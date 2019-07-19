GT Racer X-2608 — обзор геймерского кресла





Не всем хочется видеть за своим рабочим местом кресло в темных тонах. Иногда хочется красок, ярких и контрастных оттенков. Специально для удовлетворения такой потребности была создана линейка GT Racer X-2608, в которую входит тройка кресел, выполненных в ярких тонах. Но, преимущества этих кресел заключаются не только в дизайне, но и в большом количестве регулировок и удобной форме.

Ярко, сочно, белоснежно

Именно эти слова лучше всего подходят для того, чтобы описать геймерское кресло GT Racer X-2608. Основной оттенок в данном случае чистый белый, разбавленный цветными полосами. На выбор пользователя в продаже доступно три цветовых решения: синее, красное и оранжевое.

Благодаря такому цветовому решению кресло прекрасно выделяется среди стандартных черных и серых кресел, скучным его точно не назовешь. В такой расцветке кресло отлично привлекает внимание и никого не оставляет равнодушным. Неделя с этим креслом в офисе хорошо позволила убедиться в этом на практике.

Недостатком такого решения вполне может стать практичность. Белый кожзам вряд ли будет оставаться столь же белоснежным на протяжении длительного времени. Но все зависит и от одежды, в которой вы будете сидеть на кресле. В любом случае, перед покупкой кресла это стоит иметь ввиду.

Регулировки и функциональность GT Racer X-2608

Кресло GT Racer X-2608 предоставляет практически полный набор регулировок для продуктов подобного класса: возможность откинуть спинку до угла в 180 градусов, поднять и опустить само кресло, а также воспользоваться механизмом качания.

В комплекте с креслом идет пара подушек, одна под шею, другая для поясницы. Последняя крепится к креслу немного нестандартно — не сзади спинки, а за основной мягкой пластиной в ней. Такой вариант также позволяет двигать подушку вверх и вниз под ваши потребности.

Подлокотники также можно отрегулировать так как вам удобно. Тут используются так называемые “4D”-подлокотники. То есть, вы можете их поднять и опустить, выдвинуть вперед, назад, вправо и влево, а также повернуть вовнутрь или наружу. С руками контактирует мягкий материал, напоминающий по ощущениям что-то среднее между пластиком и резиной.

Насколько это удобное кресло?

Очень удобное. По этому параметру претензий нет. Наполнитель кресла в меру мягок и хорошо держит свою форму. Благодаря боковой поддержке сидушки и спинки, кресло принимает пользователя как влитого. При условии, что вы подходите по комплекции. Но, эта модель явно шире, чем X-2545M, с которой мы познакомились недавно. Максимальный вес пользователя по паспорту составляет 150 кг.

В плане комфорта проблемы могут возникнуть только в жаркую погоду в теплом помещении. Все же, кожзам не назовешь дышащим, а в данном случае материал сплошной, без перфорации. Но, на этом недостатки заканчиваются. В качестве наполнителя используется пена с эффектом памяти. Я пользовался креслом по 8 часов в день на протяжении недели и ни разу не ощутил дискомфорта.