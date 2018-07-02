SEAT Ibiza: найдет ли она свое место в украинских городах?

Компактный хэтчбек SEAT Ibiza нового поколения чарует оригинальным цветом кузова и активным стилем езды. Но хватит ли этого для успешных продаж? На одной чаше весов – современная платформа и отличная техника VW. На другой – сильные конкуренты и вопросы практичности, особенно с учетом реалий Украины. Так, стоп! Надо разобраться детально…

Позиционирование

Хэтчбек SEAT Ibiza – это компактный автомобиль В-класса: таким он был изначально, с момента своего дебюта в 1984 году, таким остался и поныне, спустя четверть века и пять поколений модели. Просто история? Не скажите: для компании SEAT модель Ibiza – это легенда! Именно SEAT Ibiza стала первой самостоятельно-разработанной моделью, является бестселлером марки (продано более 5 млн. экз.), да и по «рыночному долголетию» в виде количества поколений опережает любую другую актуальную модель SEAT.

SEAT Ibiza – маленькая легенда испанцев: первая самостоятельная модель, бестселлер марки. Первое поколение вышло в 1984 г. и у нас встречается редко, равно как и второе (1993 г.); а вот третье (2002 г.) когда-то было одним из хитов продаж в Украине. Четвертое поколение появилось в 2008 году и только что с рынка.

Нынешний автомобиль дебютировал в начале 2017 года, продажи стартовали в конце 2017 и начале 2018 гг. (в зависимости от страны). В статье представлена модель SEAT Ibiza в максимальной версии Xcellence, также будет кратко представлен автомобиль в базовой версии.

Как едет?

По-европейски собранно и живо. Не сказать, чтобы автомобиль являл собой «подогретую» версию модели, однако SEAT Ibiza однозначно можно назвать динамичной и приятной в управлении. Скромного литрового турбо-мотора TSI в паре с расторопным автоматом-роботом DSG в городской езде хватает всегда и везде: хороший разгон без провалов по оборотам, быстрая реакция на нажатие педали газа. Коробка DSG меняет передачи без проблем, хотя порой любит «уходить вверх» для экономии топлива. Избавится от этого и прибавить бодрости автомобилю можно даже не спортивным режимом ездовых настроек, а просто выбрав в АКПП положение «S»: в этом случае двигатель всегда оказывает в самой активной рабочей зоне (2-5 тыс. об/мин), при этом руль остается по-прежнему легким, но отзывчивым.

Да и в целом рулевое управление и готовность автомобиля к поворотам – это однозначно преимущества SEAT Ibiza. Каждое движение рулем, каждый маневр – как маленькое откровение: настолько легко и просто «испанка» заезжает в виражи, насколько хорошо чувствуется степень крутизны поворота. При этом SEAT Ibiza радует минимальными кренами: они присутствуют только для того, чтобы намекнуть «мы проезжаем поворот», но совсем не для того, чтобы болтать вашу голову вправо-влево. Классная европейская порода, приправленная традиционной «перчинкой» от SEAT.

Настоящая «конфетка» розово-бежевого цвета! Новая модель SEAT Ibiza старается быть строгой и динамичной в общем дизайне, но также старается «делать праздник» в деталях: взгляните на оригинальные колесные диски, отделку мелочей, даже ключи под цвет кузова. Мотор 1.0 TSI и 7-ст. DSG идеально подходят под этот характер: далеко не «подогретая» версия, но под настроение и необычный 3-цилиндровый рык «можно дать газу». А если настроения нет – то просто ездим, мягко переключаемся, экономим топливо.

Словом, все хорошо. Пока не доходим до разговора о практичности. Потому, что здесь начинаются неприятные вопросы. К примеру, платой за «собранную» ходовую и минимальные крены является жесткость подвески на мелких и средних неровностях, да и запас по энергоемкости маловат. Откровенного дискомфорта нет, но вспоминается SEAT Arona, которая в средней версии на 16-дюймовых колесах предлагала более «всепрощающую» подвеску, а версия SEAT Arona FR обеспечивала примерно схожий комфорт езды, даже несмотря на 17-дюймовые колеса. Но ведь тестовая SEAT Ibiza – это версия Xcellence, которая должна быть нацелена на комфорт (а не FR со спорт-замашками), да колеса 16-дюймовые…

Подобная ситуация прослеживается и в салоне. Передняя панель чарует цветом, сиденья удобные, приборы понятные, дисплей красивый. Однако красивая передняя панель (так и хочется написать цвета Rose Gold) на деле выполнена из жесткого пластика: при цене $20+ тыс. за хэтч В-класса ждешь более высокого качества отделочных материалов. Удобные сиденья с широким диапазоном регулировки компенсируют восприятие салона: как же классно распределяет нагрузка, насколько хороша боковая поддержка – почти незаметна при посадке, но довольно эффективна в повороте. Сзади места ровно столько, сколько ждешь от хэтчбека В-класса, не больше и не меньше. А вот багажник мог быть лучше: здесь нормальный полезный объем (355 л), однако дополнительных удобств, считай, и нет: забудьте про двойной пол, ниши-кармашки – вот вам пару крючков и все…

Салон отличается аккуратными геометрическими формами, радует цветной отделкой, огорчает твердым пластиком. Передние сиденья красивы и удобно «садят». Руль и приборы – однозначно в «плюс»: просто выглядят, зато крайне функциональны. Сзади – запас простора «в рамках класса», но не более того. Аналогичная ситуация и с багажником: объем нормальный, как для данного сегмента, но из доп-удобств – только пара крючков.

Есть ли инновации?

В деталях автомобиль SEAT Ibiza очень похож на кроссовер SEAT Arona, который недавно разбирали в деталя (кто пропустил – советую прочесть, т.к. лучше о технике я не расскажу). Если вкратце – SEAT Ibiza использует самую маленькую вариацию платформы MQB: модуль силового агрегата (передняя часть кузова) от MQB, электрический усилитель руля, полностью независимая подвеска МакФерсон спереди, полунезависимая подвеска сзади на основе поперечной балки. Под капотом тестового автомобиля установлен 1-литровый мотор TSI: турбина, непосредственный впрыск топлива, регулировка фаз газораспределения. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая преселективная роботизированная КПП DSG. Также автомобиль предлагает систему SEAT Drive Profile для комплексного выбора стиля езды. В обычном режиме – это усреднено-оптимальный характер автомобиля. Спорт-режим предполагает использование более низких передач, выше обороты мотора, утяжеление руля. Эко-режим – это возможность движения накатом, мягкие реакции двигателя на нажатие педали акселератора, экономичный режим «климата». Плюс предусмотрен один индивидуальный режим, который можно собрать по своим предпочтениям

Автомобиль SEAT Ibiza – это несущий кузов и модули платформы MQB: передняя часть (моторный отсек), детали ходовой части, рулевого управления, электроники. Передняя подвеска – независимая МакФерсон, задняя – полунезависимая. Под капотом установлен 1-литровый бензиновый турбо-мотор TSI в паре с роботизированной АКПП DSG DQ200. Система выбора профиля езды влияет на работу мотора, АКПП, и даже «климата». Есть «умный» бортовой компьютер, отображающий множество полезной информации.

Чем удивляет SEAT Ibiza в своем классе – так это передовым оснащением различными системами помощи водителю и оборудованием по части электроники. Так, здесь есть адаптивный круиз-контроль: он работает на основе радара в решетке радиатора, позволяет следить за впередиидущим автомобилем, поддерживать безопасную дистанцию. При сближении с автомобилем впереди адаптивный «круиз» даст команду на снижение скорости, если спереди будет чисто – он даст команду на разгон до той скорости, которая была выставлена изначально. Управление реализовано через отдельный рычажок под рулем. Отображение выбранной дистанции, скорости, предупреждение об автомобиле впереди – с помощью индикации на небольшом дисплее в центре панели приборов.

Среди других интересных особенностей – полностью светодиодные фары Full LED: ближний и дальний свет, указатель поворота, дневные ходовые огни. Отмечу современную систему мультимедиа с крупным дисплеем (8-дюймовый сенсорный дисплей), отличной графикой, готовностью к подключению смартфона (Android Auto, Apple CarPlay, пр.), красочной картинкой с камеры заднего вида.

Для своего класса SEAT Ibiza может похвастать большим количеством современного оснащения: здесь и адаптивный «круиз», и светодиодные фары, и большой дисплей в салоне, и подключение смартфонов, и камера заднего вида. Однако практически все «приятные излишества» – это опции, которые стоят немалых денег…

Цены и конкуренты

Автомобиль SEAT Ibiza в Украине доступен в пяти версиях, плюс можно заказать ряд дополнительного оснащения (поштучно или пакетом), что типично для автомобилей группы VW. Все версии детально описать не выйдет, поэтому отмечу несколько примеров: базовое исполнение, средние версии, максимальное авто на примере тестовой модели SEAT Ibiza.

Итак, SEAT Ibiza в базовой версии за 334 тыс. грн (чуть меньше $13 тыс.) – это: мотор 1.0 MPI (75 л.с.), 5-ст. МКПП, комплектация Reference. Последняя включает в себя: ABS + ESP, передние подушки безопасности, 14-дюймовые стальные колесные диски, электрические стеклоподъемники спереди, пр. Следующий уровень – это комплектация Style, которая дополнительно предлагает: электрические стеклоподъемники на всех дверях, 15-дюймовые стальные колеса, бортовой компьютер, многофункциональный руль с кнопками, систему мультимедиа Color (сенсорный дисплей 6,5 дюймов, Bluetooth, шесть динамиков), кондиционер Climatic. В случае мотора выбора 1.0 MPI (75 л.с.) и 5-ст. МКПП цена такого автомобиля составит за 373 тыс. грн (почти $14,5 тыс.), версия с двигателем 1.0 TSI (95 л.с.) и 5-ст. МКПП оценена в 393 тыс. грн (чуть больше $15 тыс.), «автомат» можно получить лишь при выборе мотора 1.0 TSI (115 л.с.) и 7-ст. DSG – такой автомобиль оценивается уже в 450 тыс. грн или $17,3 тыс. На вершине модельной гаммы – версия Xcellence, которая всегда идет с мотором 1.0 TSI (115 л.с.) и 7-ст. АКПП DSG. А также отличается расширенной комплектацией: легкосплавные колесные диски, контроль давления в шинах, противотуманные фары, датчики парковки сзади, круиз-контроль, подлокотник, пакет отделки Xcellence (своя решетка радиатора, хромированные молдинги на окнах, накладки на пороги, оригинальная ткань обивки сидений). За такой автомобиль простят 494 тыс. грн или $19 тыс. Отмечу, что тестовый автомобиль получил множество опций (светодиодные фары Full LED, систему мультимедиа Plus с камерой заднего вида и 8-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль, пр.) из-за чего его цена выросла примерно до 600 тыс. грн. или около $23 тыс.

Вот самая базовая версия модели: простая отделка, минимум оснащения – однако и привлекательно-низкая цена: меньше $13 тыс. за полноценно-европейский автомобиль. Подобный вариант вряд ли заинтересует частного покупателя, но это вариант «разгонного автомобиля» для корпоративных продаж – и клиенты уже есть. Кажется, оптимальной должна быть средняя версия Ibiza, но тогда автомобиль потеряет изрядную долю своего очарования – и мы снова возвращаемся к разговору о «максималке».

Теперь рассмотрим конкурентов. Во-первых, это компактный хэтчбек В-класса: сразу вспоминаются французская парочка Citroen C3 и Peugeot 208, а также Ford Fiesta. Все три автомобиля «стартуют» по цене с 350-380 тыс. грн и заканчиваются на отметке 480-550 тыс. грн (Citroen и Peugeot дешевле, Ford дороже). Позиции французов очень сильны: более высокую начальную цену они компенсируют более мощным базовым мотором (82 л.с.) и улучшенным оснащением (кондиционер); для средних версий – предлагают «автомат» (6-ст. АКПП или «робот»); в случае максимальных версий – дают что-то «особенное» (Peugeot 208 GT line или Citroen C3 в кросс-стиле и с видео-регистратором). На счету Ford Fiesta – титул «Автомобиль года в Украине», но подводит отсутствие недорогих версий с «автоматом».

Однако есть еще один важный конкурент – SEAT Arona. Номинально автомобиль заметно дороже (средняя версия Style с «автоматом» оценена в 536 тыс. грн против 450 тыс. грн за сравнимую версию Ibiza), но часть переплаты компенсируется оснащением: к примеру, средняя SEAT Arona изначально получает легкосплавные колесные диски и противотуманные фары. В итоге переплата выходит не слишком уж велика, но преимуществ – масса: увеличенный клиренс, более энергоемкая подвеска, просторный салон, удобный багажник. А потери в динамике и управляемости исчезающе-малы, они будут заметны при езде «на пределе».

Среди конкурентов – современные европейские хэтчбеки В-класса. Здесь самыми опасными выглядят «французы» Citroen C3 и Peugeot 208: в базе мощнее и лучше оснащены, в средних версиях есть недорогой «автомат». Модель SEAT Ibiza может привлечь покупателя высокотехнологичным оснащением (светодиодные фары, адаптивный «круиз», большой дисплей в салоне), но за это требуется доплата – изначальный прайс максимальной версии около 500 тыс. грн. с учетом опций уходит к 550-600 тыс. грн. А ведь «французы» уже и за 500 тыс. грн. «упакованы» хорошо. Если говорить об оптимальной средней версии SEAT Ibiza – то, может, лучше выбрать SEAT Arona, которая изначально лучше подходит на роль универсального семейного автомобиля для украинской семьи?…

Стоимость содержания

Городской расход в среднем составил 7,5-8 л на 100 км пути. При отсутствии пробок и спокойном стиле езды удавалось получить расход 6-6,5 л на 100 км, а при езде с динамичными ускорениям и/или множестве пробок на дороге – расход возрастал до 9 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч – расход топлива составил около 4-4,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 5-5,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобили SEAT – два года без ограничения пробега. Есть программа бесплатной замены деталей или ремонта в послегарантийный период: она действует на ряд узлов и агрегатов, если их неисправность признается заводским дефектом. Периодичность ТО – 15 тыс. км или раз в год. Минимальная цена ТО – 2 тыс. грн, расширенные ТО обойдутся в 5,7-6,2 тыс. грн. В зависимости от дилера, города, точного перечня работ цены на техническое обслуживание могут незначительно отличатся, но общий порядок цен уже понятен.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на конец июня, без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Для модели SEAT Ibiza сложно подводить итоги, поскольку есть две точки зрения. Если говорить о современном автомобиле для города – хорошее поведение на дороге, европейское качество, отличное оснащение – то новое поколение SEAT Ibiza выглядит «на пятерку». Однако есть конкуренты, которые глобально не хуже, но дешевле. А если задаться вопросом экономии денег и начать собирать оптимально-среднюю версию SEAT Ibiza – то она потеряет свое очарование, да и с практичной точки зрения начинает вырисовываться модель SEAT Arona: за относительно маленькую переплату, она дает заметно больше возможностей. В итоге SEAT Ibiza на рынке Украины оказывается «зажатой» сильными конкурентами со всех сторон. Хотя, если отбросить все оговорки и взглянуть на автомобиль как он есть, то признаю: SEAT Ibiza – это классный, породистый, современный автомобиль в европейском стиле.

Плюсы:

+ Современный автомобиль для города, который может быть стильным в вопросах дизайна…

+ Компактный автомобиль для города, который может быть передовым в вопросах оснащения…

+ …в итоге – один из лучших автомобилей для города и обеспеченного клиента

Минусы:

— За все требуется платить: за красивую отделку снаружи и внутри, за хорошее оснащение

— Подвеска могла быть мягче, клиренс больше, салон просторнее… Кто сказал SEAT Arona?

Технические характеристики SEAT Ibiza 1.0 TSI 7DSG

Кузов – хэтчбек; 5 мест

Габариты – 4,059 х 1,780 х 1,444 м

Колесная база – 2,564 м

Клиренс – нет данных

Багажник – 355 л (5 мест)

Грузоподъемность – 520 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 095 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3; 1,0 л

Мощность – 115 л.с. при 5 000-5 500 об/мин

Крутящий момент – 200 Нм при 2 000-3 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 105 л.с. на 1 т; 183 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. АКПП DSG (преселективная роботизированная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,4 с

Максимальная скорость – 193 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,2 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T001 195/55R16

Минимальная цена автомобиля – 373 тыс. грн (почти $14,5 тыс.)

Цена тестового автомобиля с учетом опций – около 600 тыс. грн. (около $23 тыс.)

Автомобили предоставлен – Порше Украина, отделение SEAT