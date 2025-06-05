Крипторынок в мае 2025: грандиозное возвращение ETH, рекорд BTC и новые тренды

Рост на криптовалютном рынке начался в апреле. Даже несмотря на сильную волатильность из-за торговой политики США. В мае сектор показал рост на 10,3%. Однако ценовые скачки вызвали существенные ликвидации. Всего ликвидировано коротких позиций по Bitcoin (ETH) и Ethereum (BTC) на почти $1 млрд после объявления торгового соглашения между США и Великобританией. Еще $183 млн ликвидировано после приостановления тарифной войны между США и ЕС.
Также в течение мая чистые приток средств в Bitcoin-ETF составили $5,2 млрд, что является самым высоким показателем с ноября 2024 года. Биткоин достиг нового исторического максимума (ATH), однако это привело к массовой фиксации прибыли в конце месяца. По этой причине с бирж выведено $962 млн.
Корпоративные запасы BTC выросли, достигнув 809 100 BTC среди 116 компаний. Сектор DeFi вырос на 19%, превзойдя Bitcoin (11,1%). Сектор игр и решений второго уровня (Layer 2) был слабым.
Сектор токенизированных активов реального мира (RWA) вырос более чем на 260% в 2025 году, достигнув $23 млрд. Там доминируют частные кредиты (58%) и долговые обязательства Казначейства США, на которые приходится 58% и 34% рынка соответственно. Подробнее — об этих и других важных событиях мая.
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Крипторынок растет
В мае криптовалютный рынок вырос на 10,3%. Волатильность оставалась повышенной, хотя США и Китай согласились снизить тарифы до 30%. Но отношения между этими странами напряженные и ситуация может резко измениться.
Основные криптоактивы показали сильные приросты в течение месяца. Bitcoin достиг нового исторического максимума в $111 тыс. благодаря институциональным внедрениям и использованию его как долгосрочного стратегического актива и макрохеджа. Например, Twenty One Capital приобрел дополнительные 4812,2 BTC (общий объем таким образом достиг 37 230 BTC) на почти полмиллиарда долларов.
Ethereum также зафиксировал сильное восстановление цены, на которое уже мало кто надеялся: 43,9% в течение мая благодаря успешному обновлению Pectra. Дополнительно на цену повлияло объявление Sharplink про Ethereum-копилку.
Лучшие токены мая: ТОП 10
- HYPE вырос на 78,5% на фоне анонсов относительно нового эйрдропа и значительными выкупами токенов, финансируемыми комиссиями от транзакций, сгенерированными от высокопрофильных сделок. Доход платформы превысил Ethereum и Solana. Открытый интерес достиг исторического максимума в $10,1 млрд долларов, с 24-часовым объемом торгов превысил $18,9 млрд. Таким образом, Hyperliquid вошел в пятерку игроков на глобальном рынке деривативов среди ведущих криптовалютных бирж.
- ETH подскочил на 43,9% после обновления Pectra, что восстановило уверенность в долгосрочном потенциале Ethereum.
- DOGE подорожал на 12,9% после подачи 21Shares заявки на спотовый DOGE ETF. Дополнительно, на это повлиял рост активных адресов на 528%.
- BTC вырос на 11,1% и достиг нового исторического максимума в размере $111 970. Этому способствовало также то, что американские штаты Нью-Гемпшир и Аризона одобрили Bitcoin-резервы, пока Техас только приближается к этому решению.
- BNB вырос на 10,1%. Этому способствовал запуск стейблкоина USD1, поскольку из более $2 млрд (99% его предложения) отчеканены на BNB Chain.
- SOL вырос на 9,3% после того, как Sol Strategies подала заявка на эмиссию акций на сумму 1 млрд долларов, а DeFi Dev добавила в свою копилку ликвидный пакет акций SOL.
- TRX подскочил на 9,2% благодаря чеканке Tether дополнительного $1 млрд USDT в сети Tron/После этого предложение USDT Tron превысило ETH.
- ADA и XRP показали скромные приросты 0,6% и 0,5% соответственно.
- SUI снизился на 4,6% в мае, после взлома протокола Cetus, что привело к потере примерно $1,1 млн среди пользователей. Нарушение безопасности вызвало беспокойство среди сообщества, хотя потери и полностью компенсируют.
Децентрализованные финансы (DeFi)
Общая заблокированная стоимость (TVL) DeFi выросла на 21,4% (MoM) в том числе и благодаря восстановлению интереса к Ethereum и решениям второго уровня Layer 2 на его основе. Резкое увеличение TVL было в значительной степени вызвано сетью Base, которая достигла новых максимумов в количестве адресов, транзакций и общей стоимости.
