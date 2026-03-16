Статьи Крипто 16.03.2026 comment views icon

ТОП 10 инвестиционных тем в криптоиндустрии на 2026 год от Grayscale

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Топ-10 інвестиційних тем у криптоіндустрії на 2026 рік від Grayscale

Криптовалюты являются активом, который имеет очень много сценариев развития. Ниже приведено видение Grayscale относительно 10 ключевых инвестиционных тем в криптоиндустрии на 2026 год, а также двух «ложных ориентиров». Для каждой темы указаны наиболее релевантные токены.


Перспективы цифровых активов в 2026 году Grayscale оценивает как положительные, обусловленные сочетанием макроэкономического спроса на альтернативные средства сохранения стоимости и улучшением регуляторной определенности. Ожидается углубление связей между блокчейн-финансами и традиционными финансами, а также дальнейший приток институционального капитала. В то же время институциональная эра, вероятно, повысит требования к качеству криптоактивов, четко отделяя проекты с реальными сценариями использования от остального рынка.

1. Риск обесценивания доллара стимулирует спрос на монетарные альтернативы

Криптоактивы: BTC, ETH, ZEC

Экономика США сталкивается с долговой проблемой, что может оказать давление на роль доллара как средства сохранения стоимости. Поскольку доллар остается доминирующей международной валютой, доверие к политике США является ключевым для глобальных потоков капитала. Часть цифровых активов может рассматриваться в качестве альтернативы сохранения стоимости благодаря широкому внедрению, децентрализации и ограниченному предложению, в частности Bitcoin и Ethereum.


Данные: Grayscale Research

Предложение биткоина ограничено 21 миллионом монет и является программируемым; 20-миллионный биткоин ожидается в марте 2026 года. Прозрачная денежная политика повышает привлекательность BTC на фоне роста хвостовых рисков фиатных валют. Zcash (ZEC) — меньшая децентрализованная цифровая валюта с функциями приватности — также может быть релевантной для портфелей, ориентированных на сценарий обесценивания доллара.

2. Регуляторная определенность поддерживает внедрение цифровых активов

Криптоактивы: Почти все

В 2025 году США сделали существенный шаг к регуляторной определенности для криптоактивов. Ключевые события включают принятие закона GENIUS по стейблкоинам, отмену SAB 121, введение стандартов листинга для крипто-ETP и улучшение доступа криптоиндустрии к банковской системе. В 2026 году ожидается принятие двухпартийного законодательства относительно рыночной структуры. Палата представителей уже приняла Clarity Act в июле, после чего Сенат начал собственный процесс.

Данные: Grayscale Research

Законодательство предусматривает классификацию криптоактивов, требования к регистрации и раскрытию информации, а также правила для инсайдеров. Более широкая регуляторная база может позволить финансовым учреждениям отражать цифровые активы на балансе, осуществлять ончейн-транзакции и формировать капитал в ончейне. Срыв законодательного процесса рассматривается как риск снижения в 2026 году.

3.: Охват стейблкоинов возрастет после принятия закона GENIUS

Криптоактивы: ETH, TRX, BNB, SOL, XPL, LINK

2025 год стал прорывным для стейблкоинов: предложение в обращении достигло $300 млрд, а средний месячный объем транзакций за шесть месяцев к ноябрю составил $1,1 трлн. Принятие закона GENIUS способствовало притоку институционального капитала.

Данные: Grayscale Research

В 2026 году ожидается практическое внедрение: интеграция в трансграничные платежи, использование в качестве залога на деривативных биржах, появление на корпоративных балансах и применение в онлайн-платежах. Рост рынков прогнозов также может стимулировать дополнительный спрос использование стейблкоинов должно принести выгоду блокчейнам, фиксирующим эти транзакции (ETH, TRX, BNB, SOL), а также инфраструктуре и DeFi-приложениям, включая LINK.

4. Токенизация активов на пороге переломного момента

Криптоактивы: LINK, ETH, SOL, AVAX, BNB, CC

Сегодня токенизированные активы имеют очень малый масштаб — всего 0,01% мировой рыночной капитализации акций и облигаций. Grayscale ожидает резкое ускорение токенизации благодаря более зрелым блокчейн-технологиям и улучшению регуляторной определенности. К 2030 году рост рынка примерно в 1 000 раз не будет выглядеть неожиданным.

