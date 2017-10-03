Обзор смартфона Apple iPhone 8

Один из самых ожидаемых смартфонов – новый iPhone. Слухи и всевозможные утечки начинаются за полгода до презентации, а в конце лета профильные ресурсы превращаются в гадалок и аналитиков. Иногда новая модель не успевает показаться, как появляются слухи о следующем поколении. И весь этот шум поднимает один из лидеров среди смартфонов. В этом году привычных очередей на старте продаж не было. И всему виной стал iPhone X, который теперь занимает флагманскую позицию в линейке бренда. У нас же сегодня на обзоре самая младшая и дешевая модель из новинок – iPhone 8.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора iPhone 8

Модельный ряд

Еще никогда модельный ряд смартфонов Apple не был таким, каким его можно увидеть сейчас. В продаже все еще остались iPhone 6s, а дизайн iPhone SE тянется c 2012 года! Ценовой разброс колеблется от $349 до $1149. Раньше все было слегка попроще – $650 стоила новинка, а модель прошлого года становилась на сотню дешевле. Подобная традиция поменялась.

А с ней поменялись и цены. Если бы не iPhone X, то iPhone 8 считался бы флагманом, а модель Plus – его увеличенным вариантом. Так вот стоимость бывшего флагмана на сегодняшний момент подросла на $50, и теперь составляет $700. При этом разница будет больше внешней, нежели функциональной, ведь все представленные новинки получили одинаковое «железо», а ключевые отличия в функциональности заключаются во второй камере и портретных режимах съемки. Естественно, главной «фишкой» iPhone X выступает дисплей, который занимает всю лицевую панель и с диагональю 5.8 дюйма помещается в довольно компактный корпус. Но об этом уже подробно поговорим в обзоре iPhone X.

Комплектация и первые впечатления

Если вы раньше распаковывали iPhone 7, то каких-либо сюрпризов ожидать не придется. Комплектация не поменялась – смартфон, блок питания, Lightning кабель, наушники и переходник на 3.5 Jack, который в прошлом году покинул смартфоны Apple. Конечно же, среди этого всего остались и фирменные наклейки. Как и раньше, если вы владелец нового MacBook’а, для подключения смартфона к компьютеру вам понадобится либо переходник на USB-A, либо кабель USB-C-to-Lightning.

А самое большое дежавю в процессе анбоксинга принесет лицевая сторона смартфона, которая не меняется со времен iPhone 6. То есть это уже четвертое поколение iPhone с таким дизайном.

Процесс настройки нового устройства у Apple и раньше был довольно простой, но теперь и это нашли как доработать. Если раньше у пользователя был iPhone, то при включении нового старый предложит перенести данные. Для этого понадобится навести камеру старого смартфона на дисплей нового, который по картинке опознает своего последователя и дальше процесс начнется уже на свежем гаджете. В моем случае он еще и сразу предложил установить апдейт iOS, который вышел на прошлой неделе. Но глобально это обычное восстановление через резервную копию из iCloud, пусть и слегка более интересное. Пароли все равно придется заново вводить.

Дизайн и удобство использования

Одно из самых больших негодований в Сети вызвал именно дизайн iPhone 8. Некоторых фанов действительно огорчило то, что новинка повторяет предыдущий дизайн, которому пошел четвертый год. Это начинает напоминать обновления у автомобильных брендов, где машина несколько лет выпускается в одном кузове с минимальными изменениями, а редизайн можно ждать 3-4-5 лет. С другой стороны, есть и пользователи, которые любят постоянство. Такие получат знакомый корпус, габариты и прочее, но с новыми комплектующими и, соответственно, возможностями.

В этом году у iPhone поменялась задняя панель, которая теперь сделана из стекла, а не алюминия. Так как смартфоны Apple научились возобновлять запас аккумулятора от индукционных зарядных станций, сзади пришлось поменять материал. С такой «спинкой» вернулась легкая ностальгия по iPhone 4. Вместе с этим корпус стал меньше скользить в руке. Но хрупкость стекла пока побороть не получилось, а стоимость замены разбитой тыльной части обойдется в $349 (в США). А ведь за такую сумму можно купить iPhone SE. Для iPhone 8 Plus это будет стоить на $50 больше.

В остальном это все тот же iPhone 7 – 4.7-дюймовый дисплей с большими рамками вокруг, выпуклое окошко камеры, механический переключатель режимов звука, порт Lightning (все еще не USB-C), отсутствующий разъем для наушников, имитация нажатия на кнопку Home, один из самых быстрых сканеров отпечатков пальцев, и все остальное, что мы привыкли видеть на iPhone. Размер корпуса составляет 138.4×67.3×7.3 мм, что на десятые доли миллиметра больше «семерки», а вес подрос на 10 грамм и теперь равен 148. Изменения настолько незаметны, что чехлы от прошлой модели замечательно подходят новинке. Правда, в чехле уже совсем потеряется ощущение новизны от устройства, ведь стеклянная панель полностью закроется аксессуаром.

