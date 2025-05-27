Bitwise: к 2026 году на биткоин-фонды потратят $426,9 млрд к 2026 году

Спрос со стороны инвесторов, в том числе и крупных публичных компаний и государств, которые открывают биткоин-резервы, криптофонды, биржевые фонды (ETF) вызовет значительные притоки капитала к BTC в ближайшие годы. По данным компании по управлению криптовалютными индексными фондами Bitwise, вливания средств в Bitcoin могут достичь $120 млрд к концу 2025 года, и еще дополнительно $300 млрд в 2026 году. Все потому, что биткоин все чаще рассматривается как защита от инфляции и девальвации фиатных (традиционных) валют.

В своем недавнем отчете по Bitcoin в 2025/2026, Bitwise подчеркнул, что американские спотовые Bitcoin ETF зарегистрировали $36,2 млрд чистых притоков средств в 2024 году, превзойдя ранний успех SPDR Gold Shares (GLD), который революционизировал инвестирование в золото. Bitcoin ETF достигли $125 млрд активов под управлением (AUM) в течение 12 месяцев — в 20 раз быстрее, чем GLD. С такими темпами биткоин значительно превзойдет золото, с потенциальным утроением денежных вливаний до $100 млрд ежегодно к 2027 году.

Кроме ETF и компаний по управлению богатством, привлекательность биткоина как резервного актива растет среди общественных, частных компаний и государств. Компании с BTC на балансе сейчас имеют около 1,146,128 BTC стоимостью $125 млрд, что составляет 5,8% от общего предложения BTC.

Суверенные государства в общей сложности владеют 529,705 BTC ($57,8 млрд). Вот тройка лидеров: США имеет 207,189 BTC, Китай имеет 194,000 BTC, Великобритания имеет 61,000 BTC.

Старший инвестиционный стратег Bitwise Хуан Леон, ведущий исследователь UXTO Гийом Жирар и аналитик-исследователь Уилл Оуэнс очертили три сценария: медвежий, базовый и бычий.

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При медвежьем сценарии страны перераспределили только 1% своих золотых резервов в биткоин, стимулируя притоки $32,3 млрд (323,000 BTC или 1,54% предложения). Несколько штатов США создадут BTC-резервы на 10%, добавив $6,5 млрд, тогда как платформы управления богатством будут держать 0,1% BTC (на $60 млрд). Публичные компании внесут еще $58,9 млрд.

Базовый сценарий предполагает 5% перераспределение среди государств, генерируя $161,7 млрд (1,617,000 BTC или 7,7% предложения). США потратят на это до 30% золото-валютных резервов ($19,6 млрд), платформы управления богатством направят на биткоин 0,5% ($300 млрд), а публичные компании удвоят свои вливания до $117,8 млрд.

В бычьем сценарии 10% золота страна перельет в биткоин, что простимулирует приток $323,4 млрд (3,234,000 BTC или 15,38% общего предложения монет). Принятие штатами США возрастет до 70% ($45,8 млрд), платформы управления богатством распределяют 1% ($600 млрд), а публичные компании — до $235,6 миллиарда. Вместе эти финансовые вливания могут превысить $426,9 млрд (4,269,000 BTC).

Источник: Bitwise