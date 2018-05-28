Homo Machina – дым на небе, дым на земле…

Студия Darjeeling, авторы очень необычной адвентюры Californium, основанной на биографии и творчестве писателя-фантаста Филипа К. Дика, и издательство ARTE, поддерживающие концептуальные игры посвященные искусству, представили новый проект – головоломку Homo Machina, созданную по мотивам книг немецкого доктора и популяризатора науки Фрица Кана, почти забытого на родине.

Homo Machina Жанр головоломка

Платформы iOS

Языки английский

Разработчик Darjeeling

Издатель ARTE France

Сайт iOS

Фрица Кан прожил очень насыщенную жизнь. Он служил в армии, работал гинекологом и акушером, писал книги и выступал с лекциями. Скитался по миру, побывал чуть ли не в двух десятках стран, путешествовал по Сахаре и за Полярным кругом, эмигрировал в Палестину, еще до существования государства Израиль, а потом вернулся в Германию. Бежал от нацистов, которые сжигали его книги как еврейские и антинаучные. Жил в США, Швейцарии, Франции, Палестине, Голландии. После войны доктор вернулся на родину только для того, чтобы понять, что за двенадцать лет тоталитаризма и антиеврейской пропаганды его самого и его книги полностью позабыли.

Самым известным произведением Фрица Кана является пятитомник Das Leben des Menschen («Жизнь человека»), собственно его и взяли за основу создатели игры Homo Machina. Самое интересное в этой книге – большие детализированные иллюстрации, нарисованные под руководством Кана (сам он рисовать не умел), в которых работа тех или иных органов человеческого организма сравнивается с работой фабричных механизмов, а сам человек с огромным заводом. В эпоху индустриализации и авангарда, а книга выходила в период Веймарской республики, в 1922-31 гг., это было вполне соответствующие духу времени сравнения, позволяющие объяснить сложные вещи с помощью простых метафор. Ну и кроме всего прочего, это были действительно интересные в графическом плане работы, по мнению историков давшие в дальнейшем толчок к зарождению инфографики.

Для игры Homo Machina иллюстрации из Das Leben des Menschen осовременили, заменив кое-где аналоговые компьютеры, записывающие и счетные механизмы на более современные, но в целом дух книги сохранился и в игре. Сердце здесь представлено в виде огромного насоса, глаза – в виде кинокамер, процесс питания – в виде продвижения пищи по конвейеру и т.д. Ну а управление механизмами внутри человеческого тела осуществляют маленькие человечки, общающиеся друг с другом по телефонной сети, проложенной от органа к органу.

Homo Machina показывает обычный день условного молодого человека: пробуждение, завтрак, работу, вечернее свидание с девушкой. Каждое действие, каждая задача – головоломка, в которой вы должны заставить работать тот или иной орган вашего организма. Зарядить пленку в глаз-кинокамеру, идентифицировать запах носовыми рецепторами, настроить уши на прослушивание музыки, разогнать сердце на рабочий ритм, передвинуть руку и т.д. Задачки несложные, да и вся игра проходится буквально за час.

По большому счету Homo Machina – это даже не игра, а авангардное произведение искусства, альбом с интерактивными иллюстрациями из книг Фрица Кана. Darjeeling создала еще один необычный арт-проект, который несомненно соберет ряд наград на фестивалях независимых игр, но вот рекомендовать его всем нашим читателям мы не можем. Homo Machina продукт на любителя, который придется по вкусу далеко не всем.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Иллюстрации-головоломки на основе книг Фрица Кана Минусы: Небольшая продолжительность; простенькие задания Вывод: По большому счету Homo Machina – это не игра, а интерактивная иллюстрированная книга

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