NVIDIA GeForce NOW: 16 новых игр и совместимость с RTX 5080

NVIDIA обнародовала список игр, которые появятся в сервисе облачного приложения для гейминга в этом месяце





Отдельным приятным бонусом является расширение совместимости с RTX 5080 почти для всей библиотеки. Геймеры с подпиской GeForce NOW Ultimate уже могут запускать игры с поддержкой этой видеокарты, используя почти всю библиотеку игр.

Долгое время список игр с поддержкой RTX 5080 пополнялся постепенно. Значительное расширение очень кстати с появлением в GeForce NOW таких крупных релизов как 007: First Light и Forza Horizon 6. Обе игры должны выйти в середине мая

Список новых игр в GeForce NOW на этой неделе включает в себя:





Global Rescue (в Steam с 27 апреля)

s&box (в Steam с 28 апреля)

Far Far West (в Steam с 28 апреля)

INDUSTRIA 2 (в Steam с 29 апреля)

Heroes of Might and Magic: Olden Era (в Steam, на Xbox и в Game Pass с 30 апреля)

Bus Bound (в Steam с 30 апреля)

Игры, которые будут добавлены в течение мая

Conan Exiles (в Steam и Epic Games Store с 5 мая)

Dead as Disco (в Steam с 5 мая)

HUNTDOWN: OVERTIME (в Steam с 7 мая)

Outbound (в Steam с 14 мая)

Starminer (в Steam с 27 мая)

Deep Rock Galactic: Rogue Core (в Steam с 18 мая)

Forza Horizon 6 (в Steam, на Xbox и в Game Pass с 19 мая)

Luna Abyss (в Steam с 21 мая)

ZERO PARADES (в Steam с 21 мая)

007 First Light (в Steam, Epic Games Store и на Xbox с 27 мая)

Hotel Architect

Kiln

Nuclear Option

Sintopia

Sudden Strike 5

Super Battle Golf

Однако в течение мая появятся и другие релизы. В частности, в начале апреля после анонса первых 10 игр в GeForce NOW было добавлено 11 новых тайтлов, среди которых Pragmata и Samson: A Tyndalston Story.

Источник: Wccftech