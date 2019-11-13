Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th





Устройства линейки ThinkPad уже давно являются одними из лучших в бизнес-сегменте. Такие ноутбуки легкие, тонкие, достаточно производительны для «офисной рутины» и у них нет ничего броского в оформлении. Заодно для них есть аксессуары в стиле док-станций, с помощью которых можно придя в офис, всего в один шаг подключиться к внешним мониторам и всем прочим аксессуарам, а уходя на встречу или домой, достаточно просто снять ноутбук с дока. Модель ThinkPad X1 Carbon уже дошла до седьмого поколения, которое мы сегодня обсудим в этом обзоре.

Комплектация и первые впечатления

Вместе с ThinkPad X1 Carbon пользователю предоставят достаточно компактный блок питания и переходник для проводного подключения к Сети. Из фирменных аксессуаров можно собрать все необходимое для рабочего стола: док-станцию, монитор, гарнитуру, клавиатуру, мышь… А если понадобится, у производителя есть даже портативные батареи для ноутбуков, сумки, рюкзаки, беспроводные колонки и прочие мелочи. Любители собрать комбинацию устройств от одного производителя тут действительно найдут все, что нужно.

В начале работы с этим ноутбуком нет ничего такого, на чем как-то заостряется внимание. Больше интереса вызывают именно физические особенности устройства. А после обычных лептопов тут есть достаточно много разных мелочей, которые отличают ThinkPad от других моделей и производителей.

Дизайн и удобство использования

Внешне Lenovo ThinkPad X1 Carbon является довольно привычным черным ноутбуком. Именно такие захватили офисы больших корпораций. Хотя своих особенностей у ThinkPad достаточно. Как и в прошлых моделях, карбон тут используется частично (верхняя крышка), а в остальном корпус состоит из магниевого сплава. Это позволяет ноутбуку оставаться легким (1.1 кг) и не создавать лишние неудобства во время поездок. Из «опознавательных знаков» на нем есть несколько логотипов (на верхней крышке он даже с маленькой подсветкой в виде красной точки).

К тому же, как для 14-дюймового ноутбука, его габариты достаточно компактны, чтобы соответствовать ожиданиям от ультрабука. В цифрах это выглядит так: 323×217×15 мм. X1 Carbon без проблем поместится в рюкзак или сумку, для него легко подобрать транспортировочный чехол, да и работать с ним в дороге будет достаточно просто. Тут же стоит отметить, что он хорошо собран и отлично себя чувствует во время работы.

Но нет ничего совершенного. Черное покрытие с эффектом soft-touch — тоже не новый момент для компьютеров Lenovo. Не уверен, что всем такое понравится на ощупь, есть в материале что-то специфическое, но это не проблема. Само покрытие хорошо смотрится, но со временем собирает достаточно много отпечатков, которые на нем заметны, и за счет этого лептоп может выглядеть не очень опрятно. Вроде и мелочь, но небольшой осадок от этого есть. Еще и убрать все отпечатки может быть сложновато.

В размещении портов для внешних устройств почти не произошло изменений. Справа есть замок Kensington, USB-A (3.1, с функцией Always On для зарядки подключенных устройств), и переехавшая на боковину кнопка включения (раньше она была над клавиатурой, ближе к правому краю). Слева два порта Thunderbolt 3 (естественно, совместимых с USB-C), проприетарный порт для аксессуаров (через него подключаются комплектный Ethernet-адаптер и док-станции), еще один USB-A (3.1), HDMI и комбинированный разъем для наушников. Для полного комплекта разве что слота для карт памяти немного не хватает.

Никаких принципиальных изменений по сравнению с прошлой моделью не случилось (разве что в новой версии «Карбон» стал на пару грамм легче). Кроме того, что на корпусе остаются следы рук, жаловаться больше не на что. Разве что хотелось бы, чтобы выход теплого воздуха был спрятан где-то между топкейсом и дисплеем, но на работе ноутбука это не отражается, только на внешнем виде. И да, это вряд ли компьютер для тех, кто хочет какой-то яркий дизайн или броский цвет корпуса, ведь ThinkPad X1 Carbon есть только в черном цвете.

Дисплей ThinkPad X1 Carbon

Ультрабуки редко делают с большими экранами. «Карбон» находится где-то на грани, ведь диагональ дисплея у него 14 дюймов. Рамки нельзя назвать большими, но и незаметными они явно не стали (над экраном так точно). Панели бывают нескольких типов, в нашем случае это простенькая Full HD-матрица без особых «наворотов» (еще вернемся к этому).

С цветопередачей все в порядке, IPS даже базовой модели неплохо откалиброван и отличной подойдет не только для офисных задач, но и каких-либо развлечений в стиле просмотра фильмов, фотографий в социальных сетях и прочего. Правда, без недочетов не обошлось.

Скорость реакции заметно подводит этот экран. Хочется надеяться, что такое есть либо в тестовых юнитах, либо встречается только в базовых моделях. Шлейфы движущихся объектов хорошо заметны, и не обратит внимание на них только тот, кто не знает, что может быть по-другому. К этому еще можно адаптироваться во время простой работы, и даже просмотра фильма, но, например, геймеры, которые привыкли к более быстрым мониторам, будут сильно недовольны таким состоянием вещей.

