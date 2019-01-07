Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060: цена $350 и производительность на уровне GeForce GTX 1070 Ti

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Компания NVIDIA провела собственное мероприятие в рамках выставки CES 2019, на котором сделала несколько анонсов, представив, в частности, самую младшую модель семейства игровых видеокарт Turing — GeForce RTX 2060. При цене в $350 за версию Founders Edition новинка, по заверениям разработчика, обеспечивает в 1,4-2,0 раза большую производительность в зависимости от приложения по сравнению с предшественницей GeForce GTX 1060, что ставит ее в один уровень с моделью GeForce GTX 1070 Ti.

Как и предполагалось, основой GeForce RTX 2060 служит урезанная версия 12-нм графического процессора TU106, на полноценной версии которого базируется уже хорошо знакомая GeForce RTX 2070. В конфигурацию GPU TU106 входит 1920 ядер CUDA, 240 тензорных и 30 ядер Ray Tracing, а также 120 блоков TMU и 24 ROP. Базовая частота GPU – 1365 МГц, а повышенная частота в режиме Boost – 1680 МГц.

Карта наделена 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, которая соединена с GPU при помощи шины разрядностью 192 бита. Пропускная способность подсистемы памяти составляет 336 ГБ/с. То есть, даже больше, чем у GeForce GTX 1080 (320 ГБ/с).

Производительность GeForce RTX 2060 при трассировке лучей составляет 5 GigaRays/sec (гигалучей в секунду).

Адаптер для работы требует подключения одного восьмиконтактного разъема питания, а номинальное TDP составляет 160 Вт. В эталонном исполнении NVIDIA GeForce RTX 2060 занимает два слота расширения.

На двойной монтажной планке можно обнаружить следующие видеовыходы: HDMI, DisplayPort (x3) и USB Type-C (VirtualLink).

Помимо эталонной GeForce RTX 2060, как обычно, будут еще и различные версии от партнеров GeForce RTX 2060, а купить новинку можно будет уже с 15 января.

Источник: TechPowerUp и NVIDIA