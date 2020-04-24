Huawei Watch GT 2e – спортивные часы с пульсоксиметром





С началом пандемии нового коронавируса в Украине резко вырос спрос на пульсоксиметры – приборы, которые позволяют неинвазивно измерять насыщение крови кислородом (сатурации кислородом капиллярной крови). Это позволяет оценивать состояние работы дыхательной системы и может определить проблемы с лёгкими, что актуально в случае с заболеванием COVID-19. Функция пульсоксиметра уже некоторое время доступна в спортивных часах, в частности в некоторых моделях Garmin, и вот теперь добавить её в свои устройства решила компания Huawei, начав с модели Watch GT 2e. Но забегая наперёд отмечу, что она появится и в других часах производителя, в частности, в Watch GT 2, вышедших в конце прошлого года. Но чем отличаются от них Huawei Watch GT 2e и что ещё интересного могут предложить эти спортивные часы, я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки Watch GT 2e

Устройство поставляется в такой же плотной картонной коробке, как и другие модели часов Huawei.

Внутри находится само устройство с ремешком, в моём случае он мятного цвета, кабель USB Type-C и небольшой магнитный док для зарядки.

Дизайн и материалы

Внешне Huawei Watch GT 2e отличается от старшей модели Watch GT 2 лишь деталями. Новинка получила практически ту же форму корпуса с круглым циферблатом и двумя механическими клавишами на правой грани. Но последние теперь не круглой, а прямоугольной формы со скошенными краями. Кроме этого, кнопки теперь меньше выступают из корпуса.

Более спортивный дизайн Watch GT 2e достигается в том числе за счёт ремешков. Комплектные теперь сделаны из термополиуретана и фторэластомера, при этом в красном и мятном цвете у них есть прорези для вентиляции. Но сам механизм крепления со спрингбаром не изменился, к часам как и прежде подойдут стандартные 22 мм ремешки. Единственное, из-за сплошного перехода между корпусом и ремешком, классические варианты будут смотреться не так хорошо.

Размеры Huawei Watch GT 2e составляют 53х46,8х10,8 мм, вес без ремешка – около 43 граммов. Материалы корпуса в этой модели такие же, как и в предыдущих, производитель использовал закалённое стекло для экрана-циферблата, металлическую рамку и плотный матовый пластик для нижней части.

Корпус часов получил водонепроницаемость 5 ATM согласно стандарту ISO 22810:2010. На практике это означает, что Watch GT 2e можно использовать во время плавания на небольшой глубине, например, в бассейне или в море. Но часы не подходят для занятий дайвингом, водными лыжами или другими видами водного спорта, которые связаны с высокой скоростью перемещения в воде или с погружением на глубину.

Дисплей и оснащение Watch GT 2e

Часы оснащаются 1,39-дюймовым сенсорным AMOLED дисплеем с разрешением 454х454 точек, который формирует изображение с плотностью пикселей 326 на дюйм. Этого вполне достаточно, чтобы не видеть индивидуальные точки на матрице, даже при довольно близком рассмотрении. Яркость экрана регулируется в пределах 5 значений, при этом есть автоматическая регулировка с помощью датчика освещённости. В целом, минимальная яркость позволяет комфортно пользоваться часами в темноте, а максимальной хватает для того, чтобы прочитать на дисплее информацию на ярком солнце.

В основе часов лежит чип для носимых устройств Kirin A1, который компания впервые представила на выставке IFA 2019. На данный момент он также используется в Watch GT 2 и наушниках FreeBuds 3. В Kirin A1 на небольшом кристалле находится процессор, оперативная память, модуль Bluetooth 5.1, сигнальный процессор, блок управления энергопотреблением и блок сенсоров. Последний состоит из высотомера, гироскопа, акселерометра, барометра и цифрового компаса. А для определения пройденной дистанции во время занятий спортом используется модуль GPS. «Холодный старт» Watch GT 2e с GPS занимает около 20-30 секунд в местах с высотной застройкой, кроме первого запуска, который без смартфона может занять несколько минут. Модуль определяет положение довольно точно, в пределах нескольких метров, но чем плотнее застройка вокруг, тем точность будет меньше.

Отдельно отмечу, что в Huawei Watch GT 2e есть модуль NFC, но в устройстве он пока никак не используется, ведь поддержки бесконтактной оплаты для нашей страны в нём нет. Возможно это измениться с запуском в Украине сервиса Huawei Pay, но пока неизвестно как и когда он сможет начать работать. Хотя в компании не скрывают, что хотели бы его запустить.

Работают часы под управлением операционной системы LiteOS. Количество оперативной памяти составляет 32 МБ, а встроенной – 4 ГБ. Из них чуть больше 2 ГБ доступно для загрузки музыкальных композиций. Часы, к сожалению, не поддерживают облачные сервисы стриминга музыки, но на них можно записать собственные файлы. Кроме этого, Huawei Watch GT 2e могут напрямую подключаться к беспроводным наушникам, соответственно, музыку на пробежке можно слушать и без смартфона. Но если всё-таки взять его с собой, то часы позволяют управлять музыкальным плеером и на нём.

Главным же упрощением версии GT 2e по сравнению с формально старшей GT 2 стало отсутствие возможности отвечать на звонки прямо с часов. В новой модели сохранили внешний динамик, он используется для озвучивания подсказок во время тренировок, но убрали микрофон.

