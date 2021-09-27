Новости
Apple оснастила все три камеры iPhone 13 Pro Max новыми матрицами Sony

Apple оснастила все три камеры iPhone 13 Pro Max новыми матрицами Sony

Apple оснастила все три камеры iPhone 13 Pro Max новыми матрицами Sony


Западные журналисты в своих обзорах назвали камеру iPhone 13 Pro лучшей из когда-либо созданных камер в смартфонах. И вот сейчас появились технические подробности о ее конфигурации.

iPhone 13 Pro получили сразу три новых камеры — и все они основаны на новейших сенсорах Sony IMX 7-серии. В то же время времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов, и фронтальная камера унаследовали сенсоры iPhone 12 Pro Max.

В главном модуле камеры iPhone 13 Pro используется 12-МП сенсор с пикселями размером 1,9 мкм и светосильный 7P-объектив с диафрагмой F/1,5. Он поддерживает систему оптической стабилизации изображения при помощи сдвига матрицы. Ему аккомпанируют ультраширик на 12 МП с диафрагмой F/1,8 и ЭФР 13 мм (6P) и телевик на 12 МП с ЭФР 77 мм (х3 оптический зум), OIS и диафрагмой F/2,8 (6P). В сети хватает примеров снимков с камер iPhone 13 Pro и они впечатляют, особенно макро. Многие профильные издания сомневаются, что Google удастся «переплюнуть» уровень iPhone 13 в Pixel 6.

Конфигурация камер iPhone 13 Pro Max в сравнении с iPhone 12 Pro Max

КамераApple iPhone 13 Pro MaxApple iPhone 12 Pro Max
ОсновнаяSony IMX703, 1,9 мкм, 26 ммSony IMX603, 1,7 мкм, 26 мм
УльтраширокоугольнаяSony IMX772, 1 мкм, 13 ммSony IMX372, 1 мкм, 13 мм
ТелефотоSony IMX713, 1 мкм, 77 ммSony IMX613, 1 мкм, 65 мм
ToFSony IMX590
СелфиSony IMX514, 1 мкм

Еще одно ключевое изменение iPhone 13 по сравнению с iPhone 12 — автономность. В новых моделях Apple заметно увеличила емкость аккумуляторов и, как подтвердили независимые тесты, iPhone 13 Pro Max в тесте со смешанной нагрузкой продержался почти 10 часов на одном заряде.

Apple не обманула насчет автономности iPhone 13 — модель Pro Max в смешанном тесте продержалась почти 10 часов

 

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить