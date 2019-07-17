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Galaxy Fit — обзор фитнес-браслета от Samsung

Galaxy Fit — обзор фитнес-браслета от Samsung

Galaxy Fit — обзор фитнес-браслета от Samsung


Не так давно мы познакомились с фитнес-браслетом Galaxy Fit E от Samsung. Сегодня речь пойдет о его старшей версии — Galaxy Fit. В данной модели сочетается неплохая форма, удобный ремешок, качественный и яркий дисплей, а также достойная функциональность.

Samsung Galaxy Fit Black (SM-R370NZKA)
Смарт-часы и фитнес-браслеты на
от 2 526 грн
Предложений: 41
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Дизайн Galaxy Fit

Внешний вид браслета прост, но изящен, он во многом схож со своим младшим братом — Galaxy Fit E, с которым мы не так давно познакомились. Небольшой корпус, выполненный из металла, сверху стекло, ремешок из резины — классический рецепт современного фитнес-браслета. 

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Galaxy Fit продается в двух вариантах — черном и светло-сером. Жаль, что для него не предусмотрен ярко-желтый цвет, как в случае с Fit E. Ремешок съемный, но заменить его не так уж и просто.

Насколько он удобен?

К удобству использования браслета у меня нет претензий. Его резиновый ремешок комфортен, застежка более чем надежная и сама ни разу не расстегнулась. Она настолько надежная, что к ее конструкции приходится какое-то время привыкать. Корпус браслета почти лишен острых краев и не цепляется за манжеты одежды. В постели также нет дискомфорта и к форме Galaxy Fit привыкаешь легко и быстро.

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Для управления браслетом используется сенсорный AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюйма и механическая кнопка на левой боковине корпуса. Дисплей прикрыт защитным стеклом с округлой формой, палец скользит по нему довольно легко, а отпечатки пальцев хоть и остаются, но в небольших количествах. На солнце дисплей неплохо виден, особенно на уровнях яркости от 7 до 10.

Что он умеет?

Функциональность браслета стандартная: подсчет шагов, замер пульса при помощи встроенного оптического пульсометра, отслеживание качества сна и тренировки, среди которых есть плавание, бег, велосипед и множество других видов спорта. GPS в браслет, к сожалению, нет, поэтому для корректного отслеживания дистанции, темпа и отрисовки трека вам потребуется иметь с собой смартфон с приложением Samsung Health, которое выполняет роль хаба для всех ваших спортивных достижений. 

Без смартфона точность отслеживания темпа и дистанции оставляет желать лучшего, заметно отставая от показателей GPS. А вот к пульсометру вопросов нет. Но, что касается подсчета шагов в повседневной жизни, то нельзя сказать, что браслет показывает какие-то аномальные значения.

Для настройки браслета отдельная утилита — Galaxy Wearable. В ней можно менять циферблаты, настраивать вывод уведомлений, будильники и другие мелочи. Функции умного будильника в браслете нет. Из других функций для отслеживания качества жизни есть анализатор стресса и возможность трекинга количества употребленного кофеина и воды.

Galaxy Fit умеет корректно выводить уведомления о входящих сообщениях, у него нет никаких проблем ни с русским, ни с украинским языком в тексте. Кстати, на браслете можно не только видеть сами уведомления, но и отвечать на них при помощи коротких заготовок.

Сколько живет?

Samsung заявляет 7-8 дней автономной работы для Galaxy Fit. По факту, с яркостью дисплея на уровне 5, постоянными входящими уведомлениями и ежедневной пробежкой, браслет работает не больше 7 дней. Причем, к вечеру седьмого дня он уже выключится. 

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Неплохо, но с учетом функциональности и автономности конкурентов результат не выдающийся. Браслет поставляется вместе с зарядным устройством с магнитным креплением, которое заряжает браслет за 2 часа.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, дисплей, неплохая функциональность
Минусы: стоимость, автономность
Вывод: В целом, Samsung Galaxy Fit как фитнес-трекер на каждый день мне понравился. У него нет проблем с уведомлениями, он удобен, дисплей хорошо видно на солнце, вибромотор сильный. Казалось бы — идеальный фитнес-трекер. Но все впечатление портит немалая стоимость и с учетом заметно более дешевых конкурентов ей трудно найти оправдание. Тут нет GPS, нет NFC, нет управления музыкой, а автономность составляет всего неделю. Это неплохо, но результат совершенно не выдающийся. Galaxy Fit — это достойный и качественный фитнес-браслет, но довольно дорогой при той функциональности, которую он предлагают потребителям

Технические характеристики

Galaxy Fit — обзор фитнес-браслета от Samsung Samsung Galaxy Fit Black (SM-R370NZKA)
2 526 − 2 856 грн
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Тип Фитнес-браслет
iOS +
Android +
Windows 10 -
Уведомления о входящих событиях + (звонки, сообщения, электронная почта, уведомления календаря)
Функция громкой связи -
Прослушивание музыки -
Типы физической активности бег, ходьба
Пульсометр + (оптический)
Подсчет шагов +
Подсчет ступенек -
Отслеживание сна +
Дисплей, тип AMOLED
Диагональ 0,95
Разрешение 128х64
Сенсорный +
Размеры, мм 18,3х44,6х11,2
Материал корпуса пластик
Цвет корпуса черный
Пыле/влагозащита + (5ATM)
Вес, г (с ремешком) нет данных
Размеры, мм нет данных
Материал ремешка силикон
Цвет ремешка черный
Сменный +
Тип аккумулятора нет данных
Емкость, мАч 120
Время автономной работы нет данных
Слот для SIM-карты -
Динамик -
Микрофон -
Вибромотор +
Bluetooth +
Wi-Fi -
NFC -
GPS -
Еще функция поиска телефона, удаленное прослушивание музыки, акселерометр, гироскоп, расход калорий, управление камерой смартфона
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