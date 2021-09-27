Apple оснастила все три камеры iPhone 13 Pro Max новыми матрицами Sony

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Западные журналисты в своих обзорах назвали камеру iPhone 13 Pro лучшей из когда-либо созданных камер в смартфонах. И вот сейчас появились технические подробности о ее конфигурации.

iPhone 13 Pro получили сразу три новых камеры — и все они основаны на новейших сенсорах Sony IMX 7-серии. В то же время времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов, и фронтальная камера унаследовали сенсоры iPhone 12 Pro Max.

В главном модуле камеры iPhone 13 Pro используется 12-МП сенсор с пикселями размером 1,9 мкм и светосильный 7P-объектив с диафрагмой F/1,5. Он поддерживает систему оптической стабилизации изображения при помощи сдвига матрицы. Ему аккомпанируют ультраширик на 12 МП с диафрагмой F/1,8 и ЭФР 13 мм (6P) и телевик на 12 МП с ЭФР 77 мм (х3 оптический зум), OIS и диафрагмой F/2,8 (6P). В сети хватает примеров снимков с камер iPhone 13 Pro и они впечатляют, особенно макро. Многие профильные издания сомневаются, что Google удастся «переплюнуть» уровень iPhone 13 в Pixel 6.

Конфигурация камер iPhone 13 Pro Max в сравнении с iPhone 12 Pro Max

Камера Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Max Основная Sony IMX703, 1,9 мкм, 26 мм Sony IMX603, 1,7 мкм, 26 мм Ультраширокоугольная Sony IMX772, 1 мкм, 13 мм Sony IMX372, 1 мкм, 13 мм Телефото Sony IMX713, 1 мкм, 77 мм Sony IMX613, 1 мкм, 65 мм ToF Sony IMX590 Селфи Sony IMX514, 1 мкм

Еще одно ключевое изменение iPhone 13 по сравнению с iPhone 12 — автономность. В новых моделях Apple заметно увеличила емкость аккумуляторов и, как подтвердили независимые тесты, iPhone 13 Pro Max в тесте со смешанной нагрузкой продержался почти 10 часов на одном заряде.