Еще одним заметным изменением стал ряд цветов корпуса. Очевидно, JetBlack пропал вовсе, ведь стеклянные крышки и без этого бликуют. Но исчез и красный корпус. Таким образом на выбор остались Space Gray (который мне все же больше похож на черный; и он явно не тот «космический серый», которым были iPhone 5s и пара следующих моделей), серебристый и золотой. Последние два довольно практичные, ведь на них не будут заметны отпечатки пальцев, мелкая пыль из карманов и небольшие царапины. А вот темный корпус из-за этого может выглядеть слегка неряшливо.

Минимальные изменения размеров и новая тыльная панель никак не сказались еще и на влагозащите (IP67). Как и раньше, смартфон можно погружать в воду на метровую глубину и держать там полчаса. Но на странице продукта есть сноска, которая говорит, что повреждения от воды могут быть вне гарантии, с этим стоит быть поосторожнее.

В остальном, даже со всеми изменениями, те пользователи, которые обновятся с iPhone 6 и более новых, особой разницы в корпусе не почувствуют. Тем более если перестрахуются чехлом, что вполне логично с учетом стоимости замены задней панели. Все остальные получат относительно компактный и довольно удобный гаджет.

Дисплей

Как бы фанаты не ждали повышения плотности пикселей, прочувствуют его только покупатели iPhone X. Тех, кто прицелился на покупку iPhone 8, ожидает вполне знакомая картинка. Разрешение 4,7-дюймового дисплея составляет все те же 1334×750 точек с плотностью пикселей на уровне Retina-дисплея iPhone 4 – 326 ppi. Лично я не могу рассмотреть отдельную точку на таком экране, но у кого-то все же получается. Честно говоря, в угоду лучшей автономности можно пожертвовать повышением количества пикселей на экране. Тем не менее, конкуренты могут похвастаться более четкими дисплеями.

Что касается цветопередачи, то тут тоже нет ничего нового. IPS-дисплей по прежнему очень хорошо откалиброван, а замеры показывают практически идентичные результаты как с прошлыми моделями, так и с iPhone 8 Plus. У нашего образца отличается только гамма, которая немного ниже того, что показали другие устройства. Это означает, что картинка может быть немного тусклее, что лично я практически не заметил на практике.

Отличился же дисплей iPhone 8 использованием технологии TrueTone, которую впервые представили в iPad Pro 9,7. Изменение цветовой температуры в зависимости от окружающего освещения работает настолько гладко и приятно для глаз, что лично для меня эта функция вошла в категорию Must have не только для смартфона, но и для всех остальных дисплеев. Хотя в первое время это может быть слегка непривычно. Отключать функцию все же приходится во время просмотра/обработки фото или видео, где хочется видеть цвета такими, какими они должны быть. В остальное время отказываться от этой функции не было ни малейшего желания.

Отдающим предпочтение IPS-матрицам пользователям экран iPhone 8 должен понравиться. Он отлично читается на ярком солнечном свете и не слепит ночью (максимальный уровень подсветки составляет 486 кд/м², минимальный – 3,5). С автоматической регулировкой подсветки все отлично, часто обращаться к настройкам не придется. С работой сенсора, естественно, тоже нет проблем. А в дополнение ко всему никуда не пропал Force Touch.

Звук

Начиная с iPhone 6 звук у смартфонов Apple только радовал. iPhone 7 начал использовать разговорный динамик как дополнительный для основного. В нынешнем поколении мощность должны были увеличить, тем самым слегка улучшив и без этого замечательный звук. На практике же довольно сложно расслышать значимую разницу, хотя iPhone 8 и может показаться немного громче. В любом случае, динамики можно только похвалить.

Разъем для наушников так и не вернулся, поэтому придется обзавестись чем-то с Lightning (если EarPods не подходят), беспроводной гарнитурой, либо же использовать комплектный переходник. Через последний мои Ultimate Ears звучат классно. Не факт, что такой сигнал устроит аудиофилов, но всем остальным возможности iPhone 8 должны прийтись по вкусу. Опять же, среди пользователей все еще популярны вышеупомянутые комплектные EarPods.

Качество разговорного динамика и микрофона как всегда не разочаровали. Как я, так и мои собеседники, отлично друг друга слышали во время разговоров.

Производительность и ПО

Разницы в производительности iPhone 8 и iPhone 8 Plus практически нет. Смартфоны используют одинаковые комплектующие и почти ничем не отличаются друг от друга. Разница есть только в количестве оперативной памяти, где у iPhone 8 Plus установлены 3 ГБ, а у нашего сегодняшнего гостя – только 2. Тем не менее, смартфон все равно остается быстрым и мощным. Правда, тот же iPhone 7 на глаз практически не уступает новой модели, но синтетические тесты говорят об обратном.

