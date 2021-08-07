The Ascent: Diablo в гостях у Cyberpunk





The Ascent – это Diablo в мире Cyberpunk, созданный небольшой шведской инди-студией. Без скандалов, без задержек, без глюков и с потрясающе красивой графикой. Да, так тоже бывает.

The Ascent Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Neon Giant

Издатель Curve Digital

Сайты Steam

Нет, ну серьезно, почему большинство action/RPG выходят в фэнтезийном/средневековом сеттингах? Почему разработчики игр этого жанра пренебрегают киберпанком или классической фантастикой? Да, некоторые ограничения очевидны – упор придется делать на оружие дальнего боя, что полностью исключит из списка доступных героев всякие sci-fi-аналоги крестоносцев и прочих варваров. С другой стороны, маги, лучники и колдуны и так предпочитают сражаться на расстоянии, да и решение для танков можно было бы найти. Какие-нибудь энергетические riot-щиты, плазменные катаны и электрические дубинки. Все дело в привычке. Игроки привыкли к ARPG с эльфами и орками, ворами и волшебниками, им сложно будет переключиться на их фантастические аналоги. Или нет?

Потому что в The Ascent студия Neon Giant сделала именно это: они перенесли фэнтезийное ARPG в далекое-далекое будущее. Роли гоблинов и орков здесь играют инопланетяне, которые даже визуально заимствовали некоторые черты у своих сказочных прототипов. Вместо загадочных руин древних цивилизаций здесь огромная аркология-муравейник с темными опасными недрами и недоступной вершиной, прячущейся в облаках. Там обитают сильные мира сего — те, кто продает и покупает жизни рядовых работников, живущих внизу. Вместо королевств и кланов – транспланетные корпорации, которым принадлежит все, что вы видите вокруг, включая вас самих. Есть здесь даже свои почти всемогущие боги – корпоративные AI, суперкомпьютеры, управляющие активами корпораций и в том числе и самой аркологией, в которой не посчастливилось работать вам. Впрочем, сбой AI, с которого начинаются неприятности корпорации Ascent, сослужит вам добрую службу, позволив подняться из служебных труб вонючих недр аркологии на самую вершину пищевой пирамиды. Ну, почти на самую вершину.

Итак, все начинается с того, что аркология корпорации Ascent на планете Велес неожиданно для всех оказывается в состоянии дефолта. Причем в данном случае речь идет не столько о банкротстве, сколько о технологическом (не техническом, нет) дефолте. Совет директоров не отвечает на запросы, корпоративный AI впал в кому. Аркология сброшена на дефолтные настройки, все производственные и снабженческие цепочки разорваны, очень скоро живущие здесь люди и инопланетяне начнут голодать. Мало того, с минуты на могут появиться отряды вооруженных до зубов «юристов», которые с удовольствием приберут к рукам формально ставшее ничейным имущество. Руководители нижнего звена пытаются как-то спасти аркологию и ее обитателей, и тут на сцену выходите вы, простой механик/электронщик, умеющий решать проблемы. Если нужно, то и силой. А так как The Ascent – это action/RPG, использующая боевую механику двухстикового шутера (twin-stick shooters), то сила здесь — основной и единственный метод добиваться своего.

Выбор именно этой механики, наверное, единственно правильное решение для action/RPG с огнестрельным (плазмострельным, лазерным и т.д.) оружием. Проверенная на тысячах клонов Crimsonland, она отлично работает. А если дополнить стрельбу несколькими спецспособностями, скажем, тремя, то у нас вообще будет почти полное соответствие… Diablo III, только перемещаться мы будем с помощью WASD (или левого стика геймпада), а прицеливаться мышью (ну или правым стиком). Кстати, в консольной версии Diablo III, а она действительно отличная, именно такое управление. Нечто подобное мы видели в еще одной киберпанковской action/RPG, RUINER, только там геймплей был намного более жестким и требовательным к таймингам, The Ascent же играется как обычный двухстиковый шутер, сложность здесь скорее средняя, если только вы не забредете случайно в высокоуровневую зону.

