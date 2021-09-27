Apple оснастила все три камеры iPhone 13 Pro Max новыми матрицами Sony
Западные журналисты в своих обзорах назвали камеру iPhone 13 Pro лучшей из когда-либо созданных камер в смартфонах. И вот сейчас появились технические подробности о ее конфигурации.
iPhone 13 Pro получили сразу три новых камеры — и все они основаны на новейших сенсорах Sony IMX 7-серии. В то же время времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов, и фронтальная камера унаследовали сенсоры iPhone 12 Pro Max.
В главном модуле камеры iPhone 13 Pro используется 12-МП сенсор с пикселями размером 1,9 мкм и светосильный 7P-объектив с диафрагмой F/1,5. Он поддерживает систему оптической стабилизации изображения при помощи сдвига матрицы. Ему аккомпанируют ультраширик на 12 МП с диафрагмой F/1,8 и ЭФР 13 мм (6P) и телевик на 12 МП с ЭФР 77 мм (х3 оптический зум), OIS и диафрагмой F/2,8 (6P). В сети хватает примеров снимков с камер iPhone 13 Pro и они впечатляют, особенно макро. Многие профильные издания сомневаются, что Google удастся «переплюнуть» уровень iPhone 13 в Pixel 6.
Конфигурация камер iPhone 13 Pro Max в сравнении с iPhone 12 Pro Max
|Камера
|Apple iPhone 13 Pro Max
|Apple iPhone 12 Pro Max
|Основная
|Sony IMX703, 1,9 мкм, 26 мм
|Sony IMX603, 1,7 мкм, 26 мм
|Ультраширокоугольная
|Sony IMX772, 1 мкм, 13 мм
|Sony IMX372, 1 мкм, 13 мм
|Телефото
|Sony IMX713, 1 мкм, 77 мм
|Sony IMX613, 1 мкм, 65 мм
|ToF
|Sony IMX590
|Селфи
|Sony IMX514, 1 мкм
Еще одно ключевое изменение iPhone 13 по сравнению с iPhone 12 — автономность. В новых моделях Apple заметно увеличила емкость аккумуляторов и, как подтвердили независимые тесты, iPhone 13 Pro Max в тесте со смешанной нагрузкой продержался почти 10 часов на одном заряде.
Apple не обманула насчет автономности iPhone 13 — модель Pro Max в смешанном тесте продержалась почти 10 часов