Думаю, нет смысла повторяться, ведь наши читатели наверняка открывали обзор iPhone 8 Plus, где рассказано про процессор А11 Bionic с новым чипом Neural Engine. Все это актуально и для небольшого iPhone 8. Как и модель Plus, наш образец довольно стабильно работает, большую часть времени оставаясь прохладным.

iOS 11 (о которой у нас есть отдельный материал) работает быстро и преимущественно без проблем. Но в текущей версии все равно то тут, то там встречаются какие-то мелкие ошибки. Не все приложения стабильно работают, вплоть до того, что могут «падать» при определенных действиях (например, на публикацию видео в Instagram у меня ушло три попытки). Но это все должно исправиться с ближайшими обновлениями как приложений, так и самой iOS. Просто нужно немного подождать.

Автономность

Еще одно слабое место текущих версий iOS – не самое стабильное управление ресурсами батареи. К тому же, емкость аккумулятора слегка уменьшилась в сравнении с прошлой моделью – 1821 мА•ч против 1960. Я провел со смартфоном не очень много времени; по личным ощущениям, он держится приблизительно так же, как и предыдущие модели. Глобально, на день заряда должно хватать, но в особо напряженные дни, когда используется навигатор и много прочей активности (почта, мессенджеры, часто запускается камера, etc.), без розетки или павербанка не обойтись. Вероятно, с будущими обновлениями ситуация поменяется в лучшую сторону.

Но вот что заметно поменялось, это возможности зарядки. В этом году индукционные зарядки стандарта Qi стали полезными и пользователям iPhone. Я попробовал заряжать устройство от такой производства Samsung с функцией Fast Charge (фирменные Apple пока не выпускает), а вся процедура потребовала 2 часа и 40 минут. На 10 минут быстрее это сделало комплектное зарядное устройство.

На этом все не заканчивается. Новая модель поддерживает и быструю зарядку, которая в теории даст батарее 50% за полчаса, но проверить это у нас, к сожалению, не было возможности. Для ускоренной зарядки придется докупить один из Apple USB-C Power Adapter, а их стоимость стартует с $49. Такие же блоки питания используют MacBook, что удешевит быструю зарядку для владельцем ноутбуков производителя. Но даже им придется добавить к этому еще стоимость кабеля с USB-C и Lightning – $25/35, в зависимости от длины.

Камеры

Разрешение камер не поменялось. Основной сенсор сохранил разрешение 12 МП с апертурой ƒ/1.8, а фронтальный – 7 МП и ƒ/2.2. Если сравнить характеристики и возможности камер на сайте компании, то единственной разницей будет Slow Sync вспышки в новом смартфоне. Это не помешало iPhone 8 и iPhone 8 Plus занять лидерские позиции в рейтинге DXOMark. Над ПО камеры все же поработали.

Чем лично я очень доволен в камере iPhone, это ее скоростью работы. Как и раньше, она быстро запускается и позволяет сделать снимок даже на ходу. Конечно, в зависимости от освещения, могут попадаться и смазанные фотографии, но днем я ни разу не получил бракованный снимок. Из программных изменений бросится в глаза режим HDR, который теперь работает исключительно автоматически, а отключить его можно только в общих настройках. Правда, камера хорошо понимает, когда и как ей работать. А вот любители заниматься ручной настройкой перед снимком будут вынуждены обратиться к стороннему ПО.

Но камера iPhone 8 обошла предшественника в некоторых возможностях видеозаписи. Так, в этом году стала доступна запись 4К-роликов при скорости не 30, а 60 FPS, а разрешение замедленного видео теперь доступно в Full HD. При записи 4К-видео заметно падает стабилизация, а в записи Slo-Mo иногда показываются рывки. Опять же, скорее всего это исправят в ближайших обновлениях iOS.

Пример записи видео в 4К-разрешении:

Пример записи видео в Full HD-разрешении:

Пример записи замедленного видео:

Возможности фронтальной камеры и раньше были хороши. В дневном свете снимки выходят отличные, но в условиях плохого освещения (в темном баре, например), снимки бывают смазанные и сильно теряют в детализации.

Кому стоит обновиться

Знаю таких пользователей (и сам отношусь к их числу), которые ждут редизайн, а не обязательно бросают все и сразу покупают новую модель. То есть после iPhone 5, они пропускали 5s и обновлялись уже с выходом 6, например. Но сейчас ситуация поменялась. iOS 11 сильно ударила по скорости работы iPhone 6, в то время как 6s и 7 еще хорошо работают и обладают таким же разрешением камер. Поэтому, если в планах нет перехода на Plus-модель или iPhone X, то при возможности все же стоит поменять старенькую «шестерку» на актуальную модель. Прирост в производительности будет колоссальный, не говоря уже о количестве памяти, как оперативной, так и накопителя (даже если говорить о базовых моделях).

Ко всему очень почувствуются новые камеры, которые уже намного эффективнее могут заменять «мыльницы» в путешествиях, да и в прочих ситуациях. Сюда же можно приписать и звук, и водонепроницаемость, и новые матрицы с профилем DCI-P3, и новые возможности зарядки. Да, дизайн останется прежним и слегка приевшимся, зато корпус будет хорошо знаком, к нему не придется привыкать и менять какие-либо привычки.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора iPhone 8