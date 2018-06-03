Электрические скутеры ROVER: «круче» велосипеда, проще «мопеда»

Открываем летний сезон с электрическими скутерами ROVER! С одной стороны – они «электрически-модные», с другой – практичные и простые в эксплуатации. Но главное – это цена, сравнимая с хорошим велосипедом или недорогим ДВС-скутером. В первом случае вы выигрываете в легкости поездки (не нужно крутить педали! хотя можно…), во втором – экономите деньги на топливе и ремонтах. Интересно? Тогда читайте дальше.

ROVER Impulse: яркость и дизайн

Гляжу на ROVER Impulse – и вижу перед собой этакий «кроссовый байк», только в мини-формате: сложная рама, огромная передняя вилка, необычная двойная фара, ажурный подвес заднего колеса. На первый и общий взгляд ROVER Impulse выглядит интересно!

А если присмотреться детальнее? Первое, что отчаянно привлекает снимание – это «рюкзак» под рамой. Наверняка сумка-багажник? А вот и нет: это ниша под еще один аккумулятор. Для скептиков отмечу: ткань изнутри пропитана чем-то вроде плавленой резины, производитель обещает полную водонепроницаемость. Меня смущает другое: если этот «рюкзак» не «рюкзак», то куда девать вещи? У модели ROVER Impulse багажника, считай, и нет. Хотя в других деталях электрический скутер ROVER вроде и неплох: удобное сиденье, низкая «мотоциклетная» посадка, светодиодные указатели поворотов. Кстати, длинное сиденье и двойные подножки означают, что здесь могут ехать сразу два человека.

Модель ROVER Impulse привлекает дизайном: яркий цвет, оригинальный стиль – запоминается! Основной аккумулятор установлен в раме. В сумке под ней – еще один, дополнительный; это позволило увеличить обещанный запас хода до 60 км (в первых моделях было 40 км). Передняя вилка с большим ходом, заднее колесо – на подпружиненном качающемся маятнике. Также сзади расположена вся важная электроника: разъем для зарядки, автоматический выключатель, блок-преобразователь для зарядки АКБ и питания электромотора. Плюс – узкий фонарь и стреловидные указатели поворота. Посадка довольно низкая, удобно заносить и перебрасывать ногу, есть держатель для бутылки. Сиденье двойное, равно как и набор подножек: ROVER Impulse готов перевозить двоих людей – места хватит.

А хватит ли мощности? В описании к модели ROVER Impulse заявлена мощность 1 кВт – по опыту я знаю, что это немало для компактных электрических скутеров. Однако ROVER Impulse не впечатляет разгоном и той максимальной скоростью, которой удается достичь – около 40 км/ч, как и было обещано. Возможно, сказался частично разряженный аккумулятор, но ведь не хочется на середине дороги потерять треть мощности, правда?

В остальном ROVER Impulse приятен: легкий и простой в управлении, по маневренности напоминает крупный велосипед и ощущается на уровне 50-кубового ДВС-скутера. Небольшие ямы проходит плотно, без раскачки, но и без ударов подвески. А крупные неровности успеваешь объехать. Тормоза – спереди диск, сзади барабан – обеспечивают вполне достаточное замедление. Кстати, на рукоятках тормозов предусмотрены контакты, которые размыкают цепь питания двигателя: пока тормоз зажат – электроэнергия к мотору не пойдет, как ни крути ручку акселератора.

Привод – задний, со встроенным в колесо электромотором мощностью 1 кВт; хотя на ходу кажется меньше. Спереди – дисковые тормоза, которые имеют отдельный гидропривод. Задние тормоза – барабанные. Перед водителем расположен ЖК-дисплей: скорость, заряд АКБ, индикаторы включения фары и указателей поворота.

Если кратко подвести итоги, то ROVER Impulse являет собой модель, которая интересна дизайном и деталями, но в целом больше напоминает стильную игрушку, чем продуманный транспорт на каждый день. А как себя покажет второй экземпляр от ROVER?

