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GT Racer X-2608 — обзор геймерского кресла

GT Racer X-2608 — обзор геймерского кресла

GT Racer X-2608 — обзор геймерского кресла


Не всем хочется видеть за своим рабочим местом кресло в темных тонах. Иногда хочется красок, ярких и контрастных оттенков. Специально для удовлетворения такой потребности была создана линейка GT Racer X-2608, в которую входит тройка кресел, выполненных в ярких тонах. Но, преимущества этих кресел заключаются не только в дизайне, но и в большом количестве регулировок и удобной форме.

GT Racer X-2608 white/blue
Офисные кресла на
от 5 999 грн
Предложений: 9
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Ярко, сочно, белоснежно

Именно эти слова лучше всего подходят для того, чтобы описать геймерское кресло GT Racer X-2608. Основной оттенок в данном случае чистый белый, разбавленный цветными полосами. На выбор пользователя в продаже доступно три цветовых решения: синее, красное и оранжевое.

Линейка GT Racer X-2608
Офисные кресла на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 5 999 − 5 999 грн

Благодаря такому цветовому решению кресло прекрасно выделяется среди стандартных черных и серых кресел, скучным его точно не назовешь. В такой расцветке кресло отлично привлекает внимание и никого не оставляет равнодушным. Неделя с этим креслом в офисе хорошо позволила убедиться в этом на практике.

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Недостатком такого решения вполне может стать практичность. Белый кожзам вряд ли будет оставаться столь же белоснежным на протяжении длительного времени. Но все зависит и от одежды, в которой вы будете сидеть на кресле. В любом случае, перед покупкой кресла это стоит иметь ввиду.

Регулировки и функциональность GT Racer X-2608

Кресло GT Racer X-2608 предоставляет практически полный набор регулировок для продуктов подобного класса: возможность откинуть спинку до угла в 180 градусов, поднять и опустить само кресло, а также воспользоваться механизмом качания.

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В комплекте с креслом идет пара подушек, одна под шею, другая для поясницы. Последняя крепится к креслу немного нестандартно — не сзади спинки, а за основной мягкой пластиной в ней. Такой вариант также позволяет двигать подушку вверх и вниз под ваши потребности.

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Подлокотники также можно отрегулировать так как вам удобно. Тут используются так называемые “4D”-подлокотники. То есть, вы можете их поднять и опустить, выдвинуть вперед, назад, вправо и влево, а также повернуть вовнутрь или наружу. С руками контактирует мягкий материал, напоминающий по ощущениям что-то среднее между пластиком и резиной.  

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Насколько это удобное кресло?

Очень удобное. По этому параметру претензий нет. Наполнитель кресла в меру мягок и хорошо держит свою форму. Благодаря боковой поддержке сидушки и спинки, кресло принимает пользователя как влитого. При условии, что вы подходите по комплекции. Но, эта модель явно шире, чем X-2545M, с которой мы познакомились недавно. Максимальный вес пользователя по паспорту составляет 150 кг. 

В плане комфорта проблемы могут возникнуть только в жаркую погоду в теплом помещении. Все же, кожзам не назовешь дышащим, а в данном случае материал сплошной, без перфорации.  Но, на этом недостатки заканчиваются. В качестве наполнителя используется пена с эффектом памяти. Я пользовался креслом по 8 часов в день на протяжении недели и ни разу не ощутил дискомфорта.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: яркий дизайн, удобная форма, набор регулировок
Минусы: практичность материала остается под вопросом
Вывод: GT Racer X-2608 — это стильное и яркое геймерское кресло для тех, кто не любит мрачные и тусклые оттенки. Конечно, дизайн — дело субъективное, но, уверен, что своего покупателя такие цветовые решения найдут. И, конечно же, кресло отлично подойдет для тех, кому нужен определенный уровень комфорта и возможность настроить его под себя

Технические характеристики

GT Racer X-2608 — обзор геймерского кресла GT Racer X-2608 white/blue
5 999 − 5 999 грн
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Тип Компьютерное кресло для геймера
Ортопедический эффект кресла -
Основание кресла крестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг 150
Вес кресла, кг 21,5
Ширина сиденья, см 54
Глубина сиденья, см 56
Ширина спинки, см 54
Высота спинки, см 82
Диаметр основания, см 70
Ширина модели, см 63
Глубина модели, см 55
Высота сиденья, см 43-53
Высота кресла, см 123-133
Высота подлокотников, см 28-37
Материал основания металл
Материал обивки экокожа
Материал подлокотников пластик с мягкими накладками
Цвет базы/обивки белый/синий
Механизм качания Tilt
Регулировка силы отклонения под вес сидящего есть
Фиксация в определенном положении есть
Наличие подлокотников есть
Регулировка подлокотников по высоте/горизонтали 4D подлокотник, регулировка по высоте, углу наклона (правый/левый), вылет вперед/назад
Наличие подголовника есть
Регулировка подголовника по высоте есть
Регулировка высоты сиденья есть
Регулировка высоты спинки -
Регулировка глубины сиденья -
Регулировка угла наклона спинки есть
Раскладывание спинки до 180 градусов Наклон спинки возможен от 90°до 180° с фиксацией в любом положении
Стопор колес -
Дополнительное оснащение поясничный валик (съемный), подушка-подголовник (съемная)
Дополнительно Регулировка наклона спинки; Регулируемая поддержка поясницы; Регулировка высоты подлокотников; Регулировка высоты сидения; Фиксация положения кресла
Страна производитель Китай
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