самом деле затрагиваются очень взрослые и интересные темы, одно из самых больных мест Dreamscaper. Озвучки в игре нет, модели героев не детализированы, так что далеко не каждый выдержит две-три минуты беззвучных киваний головами двух манекенов и скорей всего пролистает диалоги, а жаль. Возможно, это сделано намеренно, чтобы каждый мог ассоциировать себя с немного условными героями игры, но скорей всего виной здесь ограниченный бюджет проекта, над которым работало всего пять человек.

Да, несмотря на скучность и скудность подачи, сами диалоги в Dreamscaper действительно очень интересные. Герои обсуждают отношения с родственниками, отказ от личных предпочтений в пользу семейных, выгорание на работе и способность сохранять концентрацию, место для творчества в жизни каждого и важность открытости в общении хотя бы с кем-то. Диалоги выглядят порой очень неуютными и неуклюжими, но, кажется, это тоже сделано преднамеренно, чтобы вывести игрока из зоны комфорта.

Никто не мешает вам игнорировать социальную часть и играть в Dreamscaper как в обычную action/RPG. Это странно, но вполне возможно. Вы лишитесь бонусов от уровня дружбы с каким-либо конкретным персонажем, но усиления там хоть и существенные, но не критичные, играть можно и без них. Хотя ценность Dreamscaper именно в сплаве двух её частей и в том, что это чуть ли не первый случай, когда в roguelike RPG затрагивают столь серьезные темы.

Dreamscaper – игра-неожиданность, настоящий инди-бриллиант, который не стоит пропускать. Рекомендуем.