Fishing: Barents Sea – смертельный улов

Суровая заполярная природа, жмущиеся к скалам крохотные рыбацкие деревушки, в которых проживают буквально пару сотен человек, изрезанное тысячами заливов и бухточек побережье фьорда и огромное, неспокойное Баренцево море – добро пожаловать в симулятор промышленной рыбной ловли Fishing: Barents Sea.

Fishing: Barents Sea Жанр симулятор

Платформы Windows

Разработчики Misc Games

Издатель astragon Entertainment

Сайты fbsgame.net , Steam

Офис норвежской студии Misc Games, разработчиков Fishing: Barents Sea, находится в портовом городе Ставангер, славящемся в том числе и своими рыболовными традициями. И пусть от Ставангера до заполярного Хаммерфеста и Баренцева моря, в котором происходит действие игры, аж 1000 км, разработчики, похоже, не понаслышке знают предмет, о котором рассказывают.

Для Fishing: Barents Sea авторы досконально воссоздали город и коммуну Хаммерфест (самый северный город Европы) в фюльке Финнмарк. Это более 2000 км2 фьордов, островков, несколько крохотных рыбацких деревушек (население 70-240 человек), сам Хаммерфест с 7500 жителями, аэропортом и заводом по сжижению природного газа и его пригород Рюпефьорд (1900 человек). Впрочем, городки и поселки интересуют нас лишь с точки зрения якорных стоянок, места покупки снастей, топлива и продажи улова, большинство событий игры происходит в открытом море.

А начинается все с крохотной cтарой моторной лодки, завещанной вам дедом. На дворе конец лета, +15 градусов, море спокойное, день длится почти 20 часов, рыба сама просится в сети. Впрочем, вначале вам придется освоить ярусный способ ловли. Ярусы на заданное количество крючков с разной наживкой под определенные типы рыбы нужно сначала забросить в месте, богатом на рыбу, дать постоять в море 18-24 часа, а затем вынуть. На первом вашем судне, Børge, работать придется в одиночку, а сам процесс подъема яруса представлен в виде казуальной игры. Естественно, лодку можно улучшать, ставя новый радар (позволяет открывать акваторию для последующего быстрого перемещения), более мощный двигатель, увеличивая вместимость трюма. Кстати, нагруженная лодка изрядно, почти по борта, проседает и движется намного медленней.

Постепенно копя средства и наматывая километраж в ручном режиме управления, вы открываете доступ ко второму кораблю – Sharken. Это уже настоящий маленький кораблик, с которого можно забрасывать не только ярусы, но и сети. Недостаток последних – неизбирательность лова, что при наличии квот и разной стоимости рыб не совсем удобно. Для выборки сети вам понадобится еще один член экипажа, которому придется платить процент с продаж. Зато его можно пристроить потрошить рыбу или чинить корабль. А еще матрос может работать коком, но для чего это нужно, я, честно говоря, так и не понял. На Sharken можно уже ходить в другие рыбацкие деревушки, выполняя простенькие задания, ища новые зоны лова и зарабатывая репутацию. Да, выборка рыбы из сети на Sharken – это тоже мини-игра, но уже другая, с QTE.

Следующее судно, Vibeke Cathrin, имеет очень странную, как будто обрубленную форму, но это тем не менее реальный норвежский рыболовецкий корабль. Тут все почти так же как на Sharken, только трюмы вместительней, матросов можно взять больше, а рыбу нужно не только вынимать из сетей и потрошить, но упаковывать и даже морозить. На этом этапе, а пройдет примерно полтора игровых месяца, погода начинает портиться, море становится неспокойным, хотя до штормов еще далеко, все чаще стоят туманы, день постепенно становится короче. Вообще, погода в Fishing: Barents Sea генерируется на основании реальных погодных данных в районе Хаммерфеста, собранных за несколько лет. И да, к октябрю-ноябрю в игре выпадет снег и начнутся сильные шторма. И, естественно, полярная ночь и день здесь тоже есть, все-таки мы выше 70 параллели.

Vibeke Cathrin – промежуточный этап перед настоящими морскими траулерами Lunar Bow и Hermes. Первый предназначен для разноглубинного траления, второй использует донный трал. Ловля тралом запрещена в прибрежных водах, так что пора выбираться в открытое море. Но до этих кораблей еще нужно дожить. Дело в том, что новые лицензии в Fishing: Barents Sea выдаются не за вылов определенного объема рыбы, а за пройденное в ручном режиме расстояние. Так что если вы постоянно пользуетесь быстрым перемещением, у меня для вас плохая новость. Дело в том, что для получения высшего сертификата нужно «накатать» 450 км (до патча – 800 км). При крейсерской скорости корабля в 10 узлов – это что-то около 20 часов реального времени. Так что можете поставить корабль на курс, взять чашечку крепкого чая, смартфон и расслабиться. Проблема лишь в том, что при волнении скорость падает, да и курс корабль держит отвратительно.

Ловля тралом – это уже совершенно другое развлечение. Всеми кораблями можно управлять от первого лица, сидя за штурвалом или прогуливаясь время от времени по рубке и палубе, но в Lunar Bow и Hermes управление тралом тоже реализовано с видом от первого лица. Занимаете место за постом управления тралением, включаете экран и… застываете с открытым ртом. Никаких простеньких мини-игр. Настоящая лицензированная станция управления тралением от компании Scanmar с десятком параметров, экраном радара и информацией с датчиков, закрепленных на трале. Высота ворота трала, глубина верхнего подбора, донный зазор, расстояние между траловыми досками и масса другой совершенно непонятной информации. Параметров больше двух десятков, и здесь бы понадобилось подробное объяснение принципов работы, а не простенькая обучающая миссия.

Играть в Fishing: Barents Sea – это как участвовать в съемках эпизода Deadliest Catch для канала Discovery, но без всякого риска для жизни. Суровая северная природа, реальные погодные эффекты, красивейшее полярное сияние, в целом неплохая реализация волнения и морской воды – за графику в игре отвечает Unreal Engine. Правда, анимация матросов подкачала, порой они, стоя на своих станциях, просто перебирают в воздухе пустыми руками. Да и у вашего персонажа при включенном виде от первого лица на самом деле нет головы и при неудачном повороте вы можете увидеть собственную шею, а ваша тень и вовсе способна напугать даже бывалых.

Еще один недостаток игры – пустой мир. Да, мы понимаем, что в этом регионе Норвегии морской траффик не очень плотный. Но хотелось бы увидеть в море, а не у причальных стенок, ту же красавицу Arctic Princess, приходящую в Хаммерфест за сжиженным газом, другие рыболовецкие суда всех классов. Не хватает и живности. Имеющиеся в игре косатки больше похожи на неуклюжие подводные лодки, чем на живых существ, а привязанные к траулерам птицы – это все-таки чит.

Fishing: Barents Sea – уникальная игра, но ей не помешало бы добавить немного жизни. Сейчас она похожа на первый Euro Truck Simulator (2008), а то и на 18 Wheels of Steel: American Long Haul (2007). Забавно, имеется потенциал, но до хита еще очень далеко. Будем надеяться, что хотя бы Fishing: Barents Sea 2 станет чем-то вроде Euro Truck Simulator 2 для любителей моря. Нечто общее, медитативный расслабляющий геймплей, у них уже имеется. Осталось оживить мир, добавить нестандартных заданий и, возможно, расширить территорию.

Цена Fishing: Barents Sea в Steam выглядит просто смешно. За только что вышедшую игру разработчики просят 89 грн., меньше, чем за многие казуалки. Если вам нравятся симуляторы и море, при такой цене не попробовать себя в роли норвежского рыбака просто грех.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Реалистично воссозданный участок Норвегии и Баренцева моря; пять рыболовецких суден; различные типы рыбной ловли; лицензированные устройства Scanmar; реалистичная погода; очень приятная цена Минусы: Анимация персонажей оставляет желать лучшего; графика окружения бедновата; нет других кораблей и конкурентов; игра достаточно однообразная Вывод: Уникальный симулятор, который, тем не менее, нуждается в доработке

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