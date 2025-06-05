Крипторынок в мае 2025: грандиозное возвращение ETH, рекорд BTC и новые тренды

Рост на криптовалютном рынке начался в апреле. Даже несмотря на сильную волатильность из-за торговой политики США. В мае сектор показал рост на 10,3%. Однако ценовые скачки вызвали существенные ликвидации. Всего ликвидировано коротких позиций по Bitcoin (ETH) и Ethereum (BTC) на почти $1 млрд после объявления торгового соглашения между США и Великобританией. Еще $183 млн ликвидировано после приостановления тарифной войны между США и ЕС.

Также в течение мая чистые приток средств в Bitcoin-ETF составили $5,2 млрд, что является самым высоким показателем с ноября 2024 года. Биткоин достиг нового исторического максимума (ATH), однако это привело к массовой фиксации прибыли в конце месяца. По этой причине с бирж выведено $962 млн.

Корпоративные запасы BTC выросли, достигнув 809 100 BTC среди 116 компаний. Сектор DeFi вырос на 19%, превзойдя Bitcoin (11,1%). Сектор игр и решений второго уровня (Layer 2) был слабым.

Сектор токенизированных активов реального мира (RWA) вырос более чем на 260% в 2025 году, достигнув $23 млрд. Там доминируют частные кредиты (58%) и долговые обязательства Казначейства США, на которые приходится 58% и 34% рынка соответственно. Подробнее — об этих и других важных событиях мая.

Крипторынок растет

В мае криптовалютный рынок вырос на 10,3%. Волатильность оставалась повышенной, хотя США и Китай согласились снизить тарифы до 30%. Но отношения между этими странами напряженные и ситуация может резко измениться.

Основные криптоактивы показали сильные приросты в течение месяца. Bitcoin достиг нового исторического максимума в $111 тыс. благодаря институциональным внедрениям и использованию его как долгосрочного стратегического актива и макрохеджа. Например, Twenty One Capital приобрел дополнительные 4812,2 BTC (общий объем таким образом достиг 37 230 BTC) на почти полмиллиарда долларов.

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Ethereum также зафиксировал сильное восстановление цены, на которое уже мало кто надеялся: 43,9% в течение мая благодаря успешному обновлению Pectra. Дополнительно на цену повлияло объявление Sharplink про Ethereum-копилку.

Лучшие токены мая: ТОП 10

HYPE вырос на 78,5% на фоне анонсов относительно нового эйрдропа и значительными выкупами токенов, финансируемыми комиссиями от транзакций, сгенерированными от высокопрофильных сделок. Доход платформы превысил Ethereum и Solana. Открытый интерес достиг исторического максимума в $10,1 млрд долларов, с 24-часовым объемом торгов превысил $18,9 млрд. Таким образом, Hyperliquid вошел в пятерку игроков на глобальном рынке деривативов среди ведущих криптовалютных бирж.

вырос на 78,5% на фоне анонсов относительно нового эйрдропа и значительными выкупами токенов, финансируемыми комиссиями от транзакций, сгенерированными от высокопрофильных сделок. Доход платформы превысил Ethereum и Solana. Открытый интерес достиг исторического максимума в $10,1 млрд долларов, с 24-часовым объемом торгов превысил $18,9 млрд. Таким образом, Hyperliquid вошел в пятерку игроков на глобальном рынке деривативов среди ведущих криптовалютных бирж. ETH подскочил на 43,9% после обновления Pectra, что восстановило уверенность в долгосрочном потенциале Ethereum.

подскочил на 43,9% после обновления Pectra, что восстановило уверенность в долгосрочном потенциале Ethereum. DOGE подорожал на 12,9% после подачи 21Shares заявки на спотовый DOGE ETF. Дополнительно, на это повлиял рост активных адресов на 528%.

подорожал на 12,9% после подачи 21Shares заявки на спотовый DOGE ETF. Дополнительно, на это повлиял рост активных адресов на 528%. BTC вырос на 11,1% и достиг нового исторического максимума в размере $111 970. Этому способствовало также то, что американские штаты Нью-Гемпшир и Аризона одобрили Bitcoin-резервы, пока Техас только приближается к этому решению.

вырос на 11,1% и достиг нового исторического максимума в размере $111 970. Этому способствовало также то, что американские штаты Нью-Гемпшир и Аризона одобрили Bitcoin-резервы, пока Техас только приближается к этому решению. BNB вырос на 10,1%. Этому способствовал запуск стейблкоина USD1, поскольку из более $2 млрд (99% его предложения) отчеканены на BNB Chain.

вырос на 10,1%. Этому способствовал запуск стейблкоина USD1, поскольку из более $2 млрд (99% его предложения) отчеканены на BNB Chain. SOL вырос на 9,3% после того, как Sol Strategies подала заявка на эмиссию акций на сумму 1 млрд долларов, а DeFi Dev добавила в свою копилку ликвидный пакет акций SOL.

вырос на 9,3% после того, как Sol Strategies подала заявка на эмиссию акций на сумму 1 млрд долларов, а DeFi Dev добавила в свою копилку ликвидный пакет акций SOL. TRX подскочил на 9,2% благодаря чеканке Tether дополнительного $1 млрд USDT в сети Tron/После этого предложение USDT Tron превысило ETH.

