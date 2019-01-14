Комплектующие 2018: видеокарты и материнские платы
Прошедший год оказался очень насыщенным для рынка компонентов ПК. Много интересных анонсов, ценовые качели, дефицит, страсти и разочарования. В общем, скучно точно не было. Мы уже отметили основные события в сегменте центральных процессоров, пришло время оценить, что же за этот период происходило с видеокартами и материнскими платами.
Любители поиграть на ПК вряд ли забудут 2018 год. Причем запомнится он вовсе не обилием действительно классных проектов, а затяжными проблемами с покупкой необходимых компонентов. В первую очередь – видеокарт. В начале года накатила очередная волна криптовалютного бума. После того, как стоимость Bitcoin повысилась до $20 000, а следом подскочили в цене и все ее производные, строительством и наполнением майнинговых ферм занялись даже те, кто ранее был очень далек от IT. В таких условиях видеокарты даже начального уровня в сметались с полок по двойным-тройным ценам. Производители графических адаптеров не без удовольствия отгружали свои продукты азартным любителям легкой наживы, которых не останавливали заоблачные ценники.
А вот игрокам пришлось брать вынужденную паузу, откладывая апгрейд или покупку новой системы. Только самые отчаянные ценители виртуальных развлечений готовы были обзаводиться видеокартами среднего уровня за $500–600 или платить за топовые устройства $1200–1500.
В начале 2018 года невозможно было предположить, сколько же времени продлится «криптовалютная лихорадка». К счастью, уже весной этот пузырь лопнул. Стоимость виртуальных монет стремительно пошла вниз, а сложность вычислительных алгоритмов постоянно возрастала. В итоге эффективность добычи криптовалют с помощью видеокарт очень резко уменьшилась. Гонять фермы исключительно для обогрева помещений и оплаты затрачиваемой электроэнергии – удел самых стойких криптовалютных оптимистов, играющих «в долгую». Основная же масса старателей быстро охладела к столь заманчивой перспективе простого обогащения.
Майнерские хозяйства быстро пошли под снос, а на вторичный рынок хлынул поток видеокарт, используемых для добычи криптовалют. Нередко майнеры пытались хотя бы частично компенсировать затраты на покупку оборудования, избавляясь от ненужных им устройств, а потому цены на видеокарты резко пошли вниз.
Столь стремительное снижение спроса на дискретную графику не смогли предвидеть не только производители видеокарт, но и основные разработчики графических решений – AMD и NVIDIA. Обеим компаниям пришлось в спешном порядке корректировать свои планы по выпуску GPU, но даже это не помогло им избежать обвала стоимости акций на фоне завершения криптовалютного бума. Обе компании по-своему пытались выйти из ситуации.
В конце сентября компания NVIDIA представила видеокарты семейства GeForce RTX. Для этих адаптеров используются GPU с новой графической архитектурой Turing. Наряду с рядом усовершенствований традиционных потоковых мультипроцессоров, данные чипы получили аппаратные RT-модули для обработки трассировки лучей в реальном времени, а также тензорные ядра для различных матричных вычислений.
Опции DXR увеличивают возможности видеокарт, позволяя добавлять различные графические эффекты и даже увеличивать производительность. Однако поддержка трассировки лучей, сглаживания DLSS и прочих возможностей DXR требуют определенных усилий от разработчиков игр.
В конце сентября NVIDIA представила GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080, а спустя месяц появились GeForce RTX 2070. Видеокарты на базе GPU с архитектурой Turing предлагают хорошую производительность. Флагман линейки как минимум на четверть опережает предшественника, RTX 2080 в классическом рендере на равных тягается с GTX 1080 Ti, а RTX 2070 оставляет не у дел GTX 1080. То есть в плане прироста быстродействия ситуация ожидаема, когда новинки на ступень опережают своих визави предыдущего поколения. Однако многие любители поиграть поначалу достаточно скептично отнеслись к появлению GeForce RTX. И для прохладного стартового приема сразу было несколько причин. Прежде всего, это достаточно высокие рекомендуемые цены – от $1000 для RTX 2080 Ti, $700 для RTX 2080 и от $500 для RTX 2070.
Вторая важная причина сдержанного интереса к GeForce RTX – отсутствие на момент начала продаж реальных игр с поддержкой новых технологий. Во время запуска устройств новой серии были доступны лишь эффектные техно-демо. Это точно не то, за что готовы платить покупатели. Список игр в которых обещана поддержка трассировки лучей и DLSS неплох, но даже спустя 3 месяца после презентации линейки видеокарт RTX технология Ray Tracing реализована лишь в Battlefield V, а DLSS появилась пока только в Final Fantasy XV. Очевидны стартовые проблемы с развитием новой экосистемы. Здесь еще очень много работы, но это не значит, что нужно от нее отказываться.
К концу 2018 года ситуация с отношением к GeForce RTX начала улучшаться. На рынке появилось достаточно много различных модификаций видеокарт. Начальные розничные цены на RTX 2080 Ti снизились до $1200, RTX 2080 уже вполне реально купить за $850, а базовые версии RTX 2070 предлагаются от $600.
Для ценителей ультимативного эксклюзива к концу года NVIDIA предложила видеокарту TITAN RTX на базе полновесного чипа TU102 и с 24 ГБ памяти на борту. Ценник в $2500 – плата за возможность обладать самой быстрой игровой видеокартой в мире.
Чем же запомнилась AMD в 2018 году? Основной акцент разработчик сделал на сегменте центральных процессоров, тогда как на рынке дискретной графики активностей от компании было не так много. В начале года повышенный спрос на видеокарты обеспечивали майнеры, но после того, как криптовалютная волна схлынула, всем участникам «графической цепочки» пришлось идти на различные ухищрения, чтобы распродать множество устройств на базе Polaris 20.
Во время повышенного спроса на видеокарты, производители массово предлагали облегченные версии адаптеров с ограниченным количеством видеовыходов или вовсе без оных, упрощенной комплектацией и уменьшенным до 3 месяцев сроком гарантийной поддержки. В определенный момент подобных устройств на рынке оказалось очень много, тогда как спрос на них снизился практически до нуля. Единственно верным решением в подобной ситуации оказалось радикальное снижение цен. В итоге, начиная с осени базовые модели Radeon RX 570 4 ГБ можно было купить за $170–180, а за $200–250 можно подобрать вполне пристойные версии Radeon RX 580 8 ГБ.
Пожалуй, именно стремительно подешевевшие Radeon RX 570/580 можно назвать настоящим «народным выбором» ушедшего года. Соотношение цена/производительность у них настолько заманчивое, что все остальное отходило на второй план. Несколько месяцев подряд устройства этих линеек оставались самыми популярными видеокартами на hotline.ua. Мы неоднократно обсуждали нюансы этих моделей. Желающим обзавестись подобным адаптером советуем обращать внимание на состав видеовыходов (иногда это один лишь DVI-D), а также срок гарантии.
В середине ноября AMD предложила видеокарту Radeon RX 590. Данная модель основана на 12-нанометровом графическом процессоре Polaris 30. Функциональная формула GPU идентична таковой для чипа Polaris 20 (14 нм), используемого в Radeon RX 580. Более прогрессивный техпроцесс позволил на 200 МГц поднять рабочие частоты. Ускоренный GPU принес порядка 10% прироста производительности в сравнении с таковой для предшественницы. Весьма скромное улучшение, особенно на фоне розничной стоимости новинок ($350–380) при рекомендованных $275. Radeon RX 590 8 ГБ вполне хороша для режима Full HD, но при наличии на рынке гораздо более доступных Radeon RX 580, перспективы новинки пока туманны. Понятно желание AMD усилить свои позиции в среднем сегменте, но здесь у нее в общем-то все было неплохо и до появления Radeon RX 590.
Перспективы
Нынешний год обещает быть очень интересным в сегменте дискретной графики. Оба ключевых разработчика заявляют об огромной важности игровых направлений, которым они намерены уделять максимум внимания. Не словом, а делом начала 2019-ый компания NVIDIA, представив еще накануне открытия январской выставки CES 2019 новые видеокарты среднего уровня – GeForce RTX 2060. И все же RTX. Лишь незадолго до официального анонса этих видеокарт стало очевидным, что для устройств среднего класса будут использоваться GPU с функционирующими RT-блоками и тензорными ядрами.
Для GeForce RTX 2060 используется тот же процессор, что и для RTX 2070 – TU106, но с несколько уменьшенным количеством функциональных блоков. Видеокарта получила 192-битовую шину памяти, но так как для новинки применяются новые скоростные чипы GDDR6, пропускная способность составляет приличные для этого класса 336 ГБ/c. Например, у номинальной предшественницы было 192 ГБ/c, и даже у GTX 1080 меньше – 320 ГБ/c.
Продажи GeForce RTX 2060 стартуют уже 15 января, а рекомендованная цена для американского рынка составляет $350. На наш взгляд, видеокарты новой линейки имеют очень неплохие перспективы. Согласно первым результатам тестов, новинка предлагает производительность уровня GeForce GTX 1070 Ti, при этом она также поддерживает трассировку лучей и имеет тензорные ядра для реализации различных дополнительных эффектов.
NVIDIA основательно закрыла верхний сегмент и предложила в среднем классе модель с привлекательными соотношением цена/производительность. Для калифорнийцев задачей №1 становится развитие экосистемы DXR. Решения Turing имеют хорошие скрытые возможности, однако раскрыться они могут только при поддержке разработчиков, использующих новые функции в своих проектах.
AMD также порадует на графической ниве, причем в самое ближайшее время. На проходящей выставке CES 2019 компания представила новую производительную видеокарту – Radeon VII. Это первый в мире адаптер для которого используется 7-нанометровый GPU. Графический процессор Vega 20 «обрамлен» четырьмя чипами HBM2, расположенными на одной подложке. Общий объем памяти – 16 ГБ, а пропускная способность составляет порядка 1 ТБ/c. Переход на самый прогрессивный техпроцесс изготовления позволил уменьшить площадь кристалла, увеличив частотный потенциал процессора. GPU c 3840 вычислителями может ускоряться до 1800 МГц.
По заявлению производителя, такие улучшения позволили Radeon VII примерно на треть улучшить показатели Radeon Vega 64. По части производительности AMD обещает паритет с GeForce RTX 2080 в режимах DX11/DX12 и преимущество своей новинки в проектах с API Vulkan. Radeon VII не поддерживает DXR, потому здесь никакой конкуренции пока не получится. AMD глобально не отказывается от поддержки трассировки лучей и уже работает над программными и аппаратными реализациями, но, по заявлению представителей компании, к использованию новых технологий должна быть готова экосистема.
Radeon VII окажется довольно энергоемкой. TDP новинки составляет порядка 300 Вт. Показанная во время запуска референсная модель представляет собой габаритный адаптер (305 мм) с двухслотовой системой охлаждения, оснащенной тремя 90-миллиметровыми вентиляторами осевого типа. Для подключения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъема.
Видеокарты Radeon VII 16 ГБ появятся в продаже уже 7 февраля. Рекомендованная стоимость новинки AMD аналогична таковой для GeForce RTX 2080 8 ГБ – $700. Внушительный ценник очевидно является следствием сложной компоновки GPU с дорогостоящими чипами HBM2. Что же, реальное соотношение сил, а также оправданность амбиций AMD покажут практические тесты.
Очень интересно было бы увидеть несколько упрощенный вариант Radeon VII. Например, с 8 ГБ памяти HBM2 и GPU с частью отключенных блоков. В этом случае удалось бы значительно снизить стоимость видеокарты, не сильно потеряв в производительности. Этакий конкурент для GeForce RTX 2060/2070. Хорошо бы увидеть в скором времени и обновление для Radeon RX 570/580. Вышедший Radeon RX 590 неплох, но здесь хочется получить новое экономичное решение по разумной цене. AMD обещает в этом году представить видеокарты с 7-нанометровыми GPU, возможно как раз о таких устройствах и идет речь.
Чтобы усилить конкуренцию и сдерживать возрастающие аппетиты ключевых участников рынка дискретной графики, здесь очень недостает еще одного крупного игрока. Очень надеемся, что если не в 2019, то уж наверняка в 2020-ом таковым станет Intel. Еще в конце 2017 года компания переманила в свои ряды Раджу Кодури, который ранее возглавлял графическое подразделение AMD. В прошедшем году к команде Intel присоединился еще целый ряд специалистов.
Инженеры работают над масштабируемой графической архитектурой Intel Xe, которую можно будет использовать для различных задач. Предполагаем, что максимальный интерес Intel в области ускорителей вычислений, однако компания также намерена порадовать дискретными решениями для энтузиастов. AMD и NVIDIA уже пора начинать волноваться? Надеемся, что для этого действительно будет повод.
Прошедший год оказался достаточно насыщенным и для сегмента материнских плат. Оба ключевых разработчика процессоров обновляли свои десктопные платформы, потому за прошедшее время на рынке появилось немало любопытных новинок.
Целых полгода понадобилось Intel, чтобы предложить желающим обзавестись процессором семейства Coffee Lake относительно доступные чипсеты, позволяющие использовать данные CPU. В апреле компания представила широкую линейку новых PCH – Intel H310/B360/H370, которые выпускаются по нормам 14 нм, а производители материнских плат – устройств на их основе. Без преувеличения это стало настоящим праздником для экономных пользователей, которым теперь не нужно было платить $150+ за плату на Intel Z370, даже если разгон их в принципе не интересует.
Чипсет Intel H310 получил лишь базовую функциональность и по своим возможностям мало в чем отличается от предшественника Intel H110. Поддержка всего двух модулей памяти, ограниченного количества линий PCI Express 2.0 и небольшого набора SATA/USB. На его основе предлагаются самые простые и доступные материнские платы, основной заслугой которых является возможность в принципе использовать чипы Core 8-го и даже 9-го поколений (Coffee Lake Refresh).
Куда интереснее в плане функциональности выглядит Intel B360. Чипсеты B-серии номинально предназначены для корпоративных решений, но PCH данной линейки оказались настолько универсальны, что вот уже несколько поколений эти микросхемы используются для потребительских материнских плат, включая игровые модели без возможностей разгона платформы. Здесь и достаточное для большинства случаев разнообразие портов и поддержка полноценных M.2 для подключения производительных накопителей. Intel H370 еще чуть более функционален, предлагая еще больше линий PCI-E и возможность создать RAID, но для домашних систем такие опции востребованы не часто.
Важной особенностью Intel B360/H370 стала врожденная поддержка контроллера USB 3.1 Gen2 c пропускной способностью до 10 Гб/c, а также интегрированная логика Intel Wireless-AC 802.11ac для скоростной беспроводной связи. Подобной функциональности не было даже у энтузиастского Intel Z370, который до недавнего времени оставался флагманом линейки чипсетов Intel 3xx. Этот перекос производитель решил исправить лишь осенью, предложив обновленный Intel Z390, который уже получил все атрибуты топового чипсета.
За прошедшее время мы протестировали не так много материнских плат, чтобы выделять какие-то из них специальными наградами. Однако среди тех, что побывали у нас на обзорах, все же хотим отметить несколько неординарных запомнившихся моделей.
Одна из них – ASUS ROG MAXIMUS XI GENE. Ультимативная материнская плата, выполненная в форм-факторе Micro-ATX. Инженеры ASUS отлично знают потребности самых прожженных энтузиастов и готовы предложить им нечто особенное. Модель уже поучаствовала в сетапах оверклокеров, устанавливающих мировые рекорды. Что любопытно, несмотря на явные оверклокерские акценты, у модели и с общей функциональностью все в порядке. Здесь и модуль беспроводной связи имеется, и даже три порта M.2 c охлаждением для всех накопителей, что вовсе нонсенс для устройства такого формата. К тому же плата с двумя слотами DIMM может использовать модули памяти Double Capacity (DC), чтобы оверклокерские штучки не ограничивали максимальный объем ОЗУ. Хотя за такое удовольствие придется заплатить, равно как и за возможность обладать ASUS ROG MAXIMUS XI GENE.
Запомнилась нам и мастеровитость инженеров, разрабатывающих GIGABYTE Z390 AORUS MASTER. Здесь впечатлили хорошая подсистема VRM и особое внимание к охлаждению силовых элементов. Пластинчатый габаритный радиатор с тепловой трубкой, качественные теплопроводящие материалы и защитная плита, также выполняющая роль пассивного охладителя. Следуя правильному тренду, производитель не только оснастил плату тремя портами M.2, но и предусмотрел охлаждение для всех устанавливаемых устройств. На поверку очень неплохой оказалась звуковая подсистема с дополнительным DAC ESS Sabre 9118, да и в целом оснащение платы на уровне. Впрочем, немалая цена также соответствует классу устройства. За все хорошее приходится платить.
В 2018 году компания Intel столкнулась с дефицитом производственных мощностей для изготовления чипов по нормам 14 нм. Ассортимент производителя стал настолько широк, что даже немалых доступных ресурсов оказалось недостаточно, чтобы закрывать необходимые позиции. Это серьезно повлияло на стоимость центральных процессоров, а также, к сожалению, затронуло и чипсеты. Напомним, что новые модели серии Intel 300 переведены на 14 нм техпроцесс. Нехватка мощностей оказалась критичной настолько, что Intel готова идти на непопулярные меры и возвращаться к 22-нанометровой технологии производства PCH. И это не какие-то отдаленные планы, есть уже и практическая реализация. Первой ласточкой здесь стал чипсет Intel H310C или H310 R2.0. Производитель не особо акцентирует внимание на этом решении, но целый ряд недорогих материнских плат уже переведен на эту модификацию микросхем. Для базовых моделей в принципе никаких особых потерь нет. Разница в энергоэффективности здесь исчезающе мала, а функциональность сохранена. Более того, платы на Intel H310C позволяют использовать Windows 7 если для кого-то это еще критично.
Еще один чипсет, изготавливаемый по 22-нанометровой технологии – Intel B365. Этот PCH уже официально прописался на сайте производителя (https://ark.intel.com/products/189763/Intel-B365-Chipset). Эта модель стала своеобразным гибридом. По сравнению с B360, у новинки увеличено количество доступных линий PCI Express 3.0 (20 vs. 12), а также есть поддержка RAID. Возможно таким способом производитель пытается потенциально закрыть нишу B360 и H370. В то же время Intel B365 лишен интегрированного контроллера USB 3.1 Gen2 и Intel Wireless-AC.
Производители уже представляют свои варианты материнских плат на Intel B365. Скоростные порты USB здесь снова можно добавить только с помощью дополнительных микросхем-контроллеров, да и CNVi-блоком с радиочастью не обойдешься – для беспроводной связи понадобится модуль с полноценным контроллером Wi-Fi/Bluetooth.
C появлением процессоров Coffee Lake, резко снизился интерес к и без того не очень популярной платформе LGA2066. Горячие процессоры с неэффективным внутренним термоинтерфейсом скорее использовались лишь в случаях, когда уже совсем нельзя было обойтись 6-ядерными чипами, а решения AMD не устраивали по каким-то иным соображениям. Повысить интерес к платформе не смог даже такой беспрецедентный для Intel шаг, как снижение цен на базовые процессоры серии Skylake-X – Core i7-7740X и Core i5-7640X. Производители материнских плат предлагали даже экстремально доступные модели на Intel X299 ($200–250), но и такие меры не стали катализатором успеха данной платформы. Возможно подогреть интерес удастся чипам Skylake-X Refresh, получившим некоторые улучшения и припой по крышкой. В любом случае, платы на Intel X299 еще повоюют, но об успешности маневров можно будет судить лишь с появлением в розничной продаже уже представленных чипов.
Что касается AMD, то еще во время запуска Socket AM4, компания делала акцент на том, что это долгоиграющая десктопная платформа, которая будет оставаться актуальной как минимум до 2020 года. И здесь все пока идет по плану, что, впрочем, не мешает производителю обновлять свои решения. Предлагая процессоры Ryzen 2-го поколения, производитель также представил пару новых чипсетов – AMD X470 и AMD B450. В плане функциональности отличий от предшественников здесь было минимум. Скорее это возможность для производителей материнских плат доработать свои модели, учитывая опыт изготовления и использования устройств условно предыдущего поколения. Из особенностей AMD 400 можно выделить разве что поддержку технологии StoreMI, позволяющей создавать гибридные связки накопителей SSD+HDD и даже использовать буфер ОЗУ объемом 2 ГБ.
Как и AMD X370, новый топовый чипсет позволяет разделять процессорные линии PCI Express, потому платы именно на AMD X470 можно рекомендовать тем, кто планирует использовать в системе более одной видеокарты. В то же время AMD фактически не ограничивает возможности разгона на платах, использующих AMD B350/B450. Модели на основе этих чипсетов позволяют форсировать процессоры, ускорять интегрированную графику и экспериментировать с памятью за пределами штатных режимов. Однако чипсет не является показателем возможностей платы, здесь многое зависит от практической реализации.
Из устройств, побывавших у нас на тестировании, можем выделить MSI B450 TOMAHAWK. Универсальная полноформатная модель с неплохим оснащением и увеличенными радиаторными блоками для охлаждения силовых элементов. Эту плату мы использовали во время сборки оптимальной игровой конфигурации на базе связки Ryzen 5 2600X и Radeon RX 580. Вот вроде и ничего особенного в ней нет, добротная универсальная модель, причем отнюдь не самая доступная в своем классе, но уже несколько месяцев подряд она возглавляет рейтинг популярности материнских плат на hotline.ua. Магия с удачным запоминающимся названием, сбалансированность параметров и цены? Скорее, все вместе. Забавно, что на платах от MSI впервые стал доступен разгон процессоров Athlon 200GE. Свои успешные эксперименты мы проводили как раз на MSI B450 TOMAHAWK, хотя субъективно она несколько дороговата для связки с базовым APU. Ну, это так, на вырост.
В целом для платформы Socket AM4 сейчас доступен очень хороший ассортимент разноплановых материнских плат. Нишу самых доступных закрывают устройства на базе AMD A320, платы на AMD B450 планомерно заменят модели на AMD B350, а топовые решения на AMD X470 сосуществуют с еще вполне актуальными платами на AMD X370. Посетовать можно разве что на очень скудный выбор моделей формата Mini-ITX. С появлением недорогих APU у идеи о компактной мультимедийной платформе было бы куда больше возможностей воплотиться в реальности.
Компания AMD в прошлом году также представила процессоры Ryzen Threadripper второго поколения, увеличив до 32 количество вычислительных ядер в одном CPU. Эти могучие чипы продолжают работать на материнских платах с чипсетами AMD X399. Производители под шумок несколько обновили свой ассортимент для платформы Socket TR4, но широким он от этого не стал, конечно. Все же это достаточно специфичная ниша. В Украине доступно всего около десятка моделей на AMD X399 и вряд ли их количество возрастет в ближайшее время.
Перспективы
Говоря о перспективах на 2019 год, можно предположить, что мы увидим новую десктопную платформу Intel для 10-нанометровых процессоров Ice Lake. Архитектура Sunny Cove предполагает значительные изменения и вряд ли производитель готов их осуществить в рамках LGA1151-v2. Впрочем, будущие CPU в лучшем случае появятся лишь к концу нынешнего года, потому если вы сейчас присматриваетесь к новой платформе, то можно выбирать из того, что уже есть на рынке. Все платы с разъемом LGA1151-v2 поддерживают как чипы Coffee Lake, так и относительно новые процессоры Core 9-го поколения (Core 9xxx), они же Coffee Lake Refresh. Напомним, что в рамках этой платформы уже доступны 8-ядерные модели (Core i7-9700K и Core i9-9900K).
Очень любопытна судьба 28-ядерного процессора Xeon W-3175X, а также попытка Intel одомашнить этот чип с 6-канальным контроллером памяти, TDP в 255 Вт и возможностями для разгона. Сейчас над материнской платой для данного CPU работают специалисты ASUS. Предварительный результат впечатляет даже внешне. Модель ROG Dominus Extreme на базе чипсета Intel C621 имеет процессорный разъем LGA 3647, 32-фазную подсистему питания с четырьмя вентиляторами для охлаждения, 12 слотов для модулей памяти, пару ROG DIMM.2, два 24-контактных разъема ATX. Уже просто интересно, чем вся эта история закончится.
AMD намерена в середине года предложить процессоры Ryzen 3-го поколения. Во время отдельного мероприятия в рамках CES 2019 будущие чипы уже демонстрировались в работе. Для данных CPU будет использоваться чиплет-дизайн с двумя кристаллами на подложке. Один из них представляет собой 8-ядерный модуль, изготовленный TSMC по 7-нанометровой технологии, а второй – 14-нанометровый блок I/O для обработки периферийных вызовов. Возможно при необходимости AMD сможет добавить под крышку еще один 8-ядерный кристалл, увеличив общее число ядер до 16. Выглядит все очень многообещающе, особенно на фоне заверений Лизы Су о том, что Ryzen 3-го поколения будут работать на платформе Socket AM4. То есть будущие чипы можно будет использовать с имеющимися материнскими платами. Однако процессоры Mattise также получат поддержку шины PCI Express 4.0. Для полноценной работы с ускоренным интерфейсом наверняка понадобятся новые материнские платы. Предположим, что это будут модели на условном AMD X570. Шина PCI-E 4.0 в первую очередь скорее будет интересна в контексте скоростных SSD и массивов на их основе, тогда как пропускной способности PCI-E 3.0 сейчас вполне достаточно для обмена данными с видеокартой.
2019 год обещает быть весьма насыщенным для индустрии компонентов ПК. Новые видеокарты, процессоры, десктопные платформы и вот это вот все. Постараемся не упустить ничего интересного.