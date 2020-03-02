Обзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Flight S





Хорошая игровая гарнитура — практически незаменимый атрибут для геймера. В отдельных жанрах игр это важный инструмент, позволяющий оценивать обстановку и вычислить расположение соперника. Также наушники лучше помогают погрузиться в игровой процесс, «отсекая» звуки окружения. Ко всему, гарнитуры обязаны быть удобными, ведь нередко игроки проводят в них очень много времени. В этот раз мы посмотрим и послушаем, как с этим всем обстоят дела у обновленной игровой беспроводной модели HyperX Cloud Flight S.

Комплектация HyperX Cloud Flight S

Покупая эту гарнитуру игрок получит USB-ресивер, съемный микрофон и не очень длинный кабель USB-A-to-microUSB для зарядки. Что еще могло бы пригодиться, так это какой-нибудь чехол или футляр для хранения и транспортировки, ведь пользователь вполне может взять наушники с собой куда-либо.

Что еще можно прикупить для такого гаджета, так это беспроводную зарядную станцию. К нам с наушниками попала фирменная зарядная станция Chargerplay Base, которая может заряжать наушники и любое другое устройство с поддержкой стандарта Qi.

Дизайн и удобство использования

HyperX Cloud Flight S внешне не сильно выбивается из общей концепции Cloud Flight, разве что выглядит теперь более сдержанно без подсветки и красных акцентов в оформлении. Это довольно крупная гарнитура с большими полноразмерными закрытыми чашами, широким оголовьем и физическими органами управления. Цвет корпуса может быть только черным. Вес всей конструкции составляет 310 граммов, подключенный микрофон увеличит это значение на дополнительные 10 граммов.

Как-то сложить наушники нельзя, они всегда остаются «развернутыми». Но можно поворачивать чаши на 90°. Правда, не уверен, что это как-то сильно облегчит транспортировку. С другой стороны, крепление наушников дает легкий люфт в несколько градусов горизонтально и вертикально, позволяя найти комфортную для головы позицию.

Пользоваться наушниками оказалось очень удобно. Их вес не давит на голову, а амбушюры и подушка на обруче мягко ложатся, не мешают даже по прошествии нескольких часов с ними. Но есть предположение, что летом в них будет жарко, хотя тоже самое можно сказать про большинство подобных наушников.

Вся внешняя обшивка сделана из пластика. Чаши жесткие, а «обруч» достаточно гибкий, чтобы не треснуть, когда владелец будет их надевать, но и в изначальную форму возвращается без проблем. Не понравились только поворотные крепления, люфт которых хоть и понятен, но из-за него складывается впечатление, что наушники просто разболтались.

Управление HyperX Cloud Flight S

Глобально, наушникам не нужен драйвер или прочее ПО, они способны работать по принципу Plug-n-Play. Достаточно вставить ресивер в USB-порт и подержать кнопку включения, как они моментально подключаются (по каналу 2,4 ГГц). Работает гарнитура с ПК, Mac и PS4. Все управление осуществляется с наушников, где стоит выделить три основные зоны для манипуляций.

Правый наушник получил колесико для регулировки громкости. Оно плавно двигается, снабжено отсечками, вполне легко находится и хорошо ощущается. Правда, иногда я его случайно задевал, когда надевал или снимал гарнитуру. Вроде и мелочь, но уровень громкости все равно потом приходилось подправить.

На левом наушнике есть кнопки включения и активации режима 7.1, а рядом с ними два разъема: microUSB для зарядки и 3,5 мм Jack для микрофона. Там же есть и небольшой диодный индикатор состояния. В этом всем не понравился разве что старый порт для питания, ведь от такого разъема все чаще пытаются отказаться в пользу более удобного USB Type-C. Благо, у гарнитуры есть поддержка индукционных зарядных станций, что пусть и за дополнительные деньги, но решит вопрос удобства зарядки.

Крышка левого наушника также получила четыре кнопки. Изначально они управляют режимами микрофона, а также функциями мониторинга микрофона и Mute. Последняя включает красную подсветку на микрофоне. Через приложение можно переназначить эти функции на другие.

В фирменном приложении (есть только для Windows) можно минимально настроить звук. Но глобально все делается и без него. Единственный реальный повод им пользоваться, это переназначение кнопок, если такое потребуется.

Подключение и звук

Как уже упоминалось, HyperX Cloud Flight S подключаются к компьютеру или игровой консоли с помощью USB-ресивера. Сам процесс очень быстрый и простой. При этом в системных настройках появятся два устройства: HyperX Cloud Flight S Game и HyperX Cloud Flight S Chat. Как показала практика, достаточно остаться на первом профиле. Отличий в звуке микрофона нет, а режим Chat переводит сами наушники в режим «старого радио», чтобы не создавать фон для микрофона. Но в первом случае сильных проблем нет, так что жертвовать качеством звука не стоит.

Радиус действия в 2,4 ГГц меньше, чем в случае с Bluetooth-соединением. Но для игр этого точно будет хватать, ведь основная идея в том, чтобы во время игры не мешал провод, а не слушать музыку в соседней от источника комнате. Тем более, задержка звука практически не ощущается, что в случае с играми очень важно. Но других способов подключения у наушников нет, так что со смартфоном, например, они будут бесполезны.

Для игр звучание HyperX Cloud Flight S подходит хорошо. Субъективно, можно было бы немного добавить баса, но и без этого объема достаточно. Тем более, с определением позиции соперника в таких наушниках проблем нет. Я провел какое-то время в CS:GO, где очень хорошо слышал даже мелкие шорохи вокруг себя. Правда, режим 7.1 оказался немного не таким, как хотелось бы. Да, он добавляет немного больше ощущения объема, но при этом появляется лишний шум, без которого играть все же приятнее, да и звук заметно искажается в худшую сторону.

Для прочих развлечений Cloud Flight S тоже подойдут. С музыкой, конечно, получится далеко не со всей, в отдельных композициях хочется сместить баланс ближе к низким, но ничего критичного. Тем более, если вспомнить, что это игровая гарнитура, а не обычные наушники. Озвучка фильмов, как и в случае с играми, вполне хорошо помогает погрузиться в атмосферу происходящего. За это я бы не переживал.

Подключаемый микрофон оказался очень хорош. Он мало того, что неплохо передает голос, так еще и не захватывает все звуки окружения. Да, в чем-то есть заслуга того же приложения Discord, которым я пользовался для теста. Чуда, конечно, ждать не стоит, переключатели механических клавиатур все равно будет слышно, когда микрофон активен, но нельзя сказать, что с этим сложно мириться.

Автономность HyperX Cloud Flight S

Предыдущая модель могла похвастаться такой же автономностью, если не была задействована подсветка. В Cloud Flight S ее вовсе нет, поэтому и работа без розетки указана в тех же пределах — 30 часов (со ссылкой, что тестировались наушники на 50% мощности). Я попробовал просто не выключать наушники и на полной громкости оставить музыку (с несколькими перерывами на игры). В таком режиме они продержались больше 32 часов. После этого зарядка от обычного блока питания для смартфона (2.1 А) заняла 3 часа 20 минут.

Одна из самых необычных возможностей этой гарнитуры — поддержка индукционных станций Qi-стандарта. Так, просто положив на нее левую чашу гарнитуры, ее можно зарядить. С учетом того, что у HyperX есть такая станция для двух устройств, то можно удобно заряжать наушники с мышью или смартфоном одновременно. Но если подходящей индукционной базы нет, то придется возиться с microUSB.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Звук; удобная конструкция; качество сборки; автономность, поддержка индукционной зарядки; поддержка PS4 Минусы: Подключение только по 2,4 ГГц Вывод: HyperX Cloud Flight S – это продолжение удачной модели Cloud Flight, которое получило более сдержанный дизайн без подсветки, благодаря чему автономность теперь при любых режимах использования превышает 30 часов. Кроме этого, в новой модели появилась поддержка индукционной зарядки. Единственное, подключать Cloud Flight S можно только по 2,4 ГГц, других опций нет, зато гарнитура поддерживает не только ПК или Mac, но и консоли PS4. В остальном, это удобная гарнитура с хорошими звуком и микрофоном. К тому же в ней можно провести много времени без заметного дискомфорта. Технические характеристики Kingston HuperX Flight S (HX-HSCFS-SG)

4 799 − 4 799 грн

Сравнить цены Тип Наушники с микрофоном Способ подключения Беспроводной Тип беспроводного подключения Радиоканал Тип конструкции Полноразмерные Тип акустического оформления Закрытые Тип крепления Оголовье Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик/пластик/Кожзам Вес, г 320 Цвет черный Поворотные чаши + Конструкция излучателя Динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 10 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 22000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ 99.5 Диаметр динамиков, мм 50 Тип магнита неодимовый Поддержка объемного звука + Элемент питания аккумулятор Время работы 30 Регулятор громкости + Съемный микрофон + Конструкция микрофона Конденсаторный Направленность Двунаправленный Чувствительность микрофона, дБ –40.5 Игровая гарнитура +

Редакция выражает благодарность компании Kingston за предоставление HyperX Cloud Flight S на обзор