Среди DeFi-экосистем небольшой прирост также произошел у Tron, тогда как BNB Chain, Solana и Arbitrum ушли в минус.
Рынок стейблкоинов вырос на 4,5% из-за регуляторных изменений и внедрения в платежные платформы, такие как PayPal. Например, эмитент USDC Circle готовится к IPO. Хотя рыночная капитализация USDC снизилась: доля рынка упала с 26,2% до 24,3%, тогда как USDT укрепил свое лидерство.
Что там с NFT?
Внезапно. Но продажи NFT увеличились на 22,5%. Продажи NFT на базе Ethereum снизились на 20,9%, хотя эта блокчейн-сеть и лидирует. Polygon, занявший второе место в продажах NFT благодаря расширению RWA-платформы Courtyard, которая токенизирует коллекционные карты в виде NFT. На базе Bitcoin рост продаж NFT составил 14,4% благодаря коллекции Ordinals и BRC-20 NFT.
Самыми популярными NFT коллекциями были Guild of Guardians на Immutable (+40%), а также Doodles и Good Vibes Club на Ethereum.
Май — месяц роста американских Bitcoin-ETF и биткоина в корпоративных казначействах
Американские спотовые Bitcoin ETF имели значительные чистые притоки капитала в размере $5,25 млрд. Это самый высокий показатель с ноября 2024 года. Однако в течение последних двух торговых дней месяца комбинированный чистый отток составил $962 млн, что обозначило самое большое двухдневное снижение с конца февраля.
Позитивные шаги по регулированию цифровых активов по всей Европе, Гонконгу и США, вместе с ободряющими американскими экономическими данными, стимулировали устойчивые притоки с середины мая. Особенно сильный всплеск подтолкнул биткоин к новому историческому максимуму (ATH).
Наибольшим оттокам капитала подверглись Grayscale (GBTC) и ARK (ARKB) Invest. В то же время IBIT от BlackRock доминировал, получив фактически 100% от общего объема — путем чистого оттока от конкурентов.
Корпоративные BTC-копилки продолжают расширяться. Уже 116 публичных компаний вместе держат 809,1 тыс. BTC, по сравнению с 312,2 тыс. год назад. Только с начала апреля было добавлено почти 100 тыс. BTC более 25 компаниями. Средняя покупка в этом году превысила 40 тыс. BTC в месяц. Новые владельцы включают Trump Media, Nakamoto, GameStop и PSG. Strategy держит 71,7% общего количества корпоративных холдингов BTC.
И хотя биткойн остается основным резервным активом, некоторые компании также покупают ETH, SOL и XRP.
Bitwise прогнозирует, что корпоративные сокровищницы превысят 1 миллион BTC к 2026 году.
DeFi превзошел все основные криптосекторы в мае
DeFi сектор на 19%, превзойдя прирост Bitcoin в 11,1%. В противоположность, сектора Gaming и Layer 2 (L2) показывали потери даже когда биткоин побил новый рекорд.
- Сектор мемкоинов вырос на 9,3%, а токены бирж — на 7,9%.
- Токены, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) имели 4,7% роста, тогда как токенизированные активы реального мира (RWA) выросли на 3,6%.
- Стейблкоины зафиксировали скромный рост на 2,2%, соответствующий их профилю низкой волатильности. Общая рыночная стоимость превысила $250 млрд. Это был 20-й месяц роста подряд.
Токенизированные RWA продолжают делать новые максимумы
Сектор токенизированных активов реального мира (RWA) переживает рост: общая рыночная капитализация увеличилась на 6,5%. В первой половине 2025 года рынок подскочил с $8,6 млрд долларов до более $23 млрд (+260%).
Токенизированные частные кредиты пока лидируют (58% доли), за ними следуют токенизированные долговые обязательства Казначейства США (34%).
Ключевым игроком стал Tradable. Это ZKSync Era-нативный протокол, запущенный в январе 2025 года, который быстро опередил конкурентов и достиг $2 млрд токенизированных активов. Интеграция между токенизированными RWA и DeFi-протоколами продолжает расти.
Фонд BUIDL от BlackRock — крупнейший токенизированный казначейский фонд на $2,9 млрд недавно запустил свою первую прямую DeFi-интеграцию через Euler Finance. Это позволило кредитование и займы через платформу Euler.
Источник: Binance
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