ROVER Element 02: удобство и практичность

Открыл буклет, заглянул в каталог HOTLINE… Ага, вспомнил: второй скутер называется ROVER Element, если быть совсем уж точным – то ROVER Element 02. Произнесите слово «скутер» – и ваше изображение нарисует именно такую модель: много аэродинамических обтекателей, низкая сплошная подножка-платформа, общий «зализанный» стиль. Но даже при первом взгляде ROVER Element 02 радует: я вижу огромный кофр-багажник сзади! Причем, если продолжить изучение ROVER Element 02, то скутер открывает и другие грани своей практичной сути. Есть багажник под сиденьем и ниша-полочка под рулем. Предусмотрена блокировка заднего колеса, этакая противоугонная система. Зеркала выполнены на складных ножках: значит, при падении сложатся, а не сломаются.

Модель ROVER Element 02 – это просто «скутер». Но в деталях модель хороша: два запирающихся багажника и ниша для мелочей, крупные фары и фонари, интегрированные указатели поворота…

…хотя в некоторых деталях ROVER Element 02 проще, чем модель Impulse: передние тормоза – барабанные и с механическим приводом; сзади установлен электромотор мощностью лишь 350 Вт. Зато есть блокиратор колеса и даже вторая подножка-упор!

Да, в разгоне ROVER Element 02 кажется чуть слабее старшей модели, но явно не в три раза! Мало того, при обещанной максимальной скорости 31 км/ч я сумел набрать более 40 км/ч: что для старшей модели было «обязательной программой», то для младшей выглядит бонусом – но приятным бонусом. Правда, для 40 км/ч пришлось установить переключать допустимой скорости в максимальное третье положение. Кстати, это тоже одна из особенностей ROVER Element 02: около правой ручки (акселератор, ручка «газа») установлен трехпозиционный переключатель, который режет максимальную скорость: «1» – до 30 км/ч; «2» – до 35 км/ч; «3» – около 40 км/ч; но при этом динамика разгона не обрезается ни в одном из режимов.

В ходовой части запоминается чуть большая жесткость: скорее всего, она обусловлена большим диаметром переднего колеса и низкопрофильными шинами. Хотя до откровенного дискомфорта все равно не доходит. Зато есть «запас»: скутер готов с легкостью перевозить двух взрослых человек, не сильно приседая «по подвеске», да и мощности мотора хватает. При этом для старшей модели заявлена грузоподъемность 150 кг и подобная грузоподъемность была ожидаема, но для младшего скутера ROVER Element 02 обещано лишь 100 кг – а в реальности он снова оказывается способным на большее.

Единственный вопрос касался тормозов: при неспешной езде и плавных торможениях их хватало, но когда электрический скутер с двумя людьми набрал 40 км/ч – то при торможении есть ощущение работы тормозов «на пределе», да и рычаги требуют не детских усилий. Конечно, вышеописанный случай – это уже крайность: высокая скорость, высокая нагрузка. Но будьте готовы к тому, чтобы тормозить заранее.

Около ручки акселератора – кнопка переключения скоростного режима. Отображение данных – на дисплее, который также показывает скорость и заряд АКБ. Разъем для зарядки установлен в центральной части корпуса, автоматический выключатель скрыт в нише под сиденьем. Кнопка C—ARS, по словам представителя ROVER, являет собой голосовой бортовой компьютер, который проговаривает зафиксированные ошибки и общее состояние скутера. Подтвердить не могу, поскольку говор системы возможен только на двух языках: родном китайском и английском, но с жутким китайским акцентом.

Признаться, последний пункт изрядно повеселил. Но это воспринималось как детская шалость, которую хочется простить, потому что ROVER Element 02 вдруг оказался толковой и классной вещью: удобный и практичный, с достаточной мощностью и грузоподъемностью. При этом – заметно дешевле старшей модели. Словом, вполне удачная модель.

ROVER: украинский собственник, китайское производство

Знакомство с продукцией ROVER состоялось весной нынешнего года – вспомним самый доступный новый электромобиль за 150 тыс. грн. Тогда я отмечал, что АЛЛО открывает новое направление работы в виде персонального электротранспорта, на стенде компании было представлено много электрических скутеров. Две представленные модели – самые интересные и популярные из них. Вот на их примере и разберем, «что такое ROVER».

Итак, ROVER – это бренд с четырехлетней историей и украинскими собственниками, производство продукции находится в Китае. Задача компании ROVER – это поиск заводов-поставщиков (сейчас есть четыре основных поставщика) и подбор финальной комплектации для продукции (тип аккумулятора, мощность мотора, комплектация различным дополнительным оборудованием). Также работа ROVER состоит в логистике: доставка в Украину, представление в розничной торговой сети (как это происходит с АЛЛО). Наконец, поддержание гарантии и поставка запчастей при необходимости.

Как видно на примере двух электрических скутеров ROVER, представленных в статье, они оснащены свинцово-кислотными аккумуляторами, и в этом есть своя причина: цена. Конечно, ионно-литиевые АКБ выглядят предпочтительнее: они служат дольше и можно проехать больше. Но за улучшение характеристик придется заплатить существенно (+40-50%!) возросшей ценой. Как показал опыт работы представителей ROVER, пока украинский покупатель к этому не готов: из двух вариантов клиент обычно выбирает более доступный.

Электрические скутеры ROVER сегодня – это набор из нескольких свинцово-кислотных аккумуляторов 12В и относительно низкая цена. Общая гарантия – 12 месяцев, гарантия на АКБ – 6 месяцев.

Также опыт компании ROVER показал, что свинцово-кислотные аккумуляторы не слишком требовательны в процессе эксплуатации: в среднем выдерживают около 500 циклов заряда/разряда без существенной потери запаса хода, а если с учетом постепенной потери запаса хода и при бережном уходе – то может работать и того дольше. Однако они боятся долгого простоя без работы: к примеру, если зимой не пользоваться скутером, то к весне аккумуляторы могут не работать вообще либо придется провести процедуру их восстановления – а это сравнимо с пятью циклами заряда/разряда. Более правильным выглядит поддержание их работоспособности даже в то время, когда электрический скутер не эксплуатируется: разряд (обязательно под нагрузкой, как будто скутер едет по дороге) и последующий заряд; так делать раз в месяц на протяжении зимнего периода. При сильном износе и потере емкости аккумуляторы требуют замены. Можно привезти аккумулятор из Китая как запчасть ROVER. Но в реальности – намного проще и дешевле подобрать подходящие аккумуляторы из уже имеющихся в Украине.

Скрытый плюс свинцово-кислотного аккумулятора – простота поиска и низкая цена при покупке: специализированный каталог HOTLINE предлагает несколько сотен аккумуляторов для мотоциклов, где можно найти заменитель.

Наконец отмечу, что время полного заряда АКБ для представленных моделей скутеров составляет 6-8 часов. Запас хода – обещанные 50-60 км – указан с учетом водителя весом 60 кг и для езды с постоянной невысокой скоростью. Но если часто ускоряться, ездить вдвоем, то запас хода пропорционально сокращается – вплоть до 25-30 км при максимальной нагрузке и быстрой езде. Истина где-то посредине: 30-40 км.

Для эксплуатации подобного транспорта требуются права категории А1, как на 50-кубовый скутер. А вот получение номеров под вопросом, здесь все зависит от конкретного сервисного центра МВД: одни говорят, что это скутер – берут его на учет, выдают номера и техпаспорт (есть VIN-код); другие – расценивают его как электрический велосипед или бытовой прибор.

Прошлые модели дополнительно имели педали: т.е. являли собой этакий электрический велосипед с пластиковым обвесом от скутера. В некоторых новых моделях цепной привод также сохранен, но педалей нет – они оказываются неудобными для вращения, мало кто ими пользуется. Хотя если клиент захочет – то добавить «про запас» педали можно. Да и в целом: подобный подход в работе дает гибкость ROVER: можно выбирать новые модели, можно постепенно модернизировать (больше АКБ, мощнее мотор) уже известные.

В итоге электрические скутеры ROVER – это явление или провал? Я бы сказал, что это альтернатива, которая попадает в нишу между электрическим велосипедом и более дорогими скутерами (электро или ДВС). А еще обязательно держите в голове цену ROVER – и тогда окажется, что это вполне интересная альтернатива.

Товары предоставлены магазином АЛЛО