banner
Новости Устройства 01.05.2026

Без NVIDIA, AMD и Intel: ютубер собрал "китайский" игровой ПК

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Без NVIDIA, AMD та Intel: ютубер зібрав “китайський” ігровий ПК

Возможно ли собрать игровой ПК без процессора и видеокарты от Intel, AMD и NVIDIA? Ютубер GPUSpecs доказал это, использовав исключительно китайские комплектующие.


Несмотря на значительные успехи Китая в разработке собственных CPU и GPU, приобрести их и использовать для сборки игрового ПК не так уж и просто. Ютубер использовал процессор Zhaoxin KaiXian KX 7000 с 8 ядрами и 8 потоками и тактовой частотой в режиме Boost 3,6 ГГц.

Этот процессор когда-то был разработан по лицензии x86 уже несуществующей компанией Cyrix. Эта компания осуществила обратное проектирование процессоров Intel x86 и в 1982 году выпустила собственную модификацию. Несмотря на проигрыш Intel ряда судебных исков, Cyrix сохранила право на производство процессоров x86, которое в итоге перешло к Zhaoxin. 

В свое время Cyrix была известна бюджетными процессорами с не слишком впечатляющими характеристиками, которые называли конкурентами всем западным аналогам, включая 386 и Pentium. Процессор Zhaoxin KaiXian KX 7000 вставляется в сокет, очень похожий на LGA 1700. Однако GPUSpecs отмечает, что кросс-совместимость маловероятна, несмотря на то, что материнская плата стандартная и изготовлена ASUS. 


Роль GPU выполняет Moore Threads MTT S80 с 4096 ядрами MUSA — аналогом CUDA в этой архитектуре, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и тактовой частотой 1,8 ГГц. Производительность этой видеокарты сопоставима с RTX 3060 Ti. 

Несмотря на ряд проблем с совместимостью ОЗУ и драйверов, ПК запускается и мало чем отличается от традиционной машины под управлением Windows. Однако на этом вся схожесть заканчивается.

В Geekbench CPU 789 KaiXian KX 7000 демонстрирует более чем вдвое худшие результаты, чем i5 7500 2017 года. В играх ситуация также выглядит не лучшим образом. Forza Horizon 5 запускается с 24,2 FPS при разрешении 1080p на низких настройках. В 1% случаев игра демонстрирует еще более низкую производительность. 

Red Dead Redemption 2 и Spiderman Remastered вообще не запустились. Cyberpunk в конце концов запустился с 22,3 FPS при разрешении 1080p и низких настройках графики. Производительность Shadow of the Tomb Raider 8-летней давности также оставалась на уровне 21,3 FPS в разрешении 1080p при низких настройках, а в 1% случаев превращалась в слайд-шоу. 

Спецпроекты
Аналогичная ситуация наблюдалась с GTA 5, а также ориентировочно оптимизированной для MTT Black Myth Wukong, в среднем выдавая 13 FPS. Resident Evil 3 Remake оказалась единственной, в которую можно было хоть как-то поиграть с 44 FPS, однако в 1% случаев игра превращалась в истерический хаос. 

Сборка обошлась ютуберу в $500 только за процессор и материнскую плату, еще $300 он выбросил на MTT S80, без учета ОЗУ, корпуса, блока питания, и SSD. Итак, китайский ПК не оказался ни дешевым, ни производительным. Однако это не значит, что так будет всегда.

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить