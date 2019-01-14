Комплектующие 2018: видеокарты и материнские платы

Прошедший год оказался очень насыщенным для рынка компонентов ПК. Много интересных анонсов, ценовые качели, дефицит, страсти и разочарования. В общем, скучно точно не было. Мы уже отметили основные события в сегменте центральных процессоров , пришло время оценить, что же за этот период происходило с видеокартами и материнскими платами.

Любители поиграть на ПК вряд ли забудут 2018 год. Причем запомнится он вовсе не обилием действительно классных проектов, а затяжными проблемами с покупкой необходимых компонентов. В первую очередь – видеокарт. В начале года накатила очередная волна криптовалютного бума. После того, как стоимость Bitcoin повысилась до $20 000, а следом подскочили в цене и все ее производные, строительством и наполнением майнинговых ферм занялись даже те, кто ранее был очень далек от IT. В таких условиях видеокарты даже начального уровня в сметались с полок по двойным-тройным ценам. Производители графических адаптеров не без удовольствия отгружали свои продукты азартным любителям легкой наживы, которых не останавливали заоблачные ценники.

А вот игрокам пришлось брать вынужденную паузу, откладывая апгрейд или покупку новой системы. Только самые отчаянные ценители виртуальных развлечений готовы были обзаводиться видеокартами среднего уровня за $500–600 или платить за топовые устройства $1200–1500.

В начале 2018 года невозможно было предположить, сколько же времени продлится «криптовалютная лихорадка». К счастью, уже весной этот пузырь лопнул. Стоимость виртуальных монет стремительно пошла вниз, а сложность вычислительных алгоритмов постоянно возрастала. В итоге эффективность добычи криптовалют с помощью видеокарт очень резко уменьшилась. Гонять фермы исключительно для обогрева помещений и оплаты затрачиваемой электроэнергии – удел самых стойких криптовалютных оптимистов, играющих «в долгую». Основная же масса старателей быстро охладела к столь заманчивой перспективе простого обогащения.

Майнерские хозяйства быстро пошли под снос, а на вторичный рынок хлынул поток видеокарт, используемых для добычи криптовалют. Нередко майнеры пытались хотя бы частично компенсировать затраты на покупку оборудования, избавляясь от ненужных им устройств, а потому цены на видеокарты резко пошли вниз.

Столь стремительное снижение спроса на дискретную графику не смогли предвидеть не только производители видеокарт, но и основные разработчики графических решений – AMD и NVIDIA. Обеим компаниям пришлось в спешном порядке корректировать свои планы по выпуску GPU, но даже это не помогло им избежать обвала стоимости акций на фоне завершения криптовалютного бума. Обе компании по-своему пытались выйти из ситуации.

В конце сентября компания NVIDIA представила видеокарты семейства GeForce RTX. Для этих адаптеров используются GPU с новой графической архитектурой Turing. Наряду с рядом усовершенствований традиционных потоковых мультипроцессоров, данные чипы получили аппаратные RT-модули для обработки трассировки лучей в реальном времени, а также тензорные ядра для различных матричных вычислений.

Опции DXR увеличивают возможности видеокарт, позволяя добавлять различные графические эффекты и даже увеличивать производительность. Однако поддержка трассировки лучей, сглаживания DLSS и прочих возможностей DXR требуют определенных усилий от разработчиков игр.

В конце сентября NVIDIA представила GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080, а спустя месяц появились GeForce RTX 2070. Видеокарты на базе GPU с архитектурой Turing предлагают хорошую производительность. Флагман линейки как минимум на четверть опережает предшественника, RTX 2080 в классическом рендере на равных тягается с GTX 1080 Ti, а RTX 2070 оставляет не у дел GTX 1080. То есть в плане прироста быстродействия ситуация ожидаема, когда новинки на ступень опережают своих визави предыдущего поколения. Однако многие любители поиграть поначалу достаточно скептично отнеслись к появлению GeForce RTX. И для прохладного стартового приема сразу было несколько причин. Прежде всего, это достаточно высокие рекомендуемые цены – от $1000 для RTX 2080 Ti, $700 для RTX 2080 и от $500 для RTX 2070.

Вторая важная причина сдержанного интереса к GeForce RTX – отсутствие на момент начала продаж реальных игр с поддержкой новых технологий. Во время запуска устройств новой серии были доступны лишь эффектные техно-демо. Это точно не то, за что готовы платить покупатели. Список игр в которых обещана поддержка трассировки лучей и DLSS неплох, но даже спустя 3 месяца после презентации линейки видеокарт RTX технология Ray Tracing реализована лишь в Battlefield V, а DLSS появилась пока только в Final Fantasy XV. Очевидны стартовые проблемы с развитием новой экосистемы. Здесь еще очень много работы, но это не значит, что нужно от нее отказываться.

К концу 2018 года ситуация с отношением к GeForce RTX начала улучшаться. На рынке появилось достаточно много различных модификаций видеокарт. Начальные розничные цены на RTX 2080 Ti снизились до $1200, RTX 2080 уже вполне реально купить за $850, а базовые версии RTX 2070 предлагаются от $600.

Для ценителей ультимативного эксклюзива к концу года NVIDIA предложила видеокарту TITAN RTX на базе полновесного чипа TU102 и с 24 ГБ памяти на борту. Ценник в $2500 – плата за возможность обладать самой быстрой игровой видеокартой в мире.

Чем же запомнилась AMD в 2018 году? Основной акцент разработчик сделал на сегменте центральных процессоров, тогда как на рынке дискретной графики активностей от компании было не так много. В начале года повышенный спрос на видеокарты обеспечивали майнеры, но после того, как криптовалютная волна схлынула, всем участникам «графической цепочки» пришлось идти на различные ухищрения, чтобы распродать множество устройств на базе Polaris 20.

Во время повышенного спроса на видеокарты, производители массово предлагали облегченные версии адаптеров с ограниченным количеством видеовыходов или вовсе без оных, упрощенной комплектацией и уменьшенным до 3 месяцев сроком гарантийной поддержки. В определенный момент подобных устройств на рынке оказалось очень много, тогда как спрос на них снизился практически до нуля. Единственно верным решением в подобной ситуации оказалось радикальное снижение цен. В итоге, начиная с осени базовые модели Radeon RX 570 4 ГБ можно было купить за $170–180, а за $200–250 можно подобрать вполне пристойные версии Radeon RX 580 8 ГБ.

Пожалуй, именно стремительно подешевевшие Radeon RX 570/580 можно назвать настоящим «народным выбором» ушедшего года. Соотношение цена/производительность у них настолько заманчивое, что все остальное отходило на второй план. Несколько месяцев подряд устройства этих линеек оставались самыми популярными видеокартами на hotline.ua. Мы неоднократно обсуждали нюансы этих моделей. Желающим обзавестись подобным адаптером советуем обращать внимание на состав видеовыходов (иногда это один лишь DVI-D), а также срок гарантии.

В середине ноября AMD предложила видеокарту Radeon RX 590. Данная модель основана на 12-нанометровом графическом процессоре Polaris 30. Функциональная формула GPU идентична таковой для чипа Polaris 20 (14 нм), используемого в Radeon RX 580. Более прогрессивный техпроцесс позволил на 200 МГц поднять рабочие частоты. Ускоренный GPU принес порядка 10% прироста производительности в сравнении с таковой для предшественницы. Весьма скромное улучшение, особенно на фоне розничной стоимости новинок ($350–380) при рекомендованных $275. Radeon RX 590 8 ГБ вполне хороша для режима Full HD, но при наличии на рынке гораздо более доступных Radeon RX 580, перспективы новинки пока туманны. Понятно желание AMD усилить свои позиции в среднем сегменте, но здесь у нее в общем-то все было неплохо и до появления Radeon RX 590.

Перспективы

Нынешний год обещает быть очень интересным в сегменте дискретной графики. Оба ключевых разработчика заявляют об огромной важности игровых направлений, которым они намерены уделять максимум внимания. Не словом, а делом начала 2019-ый компания NVIDIA, представив еще накануне открытия январской выставки CES 2019 новые видеокарты среднего уровня – GeForce RTX 2060. И все же RTX. Лишь незадолго до официального анонса этих видеокарт стало очевидным, что для устройств среднего класса будут использоваться GPU с функционирующими RT-блоками и тензорными ядрами.

Для GeForce RTX 2060 используется тот же процессор, что и для RTX 2070 – TU106, но с несколько уменьшенным количеством функциональных блоков. Видеокарта получила 192-битовую шину памяти, но так как для новинки применяются новые скоростные чипы GDDR6, пропускная способность составляет приличные для этого класса 336 ГБ/c. Например, у номинальной предшественницы было 192 ГБ/c, и даже у GTX 1080 меньше – 320 ГБ/c.

