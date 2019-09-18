Lenovo на IFA 2019: умный дисплей Smart Display 7, планшеты Yoga Smart Tab и Smart Tab M8





Кроме обновления линейки ноутбуков Yoga, компания Lenovo привезла на выставку IFA 2019 новый умный дисплей и два планшета на платформе Android. Эти новинки выделяются тесной интеграцией с Ассистентом Google и в первую очередь предназначены для домашнего использования. Давайте посмотрим, что умеют эти устройства.

Lenovo Smart Display 7

Данное устройство по сути является умной колонкой с дисплеем, новым типом гаджетов, который набирает популярность в США и Европе. Оно оснащается 7-дюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1024х600 точек и RGB-сенсором, а также двумя 1,5-дюймовыми динамиками мощностью 5 Вт.

Для подключения к локальной беспроводной сети в Lenovo Smart Display 7 есть двухдиапазонный WiFi 802.11 ac 2,4/5 ГГц, MIMO, кроме этого, поддерживается Bluetooth 5 для подключения беспроводных наушников.

Этот умный дисплей использует процессор MediaTek 8167S с частотой 1,5 ГГц, объём оперативной памяти Lenovo не раскрывает, хотя это и не особо важно, так как функциональность устройства ограничена. Smart Display 7 работает на основе урезанной версии Android с собственным интерфейсом, центром которого выступает Ассистент Google.

С его помощью пользователи могут искать информацию, которая будет воспроизводиться голосом и отображаться на экране устройства. Кроме этого, Smart Display 7 сам по себе будет показывать полезную для пользователя информацию, например, события календаря или загруженность на дорогах по пути на работу. Также Ассистент Google позволяет управлять через Smart Display 7 умными устройствами в доме.

Но главное предназначение устройства – это всё-таки прослушивание музыки, просмотр видео и фотографий из сервисов Google, таких как Google Music, YouTube и Google Photos.

Ко всему перечисленному выше, Lenovo Smart Display 7 поддерживает видеозвонки, для этого на фронтальной панели дисплея есть 2-мегапиксельная широкоугольная камера. При этом для тех, кто переживает по поводу приватности, на тыльной стороне корпуса устройства есть рычаг, которым можно закрыть камеру. Также есть отдельная клавиша, которая выключает микрофоны.

В целом, Lenovo Smart Display 7 довольно интересное устройство, которое может быть полезно на кухне или в гостиной. Главное же его преимущество перед планшетами – это более доступная цена, которая в Европе составит всего 129 евро, включая налоги. Продажи Lenovo планирует начать уже в октябре.

Lenovo Yoga Smart Tab

Эта модель является реинкарнацией популярных когда-то Android-планшетов Yoga Tablet и оформлена практически в том же дизайне с дисплеем, который на одной из граней как будто перетекает в цилиндр.

В Lenovo такую форму называют эргономичной, так как она, с одной стороны, позволяет комфортнее держать планшет в руке, а с другой, формирует естественную подставку. Но даже и без неё, в Yoga Smart Tab есть выдвижная ножка с отверстием, с помощью которой устройство можно поставить на стол или повесить на стену.

Сам по себе планшет оснащается 10-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 1920х1080 точек и яркостью 320 нит. Он довольно красочный и с хорошими углами обзора.

За работу всей системы отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 2 ГГц, и ещё четырьмя Cortex-A53 с пониженной до 1,45 ГГц частотой. Объём оперативной и встроенной памяти в планшете зависит от версии и может составлять 3/32 или 4/64 ГБ, при этом встроенное хранилище данных можно расширить с помощью карт microSD.

Беспроводные опции в Yoga Smart Tab представлены двухдиапазонным WiFi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Кроме этого, есть модули позиционирования GPS, Beidou и GLONASS. Кроме этого, в планшете есть слот для Micro SIM, пусть он и устаревший, но позволяет обеспечить автономное от домашней сети подключение к интернету, а также связь, что может быть актуально для пожилых людей.

Несмотря на то, что Yoga Smart Tab в основном рассчитан на домашнее, я бы даже сказал прикроватное, использование, в устройстве есть основная 8-мегапиксельная камера с автофокусом. Снимает она, конечно, посредственно, но если нужно быстро сфотографировать документы, а под рукой нет смартфона, то её возможностей хватит. Для видеозвонков в устройстве есть 2-мегапиксельная камера на фронтальной панели.

За звук в планшете отвечают два внешних динамика мощностью 2 Вт от JBL, расположенных на боковых гранях цилиндра. Кроме этого, есть 3,5 мм разъём для наушников.

Встроенный в Yoga Smart Tab аккумулятор имеет ёмкость 7000 мАч и производитель обещает, что этого должно хватить на 10 часов воспроизведения Full HD видео. Заряжается планшет через порт USB Type-C от комплектного блока питания на 5В/2А.

Размеры планшета составляют 242х166х8,5-24 мм, при весе 580 граммов.

В продажу в Европе Yoga Smart Tab начнёт поступать уже в этом месяце по цене от 299 евро, включая налоги.

Lenovo Smart Tab M8

Эту модель можно назвать чем-то средним между Yoga Smart Tab и Smart Display 7, так как, с одной стороны она может работать как планшет, а с другой, комплектуется специальной док-станцией, в которой выполняет функцию умного дисплея. При этом в дизайне Smart Tab M8 нет ничего примечательного, это чёрный пластиковый прямоугольник с софт-тач покрытием и 8-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 1280х800 точек и яркостью 350 нит.

В устройстве используется процессор MediaTek Helio A22 с частотой 2 ГГц, который создавался в качестве конкурента для Snapdragon 450, но слегка уступает ему в производительности. Дополняют аппаратную платформу планшета 2 ГБ оперативной и в зависимости от версии 16 или 32 ГБ встроенной памяти, которую, впрочем, можно расширить за счёт карт microSD. Как можно понять из характеристик, производительность Smart Tab M8 совсем базовая, то есть её хватит для чтения, музыки и видео, но в игры можно играть разве что самые базовые.

К интернету планшет подключается WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, кроме этого, есть версия с поддержкой Nano SIM карт и LTE. А для аксессуаров и беспроводных наушников предназначен модуль Bluetooth 4.2.

На фронтальной панели Smart Tab M8 есть 2-мегапиксельная камера, а на тыльной – основная 5-мегапиксельная.

На боковых гранях планшета расположены внешние динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Также есть 3,5 мм разъём для подключения наушников. И так как Smart Tab M8 может работать в качестве умного дисплея, то для Ассистента Google в нём установлена система с двумя микрофонами и возможностью дальнего распознавания голоса.

Встроенный в планшет аккумулятор имеет ёмкость 5000 мАч, а заряжается он через порт Micro USB от адаптера 5В/2А, либо через комплектную док-станцию.

Размеры Smart Tab M8 составляют 199,1х121,8х8,15 мм, при весе 305 граммов.

В продажу в Европе модель поступит в октябре по цене от 149 евро с налогами.