Подтверждено iFixit. Многие компоненты у iPhone SE и iPhone 8 являются взаимозаменяемыми

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Специалисты лаборатории iFixit разобрали новейший смартфон Apple iPhone SE, поступивший в продажу в минувшую пятницу, и оценили его внутреннее сходство с моделью iPhone 8. Коротко говоря, iFixit подтвердили то, о чем все и так догадывались: элементная база у iPhone SE и iPhone 8 почти идентичная. Иными словами, многие компоненты у этих моделей взаимозаменяемы.

В частности, полностью заменяемыми у нового iPhone SE и уже снятого с продаж iPhone 8 являются:

камеры;

лоток для SIM-карты;

механизм тактильной обратной связи Taptic Engine;

дисплейная часть, включая микрофон и бесконтактный датчик приближения.

В то же время iFixit уточняет, что при замене дисплея функцию True Tone придется восстанавливать отдельно с помощью специальной диагностического инструмента. Но это характерно и для других современных моделей iPhone.

В то же время кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятор подменить не выйдет. Несмотря на то, что внешне аккумуляторы iPhone 8 и iPhone SE выглядят идентично, в новой модели используется другой разъем для подключения элемента — как у iPhone 11.

Подробный отчет с вердиктом относительно ремонтопригодности iPhone SE обещают опубликовать уже сегодня. Напомним, iPhone 8 в свое время заработал у iFixit шесть баллов из десяти. То, что многие компоненты у iPhone 8 и iPhone SE взаимозаменяемы, потенциально может сделать самый доступный смартфон Apple еще более привлекательным с точки зрения потенциально недорогого ремонта.

Источник: iFixit