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Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text


На WWDC 2021 компания Apple анонсировала следующую ключевую версию операционной системы iOS под порядковым номером 15. В ней разработчики переработали уведомления, добавили несколько новых функций и, конечно же, не забыли о конфиденциальности пользователей.

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  • Редизайн уведомлений. На текстовых сообщениях станут отображаться фотографии контактов, сами оповещения стали крупнее и они получат поддержку новых режимов концентрации, объединенных под общим названием Focus. Это позволит настроить отображение уведомлений в зависимости от приоритетов («работа», «личные», «отдых»). Настройки будут автоматически синхронизироваться между всеми устройствами пользователя.

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

  • Кроме того, появилась возможность объединять некоторые уведомления и получать их в виде дайджеста в определенное время дня (Summary), а также отдельный режим «Не беспокоить» в iMessage с возможностью принимать срочные сообщения.

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

  • Фото в iMessage автоматически группируются в коллажи или стопки, и смогут отображаться в других местах, например в фотогалерее и воспоминаниях.
  • Появится раздел Shared with You, где будет собираться весь контент, полученный через сообщения.
  • В приложении Камера появится новая функция Live Text для определения текста на фото, в том числе и на скриншотах. На старте будут поддерживаться семь языков (и украинского среди них, конечно же, нет). Функцию, работающую на нейросетях, также можно будет использовать для распознавания растений и животных. Да, Appla сделала свой Google Lens.
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  • Функциональность Spotlight расширили — появились информативные карточки для знаменитостей, фильмов и т.д.

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

  • К фото теперь можно добавлять треки из Apple Music и создавать Memory Mixes. Такими воспоминаниями можно поделиться с другими пользователями Apple. Система сама будет подстраивать монтаж под настроение песни.

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

  • FaceTime получит крупное обновление, включая функция SharePlay для совместного просмотра фильмов, прослушивания музыки и обмена изображениями рабочих столов.
  • Популярные автомобильные бренды, включая BMW, будут поддерживать UWB для разблокировки со смартфона.
  • В Wallet можно будет добавить цифровые копии документов, например, водительское удостоверение — как в украинском приложении «Дія».

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

  • Обновленное приложение Погода с полноэкранным режимом отображения карты осадков, качества воздуха и другой информации.

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

  • В Картах появится полноценный интерактивный глобус (да, Apple также сделала свой Google Earth), 3D-копии достопримечательностей и ночной режим с лунным светом и возможность отсканировать окружение с помощью камеры для более точной геолокации в определенных крупных городах мира и AR-навигация.
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  • Safari получит редизайн с более минималистичным видом панели вкладок, функцию группировки вкладок, которые синхронизируются на всех устройствах, а также будет поддерживать расширения.
  • Расширенные настройки приватности
    • Функция Intelligent Tracking Prevention в Safari и «Почте» позволяет скрывать IP-адрес; также в «Почте» появится блокировка отслеживающих пикселей в письмах.
    • Расширенный план iCloud+ по цене базовой подписки с одноразовыми почтовыми ящиками и своего рода VPN.
    • Новый раздел App Privacy Report в «Настройках» — в нем пользователи смогут посмотреть подробную информацию о том, какие данные собирают установленные сторонние приложения.
    • Siri теперь может выполнять команды без подключения к интернету: открыть фото, календарь, включить авиарежим, установить таймер и другие системные функции.
    • Программа «цифрового наследства» для передачи своего аккаунта в наследство.

Обновление AirPods и Apple Music

  • В Apple Music появилась поддержка Dolby Atmos (она уже доступна в iOS 14).
  • AirPods Pro получат функцию «слухового аппарата», которая будет усиливать голос собеседника.
  • В «Локатор» появится возможность искать AirPods — по аналогии с маячком AirTag.
  • iOS станет уведомлять о забытых наушниках.
  • Siri научится зачитывать важные уведомления в наушники (можно будет выбрать список приложений).
  • Объемный звук Spatial Audio появится на tvOS, а в наушниках будет создаваться эффект домашнего кинотеатра.

Доступность iOS 15

Apple представила iOS 15 — с редизайном уведомлений, набором режимов концентрации Focus и распознаванием текста на фото Live Text

Версия iOS 15 для разработчиков доступна с сегодняшнего дня, публичное бета-тестирование стартует в следующем месяце, а финальная версия выйдет осенью вместе с новыми iPhone. Она будет работать на iPhone 6S и более новых моделях. То есть, на всех устройствах, на которых работает iOS 14.

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