Данные: Grayscale Research

Рост будет создавать ценность для блокчейнов, обрабатывающих транзакции с токенизированными активами, а также для вспомогательных приложений. В настоящее время ведущими блокчейнами являются Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB) и Solana (SOL), хотя со временем этот перечень может меняться. Chainlink (LINK) имеет сильные позиции благодаря инфраструктурным технологиям для интеграции токенизированных активов в финансовые системы.

5. Потребность в приватности растет вместе с массовым внедрением блокчейн-технологий

Криптоактивы: ZEC, AZTEC, RAIL


Приватность является базовой составляющей финансовой системы, тогда как большинство блокчейнов по умолчанию прозрачны. По мере более глубокой интеграции блокчейн-технологий в финансовую систему растет потребность в развитой инфраструктуре приватности, особенно на фоне регуляторного содействия. Zcash (ZEC) — децентрализованная цифровая валюта с функциями приватности — стал бенефициаром этого тренда и резко подорожал в IV квартале 2025 года. Другие проекты включают Aztec (Ethereum Layer 2, ориентированный на приватность) и Railgun — промежуточное ПО для приватности в DeFi.

Данные: Grayscale Research

Ожидается развитие конфиденциальных транзакций на ведущих платформах смартконтрактов, в частности Ethereum (ERC-7984) и Solana (Confidential Transfers). Это также может потребовать совершенствования инфраструктуры идентификации и соответствия требованиям в DeFi.

6. Централизация ИИ требует блокчейн-решений

Криптоактивы: TAO, IP, NEAR, WORLD

Централизация систем искусственного интеллекта вокруг нескольких компаний создает риски доверия, предвзятости и контроля над данными. Криптотехнологии предлагают инструменты для уменьшения этих рисков и формируют основу децентрализованной инфраструктуры ИИ. Платформы вроде Bittensor снижают зависимость от централизованных моделей; системы Proof of Personhood, в частности World, отличают людей от агентов; Story Protocol обеспечивает прозрачную и отслеживаемую интеллектуальную собственность. Платежные решения, такие как X402, позволяют мгновенные микроплатежи в стейблкоинах на Base и Solana без комиссий.

Данные: Grayscale Research

Вместе эти элементы формируют инфраструктуру «экономики агентов», где идентичность, вычисления, данные и платежи являются проверяемыми и программируемыми. Хотя сектор остается ранним, пересечение криптотехнологий и ИИ является одним из ключевых долгосрочных сценариев использования.

7. DeFi ускоряется, во главе с кредитованием

Криптоактивы: AAVE, MORPHO, MAPLE, KMNO, UNI, AERO, RAY, JUP, HYPE, LINK


В 2025 году DeFi показал существенный рост благодаря технологическим улучшениям и более благоприятной регуляторной среде. Важными важными факторами факторами стали стейблкоины и токенизированные активы, но наибольший импульс получил сегмент кредитования, возглавляемый Aave, Morpho и Maple Finance.

Данные: Grayscale Research

Децентрализованные биржи бессрочных фьючерсов, в частности Hyperliquid, демонстрируют открытый интерес и ежедневные объемы, сравнимые с крупными централизованными деривативными биржами. Рост ликвидности и привязка к реальным ценам усиливают позиционирование DeFi как альтернативы для ончейн-финансовых операций. Ожидается более глубокая интеграция DeFi с традиционными финтех-компаниями. Потенциальными бенефициарами являются кредитные платформы (AAVE), децентрализованные биржи (UNI, HYPE), инфраструктура (LINK) и блокчейны с основной DeFi-активностью, в частности ETH, SOL и BASE.

8. Массовое внедрение потребует инфраструктуры нового поколения

Криптоактивы: SUI, MON, NEAR, MEGA


Новые блокчейны продолжают расширять технологические границы, несмотря на аргументы об избыточности блокчейн-пространства. Пример Solana показывает, что высокопроизводительные сети могут оставаться недооцененными до момента масштабного внедрения, хотя не все современные блокчейны повторят этот путь.

Данные: Grayscale Research

Архитектуры нового поколения лучше подходят для микроплатежей для ИИ, игровых циклов в реальном времени, высокочастотной ончейн-торговли и систем, основанных на намерениях. В этой группе Grayscale ожидает, что Sui будет отличаться технологическим преимуществом и интегрированной стратегией развития. Другие перспективные проекты включают Monad (параллелизованная EVM), MegaETH (сверхбыстрый L2 Ethereum) и Near — блокчейн, ориентированный на ИИ с продуктом Intents.

9. Фокус на устойчивых доходах

Криптоактивы: SOL, ETH, BNB, HYPE, PUMP, TRX


Блокчейны имеют измеряемые фундаментальные показатели, включая пользователей, транзакции, комиссии, TVL, разработчиков и приложения Grayscale считает транзакционные комиссии самым ценным индикаторомпоскольку ими сложнее манипулировать и легче сравнивать между сетями; их можно рассматривать как «доходы».

Данные: Grayscale Research

По мере входа институциональных инвесторов фокус будет сосредотачиваться на блокчейнах и приложениях с высокими или растущими доходами от комиссий, за исключением биткоина. Среди платформ смартконтрактов с относительно высокими доходами выделяются TRX, SOL, ETH и BNB, а на прикладном уровне — HYPE и PUMP.

10. Инвесторы по умолчанию будут выбирать стейкинг

Криптоактивы: LDO, JTO


В 2025 году в США произошли два регуляторных изменения: SEC разъяснила, что ликвидный стейкинг не является операциями с ценными бумагами, а Налоговая служба США и Министерство финансов разрешили инвестиционным трастам / ETP осуществлять стейкинг цифровых активов.

Данные: Grayscale Research

Эти изменения могут принести выгоду Lido и Jito — ведущим протоколам ликвидного стейкинга по показателю TVL в Ethereum и Solana. Разрешение на стейкинг через крипто-ETP, вероятно, сделает эту модель стандартной для токенов Proof of Stake, что приведет к росту доли застейканых токенов и давления на уровень вознаграждений. Кастодиальный стейкинг через ETP будет сосуществовать с ончейн-некостодиальным ликвидным стейкингом, который сохраняет преимущества композитности в DeFi.

Ложные ориентиры на 2026 год

Grayscale выделяет две темы, которые, по ее мнению, не будут иметь существенного влияния на крипторынки в 2026 году.


Квантовые вычисления

Исследования постквантовой криптографии будут продолжаться, но краткосрочное влияние на оценки активов маловероятно. Теоретически квантовый компьютер может выводить приватные ключи из публичных, что потребует обновления криптографии в Bitcoin и большинства блокчейнов. В то же время экспертные оценки указывают, что такой компьютер вряд ли появится раньше 2030 года, поэтому в 2026 году эта тема не должна влиять на цены.

Сокровищницы цифровых активов (DAT)

В 2025 году стратегия удержания цифровых активов на корпоративных балансах получила распространение. По оценкам Grayscale, DAT владеют 3,7% предложения BTC, 4,6% ETH и 2,5% SOL. Спрос снизился по сравнению с пиком середины 2025 года крупнейшие DAT торгуются с мультипликаторами mNAV, близкими к 1,0.

Фото: Grayscale

Большинство DAT не используют значительного кредитного плеча, поэтому вынужденные продажи маловероятны. Самый большой DAT — Strategy — сформировал резервный фонд в долларах США для поддержания выплат дивидендов даже в случае падения цены биткоина. Ожидается, что DAT будут вести себя как закрытые фонды и редко продавать токены.

Заключение

Grayscale видит положительные перспективы для цифровых активов в 2026 году, подкрепленные макроэкономическим давлением на фиатные валюты и дальнейшим формированием понятной регуляторной базы. Следующий год, вероятно, будет посвящен углублению интеграции блокчейн-финансов с традиционными финансовыми системами, а также притокам институционального капитала в регулируемые инструменты.


В то же время регуляторная определенность и рост роли институциональных инвесторов будут повышать барьеры для массового успеха. Криптоактивы без четкого сценария использования, устойчивых доходов или доступа к регулируемым торговым площадкам, вероятно, окажутся вне фокуса институционального капитала. Закон GENIUS и дальнейшие регуляторные шаги, по оценке Grayscale, сформируют более четкое разделение между активами, которые способны интегрироваться в институциональную финансовую систему, и теми, которые останутся на ее периферии.

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить