NVIDIA GeForce NOW: 16 новых игр и совместимость с RTX 5080

NVIDIA обнародовала список игр, которые появятся в сервисе облачного приложения для гейминга в этом месяце
Отдельным приятным бонусом является расширение совместимости с RTX 5080 почти для всей библиотеки. Геймеры с подпиской GeForce NOW Ultimate уже могут запускать игры с поддержкой этой видеокарты, используя почти всю библиотеку игр.
Долгое время список игр с поддержкой RTX 5080 пополнялся постепенно. Значительное расширение очень кстати с появлением в GeForce NOW таких крупных релизов как 007: First Light и Forza Horizon 6. Обе игры должны выйти в середине мая
Список новых игр в GeForce NOW на этой неделе включает в себя:
- Global Rescue (в Steam с 27 апреля)
- s&box (в Steam с 28 апреля)
- Far Far West (в Steam с 28 апреля)
- INDUSTRIA 2 (в Steam с 29 апреля)
- Heroes of Might and Magic: Olden Era (в Steam, на Xbox и в Game Pass с 30 апреля)
- Bus Bound (в Steam с 30 апреля)
Игры, которые будут добавлены в течение мая
- Conan Exiles (в Steam и Epic Games Store с 5 мая)
- Dead as Disco (в Steam с 5 мая)
- HUNTDOWN: OVERTIME (в Steam с 7 мая)
- Outbound (в Steam с 14 мая)
- Starminer (в Steam с 27 мая)
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (в Steam с 18 мая)
- Forza Horizon 6 (в Steam, на Xbox и в Game Pass с 19 мая)
- Luna Abyss (в Steam с 21 мая)
- ZERO PARADES (в Steam с 21 мая)
- 007 First Light (в Steam, Epic Games Store и на Xbox с 27 мая)
- Hotel Architect
- Kiln
- Nuclear Option
- Sintopia
- Sudden Strike 5
- Super Battle Golf
Однако в течение мая появятся и другие релизы. В частности, в начале апреля после анонса первых 10 игр в GeForce NOW было добавлено 11 новых тайтлов, среди которых Pragmata и Samson: A Tyndalston Story.
Ранее мы писали, что техноблогер выложил на GitHub собственный клиент GeForce NOW. До этого обновление GeForce NOW отменило бесплатный доступ к Cyberpunk 2077 и не только.
NVIDIA запустила RTX 5080 на GeForce NOW для 23 хітових ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2 поки не в списку
Источник: Wccftech
