Euro Truck Simulator 2 – Special Transport: некоторым нравится потяжелей

Если бы SCS Software не секретничала, мы, безусловно, объединили бы рецензии на расширение карты Euro Truck Simulator 2 – Italia, вышедшее 5 декабря 2017 г., и DLC Euro Truck Simulator 2 – Special Transport, появившееся на Steam 13 декабря 2017 г. Теперь же приходится выпускать DLC к собственному обзору. Впрочем, Special Transport получился настолько хорошим, что безусловно заслуживает отдельной статьи.

Euro Truck Simulator 2 – Special Transport Жанр симулятор

Платформы Windows, Mac OS, Linux

Разработчики SCS Software

Издатель SCS Software

Сайты worldoftrucks.com , Steam

Euro Truck Simulator 2 – Special Transport – это уже третье дополнение к ETS2, добавляющее в игру новые типы грузов, но оно кардинально отличается от предыдущих, потому что, по сути, представляет собой новый игровой режим. High Power Cargo Pack и Heavy Cargo Pack содержали дорогие и тяжелые грузы, которые можно было возить как обычно по дорогам общего пользования. Да, длинные трейлеры из Heavy Cargo Pack требовали особой осторожности при поворотах в городе и парковке, а масса грузов вынуждала использовать трехосные тягачи с мощными двигателями и двенадцатиступенчатыми коробками передач, что, естественно, влияло на маневренность. Но в Special Transport все еще хуже. Это не просто тяжелые, но и негабаритные грузы, которые выступают за пределы трейлеров и превращают поездку в настоящий ад.

Каждое задание в Special Transport обставлено должным образом. Сначала вам со всех сторон демонстрируют трейлер, рабочих, которые крепят груз, прессу, освещающую такое экстраординарное событие, зевак, делающих селфи на фоне груза-монстра. Вы не цепляете трейлер самостоятельно, не имеете права отклоняться от заданного маршрута, не можете заезжать на заправки и площадки для отдыха, должны следовать строго за передней машиной сопровождения и выполнять ее приказы. Все доставки Special Transport осуществляются по максимально простым маршрутам с минимумом поворотов и на расстояние не более 400 км, а чаще всего 150-250 км – это короткие поездки. При этом часть второстепенных дорог на пути вашего следования перекрывает полиция, по маршруту встречаются очередные толпы зевак, специальные машины с указателями и т.д.

Если вы думаете, что с таким-то сопровождением доставлять грузы будет просто – то вы ошибаетесь. Любая смена полосы, поворот, встречный или попутный транспорт – это событие и источник адреналина для водителя. Ведь если у вас в трейлере огромный ящик весом в 45 тонн, свисающий с каждой стороны на 2 м и норовящий задеть ограждение, светофоры, другие машины, то каждый маневр превращается в приключение. Что уж говорить о 20-метровой силосной башне, с которой вы чувствуете себя в городе как слон в посудной лавке.

В число грузов входит огромный теплообменник, части котла, шасси колоссального карьерного самосвала, массивная деталь в огромном ящике, индустриальный конденсатор, гигантская силосная башня, высокотехнологическое устройство (судя по форме – зеркало телескопа), лоцманское судно и т.д. Да, в Heavy Cargo Pack тоже были тяжелые грузы, тот же локомотив весит 61 т., но в целом масса прицепов в Special Transport все-таки выше. А значит, пришла пора покупать четырехосные тягачи с двигателями в 750 л.с. Рекомендуем Volvo и Scania.

Миссии Special Transport доступны не во всех городах, ведь кое-где огромные прицепы просто не пройдут. Большинство заданий для DLC можно найти в старой части карты Euro Truck Simulator 2, в первую очередь в Германии, в таких городах как Берлин, Дрезден, Дортмунд, Мюнхен и Кельн. Кроме того, специальные грузы можно взять в Праге, Братиславе, Брюсселе, Ольштыне (Польша), Люксембурге, Глазго, Шеффилде, Кошице (Словакия). И совсем немного точек на расширенной карте – Линчёпинг (Швеция), Ставангер (Норвегия), Нант (Франция). На Апеннинском полуострове таких заданий нет. Кроме того, доставки Special Transport доступны только через Рынок перевозок и Одноразовые задания, но не через Внешние заказы с сайта World of Truck.

Первые доставки Special Transport – это настоящий восторг и море эмоций из серии «Я смог! Справился! Сумел!». Впрочем, и десятая доставка большого груза продолжает радовать почти так же, как в первый раз. Потому что ошибиться при выполнении такого задания реально и самому опытному водителю. Не вписаться в поворот, посадить прицеп на ограждение, повредить груз, заработав красный рейтинг и штраф. Да что там, порой придется и отказываться от доставки уже в считанных метрах до цели.

Euro Truck Simulator 2 – это, по большому счету, RPG про грузовики. Вы, как и в ролевой игре, прокачиваете своего персонажа, открываете новые способности, новые запчасти и «обмундирование» для машин, исследуете карту, выполняете квесты, отыгрываете роль дальнобойщика. Так вот, Special Transport – это end-game контент для прокачанных по максимуму игроков, которые убили уже всех предыдущих боссов ETS2. И это чертовски крутой контент. Пожалуй, Truck Simulator 2 – Special Transport – лучшее DLC из выпущенных SCS Software за без малого 5 лет. Браво, SCS Software!

Да, и о цене. Стоимость Truck Simulator 2 – Special Transport не просто приятная, а очень приятная – 99 грн. А если брать DLC в составе Euro Truck Simulator 2 Cargo Bundle, будет еще на 15% дешевле.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: По сути, отдельный игровой режим; 13 новых крупногабаритных грузов; экстремально сложные задания; масса адреналина и фана; приятная цена Минусы: Нет Вывод: Пожалуй, лучшее DLC к Euro Truck Simulator 2



Roccat рекомендует: