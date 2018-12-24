GRIS: игра как произведение искусства

GRIS — очень умиротворяющая игра. И хотя по задумке авторов это рассказ о том, как молодая девушка борется со скорбью, последовательно проходя стадии отрицания, злости, торговли, депрессии и принятия, я уже давно не играл ни во что более успокаивающее и медитативное, чем GRIS. И ни во что столь же прекрасное.

GRIS Жанр платформер/головоломка

Платформы Windows, macOS, Nintendo Switch

Разработчики Nomada Studio

Издатель Devolver Digital

Язык английский, русский

Сайты Steam

Здесь нет слов, но они и не нужны. Вместо слов есть музыка, невероятная, чарующая, ведущая за собой. Нет никаких объяснений, лишь череда образов, допускающая любые толкования, вплоть до фрейдистских. Мы так никогда и не узнаем, какое горе пережила девушка, потерявшая голос, что именно разбило вдребезги ее мир. Но, чтобы собрать осколки, чтобы вернуть цвета (а Gris — это еще и серый, тусклый) и потерянный голос, девушке нужно совершить путешествие внутрь себя самой, встретиться со своими страхами и найти дорогу обратно.

Путешествие Грис в глубины подсознания – это фантастическая прогулка внутри ожившей картины. Игра нарисована испанским художником Конрадом Розетом в очень характерной для него манере с использованием акварели и фломастера. По мере того, как девушка возвращает в свой мир основные цвета – красный, зеленый, синий, желтый, он оживает и расцветает новыми игровыми механиками.

GRIS – несложный платформер, по большому счету, это созерцательная игра. Здесь нельзя умереть, даже несмотря на появление в некоторых эпизодах монстров, охотящихся на героиню. Здесь нет особо сложных геймплейных загадок и прыжковых задач. Зато есть несколько очень интересных игровых механик, связанных с трансформацией платья главной героини, которое может превращать Грис в неподъемный груз, пробивающий препятствия, в изящную птицу или в стремительную рыбку. Некоторые геймплейные элементы показались мне и вовсе уникальными, например, «фотографирование» героини в лучах света; интересная механика перехода из одной среды в другую (воздух-вода-воздух), позволяющая строить небанальные уровни; вспышки, подсвечивающие абсолютно темный уровень и проявляющие его части; переворот мира вверх ногами и т.д. Авторам игры явно не откажешь в изобретательности.

GRIS – неторопливое медитативное путешествие, вроде тех, что мы совершали в Flower (2009), Journey (2012), FAR: Lone Sails, ABZU, Old Man’s Journey или RiME. И, как и названные выше игры, это путешествие закончится раньше, чем успеет надоесть вам. Да, вы можете потратить кучу времени на поиск всех секретов игры, но основная сюжетная линия проходится буквально за два-три часа. Но гарантируем, вы запомните проведенное за игрой время надолго.

GRIS можно проходить, анализируя каждый символ, пытаясь найти тайный смысл, вложенный создателями игры в каждый образ. Здесь имеется огромный простор для интерпретаций, и каждый найдет в игре что-то свое, откликающееся на эмоции, пережитые когда-то самим игроком. А можно пройти игру, особо не задумываясь о ее смысле, а просто наслаждаясь потрясающей картинкой и музыкой: формами, полутонами и созвучиями. Ведь GRIS – это великолепный пример игры как произведения искусства. И в этом, вероятно, ее главная ценность.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Завораживающая графика и музыкальное сопровождение; интересные игровые механики; пространство для интерпретаций Минусы: Небольшая продолжительность Вывод: GRIS – наглядная иллюстрация того, что игры могут быть произведениями искусства

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