подскочил на 9,2% благодаря чеканке Tether дополнительного $1 млрд USDT в сети Tron/После этого предложение USDT Tron превысило ETH. ADA и XRP показали скромные приросты 0,6% и 0,5% соответственно.

показали скромные приросты 0,6% и 0,5% соответственно. SUI снизился на 4,6% в мае, после взлома протокола Cetus, что привело к потере примерно $1,1 млн среди пользователей. Нарушение безопасности вызвало беспокойство среди сообщества, хотя потери и полностью компенсируют.

Децентрализованные финансы (DeFi)

Общая заблокированная стоимость (TVL) DeFi выросла на 21,4% (MoM) в том числе и благодаря восстановлению интереса к Ethereum и решениям второго уровня Layer 2 на его основе. Резкое увеличение TVL было в значительной степени вызвано сетью Base, которая достигла новых максимумов в количестве адресов, транзакций и общей стоимости.

Среди DeFi-экосистем небольшой прирост также произошел у Tron, тогда как BNB Chain, Solana и Arbitrum ушли в минус.

Рынок стейблкоинов вырос на 4,5% из-за регуляторных изменений и внедрения в платежные платформы, такие как PayPal. Например, эмитент USDC Circle готовится к IPO. Хотя рыночная капитализация USDC снизилась: доля рынка упала с 26,2% до 24,3%, тогда как USDT укрепил свое лидерство.

Что там с NFT?

Внезапно. Но продажи NFT увеличились на 22,5%. Продажи NFT на базе Ethereum снизились на 20,9%, хотя эта блокчейн-сеть и лидирует. Polygon, занявший второе место в продажах NFT благодаря расширению RWA-платформы Courtyard, которая токенизирует коллекционные карты в виде NFT. На базе Bitcoin рост продаж NFT составил 14,4% благодаря коллекции Ordinals и BRC-20 NFT.

Самыми популярными NFT коллекциями были Guild of Guardians на Immutable (+40%), а также Doodles и Good Vibes Club на Ethereum.

Май — месяц роста американских Bitcoin-ETF и биткоина в корпоративных казначействах

Американские спотовые Bitcoin ETF имели значительные чистые притоки капитала в размере $5,25 млрд. Это самый высокий показатель с ноября 2024 года. Однако в течение последних двух торговых дней месяца комбинированный чистый отток составил $962 млн, что обозначило самое большое двухдневное снижение с конца февраля.

Позитивные шаги по регулированию цифровых активов по всей Европе, Гонконгу и США, вместе с ободряющими американскими экономическими данными, стимулировали устойчивые притоки с середины мая. Особенно сильный всплеск подтолкнул биткоин к новому историческому максимуму (ATH).

Наибольшим оттокам капитала подверглись Grayscale (GBTC) и ARK (ARKB) Invest. В то же время IBIT от BlackRock доминировал, получив фактически 100% от общего объема — путем чистого оттока от конкурентов.

Корпоративные BTC-копилки продолжают расширяться. Уже 116 публичных компаний вместе держат 809,1 тыс. BTC, по сравнению с 312,2 тыс. год назад. Только с начала апреля было добавлено почти 100 тыс. BTC более 25 компаниями. Средняя покупка в этом году превысила 40 тыс. BTC в месяц. Новые владельцы включают Trump Media, Nakamoto, GameStop и PSG. Strategy держит 71,7% общего количества корпоративных холдингов BTC.

И хотя биткойн остается основным резервным активом, некоторые компании также покупают ETH, SOL и XRP.

Bitwise прогнозирует, что корпоративные сокровищницы превысят 1 миллион BTC к 2026 году.

DeFi превзошел все основные криптосекторы в мае

DeFi сектор на 19%, превзойдя прирост Bitcoin в 11,1%. В противоположность, сектора Gaming и Layer 2 (L2) показывали потери даже когда биткоин побил новый рекорд.

Сектор мемкоинов вырос на 9,3%, а токены бирж — на 7,9%.

Токены, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) имели 4,7% роста, тогда как токенизированные активы реального мира (RWA) выросли на 3,6%.

Стейблкоины зафиксировали скромный рост на 2,2%, соответствующий их профилю низкой волатильности. Общая рыночная стоимость превысила $250 млрд. Это был 20-й месяц роста подряд.

Токенизированные RWA продолжают делать новые максимумы

Сектор токенизированных активов реального мира (RWA) переживает рост: общая рыночная капитализация увеличилась на 6,5%. В первой половине 2025 года рынок подскочил с $8,6 млрд долларов до более $23 млрд (+260%).

Токенизированные частные кредиты пока лидируют (58% доли), за ними следуют токенизированные долговые обязательства Казначейства США (34%).

Ключевым игроком стал Tradable. Это ZKSync Era-нативный протокол, запущенный в январе 2025 года, который быстро опередил конкурентов и достиг $2 млрд токенизированных активов. Интеграция между токенизированными RWA и DeFi-протоколами продолжает расти.

Фонд BUIDL от BlackRock — крупнейший токенизированный казначейский фонд на $2,9 млрд недавно запустил свою первую прямую DeFi-интеграцию через Euler Finance. Это позволило кредитование и займы через платформу Euler.

Источник: Binance