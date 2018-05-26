FAR: Lone Sails – последний человек на Земле

Воспоминания стали пеплом и здесь его больше ничего не держит. Остается только отправиться в путь. Куда-то туда, к горизонту, к призрачной надежде, к миражу. Корабль уже под парами, странный корабль на колесах, способный пересечь то, что раньше было морем.

FAR: Lone Sails Жанр адвентюра/платформер

Платформы Windows, iOS, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Okomotive

Издатель Mixtvision

Сайт Steam

Playdead, авторам LIMBO и INSIDE, похоже удалось создать новый поджанр нарративных созерцательных адвентюр/платформеров с безмолвными персонажами. Добавьте в этот ряд также Monochroma, Black The Fall, ABZU. Если вам в свое время понравились перечисленные выше игры, есть высокая вероятность того, что понравится и FAR: Lone Sails, о которой мы говорим сегодня.

Мы не знаем, как зовут маленького главного героя, прячущегося в не по размеру большом красном дождевике. Кто похоронен под тем деревом и почему только сейчас наш протагонист решил отправиться в путь? Точно так же мы ничего не знаем о том, что произошло с этим миром. Куда делись все люди? Что случилось с морями? Кто построил все эти сложные машины, в том числе и наш несуразный паровой наземный парусник? Что нас ждет там, за горизонтом?

Проплывающие за окном пейзажи не дают ответа на вопрос, что же здесь случилось. Пустыня с застрявшими в ней гигантскими кораблями. Ржавое болото с остатками какой-то странной машинерии. Покинутые фермы с растерянно шатающейся по улицам скотиной. Брошенные, уже потихоньку разваливающиеся, заводы и фабрики. Военные базы, которые уже никто не охраняет. Этот мир умирает, в нем не осталось места людям.

Нарисованный акварелью мир завораживает. Одинокий парусник/пароход на переднем плане, многослойные, зачастую силуэтные пейзажи на заднем. Облака над всем этим. FAR: Lone Sails похожа на ожившую картину, буквально гипнотизирующую зрителя, в том числе благодаря потрясающей фоновой музыке. Смирение со своей судьбой и судьбой мира, меланхолия и безысходность буквально пронизывают каждый кадр.

Впрочем, величественная картина гибели мира не может отвлечь нас от работы. Корабль должен идти. Во чтобы-то ни стало. Ветер должен наполнять паруса, в топке обязан гореть огонь, колеса не могут остановиться. Но все здесь, на этом последнем корабле, такое же дряхлое как весь окружающий нас мир. Агрегаты ломаются, то и дело вспыхивают пожары, прожорливый котел поглощает все, что вы бросите в топку, в том числе и элементы утвари. А значит вам, как в какой-нибудь FTL: Faster Than Light, придется носиться по кораблю с пожарным шлангом, ремонтным инструментом, бочками с топливом. Нажимая в процессе огромные красные кнопки, регулирующие скорость, спускающие избыток пара, включающие насос, всасывающие все встреченные по дороге предметы, тормоз, лебедки, и т.д.

Кроме того, время от времени придется расчищать кораблю дорогу, ремонтируя или включая гигантские механизмы, управляющие воротами, мостами, подъемниками, гигантскими шагающими кораблями и т.д. На самом деле таких головоломок в FAR: Lone Sails чуть больше десятка и особых проблем они не вызывают, а просто делают геймплей более разнообразным.

В отличие от тех же LIMBO, INSIDE и других названных в начале статьи игр, в FAR: Lone Sails нет акробатических этюдов на скорость и невозможно умереть. Точней почти невозможно, в самом конце игры есть небольшая гонка со смертью, которая, впрочем, очень легко выигрывается.

Как и все подобные игры, FAR: Lone Sails не может похвастаться большой продолжительностью. Игру можно без проблем пройти за два часа, а то и быстрее, причем львиная доля времени уйдет на спокойное перемещение под парусом от головоломки к головоломке. Чтобы получить все достижения, игру наверняка придется пройти второй раз, хотя реплейабилити у нее, будем честны, минимальное.

Тем не менее, несмотря на небольшую продолжительность, как и в случае с LIMBO и INSIDE, это два часа, которые вы наверняка запомните. FAR: Lone Sails – это путешествие, от которого не стоит отказываться.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Визуальный стиль; постапокалиптические пейзажи; завораживающая музыка; меланхоличное настроение Минусы: Небольшая продолжительность; финал путешествия Вывод: Завораживающее путешествие по постапокалиптическому миру на футуристическом наземном корабле

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