banner
Новости Игры 01.05.2026

NVIDIA GeForce NOW: 16 новых игр и совместимость с RTX 5080

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

NVIDIA GeForce NOW: 16 нових ігор та сумісність з RTX 5080

NVIDIA обнародовала список игр, которые появятся в сервисе облачного приложения для гейминга в этом месяце


Отдельным приятным бонусом является расширение совместимости с RTX 5080 почти для всей библиотеки. Геймеры с подпиской GeForce NOW Ultimate уже могут запускать игры с поддержкой этой видеокарты, используя почти всю библиотеку игр.

Долгое время список игр с поддержкой RTX 5080 пополнялся постепенно. Значительное расширение очень кстати с появлением в GeForce NOW таких крупных релизов как 007: First Light и Forza Horizon 6. Обе игры должны выйти в середине мая

Список новых игр в GeForce NOW на этой неделе включает в себя:


  • Global Rescue (в Steam с 27 апреля)
  • s&box (в Steam с 28 апреля)
  • Far Far West (в Steam с 28 апреля)
  • INDUSTRIA 2 (в Steam с 29 апреля)
  • Heroes of Might and Magic: Olden Era (в Steam, на Xbox и в Game Pass с 30 апреля)
  • Bus Bound (в Steam с 30 апреля)

Игры, которые будут добавлены в течение мая

  • Conan Exiles (в Steam и Epic Games Store с 5 мая)
  • Dead as Disco (в Steam с 5 мая)
  • HUNTDOWN: OVERTIME (в Steam с 7 мая)
  • Outbound (в Steam с 14 мая)
  • Starminer (в Steam с 27 мая)
  • Deep Rock Galactic: Rogue Core (в Steam с 18 мая)
  • Forza Horizon 6 (в Steam, на Xbox и в Game Pass с 19 мая)
  • Luna Abyss (в Steam с 21 мая)
  • ZERO PARADES (в Steam с 21 мая)
  • 007 First Light (в Steam, Epic Games Store и на Xbox с 27 мая)
  • Hotel Architect
  • Kiln
  • Nuclear Option
  • Sintopia
  • Sudden Strike 5
  • Super Battle Golf

Однако в течение мая появятся и другие релизы. В частности, в начале апреля после анонса первых 10 игр в GeForce NOW было добавлено 11 новых тайтлов, среди которых Pragmata и  Samson: A Tyndalston Story. 

Ранее мы писали, что техноблогер выложил на GitHub собственный клиент GeForce NOW. До этого обновление GeForce NOW отменило бесплатный доступ к Cyberpunk 2077 и не только.

Спецпроекты
"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя
Bitget: Як обрати брокера, який не грає проти вас. Гайд по B-Book, STP і Bitget CFD

Источник: Wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить