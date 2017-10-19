Обзор беспроводных наушников JBL Under Armour

Не так давно у нас были на обзоре беспроводные наушники JBL Reflect Mini BT со спортивным уклоном (на что указывали амбушюры с фиксаторами, защита от влаги и светоотражающая полоска на кабеле). У производителя довольно много подобных линеек, в каждой из которых есть по несколько моделей. В этот раз мне достались наушники, которые JBL выпускают совместно с известным брендом спортивной одежды и обуви – Under Armour. Что получилось у этого содружества мне и посчастливилось узнать на собственном опыте.

Модельный ряд

Заглянув в раздел беспроводных наушников на сайте JBL можно слегка «заблудиться» в разнообразии моделей. Практически все варианты таких устройств соединены между собой проводом, имеют пульты и микрофоны, а также у них в комплекте есть амбушюры с дополнительной фиксацией или дужки для крепления за ухом.

Моделей с логотипом Under Armour в этой категории есть три. Две младшие (а у нас одна из них) отличаются количеством комплектных насадок и вариантами цветов корпуса, а в старшей модели есть датчик сердечного ритма и немного другой тип крепления – дужки для ушей. Естественно, последняя вариация и стоит подороже.

Комплектация и первые впечатления

Упаковка JBL Under Armour отличается от других моделей производителя только цветом и рисунком. Но вот комплект у всех разный. В нашем случае с наушниками есть только два набора амбушюр (без дополнительных фиксаторов), кабель для зарядки, разные бумажки и мягкий прорезиненный чехол с логотипом Under Armour. Последний не вызывает доверия и вероятно относительно быстро придет в негодность (как минимум внешне), к тому же он магнитит к себе очень много пыли. Вторая модель с приставочкой Sport при равной цене может похвалится большим набором насадок и фиксатором для воротника.

Примерка амбушюр – процесс, с которого начинаются практически все наушники – может занять довольно много времени, ведь они не совсем легко налазят на динамики. Но так как размера есть только два, не факт, что это вообще понадобится. И если первый комплект сразу подойдет, то останется только подключиться к смартфону, что займет всего пару минут.

Дизайн и удобство использования

Оформление наушников довольно агрессивное. Они крупные. Корпусы наушников и пульта сделаны из матового пластика, который совершенно не пачкается. Преимущественно все черное, но под амбушюрами корпус красный, как и лицевая сторона пульта. Других цветов оформления нет. На каждом наушнике красуются большие красные логотипы Under Armour, а немного ниже – белые JBL. Соединяющий наушники шнур резиновый. Он немного сохранил изгибы от упаковки, но ничего критичного в этом нет.

Комплектные амбушюры есть двух размеров – M и L. Для тех, кому понравились эти наушники, такие размеры могут стать проблемой, если для ушей лучше подходят небольшие амбушюры. Лично мне не сильно подходил левый наушник, который все время приходилось поправлять. А из-за того, что наушники немного больше, чем мне нужны, у меня довольно быстро уставали уши. Как и в прошлом нашем обзоре наушников JBL, с этими совет аналогичный – их обязательно нужно примерить перед покупкой, ведь они явно не всем будут удобны (как в моем случае).

Но фиксируются в самом уже они замечательно. Даже несмотря на то, что у меня левый наушник мог немного выходить из ушного канала, корпус все равно хорошо держался в ушной раковине. Выронить его получилось бы только зацепившись за что-то проводом. Это важно, если наушники планируются использоваться во время занятий спортом. Но в данном случае логичнее покупать модель Under Armour Sport, в комплекте которой много других вариантов насадок, еще и есть фиксатор для воротника.

Немного необычно (как минимум для меня), но на этих наушниках пульт расположен справа, а не слева. Не сказал бы, что это доставляет какой-то сильный дискомфорт, но мышечная память – страшная штука. Частенько по привычке я искал его под левым ухом. Опять же, это всего лишь вопрос времени, но сначала я на это постоянно обращал внимание.

Логично было бы предположить, что наушники, которые выпускаются совместно с брендом спортивной одежды, должны выдерживать влагу. Производитель же говорит об IPX5, что должно защитить от капель, но погружать в воду их не стоит. Правда, пота или дождя устройство совершенно не боится, об этом можно не переживать.

Управление и синхронизация

Никакой дополнительной функциональности у наушников нет. Следовательно, для работы с ними не потребуется какое-либо стороннее ПО. Достаточно просто подключиться к ним по Bluetooth и все готово к использованию. Пульт скорее всего будет работать с большинством современных смартфонов.

Управление с него немного непривычное. Тут есть три стандартные кнопки: «громче», «тише» и кнопка включения. Последняя чаще всего и управляет воспроизведением. В данном случае, она только запускает либо останавливает композицию. Для переключения треков придется зажимать кнопки регулировки громкости. Так что тем пользователям, которые привыкли к стандартной схеме управления воспроизведением (с двойными и тройными нажатиями), придется слегка поменять привычки.

Качество связи можно только похвалить. Если смартфон (либо другой источник звука) всегда рядом, то проблем с приемом нет. С некоторыми наушниками бывает такое, что даже когда смартфон рядом (в кармане/рюкзаке), все равно встречаются прерывания. С этими наушниками такое бывает крайне редко. Я с этим столкнулся буквально пару раз за время тестирования. В общем, за связь можно не волноваться.

Наушники можно использовать и для разговоров, в пульте есть встроенный микрофон. Смартфон, конечно, будет лучше передавать голос, но если пользователь на пробежке и все же должен ответить на звонок, а доставать телефон неудобно, относительно нормально поговорить он таки сможет.

Звук

Сравнить модели напрямую у меня, к сожалению, нет возможности. Но насколько я могу помнить, звук JBL Urban Armour мало чем отличается от JBL Reflect Mini BT. В принципе, это вполне предсказуемо; в этих моделях скорее всего одинаковые динамики, ведь и размер, и функциональность у них очень похожи.

Опять же, для тех, кому подойдут амбушюры, звука будет достаточно. Звукоизоляция получается вполне приличная, и если наушник не будет выскакивать (как это регулярно происходило у меня), то прогулка/пробежка будут сопровождаться хорошим звуком. Он не самый ровный, баса немного больше, но он не глушит все остальное, а просто приукрашает популярные сегодня стили музыки.

Какие бы музыкальные жанры я бы не слушал, звук этих наушников меня вполне устроил. Как оркестры, так и рок отыгрываются без лишних проблем. При этом благодаря хорошим низким, у звука есть объем, который дополнен хорошим стерео-эффектом. Я преимущественно слушаю хип-хоп и разные стили электронной музыки, что замечательно подходит для JBL. Это, конечно, не лучшие наушники в моей жизни, да и аудиофилам такое звучание явно не подойдет, но для тренировок – вариант вполне достойный.

Автономность

От наушников такого размера невольно ожидается хорошее время автономной работы. Заявленные 8 часов они не продержатся играя на максимальной мощности, но так способны протянуть немного более 7, что тоже далеко не самый плохой вариант. Так, если пользователь будет слушать музыку во время тренировок, наушников легко хватит на 3-5 занятий, в зависимости от продолжительности и уровня громкости. Мне заряда вполне хватало на 3 дня.

Для зарядки аккумулятора предусмотрен micro USB-разъем под заглушкой в пульте. Весь процесс зарядки полностью выжатой батареи займет 1 час 40 минут, а источник питания наушникам практически не важен (в комплекте ЗУ нет).

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Хороший звук, микрофон, стабильное соединение и минимальная задержка, автономность Минусы: Амбушюры и размер наушников подойдут не каждому Вывод: JBL Urban Armour – имиджевая модель наушников очевидно предусмотренная для спортсменов и фанатов американского бренда спортивной одежды. Данная модель практически ничем, кроме дизайна, не отличается от других наушников JBL. А означает это (субъективно) вполне приятный звук, минимальную задержку передачи, и хорошее стабильное соединение со смартфоном. На автономность я тоже не жаловался. Единственное, на что стоит обратить предельное внимание, это насколько хорошо они подойдут для ушей, ведь это очень индивидуально и может существенно влиять на пользовательский опыт, как и в целом на возможность использовать конкретно эту модель. Технические характеристики JBL Under Armour Wireless White

Уведомить о появлении в продаже Тип Наушники с микрофоном Способ подключения / радиус действия беспроводной (Bluetooth 4.0) Профили Bluetooth A2DP v1.2,AVRCP v1.4,HFP v1.6,HSP v1.2 Тип конструкции вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус +(IPX5) Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Частотный диапазон, Гц 10–22000 Сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ нет данных Максимальная входная мощность, мВт 113 Диаметр динамиков, мм 5.8 Тип магнита нет данных КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Активное шумоподавление - aptX - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в кабель Направленность нет данных Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) нет данных Пульт ДУ 3 кнопки Регулятор громкости + Длина шнура, м нет данных Тип кабеля стандартный Подключение кабеля двустороннее Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Вес, г нет данных Цвет белый Питание / время работы 3.7V 2x60mAh/ 8ч Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Поддержка объемного звука - Apple-совместимость + Android-совместимость + Комплектация чехол,клипса,насадки,USB

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge за предоставление устройства на обзор