Итак, наш герой/героиня могут носить с собой два ствола, причем любых, от пистолетов/револьверов и пистолетов-пулеметов до штурмовых винтовок, дробовиков, снайперок, тяжелых пулеметов и ракетометов. Стволов в игре не очень много, десятка два, причем, в отличие от классических action/RPG, у оружия здесь нет разброса характеристик и чудных префиксов, добавляющих магические эффекты. Нет и сокетов под камни. Зато у местного аналога кузнеца (даже молоточек на месте) можно повысить версию каждой из пушки с помощью запасных частей разных градаций. Кстати, именно эти запчасти – самый ценный ресурс в игре. Они отмечены на карте, могут быть спрятаны в сундуках и выпадают из именных противников, за головы которых назначены награды.

Кроме оружия, в нашем арсенале есть пара активных и пара пассивных аугментаций и тактическое умение. Среди аугментаций имеются как энергетические удары ближнего боя (вот вам и решение для «танка»), так и самонаводящиеся ракеты, плазменные лучи, механические тентакли, хватающие ближайших противников (даже не спрашивайте), так и «лечилки». Тактические же умения — это в первую очередь разнообразные гранаты, дроны поддержки, автоматические турели и даже вызов боевого экзосекелета, на самом деле очень неповоротливого и абсолютно бесполезного. Аугментации активно высасывают энергию, а тактическое умение заряжается в зависимости от ущерба, который вы нанесете противникам. И тот, и другой параметр прокачиваются с помощью соответствующих навыков.

Еще один немаловажный в бою навык – это умение взлома, у нас ведь здесь все-таки киберпанк. С помощью боевой деки можно не только вскрывать двери, сундуки, торговые автоматы и боевые турели, но и противников, ведь в мире игры в телах практически всех живых существ есть какие-нибудь улучшения. Да и отрубить защитное поле или боевого дрона противника всегда полезно.

Необычная особенность боевой части The Ascent – использование укрытий, чего никак не ожидаешь от игры с весьма динамичным геймплеем. Тем не менее, укрытиями активно пользуются противники, не стоит пренебрегать ими и вам. Дело в том, что стандартная для многих подобных игр кнопка прицеливания, традиционно «висящая» на правой кнопке мыши, здесь физически переносит оружие на уровень глаз, что позволяет стрелять точней, а еще — стрелять из-за препятствий, что в некоторых сюжетных боях будет единственно верным решением. Да, обратите внимание, что с винтовкой у глаз вы будете стрелять выше низкорослых противников, удивляясь при этом, почему вы никак не можете завалить какого-то тщедушного коротышку-хакера. Одном словом, укрытия и перенос линии прицела — очень даже забавное решение, привносящее в action-ориентированный шутер некоторый тактический элемент.

В The Ascent используется основанная на умениях ролевая система. Вы прокачиваете навыки, увеличивающие количество хитпоинтов и энергии, скорость накопления тактического заряда и перезарядки оружия, частоту уклонения-переката, скорость сведения оружия и т.д. Умения, в свою очередь, разбиты на группы, отвечающие за физиологические, ментальные и интеллектуальные параметры вашего героя, а вот они уже влияют на мощность соответствующих аугментаций. На самом деле ролевая система достаточно простенькая, как и положено action/RPG, но она отлично работает.

Что до сюжетной части, то она вполне интересная, но совершенно линейная, и даже в побочных квестах, которых здесь около двух десятков, вы не делаете никакого выбора, хотя сами задания попадаются порой забавные, как и выдающие их персонажи. Что основные действующие лица, что второстепенные герои получились очень колоритными. И хотя у представителей других рас явно видны заимствования у их фэнтезийных прототипов, и сам мир, и история, и герои воспринимаются совершенно в научно-фантастическом ключе. В целом же за сюжетом интересно следить, постепенно разбираясь в том, кто в этом многоходовом корпоративном конфликте кого подставил и на кого же вы в итоге работаете. Вот только повторное прохождение остается под очень большим вопросом. Сюжет здесь совершенно линейный, оружия и брони не так уж много, различия в билдах героев есть, но они далеко не такие кардинальные, как в классических ARPG. Разве что мир. А вот мир в The Ascent – это действительно нечто.

Не так давно мы восторгались Найт-Сити в Cyberpunk 2077 и Нивалисом в Cloudpunk, так вот, аркология корпорации Ascent на Велесе – это совершенно новый уровень. Фантастический, огромный, наполненный тысячами NPC город, с массой укромных закутков, нагромождения жилых отсеков, приткнувшимися в самых необычных местах фургончиками с едой и магазинчиками, утопающий в неоне и отражениях город. Он просто прекрасен. Это, бесспорно, лучшее воплощение киберпанк-стилистики в видеоиграх. Лучшее.

Внимание к деталям просто невероятное. Начиная от приборов на столиках во всех забегаловках до кроя одежды или оформления жилищ в разных районах. Свисающие со стен кабели, уходящие вниз колодцы зданий, летающие такси и собственное метро. Черт возьми, здесь три разных динамических экрана загрузки для всех способов перемещения по городу, и они по-разному выглядят на разных уровнях аркологии. Впечатляет, что некоторые большие, детально проработанные локации используются в игре всего лишь один раз или вообще не встречаются вам по сюжету, как то же казино или бани. В Neon Giant выложились буквально по полной и, кажется, прыгнули сразу в высшую лигу. Такая детализация для игры с видом в 3/4 – это что-то запредельное, из таких моделей можно было бы легко собрать шутер от первого лица.

Впечатляет мастерство, с которым авторы работают со светом и пространством. Даже на стареньком железе без поддержки DirectX 12 игра выглядит ошеломительно, а с включенной трассировкой лучей и DLSS она просто сносит крышу. В Сеть сейчас выкладывают ролики, снятые с помощью утилиты Universal Unreal Engine Unlocker, в них The Ascent выглядит круче, чем любой голливудский блокбастер в фантастическом сеттинге. И при этом игра вполне бодро (без DLSS, конечно же) работает на стареньком железе, а за 20+ часов прохождения у меня было всего лишь два критичных падения на Рабочий стол, и тут я склонен больше винить свой ПК, чем саму игру. Да, владельцы ПК могут гордиться, трассировка лучей и DLSS пока что есть только в Steam-версии игры, на консолях эти фишки появится когда-нибудь позже.

Раз уж чуть выше мы вспомнили глюки. Лично для меня главным глюком в The Ascent оказалась система кастомизации персонажа и оружия. В процессе игры вы подбираете новую одежду для героя/героини и шкуры для оружия, вот только это та же самая одежда, что у вас уже есть, а как менять шкуры на стволах, я, честно говоря, так и не понял. Да и кооператив. В The Ascent можно играть вчетвером. Но либо за одной консолью, либо в Сети по приглашениям. Никаких присоединений к случайной игре, выделенных серверов и пр., только по инвайтам, что немного странно как для 2021 г. И еще один не глюк, а скорее фича (нет). Язык игры можно поменять только с помощью установки соответствующего параметра старта в строке запуска. Почувствуйте себя хакером.

Но все это мелочи, ведь The Ascent — удивительная игра. Она переносит формулу Diablo в мир киберпанка, но при этом имеет собственное лицо. Она содержит отсылки ко множеству классических фильмов и игр (от Johnny Mnemonic до Mass Effect), но и сама рассказывает очень занимательную историю. И да, она совершенно ошеломительно выглядит. Не пропустите!

P.S. Напоминаем, у нас есть отличная подборка из 25 киберпанк-игр, если после завершения The Ascent вам захочется продолжения.

P.P.S. Побочный эффект The Ascent – вас может потянуть поиграть в Diablo III. После почти пятилетнего перерыва автор статьи именно так и сделал. Впрочем, уже 23 сентября 2021 г. выходит ремастер классики – Diablo II: Resurrected, можно чуть-чуть и подождать.