Ghost of Tsushima: Director’s Cut — призраки прошлого





С момента выхода Ghost of Tsushima прошел всего год, а Sony уже предлагает игрокам Director’s Cut игры, с целым ворохом минорных улучшений и новой главой в истории Дзина Сакая, победителя монгольской орды, грозного самурая и по совместительству синоби.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut Жанр Action-adventure, stealth

Платформы PlayStation 4, PlayStation 5

Разработчики Sucker Punch Productions

Издатель Sony Interactive Entertainment

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Ghost of Tsushima: Director’s Cut добавляет в игру остров Ики, тот самый, на котором во время попытки усмирения пиратов, составляющих основную массу местного населения, был убит отец Дзина. На остров высадилось новое племя монголов, планирующих сперва разобраться с местными, а потом продолжить вторжение на Цусиму, что ставит беглого самурая перед дилеммой — готов ли он примириться с призраками прошлого ради того, чтобы победить нового врага? Собственно, вся сюжетная арка Ики не столько про монголов, хотя их тут в достатке, сколько про Дзина и его внутренних демонов. Второстепенные персонажи, регулярно перетягивавшие на себя одеяло в оригинале, здесь практически отсутствуют, уступив место частым флешбекам и самокопанию Сакая, благодаря которым главный герой раскрывается, становится более убедительным и человечным, что ли.

С точки зрения игрового процесса Ики — это Цусима в миниатюре, ничего кардинально нового здесь нет, что и не удивительно, поскольку это, по большому счету, не отдельное дополнение, а просто еще один акт игры. Другими словами, готовимся вырезать вражеские патрули, высаживаться на корабли, зачищать лагеря и штурмовать замки, в перерывах переключаясь на исследование храмов, составление хайку и купание в онсэнах. Новую боевую стойку, несмотря на многочисленные слухи, нам не дали, зато добавили шаманов, чьи камлания усиливают соседних врагов, и монгольских воинов, умеющих переключаться между разными видами оружия, что вынуждает внимательней следить за обстановкой в бою и активней переключаться между стойками в ответ. После нахождения конского доспеха открывается возможность таранить монголов, что не только крайне весело, но еще и чрезвычайно эффективно, теперь с патрулями можно разбираться, не спешиваясь. Помимо сражений, предлагают развлечься участием в турнире на боккэнах, состязании лучников, где придется сбивать мишени на скорость, и игрой на флейте для различных зверушек. С помощью крюка-кошки теперь можно не только карабкаться на возвышения, но и разрушать преграды, эта механика часто используется для решения головоломок.

Ики так же бессовестно красив, как и Цусима, но небольшие размеры острова вкупе с большим количеством сайд-квестов играют с ним злую шутку: из-за частого бэктрекинга Ики под конец успевает приесться, чего никогда не происходило с островом в оригинальной игре. При этом проходится он довольно быстро — основную сюжетную линию можно завершить за 4-6 часов, в зависимости от стиля игры, еще с десяток уйдет на выполнение побочных активностей. Негусто, будем откровенны. При этом кампания Ики по проработанности и драматургии не уступает, а местами и превосходит оригинальную, посетовать можно разве что на практически полное отсутствие интересных второстепенных персонажей с персональными квестовыми цепочками — в свете софитов здесь Дзин и только Дзин.

С Ики разобрались, а что там с остальной игрой, дают ли улучшения, привнесенные Director’s Cut достаточно поводов для повторного прохождения всей истории и, главное, стоит ли делать апгрейд до PS5-версии? Начнем с картинки — динамические 2160р в 60 FPS (к слову, в тех же 60 FPS, но уже в 1800р на PlayStation 5 игра идет и при режиме обратной совместимости), артефактов шахматного рендеринга теперь меньше, но они все еще присутствуют, картинка стала немного четче, несколько улучшилась детализация объектов на заднем фоне и увеличилось количество частиц, но в целом, если забыть про количество кадров, то отличия от версии для PlayStation 4 Pro можно увидеть, только если специально задаться такой целью. Чего не скажешь про использование всех возможностей нового контроллера Sony. DualSense передает топот конских копыт, натяжение тетивы лука, шум ветра, возвращение катаны в ножны и мурчание котеек, контроллер вибрирует, звучит и сопротивляется усилиям игрока там, где это нужно, усиливая погружение в происходящее и при этом не перегибая палку, адаптивные триггеры и haptic feedback применяются очень часто, но с умом, не вызывая желания их отключить. Появилась поддержка 3D-звука для наушников, а быстрый SSD позволил отказаться как от явных, так и от скрытых экранов загрузки — ранее многие катсцены являлись на самом деле видеофайлами, во время проигрывания которых происходила подгрузка новой части игрового мира, теперь же они честно рендерятся в режиме реального времени, что, в качестве бонуса, позволило добавить в игру отсутствовавший ранее липсинк с японской озвучкой. И, собственно, все. Достаточные ли это причины для того, чтобы проходить игру во второй (а то и в третий раз, если вы уже закончили New Game +) и нужно ли доплачивать за фишки DualSense? Предлагаю вам самостоятельно ответить на этот вопрос.

Если вы еще не играли в Ghost of Tsushima, то сейчас самое время, если в вашем распоряжении есть PlayStation 5, поскольку Director’s Cut для актуальной консоли от Sony — это лучший способ начать свое знакомство с попыткой вторжения монгольской орды на японские острова, а вот для владельцев PlayStation 4 и тех, кто уже исходил Цусиму вдоль и поперек, ситуация не такая однозначная, поскольку первые не смогут ощутить преимущества обновленной версии, а вторым достанется сравнительно небольшая порция нового контента.