Продажи GeForce RTX 2060 стартуют уже 15 января, а рекомендованная цена для американского рынка составляет $350. На наш взгляд, видеокарты новой линейки имеют очень неплохие перспективы. Согласно первым результатам тестов, новинка предлагает производительность уровня GeForce GTX 1070 Ti, при этом она также поддерживает трассировку лучей и имеет тензорные ядра для реализации различных дополнительных эффектов.

NVIDIA основательно закрыла верхний сегмент и предложила в среднем классе модель с привлекательными соотношением цена/производительность. Для калифорнийцев задачей №1 становится развитие экосистемы DXR. Решения Turing имеют хорошие скрытые возможности, однако раскрыться они могут только при поддержке разработчиков, использующих новые функции в своих проектах.

AMD также порадует на графической ниве, причем в самое ближайшее время. На проходящей выставке CES 2019 компания представила новую производительную видеокарту – Radeon VII. Это первый в мире адаптер для которого используется 7-нанометровый GPU. Графический процессор Vega 20 «обрамлен» четырьмя чипами HBM2, расположенными на одной подложке. Общий объем памяти – 16 ГБ, а пропускная способность составляет порядка 1 ТБ/c. Переход на самый прогрессивный техпроцесс изготовления позволил уменьшить площадь кристалла, увеличив частотный потенциал процессора. GPU c 3840 вычислителями может ускоряться до 1800 МГц.

По заявлению производителя, такие улучшения позволили Radeon VII примерно на треть улучшить показатели Radeon Vega 64. По части производительности AMD обещает паритет с GeForce RTX 2080 в режимах DX11/DX12 и преимущество своей новинки в проектах с API Vulkan. Radeon VII не поддерживает DXR, потому здесь никакой конкуренции пока не получится. AMD глобально не отказывается от поддержки трассировки лучей и уже работает над программными и аппаратными реализациями, но, по заявлению представителей компании, к использованию новых технологий должна быть готова экосистема.

Radeon VII окажется довольно энергоемкой. TDP новинки составляет порядка 300 Вт. Показанная во время запуска референсная модель представляет собой габаритный адаптер (305 мм) с двухслотовой системой охлаждения, оснащенной тремя 90-миллиметровыми вентиляторами осевого типа. Для подключения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъема.

Видеокарты Radeon VII 16 ГБ появятся в продаже уже 7 февраля. Рекомендованная стоимость новинки AMD аналогична таковой для GeForce RTX 2080 8 ГБ – $700. Внушительный ценник очевидно является следствием сложной компоновки GPU с дорогостоящими чипами HBM2. Что же, реальное соотношение сил, а также оправданность амбиций AMD покажут практические тесты.

Очень интересно было бы увидеть несколько упрощенный вариант Radeon VII. Например, с 8 ГБ памяти HBM2 и GPU с частью отключенных блоков. В этом случае удалось бы значительно снизить стоимость видеокарты, не сильно потеряв в производительности. Этакий конкурент для GeForce RTX 2060/2070. Хорошо бы увидеть в скором времени и обновление для Radeon RX 570/580. Вышедший Radeon RX 590 неплох, но здесь хочется получить новое экономичное решение по разумной цене. AMD обещает в этом году представить видеокарты с 7-нанометровыми GPU, возможно как раз о таких устройствах и идет речь.

Чтобы усилить конкуренцию и сдерживать возрастающие аппетиты ключевых участников рынка дискретной графики, здесь очень недостает еще одного крупного игрока. Очень надеемся, что если не в 2019, то уж наверняка в 2020-ом таковым станет Intel. Еще в конце 2017 года компания переманила в свои ряды Раджу Кодури, который ранее возглавлял графическое подразделение AMD. В прошедшем году к команде Intel присоединился еще целый ряд специалистов.

Инженеры работают над масштабируемой графической архитектурой Intel Xe, которую можно будет использовать для различных задач. Предполагаем, что максимальный интерес Intel в области ускорителей вычислений, однако компания также намерена порадовать дискретными решениями для энтузиастов. AMD и NVIDIA уже пора начинать волноваться? Надеемся, что для этого действительно будет повод.