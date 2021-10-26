Европейская презентация AOC & Philips Monitors: расширение игровой линейки AGON, новые мониторы Philips Momentum

Эпидемия COVID-19 серьезно изменила работу компаний с журналистами, практически «похоронив» все крупнейшие выставки и переместив пресс-конференции и презентации новых продуктов в онлайн. Однако полноценно заменить живое общение такое решение не может, поэтому традиция проведения «офлайновых» мероприятий начинает постепенно возрождаться — разумеется, с поправкой на нынешнюю ситуацию с коронавирусом.

Так, компании AOC и MMD (предлагает мониторы под брендом Philips), провели в конце октября живую презентацию своих новинок в испанском курортном городе Валенсия. При этом были приняты все необходимые меры предосторожности: и для сотрудников компаний, и для всех журналистов обязательным условием была полная вакцинация и сдача экспресс-тестов перед началом презентации, а также использование масок и антисептиков в демо-зоне. Кому-то такие меры могут показаться «перебором», однако это наглядно показывает заботу о здоровье всех участников.

Традиционно презентация началась с «вводной части», в которой Стефан Зоммер (Stefan Sommer), директор AOC по маркетингу и управлению бизнесом в Европе, рассказал о текущем состоянии европейского рынка мониторов и царящих на нем тенденциях.

Так, по его словам, рынок значительно вырос на протяжении 2020-го года (здесь явно сказалась эпидемия и связанный с нею массовый переход к работе «на удаленке»); сейчас темпы роста замедлились, но все равно остаются высокими. И все это — на фоне серьезных проблем, с которыми столкнулся этот сегмент рынка: с одной стороны, это тяжело предсказуемые скачки спроса (уход на удаленку в прошлом году, постепенный возврат в офисы в этом, новые технологии в игровых мониторах и, как следствие, повышение спроса на новинки). С другой же — проблемы с производством панелей и чипов, а также с логистикой, в частности, дефицит и, как следствие, значительное повышение стоимости контейнерной перевозки из Азии в Европу, плюс знаменитый «Суэцкий кризис», который также серьезно повлиял на индустрию.

Если же говорить о тенденциях развития рынка мониторов, то здесь в последнее время наблюдается высокий спрос (который к тому же растет большими темпами каждый квартал) на большие диагонали (от 27 дюймов и выше), более высокое, чем Full HD, разрешение и наличие разъемов USB Type-C – как для простой зарядки устройств, так и для получения видеосигнала. Прогнозы на следующий год говорят, что рынок стабилизируется, главным образом за счет «насыщения» потребительскими моделями, при этом спрос в корпоративном сегменте останется достаточно высоким. Немного любопытной статистики: на мировом рынке по типу панели лидирует IPS (около 60% рынка), доля VA ощутимо растет и в 2022 году ожидается на уровне 28%, доля TN последние годы неуклонно снижается и в следующем году будет на уровне 10%. Мониторов с изогнутыми экранами сейчас около 12%, ультрашироких моделей с соотношением сторон 21:9 на данный момент 3%, в следующем году ожидается рост до 4%, а игровые мониторы с высокими частотами обновления также становятся все более популярными: в прошлом году их доля была всего 13%, в этом — уже 16%, в 2022 ожидается рост до 18%.

На этом вводная часть была закончена, и основную часть презентации, посвященную собственно новинкам, провел Сизар Акоста (César Acosta), менеджер компании MMD по продукции Philips в Европе.

AGON by AOC: теперь не только мониторы

Всего было анонсировано шесть новых устройств под брендом AGON by AOC, причем только три из них оказались мониторами: компания расширяет свою игровую линейку, добавляя в нее геймерскую периферию. Для более явного позиционирования компания представила три игровые серии: «базовую» AOC Gaming, средний уровень — AGON и топовую AGON PRO. Именно к последней относятся три игровых монитора, показанных в ходе презентации. У всех моделей одинаковая, наиболее универсальная диагональ — 27 дюймов с соотношением сторон 16:9, и похожий в общих чертах дизайн, но разное позиционирование и прочие характеристики.

AOC AG274QG

Данная модель позиционируется как монитор для хардкорных геймеров и киберспорта. У нее быстрая IPS-панель с разрешением QHD (2560х1440 точек), временем отклика на уровне 1 мс (GtG) и частотой обновления экрана вплоть до 240 Гц. У монитора есть сертификация NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, что подразумевает, в частности, наличие процессора NVIDIA G-SYNC R4, а также поддержку технологии NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая позволяет игроку самостоятельно замерить задержку ввода всей системы (для этого понадобится мышь с поддержкой этой технологии — например, AOC GM500).

Из других характеристик — наличие HDR-режима (у монитора есть сертификация VESA DisplayHDR 600), расширенный цветовой охват и четырехсторонний безрамочный дизайн. Рекомендованная розничная цена на AOC AG274QG в Европе составит 999 евро, ожидаемая доступность — февраль 2022 г.

AOC AG274UXP

Самая доступная в представленной тройке модель, главным отличием которой является разрешение 4K и ориентация не только на компьютерный гейминг, но и на консольный (для простоты переключения между игровыми системами в нее встроен KVM-переключатель). У нее такой же четырехсторонний безрамочный дизайн, а частота обновления составляет 144 Гц (для современных консолей доступен режим [email protected] Гц). В данной модели используется более «продвинутая» панель Nano IPS, которая также обладает расширенным цветовым охватом (98% пространства DCI-P3), временем отклика 1 мс (GtG) и сертификацией DisplayHDR 600. Но в отличие от AOC AG274QG, в этой модели нет аппаратной поддержки NVIDIA G-SYNC — только программная совместимость, плюс сертификация FreeSync Premium.

Рекомендованная розничная цена в Европе составит 899 евро, ожидаемая доступность — также февраль 2022 г.

AOC AG274QXM

Как и у AOC AG274QG, у этого монитора также QHD-разрешение плюс уже «традиционное» время отклика 1 мс (GtG). Основное же отличие от предыдущих моделей — IPS-панель с подсветкой на базе mini-LED и локальным затемнением подсветки (576 зон). Технология mini-LED позволяет значительно повысить максимальную яркость — до 1000 кд/м², и получить еще более широкий цветовой охват (99% DCI-P3). Время отклика также составляет 1 мс (GtG), максимальная частота обновления экрана — до 170 Гц (при включении разгона). Как и у предыдущей модели, у AOC AG274QXM есть USB-хаб с KVM-переключателем для более комфортного использования двух систем. Доступные режимы для современных консолей: [email protected] Гц для Xbox Series X/S и [email protected] Гц для PlayStation 5.

Монитор поддерживает HDR, есть сертификация DisplayHDR 1000 и программная совместимость с NVIDIA G-SYNC. На европейском рынке эта модель должна быть доступна уже в этом месяце, рекомендованная розничная цена — 1049 евро.

Кроме мониторов, в линейке AGON by AOC была представлена также периферия — беспроводная гарнитура и две игровые мыши.

AOC GH401

В дополнение к двум проводным гарнитурам, представленным весной этого года (базовой GH200 и GH300 с USB-разъемом и поддержкой виртуального звука 7.1), компания анонсировала старшую, беспроводную модель — AOC GH401. Радиосвязь осуществляется на частоте 2,4 ГГц, заявленная дальность приема сигнала — до 10 м. Кроме того, гарнитуру можно подключить к ПК или консоли и с помощью традиционного кабеля с мини-джеком. При громкости на уровне 50% встроенного аккумулятора, по заявлению компании, должно хватить на 17 часов работы, зарядка осуществляется по USB Type-C. При желании микрофон можно отсоединить и использовать гарнитуру как обычные наушники.

В AOC GH401 используются 50-мм драйверы с неодимовыми магнитами, материал «ушей» — искусственная кожа и пена с эффектом памяти. Заявленный частотный диапазон — 20 Гц..20 кГц, сопротивление 32 Ом. В украинской рознице гарнитура ожидается в ноябре, рекомендованная цена — 2679 грн.

AOC GM510

Мышь с очень необычным дизайном, в котором рисунок условных «медовых сот» на корпусе не нанесен, а буквально вырезан. Благодаря этому удалось добиться очень малой массы манипулятора — всего 58 г (без кабеля), плюс такое решение улучшает вентиляцию, уменьшая потение ладоней. В мыши используются переключатели Kailh с заявленным ресурсом в 80 млн. кликов, сенсор — Pixart PWM3389 (максимальное разрешение 16000 DPI, возможность корректно отслеживать до 400 дюймов в секунду при ускорениях до 50G). Шесть программируемых кнопок и поведение RGB-подсветки можно настроить с помощью фирменного ПО AOC G-Menu, а встроенная память позволяет сохранять в манипуляторе два профиля настроек.

AOC GM530

Модель в более традиционном дизайне — с «целым» корпусом, силиконовыми боковыми вставками для лучшей «ухватистости», и с основными характеристиками, аналогичными предыдущей. Здесь используются такие же переключатели Kailh и такой же сенсор Pixart PWM3389, разве что кнопок на одну больше (под колесиком расположены две кнопки, а не одна, как у AOC GM510). В Украине продажи должны начаться в октябре, рекомендованная цена для обеих моделей одинаковая — 1509 грн.

Новинки в линейке Philips Momentum

Впервые игровые «мониторы для консолей» компания MMD представила еще в 2018 году. На тот момент в линейке была всего одна модель, однако за эти годы модельный ряд заметно расширился: в нем появились и традиционные десктопные мониторы вроде Philips 326M6VJRMB, и огромный «теле-монитор» — 55-дюймовый Philips 558M1RY. На нынешней презентации были объявлены еще две новинки, которые представители компании MMD называют «гибридными мониторами»: 27-дюймовый Philips 279M1RV и 32-дюймовый 329M1RV.

Philips 279M1RV

Более компактная модель выполнена в четырехстороннем безрамочном дизайне и использует 27-дюймовую панель Nano IPS с разрешением 4K и максимальной частотой обновления 144 Гц (по DisplayPort; при подключении консоли Xbox Series X через HDMI 2.1 доступен режим [email protected] Гц). Поддерживается режим HDR, есть сертификация VESA DisplayHDR 600, а также программная совместимость с NVIDIA G-SYNC. Благодаря использованию панели Nano IPS удается получить расширенный цветовой охват (98% DCI-P3), заявленное время отклика составляет 1 мс (GtG).

Как и у мониторов в серии AGON by AOC, в Philips 279M1RV есть встроенный KVM-переключатель для более удобной одновременной работы с двумя системами на одном экране. Кроме того, здесь реализована фирменная четырехсторонняя система тыловой подсветки Ambiglow, которая может подсвечивать стену за монитором различными цветами в соответствии с разными алгоритмами (в «такт» звуку, синхронно с изображением на экране и т.д.). Оригинальная T-образная подставка позволяет регулировать высоту экрана, наклонять его вперед-назад и поворачивать влево-вправо. В Европе Philips 279M1RV поступает в продажу в ноябре, рекомендованная цена — 999 евро.

Philips 329M1RV

31,5-дюймовая модель с во многом сходными характеристиками. У нее такое же разрешение 4K и частоты обновления 144 Гц (по DisplayPort) и 120 Гц (по HDMI), такое же время отклика — 1 мс (GtG). У Philips 329M1RV также есть встроенный KVM-переключатель, такая же металлическая подставка с теми же степенями свободы и такая же четырехсторонняя тыловая подсветка Ambiglow. Из отличий — безрамочный дизайн «только» трехсторонний, с более широкой нижней рамкой, панель — «обычная» IPS без приставки «Nano» (однако цветовой охват по-прежнему расширенный — 124% sRGB), а сертификация VESA чуть попроще — DisplayHDR 400. Также вместо программной совместимости с NVIDIA G-SYNC заявлена сертификация FreeSync Premium. Обе модели оснащены встроенными стереодинамиками мощностью 5 Вт каждый с поддержкой алгоритмов обработки звука DTS, имеют режимы понижения задержки ввода и не мерцают даже при минимальном уровне яркости. Как и предыдущая модель, Philips 329M1RV также поступит в продажу в Европе в ноябре, цена составит 1099 евро.

Кроме «гибридных мониторов», на презентации были представлены также ориентированные на компьютерный рынок модели в линейках M3000 и M5000.

Philips Momentum M3000

В «иерархии» игровых мониторов Philips эта линейка находится на базовом уровне, в нее входит три 24-дюймовые модели: 24M1N3200VA, 24M1N3200VS и 24M1N3200ZA; в первых двух используются VA-панели, в последней — IPS. У модели с индексом VS простая подставка, позволяющая регулировать только угол наклона экрана, тогда как у VA и ZA она более функциональная, с регулировками высоты и угла поворота. У всех моделей одинаковое разрешение — Full HD, и одинаковая максимальная частота обновления экрана — 165 Гц, причем независимо от типа видеовхода (из-за чего в ходе презентации их называли «первыми настоящими мониторами со 165 Гц по HDMI»). Все модели поддерживают FreeSync Premium и обладают временем отклика 1 мс (MPRT).

В Украине эти модели должны поступить в продажу в декабре, рекомендованные цены — от 7099 грн. за 24M1N3200VS до 7699 грн. за 24M1N3200ZA. Также в линейке M3000 ожидаются минимум две 27-дюймовые модели со сходными характеристиками, ориентировочное время их поступления в продажу — первый квартал 2022 г.

Philips Momentum M5000

В старшей 5000-й линейке была представлена только одна модель — Philips 27M1N5500ZA. Это 27-дюймовый монитор с панелью Nano IPS, разрешением 2560х1440 точек и частотой обновления экрана 165 Гц (170 Гц — с разгоном). Время отклика уже традиционное — 1 мс (GtG), есть поддержка FreeSync Premium, дизайн фронтальной панели — трехсторонний безрамочный, с более широкой нижней рамкой.

Хоть линейки M3000 и M5000, строго говоря, и не предназначены для гибридного использования «ПК+консоль», но при желании к этому монитору консоль подключить, конечно, можно: доступные в таком случае режимы — 2560х[email protected] Гц для Xbox Series X/S и 1920х[email protected] Гц для PlayStation 5 (у данной консоли нет «промежуточных» мониторных режимов между Full HD и 4K). В украинской рознице Philips 27M1N5500ZA ожидается в феврале, предварительная цена составляет 14699 грн.

После «официальной части» все представленные новинки можно было опробовать в демо-зоне, где стояли стенды как с игровыми ПК, так и с Sony PlayStation 5 и Xbox Series X — еще одно неоспоримое преимущество «живого» мероприятия по сравнению с онлайновыми презентациями. Первые впечатления от новых мониторов остались исключительно приятные: яркая, насыщенная картинка, отличная четкость даже в очень динамичных сценах и отсутствие лага в сетевых шутерах. Осталось дождаться их появления в Украине, чтобы протестировать более обстоятельно.