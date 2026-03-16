ТОП 10 инвестиционных тем в криптоиндустрии на 2026 год от Grayscale

Криптовалюты являются активом, который имеет очень много сценариев развития. Ниже приведено видение Grayscale относительно 10 ключевых инвестиционных тем в криптоиндустрии на 2026 год, а также двух «ложных ориентиров». Для каждой темы указаны наиболее релевантные токены.





Перспективы цифровых активов в 2026 году Grayscale оценивает как положительные, обусловленные сочетанием макроэкономического спроса на альтернативные средства сохранения стоимости и улучшением регуляторной определенности. Ожидается углубление связей между блокчейн-финансами и традиционными финансами, а также дальнейший приток институционального капитала. В то же время институциональная эра, вероятно, повысит требования к качеству криптоактивов, четко отделяя проекты с реальными сценариями использования от остального рынка.

1. Риск обесценивания доллара стимулирует спрос на монетарные альтернативы

Криптоактивы: BTC, ETH, ZEC

Экономика США сталкивается с долговой проблемой, что может оказать давление на роль доллара как средства сохранения стоимости. Поскольку доллар остается доминирующей международной валютой, доверие к политике США является ключевым для глобальных потоков капитала. Часть цифровых активов может рассматриваться в качестве альтернативы сохранения стоимости благодаря широкому внедрению, децентрализации и ограниченному предложению, в частности Bitcoin и Ethereum.





Предложение биткоина ограничено 21 миллионом монет и является программируемым; 20-миллионный биткоин ожидается в марте 2026 года. Прозрачная денежная политика повышает привлекательность BTC на фоне роста хвостовых рисков фиатных валют. Zcash (ZEC) — меньшая децентрализованная цифровая валюта с функциями приватности — также может быть релевантной для портфелей, ориентированных на сценарий обесценивания доллара.

2. Регуляторная определенность поддерживает внедрение цифровых активов

Криптоактивы: Почти все

В 2025 году США сделали существенный шаг к регуляторной определенности для криптоактивов. Ключевые события включают принятие закона GENIUS по стейблкоинам, отмену SAB 121, введение стандартов листинга для крипто-ETP и улучшение доступа криптоиндустрии к банковской системе. В 2026 году ожидается принятие двухпартийного законодательства относительно рыночной структуры. Палата представителей уже приняла Clarity Act в июле, после чего Сенат начал собственный процесс.

Законодательство предусматривает классификацию криптоактивов, требования к регистрации и раскрытию информации, а также правила для инсайдеров. Более широкая регуляторная база может позволить финансовым учреждениям отражать цифровые активы на балансе, осуществлять ончейн-транзакции и формировать капитал в ончейне. Срыв законодательного процесса рассматривается как риск снижения в 2026 году.

3.: Охват стейблкоинов возрастет после принятия закона GENIUS

Криптоактивы: ETH, TRX, BNB, SOL, XPL, LINK

2025 год стал прорывным для стейблкоинов: предложение в обращении достигло $300 млрд, а средний месячный объем транзакций за шесть месяцев к ноябрю составил $1,1 трлн. Принятие закона GENIUS способствовало притоку институционального капитала.

В 2026 году ожидается практическое внедрение: интеграция в трансграничные платежи, использование в качестве залога на деривативных биржах, появление на корпоративных балансах и применение в онлайн-платежах. Рост рынков прогнозов также может стимулировать дополнительный спрос использование стейблкоинов должно принести выгоду блокчейнам, фиксирующим эти транзакции (ETH, TRX, BNB, SOL), а также инфраструктуре и DeFi-приложениям, включая LINK.

4. Токенизация активов на пороге переломного момента

Криптоактивы: LINK, ETH, SOL, AVAX, BNB, CC

Сегодня токенизированные активы имеют очень малый масштаб — всего 0,01% мировой рыночной капитализации акций и облигаций. Grayscale ожидает резкое ускорение токенизации благодаря более зрелым блокчейн-технологиям и улучшению регуляторной определенности. К 2030 году рост рынка примерно в 1 000 раз не будет выглядеть неожиданным.

Рост будет создавать ценность для блокчейнов, обрабатывающих транзакции с токенизированными активами, а также для вспомогательных приложений. В настоящее время ведущими блокчейнами являются Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB) и Solana (SOL), хотя со временем этот перечень может меняться. Chainlink (LINK) имеет сильные позиции благодаря инфраструктурным технологиям для интеграции токенизированных активов в финансовые системы.

5. Потребность в приватности растет вместе с массовым внедрением блокчейн-технологий

Криптоактивы: ZEC, AZTEC, RAIL





Приватность является базовой составляющей финансовой системы, тогда как большинство блокчейнов по умолчанию прозрачны. По мере более глубокой интеграции блокчейн-технологий в финансовую систему растет потребность в развитой инфраструктуре приватности, особенно на фоне регуляторного содействия. Zcash (ZEC) — децентрализованная цифровая валюта с функциями приватности — стал бенефициаром этого тренда и резко подорожал в IV квартале 2025 года. Другие проекты включают Aztec (Ethereum Layer 2, ориентированный на приватность) и Railgun — промежуточное ПО для приватности в DeFi.

Ожидается развитие конфиденциальных транзакций на ведущих платформах смартконтрактов, в частности Ethereum (ERC-7984) и Solana (Confidential Transfers). Это также может потребовать совершенствования инфраструктуры идентификации и соответствия требованиям в DeFi.

6. Централизация ИИ требует блокчейн-решений

Криптоактивы: TAO, IP, NEAR, WORLD

Централизация систем искусственного интеллекта вокруг нескольких компаний создает риски доверия, предвзятости и контроля над данными. Криптотехнологии предлагают инструменты для уменьшения этих рисков и формируют основу децентрализованной инфраструктуры ИИ. Платформы вроде Bittensor снижают зависимость от централизованных моделей; системы Proof of Personhood, в частности World, отличают людей от агентов; Story Protocol обеспечивает прозрачную и отслеживаемую интеллектуальную собственность. Платежные решения, такие как X402, позволяют мгновенные микроплатежи в стейблкоинах на Base и Solana без комиссий.

Вместе эти элементы формируют инфраструктуру «экономики агентов», где идентичность, вычисления, данные и платежи являются проверяемыми и программируемыми. Хотя сектор остается ранним, пересечение криптотехнологий и ИИ является одним из ключевых долгосрочных сценариев использования.

7. DeFi ускоряется, во главе с кредитованием

Криптоактивы: AAVE, MORPHO, MAPLE, KMNO, UNI, AERO, RAY, JUP, HYPE, LINK





В 2025 году DeFi показал существенный рост благодаря технологическим улучшениям и более благоприятной регуляторной среде. Важными важными факторами факторами стали стейблкоины и токенизированные активы, но наибольший импульс получил сегмент кредитования, возглавляемый Aave, Morpho и Maple Finance.

Децентрализованные биржи бессрочных фьючерсов, в частности Hyperliquid, демонстрируют открытый интерес и ежедневные объемы, сравнимые с крупными централизованными деривативными биржами. Рост ликвидности и привязка к реальным ценам усиливают позиционирование DeFi как альтернативы для ончейн-финансовых операций. Ожидается более глубокая интеграция DeFi с традиционными финтех-компаниями. Потенциальными бенефициарами являются кредитные платформы (AAVE), децентрализованные биржи (UNI, HYPE), инфраструктура (LINK) и блокчейны с основной DeFi-активностью, в частности ETH, SOL и BASE.

8. Массовое внедрение потребует инфраструктуры нового поколения

Криптоактивы: SUI, MON, NEAR, MEGA





Новые блокчейны продолжают расширять технологические границы, несмотря на аргументы об избыточности блокчейн-пространства. Пример Solana показывает, что высокопроизводительные сети могут оставаться недооцененными до момента масштабного внедрения, хотя не все современные блокчейны повторят этот путь.

Архитектуры нового поколения лучше подходят для микроплатежей для ИИ, игровых циклов в реальном времени, высокочастотной ончейн-торговли и систем, основанных на намерениях. В этой группе Grayscale ожидает, что Sui будет отличаться технологическим преимуществом и интегрированной стратегией развития. Другие перспективные проекты включают Monad (параллелизованная EVM), MegaETH (сверхбыстрый L2 Ethereum) и Near — блокчейн, ориентированный на ИИ с продуктом Intents.

9. Фокус на устойчивых доходах

Криптоактивы: SOL, ETH, BNB, HYPE, PUMP, TRX





Блокчейны имеют измеряемые фундаментальные показатели, включая пользователей, транзакции, комиссии, TVL, разработчиков и приложения Grayscale считает транзакционные комиссии самым ценным индикаторомпоскольку ими сложнее манипулировать и легче сравнивать между сетями; их можно рассматривать как «доходы».

По мере входа институциональных инвесторов фокус будет сосредотачиваться на блокчейнах и приложениях с высокими или растущими доходами от комиссий, за исключением биткоина. Среди платформ смартконтрактов с относительно высокими доходами выделяются TRX, SOL, ETH и BNB, а на прикладном уровне — HYPE и PUMP.

10. Инвесторы по умолчанию будут выбирать стейкинг

Криптоактивы: LDO, JTO





В 2025 году в США произошли два регуляторных изменения: SEC разъяснила, что ликвидный стейкинг не является операциями с ценными бумагами, а Налоговая служба США и Министерство финансов разрешили инвестиционным трастам / ETP осуществлять стейкинг цифровых активов.

Эти изменения могут принести выгоду Lido и Jito — ведущим протоколам ликвидного стейкинга по показателю TVL в Ethereum и Solana. Разрешение на стейкинг через крипто-ETP, вероятно, сделает эту модель стандартной для токенов Proof of Stake, что приведет к росту доли застейканых токенов и давления на уровень вознаграждений. Кастодиальный стейкинг через ETP будет сосуществовать с ончейн-некостодиальным ликвидным стейкингом, который сохраняет преимущества композитности в DeFi.

Ложные ориентиры на 2026 год

Grayscale выделяет две темы, которые, по ее мнению, не будут иметь существенного влияния на крипторынки в 2026 году.





Квантовые вычисления

Исследования постквантовой криптографии будут продолжаться, но краткосрочное влияние на оценки активов маловероятно. Теоретически квантовый компьютер может выводить приватные ключи из публичных, что потребует обновления криптографии в Bitcoin и большинства блокчейнов. В то же время экспертные оценки указывают, что такой компьютер вряд ли появится раньше 2030 года, поэтому в 2026 году эта тема не должна влиять на цены.

Сокровищницы цифровых активов (DAT)

В 2025 году стратегия удержания цифровых активов на корпоративных балансах получила распространение. По оценкам Grayscale, DAT владеют 3,7% предложения BTC, 4,6% ETH и 2,5% SOL. Спрос снизился по сравнению с пиком середины 2025 года крупнейшие DAT торгуются с мультипликаторами mNAV, близкими к 1,0.

Большинство DAT не используют значительного кредитного плеча, поэтому вынужденные продажи маловероятны. Самый большой DAT — Strategy — сформировал резервный фонд в долларах США для поддержания выплат дивидендов даже в случае падения цены биткоина. Ожидается, что DAT будут вести себя как закрытые фонды и редко продавать токены.

Заключение

Grayscale видит положительные перспективы для цифровых активов в 2026 году, подкрепленные макроэкономическим давлением на фиатные валюты и дальнейшим формированием понятной регуляторной базы. Следующий год, вероятно, будет посвящен углублению интеграции блокчейн-финансов с традиционными финансовыми системами, а также притокам институционального капитала в регулируемые инструменты.





В то же время регуляторная определенность и рост роли институциональных инвесторов будут повышать барьеры для массового успеха. Криптоактивы без четкого сценария использования, устойчивых доходов или доступа к регулируемым торговым площадкам, вероятно, окажутся вне фокуса институционального капитала. Закон GENIUS и дальнейшие регуляторные шаги, по оценке Grayscale, сформируют более четкое разделение между активами, которые способны интегрироваться в институциональную финансовую систему, и теми, которые останутся на ее периферии.