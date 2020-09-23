Galaxy S20 FE – первый взгляд на «народный» флагман Samsung





Компания Samsung в этом году активно экспериментирует со своей флагманской линейкой смартфонов, выпуская кроме стандартных версий модели с приставкой Ultra. Это позитивно сказалось на функциональности аппаратов, но не очень хорошо отразилось на их стоимости. Поэтому производитель решил попробовать немного другой подход, создать устройство с рядом флагманских характеристик, но более доступной ценой. Такой моделью стал Galaxy S20 FE или Fan Edition, созданный по словам Samsung с учётом запросов фанатов бренда, из этого и получилась приставка к названию. Официальная стоимость смартфона стартует с 19 999 грн, поэтому он должен составить конкуренцию как прошлогодним флагманам, так и другим моделям в этом ценовом сегменте. Что может предложить пользователям Galaxy S20 FE я расскажу в этом первом взгляде.

Дизайн и материалы

С лицевой панели смартфон выделяется на фоне других флагманов Samsung этого года разве что чуть более крупными рамками вокруг дисплея. В остальном дизайн лицевой панели уже привычный, его практически полностью занимает экран, прикрытый защитным стеклом, в верхней части которого находится вырез фронтальной камеры.

Рамка корпуса сделана из алюминия, а вот тыльная часть пластиковая, а если точнее, то она из усиленного поликарбоната. Покрытие у крышки матовое и тактильно очень приятное, сложно сказать насколько оно будет устойчивым к появлению царапин, но смартфон с ним будет удобно носить без чехла, он не скользкий.

Размеры корпуса Galaxy S20 FE составляют 159,8х74,5х8,4 мм, в этом плане аппарат ближе к Galaxy S10+ с высотой 157,6 мм и шириной 74,1 мм. Но вот вес новинки даже чуть больше, чем у Galaxy S20+ и достигает 193 граммов, не в последнюю очередь из-за использования более ёмкого аккумулятора.

И несмотря на формальный статус «младшего» флагмана, в смартфоне есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.

В продажу Galaxy S20 FE поступит в целой россыпи пастельных цветов, среди которых будет тёмно-синий, лавандовый, светло-оранжевый, молочно-белый, красный и мятный.

Дисплей

Смартфон оснащается 6,5-дюймовым сенсорным Super AMOLED 2X дисплеем с разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Причём последняя реализована так же, как и в Note20 Ultra, то есть частота экрана подстраивается под изображение, например, при просмотре видео она снижается, при отображении анимаций интерфейса – увеличивается. Это позволяет уменьшить расход батареи, но в то же время обеспечить плавную картинку, когда она нужна.

Сам дисплей получил два режима отображения, один соответствует цветовому профилю sRGB, второй более красочный и покрывает цветовое пространство DCI-P3. В целом, картинка на экране выглядит под стать актуальным флагманам Samsung.

Платформа

В основе Galaxy S20 FE лежит флагманский процессор Exynos 990, работающий на частоте от 2 до 2,73 ГГц, который дополняет графическое ядро Mali-G77 MP11. Поэтому производительность модели находится на уровне других топовых аппаратов Samsung.

Единственное, объём оперативной памяти в S20 FE стартует с 6 ГБ, но также будет версия с 8 ГБ. В обоих случаях это быстрая память LPDDR5. А вот встроенное хранилище данных только в одном варианте – 128 ГБ, но зато с возможностью расширения за счёт карт microSD.

Другие особенности платформы смартфона включают беспроводную связь Wi-Fi 802.11ax MIMO, Bluetooth 5.0 и NFC, а также модули позиционирования A-GPS, GLONASS, BDS и GALILEO.

Камеры

Galaxy S20 FE оснащается тремя основными модулями камер:

12-мегапиксельной широкоугольной с матрицей 1/1,76”, размером пикселей 1,8 мкм, диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом;

12-мегапиксельной сверхширокоугольной с матрицей 1/3,06”, пикселями 1,12 мкм, диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией;

8-мегапиксельной телефото с 3-кратным оптическим увеличением, матрицей 1/4,4”, пикселями 1 мкм, диафрагмой f/2.4 и оптической стабилизацией.

Исходя из характеристик, широкоугольный модуль здесь такой же как в Galaxy S20 и S20+, а вот «сверхширик» и «телевик» получились проще, что логично, учитывая позиционирование Galaxy S20 FE. Но на первый взгляд снимают они неплохо, надеюсь, более детально их протестировать получится уже в ближайшее время.

Аудио

Смартфон оснащается стереодинамиками, один из них совмещён с разговорным, а второй расположен на нижней грани корпуса. Звучат они довольно громко и объёмно, по крайней мере, большой разницы с Galaxy S20 я не заметил.

И как положено флагману, пусть и «народному», в S20 FE нет 3,5 мм разъёма для подключения наушников. Для их подключения можно использовать порт Type-C, напрямую или через переходник, а также модуль Bluetooth для беспроводных моделей.

Батарея

Встроенный в Galaxy S20 FE аккумулятор имеет ёмкость 4500 мАч, что на уровне с Galaxy S20+ и на 500 мАч больше, чем в S20. Учитывая, что частота обновления дисплея в новой модели меняется в зависимости от изображения, а во флагманах Samsung начала этого года является постоянной, то я ожидаю более высокой автономности. Но однозначно об этом можно будет сказать только после полноценного обзора.

Интересно, что позиционирование S20 FE также не сказалось на его возможностях по заряде, аппарат поддерживает как беспроводную зарядку до 15 Вт, так и быструю проводную до 25 Вт (но в комплекте будет идти блок питания на 15 Вт). Кроме этого, в нём есть обратная беспроводная зарядка, соответственно, можно подзаряжать совместимые гаджеты, такие как часы и наушники, просто разместив их на тыльной стороне корпуса.

В итоге

В Galaxy S20 FE компания Samsung хорошо определила ключевые «флагманские» характеристики и не стала ими жертвовать в угоду других моделей или ещё большего снижения цены. Поэтому смартфон однозначно составит конкуренцию не только уходящему с рынка Galaxy S10+, но и S20+. Пользователи, которые хотят получить топовый набор характеристик в смартфоне от известного бренда, но не готовы платить $1000 и больше, однозначно будут обращать внимание на Galaxy S20 FE. Но сможет ли аппарат оправдать возлагаемые на него надежды, мы сможем сказать только после полноценного тестирования.