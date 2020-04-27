Подтверждено iFixit. Многие компоненты у iPhone SE и iPhone 8 являются взаимозаменяемыми
Специалисты лаборатории iFixit разобрали новейший смартфон Apple iPhone SE, поступивший в продажу в минувшую пятницу, и оценили его внутреннее сходство с моделью iPhone 8. Коротко говоря, iFixit подтвердили то, о чем все и так догадывались: элементная база у iPhone SE и iPhone 8 почти идентичная. Иными словами, многие компоненты у этих моделей взаимозаменяемы.
В частности, полностью заменяемыми у нового iPhone SE и уже снятого с продаж iPhone 8 являются:
- камеры;
- лоток для SIM-карты;
- механизм тактильной обратной связи Taptic Engine;
- дисплейная часть, включая микрофон и бесконтактный датчик приближения.
В то же время iFixit уточняет, что при замене дисплея функцию True Tone придется восстанавливать отдельно с помощью специальной диагностического инструмента. Но это характерно и для других современных моделей iPhone.
В то же время кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятор подменить не выйдет. Несмотря на то, что внешне аккумуляторы iPhone 8 и iPhone SE выглядят идентично, в новой модели используется другой разъем для подключения элемента — как у iPhone 11.
Подробный отчет с вердиктом относительно ремонтопригодности iPhone SE обещают опубликовать уже сегодня. Напомним, iPhone 8 в свое время заработал у iFixit шесть баллов из десяти. То, что многие компоненты у iPhone 8 и iPhone SE взаимозаменяемы, потенциально может сделать самый доступный смартфон Apple еще более привлекательным с точки зрения потенциально недорогого ремонта.
Источник: iFixit