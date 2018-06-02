Football, Tactics & Glory – пошаговая футбольная RPG

Как правило, мы не рецензируем дважды одну и ту же игру (большие DLC не в счет), но для Football, Tactics & Glory сделаем, пожалуй, исключение. Мы уже писали об этом сделанном в Украине футбольном менеджере/пошаговой стратегии/ролевой игре еще в декабре 2015 г., тогда он назывался просто Football Tactics. В Steam Early Access проект появился еще раньше, 1 июня 2015 г. И вот теперь, ровно через три года, Football, Tactics & Glory добралась до релиза. И это уже совсем другая игра.

Football, Tactics & Glory Жанр пошаговая стратегия, ролевая игра, симулятор

Платформы Windows

Языки украинский, русский, английский

Разработчики Creoteam

Издатель Creoteam

Сайт Steam

Нет, основной геймплей Football, Tactics & Glory не изменился – вы по-прежнему в пошаговом режиме перемещаете футболистов по полю, используете спецумения для реализации хитрых тактических комбинаций, покупаете и продаете игроков на трансферном рынке. Вот только если вначале FTG была тактической стратегией с некоторыми ролевыми элементами, то теперь перед нами полноценная пошаговая ролевая игра. Три года разработки пошли проекту на пользу, в нем появилась глубина, в которой запросто можно утонуть.

Да, теперь футболисты делятся не просто на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, а получают и подклассы. Какие именно, зависит от зоны поля и действий, которые совершает футболист. Но начинается все с зеленого, в прямом смысле слова, новобранца. Поставите такого новичка в нападение, и он будет получать опыт нападающего, в защиту – защитника, в ворота – вратаря. Все как в традиционных skill based RPG.

Накопив опыта на первый уровень, игрок получает первую, пока что очень общую специализацию. На втором и третьем уровнях можно будет выбрать класс и подкласс – умение хорошо играть на какой-то определенной роли или стать универсалом. Более того, поиграв некоторое время на другой роли, футболист может получить и второй класс, и вы сможете выбирать для него задачу непосредственно перед началом матча, что очень удобно.

У каждого из классов и подклассов свои умения, со времен первой версии игры их стало намного больше. Например, свободные защитники могут автоматически перемещаться в штрафной площадке, перекрывая наиболее опасное направление, кстати, именно этот класс, как нам кажется, набирает опыт быстрее других. Центральные нападающие в момент перехода хода стараются, если есть такая возможность, приблизиться к воротам противника. Центральные защитники могут перехватывать проходы с мячом, а универсальные защитники – удары по воротам. Право- и левофланговые защитники умеют далеко бегать, буквально за два хода покрывая расстояние от своей до чужой штрафной. Право- и левофланговые нападающие могут прорываться с края поля в штрафную площадку. Атакующие полузащитники – обманными финтами выманивать защитников противника на себя, создавая бреши в обороне. И т.д. Классовых умений много, все они разные и позволяют вам создать уникальный, присущий только вашей команде рисунок игры.

В дополнение к классовым умениям, футболисты могут выучить несколько спецумений, таких как подкат, дальний пас, проброс, игра на выходе, «сухой лист», перехват и т.д. Естественно, у каждого из классов свой набор умений. Кстати, не пренебрегайте таким умением как игра головой, в новой версии появились навесы вдоль ворот, которые, при наличии в команде нападающего, уверенно чувствующего себя наверху, могут закончиться очень плачевно.

Кроме классовой ветки, в древе умений футболистов появились и скиллы, позволяющие при повышении уровня получать больше очков в профилирующем параметре, быстрее разучивать умения, получать больше опыта, привлекать фанатов и спонсоров, повысить собственную стоимость на трансферном рынке. Последнее важно, ведь своевременная продажа игрока может дать так необходимые вашему клубу деньги на развитие, на расширение стадиона, покупку нескольких игроков и т.д.. В одной из кампаний я, например, на шесть сезонов застрял в третьей лиге просто потому, что не хотел прощаться с полюбившимися игроками. Никаких сантиментов, на жалости хороший клуб не построишь.

Кроме существенного освежения игровых механик, которое пошло игре на пользу, обновилась и графика. В Football, Tactics & Glory появился отличный редактор футболистов, которому позавидуют и некоторые RPG (выбор причесок, носов и ушей здесь действительно неплох). В мини-роликах, в которых футболисты радуются забитому голу, вы сможете увидеть своих подопечных во всей красе. Обновились почти все основные экраны, меню, обозначения. Появился красивый экран с трофеями, возможность сделать парадный снимок команды и т.д. Из нововведений хочется отметить и соревнования лучших бомбардиров, игроков, совершивших голевые передачи, вратарей и защитников. За призовые места положены очки славы, которые пригодятся для развития клуба.

Как мы и предсказывали в предыдущей статье, для Football, Tactics & Glory появились созданные пользователями реалистичные лиги, причем практически всех футбольных стран. Теперь такие моды можно объединять в коллекции и назначать всем своим играм. Кроме того, если вам лень тратить несколько десятков, если не сотен, часов на то, чтобы пробиться из Аматорской лиги в Высшую, можно сразу же начать игру в режиме Песочницы, в Премьер лиге и Еврокубках. Правда, достижений в таком режиме вы не получите. Появились и параметры, регулирующие сложность за счет подыгрывания игроку-человеку при броске виртуальных кубиков.

Главное, что не изменилось, Football, Tactics & Glory осталась столь же аддиктивной, как и три года назад. Сев на пару коротких, буквально на пять минут матчей, вы рискуете встать из-за компьютера рано утром. За время Раннего доступа я наиграл в FTG уже 105 часов (и это при том, что забыл об игре на 2 года), 36 из которых — за две последние недели, в уже почти финальную версию. Немногие большие ролевые игры могут похвастаться такой продолжительностью и реиграбельностью.

Как и прежде, я убежден, что подобный геймплей отлично подходит для мобильных систем. Короткие сессии, 2D-графика, формат футбольного поля с видом сверху — все это идеально подходит для игры на планшете. К сожалению, у маленькой команды Creoteam, а Football, Tactics & Glory сделана буквально тремя людьми, банально нет ресурсов на то, чтобы и портировать игру, и развивать дальше PC-версию. Придется выбирать что-то одно. Но, по словам Андрея Костюшко, гейм-дизайнера Creoteam, в плане портирования платформа Nintendo Switch выглядит более многообещающей, а превращать игру в Free-to-Play для iOS и Android авторы не хотят.

Что будет с Football, Tactics & Glory после релиза? Будет ли она развиваться и дальше? А вот это как раз зависит от игроков. У проекта есть небольшое преданное сообщество, члены которого уже наиграли по сотне, а то и несколько сотен часов, но вот понравится ли пошаговая футбольная RPG обычным игрокам?

Я, безусловно, предвзят, потому что как раз отношусь к фанатам этой игры, но тем не менее, я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на Football, Tactics & Glory. Это украинская игра на украинском языке, к тому же она действительно чертовски хороша и дьявольски прилипчива. Я играю за «Динамо» Киев. А вы?

P.S. Первый из роликов ниже – релизный трейлер Football, Tactics & Glory, а второй – рассказ гейм-дизайнера игры Андрея Костюшко о проекте, его происхождении и особенностях.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Ролевые и тактические элементы; мультивариантность; реиграбельность; редактор футболистов и лиг; обновленная графика; высокая аддиктивность Минусы: Версия для мобильных платформ все еще под вопросом Вывод: Невероятно прилипчивый пошаговый футбол с ролевыми элементами

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