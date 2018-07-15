Изучает рецепт «сити-кара» на примере Peugeot 108

Недавно писал о SEAT Ibiza, а вот на роль «автомобиля для города» претендует Peugeot 108: еще более компактный, доступный, экономичный. При этом – масса современного оснащения, полноценный салон, какой-никакой багажник. Неужели идеальный автомобиль для мегаполиса? Сейчас расскажу.

Позиционирование

Хэтчбек Peugeot 108 – это самая компактная модель марки. Если говорить о Peugeot 100-й серии вообще, то их история насчитывает уже почти полвека: первенец Peugeot 104 появился в 1972 году, затем дебютировали Peugeot 106 (1991 год) и Peugeot 107 (2005 год). Наконец, в 2014-м появился Peugeot 108, однако в Украину автомобиль «доехал» лишь к началу 2018 года. Попутно успев получить некоторые обновки в мае 2018 года: двигатель стал мощнее (72 л.с. против 68 л.с. ранее), новые варианты оформления кузова и салона, версия GT line.

Компактные «сити-кары» Peugeot 100-й серии в Украине хорошо известны лишь по модели 107, изредка встречается 106. Но в Европе модели 104, 106, 107, а теперь и 108 – всегда «хиты продаж». В статье представлена максимальная версия Peugeot 108 Allure.

Как едет?

Не дергает! Это самое важно, что нужно знать, если вы немного интересовались моделями Peugeot 107 и 108. Ведь в чем суть: автомобиль Peugeot 108 оснащен роботизированной АКПП с одним сцеплением. Зачастую смена передачи происходит неожиданно для людей в салоне: в момент выжима сцепления обрывается поток крутящего момента от мотора к колесам, автомобиль теряет динамику – что воспринимается как дерганье и люди «клюют» головой. Но здесь подобный эффект минимален.

Но только в том случае, если говорим о неспешной плавной езде в «полпедели». Потому, что если разгонятся динамично (насколько позволяет мотор) и/или ехать под гору – словом, когда от двигателя требуется повышенная отдача – дерганье при переключениях передач чувствуется. Однако все познается в сравнении: на Peugeot 107 эти «кивки-толчки» были более заметны даже в обычных режимах езды, в случае Peugeot 108 – уже можно говорить о какой-то плавности переключения передач. И отмечу, что разговор о динамичной езде касается именно формата Peugeot 108: примерно 70 л.с. и около 100 Нм. Однако, следует признать, реакция двигателя на нажатие педали газа линейна и быстра, мотор начинает хорошо тянут с 2,5 тыс. об/мин, рад «крутиться» на 3-4 тыс. об/мин, не боится уходить и за 5 тыс. об/мин. А еще – вдруг, но запоминается энергоемкость подвески. Имея небольшой клиренс (120 мм без защиты двигателя) и колеса, конструкторы сознательно пошли на некоторое зажимание подвески: «пробить» ее можно лишь на довольно большой яме. В целом езда выходит «сбытой» и упругой на мелких неровностях, но откровенного дискомфорта от жесткости нет. Управление в целом нормальное: руль легкий при небольших отклонениях (до 60-90 градусов) и становится более тугим при увеличении крутизны поворота, реакции быстрые. Однако на низких скоростях (при парковке) руль становится излишне тугим, хочется сделать его легче.

Внешность Peugeot 108 – это смесь хищных раскосых фар старших моделей с деталями в стиле «хочу быть игрушкой»: хромированная отделка спереди, боковые молдинги, большие задние фонари. Характер похож – «не лев, но львенок». Под смешной рык 3-цилиндрового мотора 108-й может рвануть со светофора даже с небольшой пробуксовкой колес: ого ты гонщик, верю-верю! «Робот» приятно удивил плавностью работы в неспешном темпе езды. Но при динамичной езде и/или на подъеме кивки остались. Если добавить к этому тонкие шины и крены-качания – то быстрая езда на Peugeot 108 не радует: мало прогнозируемости в действиях автомобиля. Стоп, похоже, меня понесло…

Ведь мы говорим не про хот-хэтч, мы говорим про городской автомобиль: его задача не гонять, а неспешно катать по маршруту «дом-работа-школа-магазин-клуб-кино». И здесь важно удобство, компактность, практичность – так? Да, и так в целом все хорошо: передние двери открываются на большой угол и дают удобный доступ в салон, где припасено пару кармашков-полочек для вещей и даже перчаточный ящик с отсеком под бутылку. Главный прибор перед водителем – огромный спидометр, внутри которого расположен ЖК-дисплей бортового компьютера, а слева — столбик тахометра: Но реализация подкачала: в солнечные дни спидометр порой бликует. Зато есть климат-контроль, подрулевые лепестки для управления «автоматом»-РКПП, большой сенсорный дисплея с возможностью подключения смартфона, камера заднего вида. Вполне взрослый автомобиль, правда?

Пусть ответят задние пассажиры. Ведь у них много замечаний: дверной проем невелик и садится сложно, запас места для головы небольшой, вместо опускающихся стекол – распашные форточки. Но когда замечания заканчиваются, то вдруг становится ясно, что сзади могут разместиться двое взрослых людей средней комплекции – это вполне 4-местный автомобиль. Причем за их спиной еще и остался небольшой багажник: на пару-тройку пакетов из супермаркета или дорожных сумок. Важно, что спинки заднего сиденья могут складываться раздельно (поверьте, в данном классе встречают варианты сплошной складной спинки заднего сиденья), благодаря чему удается увеличить багажник и сохранить одно посадочное место сзади. К плюсам багажника отнесу наличие парочки крючков для пакетов. А вот минус – это небольшой погрузочный проем и довольно высокий порог.

Передняя панель запоминается черной глянцевой консолью, которая кому-то похожа на шлем Дарта Вейдера. На руле – кнопки управления магнитолой и телефоном, за рулем – лепестки переключения передач в ручном режиме. Золотистые вставки на передней панели – особенности опционального цветного пакета, а вот «золото на дверях» – это металл кузова. Фактически вся панель приборов – один большой спидометр: он иногда бликует, но в целом оригинален и удобен в использовании. Кресла с интегрированным подголовником выглядят плоскими, но реально спинка обеспечивает вполне достойный уровень боковой поддержки. А вот само сиденье (которое еще называют «сидушка») – да, плоское.

К задней части салона есть вопросы – небольшой дверной проем, окна-форточки, запас места над головой… Но в целом-то места хватает даже для взрослых людей. Багажник рассчитан на пару-тройку больших пакетов или рюкзаков. Зато спинки складываются раздельно, есть крючки для сумок. Вся крышка багажника – большое тонированное стекло: выглядит круто, но загрузочный проем невелик и порог высокий.

Есть ли инновации?

Автомобиль Peugeot 108 построен по классической схеме: несущий кузов, независимая подвеска МакФерсон и дисковые тормоза спереди, полунезависимая подвеска на основе поперечной П-образной балки и «барабаны» сзади, электрический усилитель руля. А еще – этот автомобиль разработан совместно с Citroen и Toyota. Двигатель 3-цилиндровый 1-литровый бензиновый, который у «французов» несет обозначение VTi, но в технической документации имеет типично «тойотовский» код KR1-FE (если быть совсем уж точным, то изначально мотор разработала компания Daihatsu). Здесь использован алюминиевый блок, привод ГРМ цепной, есть система изменения фаз газораспределения.

В паре с мотором работает 5-ступенчатая роботизированная КПП с режимом автоматического переключения передач: для обычного покупателя – это еще одна разновидность «автомата», вот и все. Но если говорить о технике, то данная трансмиссия все-таки ближе к «механике». Представьте МКПП, где передачи переключает автоматика: при необходимости сменить передачу блок управления дает команду, исполнительный механизмы выжимает сцепление и передвигает вилку выбора передачи. Такие роботизированные КПП были популярны в конце 1990-х и начале 2000-х годов, являя собой недорогую альтернативу привычным гидромеханическим «автоматам». Но со снижением цены и ростом популярности традиционных АКПП, CVT-вариаторов, преселективных роботов (DSG), подобные РКПП с одним сцеплением практически ушли с рынка. Главный недостаток подобных «коробок» – разрыв потока крутящего момента, который слабо прогнозируется водителем: вот откуда те самые клевки при разгоне. Еще минус – износ сцепления со временем из-за чего необходимо производить процедуру адаптации (водитель на автомобиле с МКПП выполняет подобное незаметно для себя). Однако, как бы не ругали подобные РКПП, но у них есть плюсы. Во-первых, низкий вес и цена: лишь чуть больше, чем обычная «механика». Во-вторых, высокая эффективность в работе: небольшие потери момента и мощности (примерно как в обычной «механике»), минимальное влияние на расход.

Автомобиль Peugeot 108 – это несущий кузов из высокопрочных сталей, МакФерсон спереди, П-образная балка сзади. Компактность обусловила ряд решений: взгляните на смещенный «половинчатый» радиатор. Тестовый 108-й имел под капотом 68 л.с., после обновления мощность выросла до 72 л.с.: если заказывать автомобиль сейчас – то получите уже более мощную версию 3-цилиндрового 1-литрового мотора. В паре с двигателем установлен 5-ст. «робот» с одним сцеплением и возможность переключения передач в полностью автоматическом режиме или вручную подрулевыми лепестками. Относительно предшественника Peugeot 107 техника-«железо» в целом похоже, но по ощущениям от езды кажется, что для РКПП основательно доработали программу управления.

Обязательно стоит отметить оснащение автомобиля, поскольку для своего класса он предлагает немало. Во-первых, есть система мультимедиа с 7-дюймовым ЖК-дисплеем: радио и магнитола, подключение телефона в режиме гарнитуры, подключение смартфона (Apple CarPlay или Android Auto), бортовой компьютер (расход топлива, запас хода, время в пути). Во-вторых, есть камера заднего вида, картинка которой выводится на 7-дюймовый дисплей. Кроме камеры вспомню и другое оснащение из автомобилей более высокого класса – например, датчик света, безключевое открывание дверей и запуск двигателя кнопкой.

Третье – это набор систем помощи водителю. Так, Peugeot 108 может оснащаться контролем рядности движения и системой экстренного торможения Active City Brake. Обе системы работают на основе камеры и специальных датчиков в верхней части лобового стекла. Функция контроля рядности включается кнопкой на руле, сигнализирует о выезде из своего ряда включением индикатора и звуковым сигналом. В целом работает неплохо, нареканий нет, распознает прилично стертую разметку. Но не всегда распознает обочину или отбойник как край полосы, да и во время дождя часто не видит разметку. Система экстренного торможения Active City Brake работает на скорости до 30 км/ч и призвана предотвратить или снизить последствия аварий-«паровозиков» в городе, когда водитель зазевался. В экстренном случае система сначала подает сигнал (моргает индикатор и громко пищит), а затем, если водитель не реагирует, сама тормозит автомобиль. В реальности примерно так и происходит. Только учтите, что это не «автопилот» для пробок, а именно экстренное торможение на «пределе»: с визгом колес Peugeot 108 буквально «встает колом».

Крупный сенсорный дисплей в салоне запоминается игривой и красивой графикой. Но на деле – оказывается вполне «взрослым» устройством: радио и аудиосистема, подключение телефона (Bluetooth) и смартфона (Apple CarPlay или Android Auto), камера заднего вида…

Контроль рядности включается кнопкой на руле, срабатывание отображается индикатором внутри спидометра. Функция экстренного торможения позволяет выбрать безопасную дистанцию последовательным нажатием кнопки слева от руля. Обе система работают на основе камеры и датчиков в верхней части лобового стекла.

Цены и конкуренты

Сразу оговорюсь, что буду давать цены на версии Peugeot 108 с мотором 72 л.с., поскольку автомобили с мотором 68 л.с. (как тестовый) фактически уходят из продаж. В целом модельная гамма Peugeot 108 для Украины не слишком широка: всегда мотор 1,0 л (72 л.с.) и роботизированная АКПП, всегда 5-дверный кузов, отличия лишь в выбранной комплектации. Основная версия Active это: системы ABS+ESP, шесть подушек безопасности (включая боковые шторки), система помощи при старте в гору (против отката), усилитель руля, кондиционер, система мультимедиа (7-дюймовы дисплей), электрические стеклоподъемники, пр. Цена автомобиля – от 341 тыс. грн. или около $13 тыс. Комплектация Allure добавляет следующее: тахометр, климат-контроль и центральную консоль «черный глянец», датчик света, 15-дюймовые легкосплавные колесные диски, пр. Цена – от 355 тыс. грн. или около $13,7 тыс. Тестовый автомобиль с учетом опций (камера заднего вида, система экстренного торможения, контроль рядности, цветная отделка салона) оценен примерно в 373 тыс. грн. или $14,3 тыс.

Парочка других примеров Peugeot 108: автомобиль на улице – это комплектация Allure с обычным одноцветным окрасом кузова и салоном без цветового пакета, автомобиль в салоне – это Allure, но с двухцветным окрасом (черный верх) и декоративной наклейкой-полосой. Комплектация Active визуально отличается отсутствием колесных дисков и салоном без черного глянца. Однако в остальном Peugeot 108 – это всегда 5-дверный кузов и автомат-РКПП. Хотите «механику», 3-дверный кузов, ниже цену? Тогда вам к дилерам Citroen: модель С1 (технически аналог Peugeot 108) предлагает более широкий выбор различных версий. Но если «собрать» одинаковую машину – кузов, «автомат»-РКПП, оснащение – то и цены будут одинаковые. Про Citroen C1 скоро расскажу в отдельном материале. А вот про третьего брата-близнеца – Toyota Aygo – нет: официально автомобиль к нам не возят.

Теперь рассмотрим конкурентов. С родственным Citroen C1 ситуация ясна: есть версии проще и дешевле, но если взять сравнимые автомобили – то это будет идентичная техника и цены. Следующий конкурент – Ravon R2: автомобиль больше и мощнее, у него есть традиционный «автомат», при этом он дешевле. Но также он заметно проще в отделке салона и оснащении: нет сенсорного дисплея, «климата», камеры заднего вида. А еще «узбек» Ravon R2 (да-да, производство в Узбекистане) сильно уступает в безопасности: нет ESP, максимум четыре подушки безопасности (против шести), о системах экстренного торможения и контроля рядности можно и не заикаться. Среди других конкурентов – Hyundai i10 и KIA Picanto: оба автомобиля построены на схожей технике, оба предлагают размеры и простор салона побольше, чем Peugeot 108. Но и цены выше: «корейцы» только начинаются по цене с 350-380 тыс. грн., причем за эти деньги будут заметно уступать Peugeot 108 в оснащении. А если выбрать сравнимые версии, то цена KIA и Hyundai уйдет к отметке в 400-450 тыс. грн. Наконец, еще один конкурент – косвенный, но важный: Peugeot 208. Это автомобиль В-класса, который в начально-средних версиях можно купить на 380-400 тыс. грн. – т.е. лишь чуть дороже, чем Peugeot 108. Конечно, модель Peugeot 108 будет интереснее в деталях и оснащении, но 208-й подкупает ощущением более «взрослого» автомобиля: лучше звукоизоляция и комфорт, больше простора в салоне и багажнике, мягкий пластик в отделке, удобные сиденья.

На фоне конкурентов Peugeot 108 отличается самыми компактными размерами, что означает удобство в парковке, но некоторую тесноту в салоне (над головой) и небольшой багажник. Кроме этого, у Peugeot 108 нет большого выбора версий. А вот однозначный плюс – хорошее оснащение вообще (климат-контроль, сенсорный дисплей в салоне, возможность подключения смартфонов) и для безопасности в частности (шесть подушек безопасности, ESP, контроль рядности) – этим автомобиль лучше практически всех соперников. ТОП-версия 108-го с учетом опций по цене может достигать старшей модели Peugeot 208 в начально-средних версиях.

Стоимость содержания

В городе Peugeot 108 потребляет в среднем 6,5 л топлива на 100 км пути. Но на пустых дорогах и/или при плавной езде (к которой тяготеет РКПП) – можно получить расход топлива 5,5-6 л на 100 км, в пробках и при динамичной езде расход топлива возрастает до 7-7,5 л на 100 км пути. При езде по трассе со скоростью 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4-4,5 л на 100 км, при росте скорости до 110-120 км/ч становится выше и расход топлива – до 5,5-6 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Периодичность ТО – раз в 10 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость сервисного обслуживания для Киева, Днепра, Львова (в других городах и областях будет дешевле) составляет 1,95 тыс. грн. Дорогие ТО (на пробеге 40/60 тыс. км) обойдутся в 4,5-6,6 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Peugeot 108 вряд ли претендует на титул «универсального автомобиля», поскольку здесь требуются более просторные, комфортные, мощные модели. Но Peugeot 108 вполне претендует на титул «отличного автомобиля для города»: он делает ставку на компактность и топливную экономичность, добавляет хорошее оснащение для ежедневного удобства и ощущения безопасности. Поэтому если вы ищете «автомобиль вообще» – то Peugeot 108 может расстроить слишком большим количеством компромиссов и оговорок. Но если вы ищете современный автомобиль, который изначально «заточен» под город и ближайший пригород, то Peugeot 108 – пожалуй, один из самых интересных вариантов на рынке.

Плюсы:

+ Хорошее оснащение для комфорта и безопасности – как у моделей классом выше

+ Топливная экономичность без сверхсложных технологий, гибридов, дизелей

+ Удобная парковка на любом «пятачке» в городе – один из самых компактных в классе…

Минусы:

— …как результат – тесноват салон и маленький багажник: одни из наименьших в классе

— Малый выбор версий и цен – брат-конкурент С1 в этих вопросах выглядит лучше

Технические характеристики Peugeot 108 VTi 68 РКПП

Кузов – хэтчбек; 4 места

Габариты – 3,475 х 1,615 х 1,460 м

Колесная база – 2,34 м

Клиренс – 120 мм

Багажник – от 180 л (4 места) до 780 л (2 места)

Грузоподъемность – 380 кг

Минимальная снаряженная масса – 860 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R3; 1,0 л

Мощность – 68 л.с. при 6 000 об/мин

Крутящий момент – 95 Нм при 4 300 об/мин

Удельная мощность и момент – 79 л.с. на 1 т; 110 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 5-ст. АКПП (роботизированная КПП с одним сцеплением)

Динамика 0-100 км/ч – 15,9 с

Максимальная скорость – 157 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 3,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Continental ContiEcoContact 5 165/60R15

Минимальная цена автомобиля – 341 тыс. грн (около $13 тыс.)

Цена тестового автомобиля с учетом опций – около 373 тыс. грн. (около $14,3 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Пежо Украина