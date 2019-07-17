Galaxy Fit — обзор фитнес-браслета от Samsung





Не так давно мы познакомились с фитнес-браслетом Galaxy Fit E от Samsung. Сегодня речь пойдет о его старшей версии — Galaxy Fit. В данной модели сочетается неплохая форма, удобный ремешок, качественный и яркий дисплей, а также достойная функциональность.

Дизайн Galaxy Fit

Внешний вид браслета прост, но изящен, он во многом схож со своим младшим братом — Galaxy Fit E, с которым мы не так давно познакомились. Небольшой корпус, выполненный из металла, сверху стекло, ремешок из резины — классический рецепт современного фитнес-браслета.

Galaxy Fit продается в двух вариантах — черном и светло-сером. Жаль, что для него не предусмотрен ярко-желтый цвет, как в случае с Fit E. Ремешок съемный, но заменить его не так уж и просто.

Насколько он удобен?

К удобству использования браслета у меня нет претензий. Его резиновый ремешок комфортен, застежка более чем надежная и сама ни разу не расстегнулась. Она настолько надежная, что к ее конструкции приходится какое-то время привыкать. Корпус браслета почти лишен острых краев и не цепляется за манжеты одежды. В постели также нет дискомфорта и к форме Galaxy Fit привыкаешь легко и быстро.

Для управления браслетом используется сенсорный AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюйма и механическая кнопка на левой боковине корпуса. Дисплей прикрыт защитным стеклом с округлой формой, палец скользит по нему довольно легко, а отпечатки пальцев хоть и остаются, но в небольших количествах. На солнце дисплей неплохо виден, особенно на уровнях яркости от 7 до 10.

Что он умеет?

Функциональность браслета стандартная: подсчет шагов, замер пульса при помощи встроенного оптического пульсометра, отслеживание качества сна и тренировки, среди которых есть плавание, бег, велосипед и множество других видов спорта. GPS в браслет, к сожалению, нет, поэтому для корректного отслеживания дистанции, темпа и отрисовки трека вам потребуется иметь с собой смартфон с приложением Samsung Health, которое выполняет роль хаба для всех ваших спортивных достижений.

Без смартфона точность отслеживания темпа и дистанции оставляет желать лучшего, заметно отставая от показателей GPS. А вот к пульсометру вопросов нет. Но, что касается подсчета шагов в повседневной жизни, то нельзя сказать, что браслет показывает какие-то аномальные значения.

Для настройки браслета отдельная утилита — Galaxy Wearable. В ней можно менять циферблаты, настраивать вывод уведомлений, будильники и другие мелочи. Функции умного будильника в браслете нет. Из других функций для отслеживания качества жизни есть анализатор стресса и возможность трекинга количества употребленного кофеина и воды.

Galaxy Fit умеет корректно выводить уведомления о входящих сообщениях, у него нет никаких проблем ни с русским, ни с украинским языком в тексте. Кстати, на браслете можно не только видеть сами уведомления, но и отвечать на них при помощи коротких заготовок.

Сколько живет?

Samsung заявляет 7-8 дней автономной работы для Galaxy Fit. По факту, с яркостью дисплея на уровне 5, постоянными входящими уведомлениями и ежедневной пробежкой, браслет работает не больше 7 дней. Причем, к вечеру седьмого дня он уже выключится.

Неплохо, но с учетом функциональности и автономности конкурентов результат не выдающийся. Браслет поставляется вместе с зарядным устройством с магнитным креплением, которое заряжает браслет за 2 часа.