Подключение, интерфейс и управление

К смартфону Watch GT 2e подключаются через беспроводную связь Bluetooth 5.1 и для их работы необходимо установить приложение «Здоровье» (Huawei Health). В нём происходит настройка часов, обновление прошивки и в дальнейшем собираются все данные о фитнес и спортивной активности пользователя.

Само приложение довольно интуитивное с хорошо продуманным интерфейсом и главным экраном, который сразу показывает всю необходимую информацию.

Интерфейс часов не изменился по сравнению с Watch GT 2, главным экраном устройства как и прежде остаётся циферблат. Пользователь может его заменить на другой, не так давно в программе Huawei Health появилась поддержка загрузки дополнительных дизайнов. Их всё ещё не очень много и не все из них хорошо прорисованы, но по крайней мере в компании начали работать в этом направлении.

Навигация по интерфейсу часов происходит с помощью сенсорного дисплея, его пролистывание от циферблата вправо или влево позволяет просматривать виджеты, такие как измерение пульса, уровня стресса, прогноз погоды, управление плеером и текущая активность. В настройках к ним ещё можно добавить виджет с данными о сне, и это пока всё. Но хотя бы можно менять их местами и удалить лишние.

Если на экране циферблата потянуть снизу вверх, то открывается панель оповещений. Как и в прошлых версиях, часы способны отображать входящие сообщения, почту, звонки и уведомления от приложений.

Всё это настраивается в программе Huawei Health. Тем не менее, никаких дополнительных действий с оповещениями сделать нельзя, их можно только просматривать. Хотя было бы удобно иметь возможность отправить прямо с часов быстрый ответ на сообщение или удалить ненужное письмо в почте. Надеюсь, в будущих обновлениях Huawei всё таки добавит эти возможности.

Жестом снизу вверх на циферблате открывается меню быстрых настроек. Здесь можно активировать режим «Не беспокоить», включить всегда активный экран, чтобы часы всегда показывали время, активировать поиск телефона, после чего он будет на всю комнату звонить, открыть будильник, а также основные настройки.

На корпусе часов есть две механические клавиши, расположенные на правой грани. Одна из них отвечает за вызов основного меню, а вторая за меню с тренировками. При навигации в них, чтобы совершить шаг назад, нужно провести от левого края экрана.

В целом, управление довольно простое и понятное. Сам интерфейс имеет очень простую графику и работает довольно быстро.

Спортивные, фитнес функции и пульсоксиметр

Watch GT 2e позиционируются компанией Huawei в первую очередь как спортивные часы, поэтому в них появилось отслеживание ста видов физической активности, включая даже игру в дартс, балет и запуск воздушного змея. Но и про спорт производитель не забыл, кроме традиционного отслеживания бега, плавания, езды на велосипеде, триатлона, в часах появилась поддержка парусных видов спорта, йоги, бокса и многих других. При этом Huawei Watch GT 2e теперь умеет автоматически отслеживать упражнения и виды спорта, чего не хватало в прошлых моделях.

Во время бега часы фиксируют время тренировки, пульс, VO2Max, шаги, потраченные калории, высоту подъёмов и спуски, а также высчитывают средний темп, среднюю скорость, среднюю частоту шагов и среднюю длину шага.

Кроме занятий спортом, часы умеют считать шаги, минуты активности, время проведённое стоя и постоянно измеряют пульс. Для последнего Huawei использует оптический датчик сердечного ритма с зелёным светодиодом и фотоэлементами, которые фиксируют движение крови в венах. Он довольно точный, но его работа зависит от физиологических особенностей человека, например, если у него на руках растёт много волос или очень активное потоотделение. Кроме этого, датчику могут мешать татуировки.

В воде такая технология измерения пульса будет менее эффективной по сравнению с нагрудными датчиками, так как капли влаги на коже могут искривлять свет. Но в целом, во время занятием бегом и другими не водными видами спорта пользователь может вполне точно отслеживать пульс, погрешность по сравнению с нагрудным датчиком не будет слишком большой.

В часах используется технология отслеживания сна TruSleep 2.0, которая позволяет им определять фазы сна и его качество. Кроме этого, в устройстве есть умный будильник, который будит пользователя в заданный промежуток времени, когда он находится в лёгкой фазе сна.

Huawei Watch GT 2e также оснащаются функцией пульсоксиметра, измерения насыщенности крови кислородом (SpO2). Это важный показатель, который помогает определить эффективность снабжения организма кислородом, особенно посредством дыхания. Для реализации пульсоксиметра в Watch GT 2e используется светодиод, который испускает красный и инфракрасный свет, что позволяет определить кислородную сатурацию артериальной крови. Такой эффект достигается за счёт того, что поглощение гемоглобином света двух различных по длине волн (красный — 660 нм, инфракрасный — 940 нм) меняется в зависимости от насыщения его кислородом. В свою очередь, фотоэлемент фиксирует изменение цвета крови в зависимости от этого показателя. В целом, по такому же принципу работают все пульсоксиметры, и точность измерения в Huawei Watch GT 2e должна быть не хуже, но сравнить её напрямую с отдельным прибором, к сожалению, не вышло. Но в любом случае, для тех, кто активно занимается спортом, а также хочет следить за здоровьем лёгких, будет полезно периодически измерять уровень SpO2 с помощью часов.

Автономность Watch GT 2e

В часы встроен аккумулятор ёмкость 455 мАч, этого хватает примерно на 14 дней использования или 30 часов беспрерывного использования GPS. Чего хватит для триатлона и сверхмарафонских дистанций. Заряжаются часы через магнитный коннектор на нижней части от комплектной док-станции. Для полного заряда им необходимо 2 часа.