Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

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На WWDC 2021 компания Apple анонсировала следующую ключевую версию операционной системы iOS под порядковым номером 15. В ней разработчики переработали уведомления, добавили несколько новых функций и, конечно же, не забыли о конфиденциальности пользователей.

Редизайн уведомлений. На текстовых сообщениях станут отображаться фотографии контактов, сами оповещения стали крупнее и они получат поддержку новых режимов концентрации, объединенных под общим названием Focus. Это позволит настроить отображение уведомлений в зависимости от приоритетов («работа», «личные», «отдых»). Настройки будут автоматически синхронизироваться между всеми устройствами пользователя.

Кроме того, появилась возможность объединять некоторые уведомления и получать их в виде дайджеста в определенное время дня (Summary), а также отдельный режим «Не беспокоить» в iMessage с возможностью принимать срочные сообщения.

Фото в iMessage автоматически группируются в коллажи или стопки, и смогут отображаться в других местах, например в фотогалерее и воспоминаниях.

Появится раздел Shared with You, где будет собираться весь контент, полученный через сообщения.

В приложении Камера появится новая функция Live Text для определения текста на фото, в том числе и на скриншотах. На старте будут поддерживаться семь языков (и украинского среди них, конечно же, нет). Функцию, работающую на нейросетях, также можно будет использовать для распознавания растений и животных. Да, Appla сделала свой Google Lens.

Функциональность Spotlight расширили — появились информативные карточки для знаменитостей, фильмов и т.д.

К фото теперь можно добавлять треки из Apple Music и создавать Memory Mixes. Такими воспоминаниями можно поделиться с другими пользователями Apple. Система сама будет подстраивать монтаж под настроение песни.

FaceTime получит крупное обновление, включая функция SharePlay для совместного просмотра фильмов, прослушивания музыки и обмена изображениями рабочих столов.

Популярные автомобильные бренды, включая BMW, будут поддерживать UWB для разблокировки со смартфона.

В Wallet можно будет добавить цифровые копии документов, например, водительское удостоверение — как в украинском приложении «Дія».

Обновленное приложение Погода с полноэкранным режимом отображения карты осадков, качества воздуха и другой информации.

В Картах появится полноценный интерактивный глобус (да, Apple также сделала свой Google Earth), 3D-копии достопримечательностей и ночной режим с лунным светом и возможность отсканировать окружение с помощью камеры для более точной геолокации в определенных крупных городах мира и AR-навигация.

Safari получит редизайн с более минималистичным видом панели вкладок, функцию группировки вкладок, которые синхронизируются на всех устройствах, а также будет поддерживать расширения.

Расширенные настройки приватности

Функция Intelligent Tracking Prevention в Safari и «Почте» позволяет скрывать IP-адрес; также в «Почте» появится блокировка отслеживающих пикселей в письмах. Расширенный план iCloud+ по цене базовой подписки с одноразовыми почтовыми ящиками и своего рода VPN. Новый раздел App Privacy Report в «Настройках» — в нем пользователи смогут посмотреть подробную информацию о том, какие данные собирают установленные сторонние приложения. Siri теперь может выполнять команды без подключения к интернету: открыть фото, календарь, включить авиарежим, установить таймер и другие системные функции. Программа «цифрового наследства» для передачи своего аккаунта в наследство.



Обновление AirPods и Apple Music

В Apple Music появилась поддержка Dolby Atmos (она уже доступна в iOS 14).

AirPods Pro получат функцию «слухового аппарата», которая будет усиливать голос собеседника.

В «Локатор» появится возможность искать AirPods — по аналогии с маячком AirTag.

iOS станет уведомлять о забытых наушниках.

Siri научится зачитывать важные уведомления в наушники (можно будет выбрать список приложений).

Объемный звук Spatial Audio появится на tvOS, а в наушниках будет создаваться эффект домашнего кинотеатра.

Доступность iOS 15

Версия iOS 15 для разработчиков доступна с сегодняшнего дня, публичное бета-тестирование стартует в следующем месяце, а финальная версия выйдет осенью вместе с новыми iPhone. Она будет работать на iPhone 6S и более новых моделях. То есть, на всех устройствах, на которых работает iOS 14.