Статьи
Электрические скутеры ROVER: «круче» велосипеда, проще «мопеда»
4

Электрические скутеры ROVER: «круче» велосипеда, проще «мопеда»

Электрические скутеры ROVER: «круче» велосипеда, проще «мопеда»

Открываем летний сезон с электрическими скутерами ROVER! С одной стороны – они «электрически-модные», с другой – практичные и простые в эксплуатации. Но главное – это цена, сравнимая с хорошим велосипедом или недорогим ДВС-скутером. В первом случае вы выигрываете в легкости поездки (не нужно крутить педали! хотя можно…), во втором – экономите деньги на топливе и ремонтах. Интересно? Тогда читайте дальше.

ROVER Impulse: яркость и дизайн

Гляжу на ROVER Impulse – и вижу перед собой этакий «кроссовый байк», только в мини-формате: сложная рама, огромная передняя вилка, необычная двойная фара, ажурный подвес заднего колеса. На первый и общий взгляд ROVER Impulse выглядит интересно!

Rover Impulse
Мотоциклы, скутеры на
от 31 790 грн
Предложений: 5
Сравнить цены

А если присмотреться детальнее? Первое, что отчаянно привлекает снимание – это «рюкзак» под рамой. Наверняка сумка-багажник? А вот и нет: это ниша под еще один аккумулятор. Для скептиков отмечу: ткань изнутри пропитана чем-то вроде плавленой резины, производитель обещает полную водонепроницаемость. Меня смущает другое: если этот «рюкзак» не «рюкзак», то куда девать вещи? У модели ROVER Impulse багажника, считай, и нет. Хотя в других деталях электрический скутер ROVER вроде и неплох: удобное сиденье, низкая «мотоциклетная» посадка, светодиодные указатели поворотов. Кстати, длинное сиденье и двойные подножки означают, что здесь могут ехать сразу два человека.

111111111

Модель ROVER Impulse привлекает дизайном: яркий цвет, оригинальный стиль – запоминается! Основной аккумулятор установлен в раме. В сумке под ней – еще один, дополнительный; это позволило увеличить обещанный запас хода до 60 км (в первых моделях было 40 км). Передняя вилка с большим ходом, заднее колесо – на подпружиненном качающемся маятнике. Также сзади расположена вся важная электроника: разъем для зарядки, автоматический выключатель, блок-преобразователь для зарядки АКБ и питания электромотора. Плюс – узкий фонарь и стреловидные указатели поворота. Посадка довольно низкая, удобно заносить и перебрасывать ногу, есть держатель для бутылки. Сиденье двойное, равно как и набор подножек: ROVER Impulse готов перевозить двоих людей – места хватит.

А хватит ли мощности? В описании к модели ROVER Impulse заявлена мощность 1 кВт – по опыту я знаю, что это немало для компактных электрических скутеров. Однако ROVER Impulse не впечатляет разгоном и той максимальной скоростью, которой удается достичь – около 40 км/ч, как и было обещано. Возможно, сказался частично разряженный аккумулятор, но ведь не хочется на середине дороги потерять треть мощности, правда?

В остальном ROVER Impulse приятен: легкий и простой в управлении, по маневренности напоминает крупный велосипед и ощущается на уровне 50-кубового ДВС-скутера. Небольшие ямы проходит плотно, без раскачки, но и без ударов подвески. А крупные неровности успеваешь объехать. Тормоза – спереди диск, сзади барабан – обеспечивают вполне достаточное замедление. Кстати, на рукоятках тормозов предусмотрены контакты, которые размыкают цепь питания двигателя: пока тормоз зажат – электроэнергия к мотору не пойдет, как ни крути ручку акселератора.

11111

Привод – задний, со встроенным в колесо электромотором мощностью 1 кВт; хотя на ходу кажется меньше. Спереди – дисковые тормоза, которые имеют отдельный гидропривод. Задние тормоза – барабанные. Перед водителем расположен ЖК-дисплей: скорость, заряд АКБ, индикаторы включения фары и указателей поворота.

Если кратко подвести итоги, то ROVER Impulse являет собой модель, которая интересна дизайном и деталями, но в целом больше напоминает стильную игрушку, чем продуманный транспорт на каждый день. А как себя покажет второй экземпляр от ROVER?

ROVER Element 02: удобство и практичность

Открыл буклет, заглянул в каталог HOTLINE… Ага, вспомнил: второй скутер называется ROVER Element, если быть совсем уж точным – то ROVER Element 02. Произнесите слово «скутер» – и ваше изображение нарисует именно такую модель: много аэродинамических обтекателей, низкая сплошная подножка-платформа, общий «зализанный» стиль. Но даже при первом взгляде ROVER Element 02 радует: я вижу огромный кофр-багажник сзади! Причем, если продолжить изучение ROVER Element 02, то скутер открывает и другие грани своей практичной сути. Есть багажник под сиденьем и ниша-полочка под рулем. Предусмотрена блокировка заднего колеса, этакая противоугонная система. Зеркала выполнены на складных ножках: значит, при падении сложатся, а не сломаются.

111111111

Модель ROVER Element 02 – это просто «скутер». Но в деталях модель хороша: два запирающихся багажника и ниша для мелочей, крупные фары и фонари, интегрированные указатели поворота…

1111

…хотя в некоторых деталях ROVER Element 02 проще, чем модель Impulse: передние тормоза – барабанные и с механическим приводом; сзади установлен электромотор мощностью лишь 350 Вт. Зато есть блокиратор колеса и даже вторая подножка-упор!

Да, в разгоне ROVER Element 02 кажется чуть слабее старшей модели, но явно не в три раза! Мало того, при обещанной максимальной скорости 31 км/ч я сумел набрать более 40 км/ч: что для старшей модели было «обязательной программой», то для младшей выглядит бонусом – но приятным бонусом. Правда, для 40 км/ч пришлось установить переключать допустимой скорости в максимальное третье положение. Кстати, это тоже одна из особенностей ROVER Element 02: около правой ручки (акселератор, ручка «газа») установлен трехпозиционный переключатель, который режет максимальную скорость: «1» – до 30 км/ч; «2» – до 35 км/ч; «3» – около 40 км/ч; но при этом динамика разгона не обрезается ни в одном из режимов.

В ходовой части запоминается чуть большая жесткость: скорее всего, она обусловлена большим диаметром переднего колеса и низкопрофильными шинами. Хотя до откровенного дискомфорта все равно не доходит. Зато есть «запас»: скутер готов с легкостью перевозить двух взрослых человек, не сильно приседая «по подвеске», да и мощности мотора хватает. При этом для старшей модели заявлена грузоподъемность 150 кг и подобная грузоподъемность была ожидаема, но для младшего скутера ROVER Element 02 обещано лишь 100 кг – а в реальности он снова оказывается способным на большее.

Единственный вопрос касался тормозов: при неспешной езде и плавных торможениях их хватало, но когда электрический скутер с двумя людьми набрал 40 км/ч – то при торможении есть ощущение работы тормозов «на пределе», да и рычаги требуют не детских усилий. Конечно, вышеописанный случай – это уже крайность: высокая скорость, высокая нагрузка. Но будьте готовы к тому, чтобы тормозить заранее.

111

Около ручки акселератора – кнопка переключения скоростного режима. Отображение данных – на дисплее, который также показывает скорость и заряд АКБ. Разъем для зарядки установлен в центральной части корпуса, автоматический выключатель скрыт в нише под сиденьем. Кнопка CARS, по словам представителя ROVER, являет собой голосовой бортовой компьютер, который проговаривает зафиксированные ошибки и общее состояние скутера. Подтвердить не могу, поскольку говор системы возможен только на двух языках: родном китайском и английском, но с жутким китайским акцентом.

Признаться, последний пункт изрядно повеселил. Но это воспринималось как детская шалость, которую хочется простить, потому что ROVER Element 02 вдруг оказался толковой и классной вещью: удобный и практичный, с достаточной мощностью и грузоподъемностью. При этом – заметно дешевле старшей модели. Словом, вполне удачная модель.

Rover Element 02
Мотоциклы, скутеры на
от 18 999 грн
Предложений: 3
Сравнить цены

ROVER: украинский собственник, китайское производство

Знакомство с продукцией ROVER состоялось весной нынешнего года – вспомним самый доступный новый электромобиль за 150 тыс. грн. Тогда я отмечал, что АЛЛО открывает новое направление работы в виде персонального электротранспорта, на стенде компании было представлено много электрических скутеров. Две представленные модели – самые интересные и популярные из них. Вот на их примере и разберем, «что такое ROVER».

Итак, ROVER – это бренд с четырехлетней историей и украинскими собственниками, производство продукции находится в Китае. Задача компании ROVER – это поиск заводов-поставщиков (сейчас есть четыре основных поставщика) и подбор финальной комплектации для продукции (тип аккумулятора, мощность мотора, комплектация различным дополнительным оборудованием). Также работа ROVER состоит в логистике: доставка в Украину, представление в розничной торговой сети (как это происходит с АЛЛО). Наконец, поддержание гарантии и поставка запчастей при необходимости.

Как видно на примере двух электрических скутеров ROVER, представленных в статье, они оснащены свинцово-кислотными аккумуляторами, и в этом есть своя причина: цена. Конечно, ионно-литиевые АКБ выглядят предпочтительнее: они служат дольше и можно проехать больше. Но за улучшение характеристик придется заплатить существенно (+40-50%!) возросшей ценой. Как показал опыт работы представителей ROVER, пока украинский покупатель к этому не готов: из двух вариантов клиент обычно выбирает более доступный.

11

Электрические скутеры ROVER сегодня – это набор из нескольких свинцово-кислотных аккумуляторов 12В и относительно низкая цена. Общая гарантия – 12 месяцев, гарантия на АКБ – 6 месяцев.

Также опыт компании ROVER показал, что свинцово-кислотные аккумуляторы не слишком требовательны в процессе эксплуатации: в среднем выдерживают около 500 циклов заряда/разряда без существенной потери запаса хода, а если с учетом постепенной потери запаса хода и при бережном уходе – то может работать и того дольше. Однако они боятся долгого простоя без работы: к примеру, если зимой не пользоваться скутером, то к весне аккумуляторы могут не работать вообще либо придется провести процедуру их восстановления – а это сравнимо с пятью циклами заряда/разряда. Более правильным выглядит поддержание их работоспособности даже в то время, когда электрический скутер не эксплуатируется: разряд (обязательно под нагрузкой, как будто скутер едет по дороге) и последующий заряд; так делать раз в месяц на протяжении зимнего периода. При сильном износе и потере емкости аккумуляторы требуют замены. Можно привезти аккумулятор из Китая как запчасть ROVER. Но в реальности – намного проще и дешевле подобрать подходящие аккумуляторы из уже имеющихся в Украине.

Скрытый плюс свинцово-кислотного аккумулятора – простота поиска и низкая цена при покупке: специализированный каталог HOTLINE предлагает несколько сотен аккумуляторов для мотоциклов, где можно найти заменитель.

Наконец отмечу, что время полного заряда АКБ для представленных моделей скутеров составляет 6-8 часов. Запас хода – обещанные 50-60 км – указан с учетом водителя весом 60 кг и для езды с постоянной невысокой скоростью. Но если часто ускоряться, ездить вдвоем, то запас хода пропорционально сокращается – вплоть до 25-30 км при максимальной нагрузке и быстрой езде. Истина где-то посредине: 30-40 км.

Для эксплуатации подобного транспорта требуются права категории А1, как на 50-кубовый скутер. А вот получение номеров под вопросом, здесь все зависит от конкретного сервисного центра МВД: одни говорят, что это скутер – берут его на учет, выдают номера и техпаспорт (есть VIN-код); другие – расценивают его как электрический велосипед или бытовой прибор.

11

Прошлые модели дополнительно имели педали: т.е. являли собой этакий электрический велосипед с пластиковым обвесом от скутера. В некоторых новых моделях цепной привод также сохранен, но педалей нет – они оказываются неудобными для вращения, мало кто ими пользуется. Хотя если клиент захочет – то добавить «про запас» педали можно. Да и в целом: подобный подход в работе дает гибкость ROVER: можно выбирать новые модели, можно постепенно модернизировать (больше АКБ, мощнее мотор) уже известные.

В итоге электрические скутеры ROVER – это явление или провал? Я бы сказал, что это альтернатива, которая попадает в нишу между электрическим велосипедом и более дорогими скутерами (электро или ДВС). А еще обязательно держите в голове цену ROVER – и тогда окажется, что это вполне интересная альтернатива.

Товары предоставлены магазином АЛЛО

Технические характеристики

Электрические скутеры ROVER: «круче» велосипеда, проще «мопеда» Rover Element 02
18 999 − 18 999 грн
Сравнить цены
Тип Электроскутер
Длина, мм 1620
Ширина, мм 600
Высота, мм 1000
Высота по седлу, мм нет данных
Колесная база, мм нет данных
Клиренс, мм нет данных
Масса сухая, кг 83
Полезная нагрузка, кг 100
Объем топливного бака, л -
Запас хода (электро) до 55 км
Тип двигателя электрический
Количество тактов -
Объем двигателя, куб. см. -
Максимальная мощность, л.с. 0,5
Максимальная мощность, кВт 0,35
Крутящий момент, Нм -
Количество клапанов на цилиндр -
Система питания электроток
Система охлаждения воздушное охлаждение
Привод задний
Главная передача -
Тип КПП 1-ст. редуктор от электромотора к колесу
Количество передач 1-ст. редуктор
Тип и материал рамы пространственная рама
Тип передней подвески вилка - двойные амортизаторы
Передние тормоза барабан
Размер передних шин диаметр 16 дюймов
Тип задней подвески качающаяся вилка + пружина + амортизатор
Задние тормоза барабан
Размер задних шин диаметр 16 дюймов
Максимальная скорость, км/ч 31
Ускорение 0-100 км/ч, с -
Расход топлива, городской цикл, л/100 км -
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км -
Расход топлива, загородный цикл, л/100 км -
Дополнительно Аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная, 20Ач, время полной зарядки: 6 часов, два багажника, два места.
Похожие записи