Зато с уровнем подсветки все хорошо. На максимуме это значение в 365 кд/м², а минимум составил 4,3. В базовой версии экран с антибликовым покрытием. В рабочих условиях этого будет хватать с запасом, даже с солнечной стороны дома, мне не нужно было выкручивать подсветку на максимум.

Опции ThinkPad X1 Carbon

У X1 Carbon достаточно много опций, которые соответственно влияют и на стоимость устройства. Так, экран может снабжаться защитным покрытием, которое будет затемнять картинку при взгляде со стороны. Разрешение панели еще может быть WQHD и 4К, с поддержкой HDR, Dolby Vision, а также сенсорным слоем и, соответственно, глянцевым покрытием. При этом у топовых комплектаций верхняя крышка будет украшена карбоновым плетением, а не просто монолитная черная.

Еще из приятных бонусов у других комплектаций может быть ИК-датчик для функции Windows Hello, а также WWAN-карта для доступа в сеть через LTE. Само собой, в базовой версии этого всего нет и докупить что-то из опций позже нельзя, нужную комплектацию стоит подобрать сразу.

Клавиатура, манипуляторы, мультимедиа

Весь этот раздел можно копировать из предыдущих обзоров ноутбуков линейки ThinkPad, потому что если тут что-то и меняется, то это все остается вне поля зрения пользователя. К примеру, клавиатура ощущается такой же, как у прошлогодних моделей, размещение клавиш повторяется (мешают только PgUp/PgDn около «стрелочек», и хотелось бы поменять местами Fn и Ctrl). Также есть не очень яркая белая подсветка и закругление клавиш снизу, благодаря которому можно даже с закрытыми глазами понять, что это ноутбук от Lenovo.

Трекпад все еще сравнительно маленький на сегодняшний момент, но с ним все равно достаточно легко управлять курсором, а такой размер панели заодно и минимизирует случайные касания. Сенсор тут отзывчивый и в меру чувствительный, как нужно. И он тоже матовый и маркий, как остальной корпус.

Справа от трекпада размещен сканер отпечатков пальцев. Он утоплен в корпусе и легко находится наощупь. К скорости и точности работы не придраться, за проведенное с ноутбуком время, для входа в систему ни разу не пришлось пользоваться паролем, как и ждать, пока датчик «проснется».

Фирменная отличительная особенность ThinkPad в виде тензометрического джойстика тоже никуда не пропала. Красная точка посреди клавиатуры все также работает с тремя кнопками над трекпадом (правый/левый клик и скролл). Я больше привык к трекпаду, но есть достаточно много людей, которые перемещают курсор именно джойстиком. С этим не придется долго осваиваться, ведь работает он также, как предшествующие ему. Удачное расположение тоже не менялось и во время печати я ни разу не задел манипулятор.

Прорези динамиков находятся над клавиатурой и на нижней крышке. Всего их четыре, а не два, как у большинства ноутбуков. Парочка направленных на пользователя больше отвечают за средние и высокие тона, тогда как два снизу более басовитые и ощутимо более громкие. Они не очень сочно играют музыку, у конкурентов есть динамики получше, но здешние тоже вполне хороши для бытовых целей (озвучат видео в интернете, фильмы, сериалы…).

Еще одной отличительной особенностью ноутбуков для корпоративных пользователей является «шторка» для веб-камеры. Все-таки нет ничего более «секьюрного», чем физическое закрытие объектива, и в Lenovo об этом знают. Так что тем пользователям, которым это действительно критично, можно будет обойтись без наклеек и прочих ухищрений, чтобы не переживать о камере в ноутбуке.

Качества изображения этой камеры (HD) хватит для конференц-коллов, но само собой, оно не сравнится с тем, что может смартфон. Микрофоны находится на верхней грани дисплейного блока. Они глуховато передают речь, но не фонят и стараются отсекать посторонний шум. К слову, для отключения микрофонов производитель выделил отдельный «хоткей» (F4).

Производительность и ПО

ThinkPad X1 Carbon ожидаемо получил несколько вариантов процессоров — от Intel Core i5-8265U (4 ядра) до i7-10710U (6 ядер). Во всех случаях есть только интегрированная графика Intel UHD Graphics 620. Варианты количества ОЗУ стандартные — 8/16 ГБ, а NVMe-накопители начинаются с 256 ГБ и заканчиваются терабайтом. Для связи есть Wi-Fi стандарта ас, можно использовать комплектный переходник для Ethernet, а как уже упоминалось, среди допов можно найти и версии с WWAN. Беспроводные аксессуары можно подключить с помощью Bluetooth 5.0.

На тест попала базовая модель с Intel Core i5-8265U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ в накопителе. Этой конфигурации полностью хватает для офисной работы. Отдельно нравится, что ноутбук сразу «просыпается», как только открывается крышка. Никаких задержек в работе или глобальных проблем тоже не возникало. Но вот тем, кто в работе использует программы, требующие побольше производительности, или любителям игр на досуге, такого решения будет маловато (тем более скорость реакции матрицы немного подводит игровые сессии).

Температура внутри во время обычной работы составляет 45-50°C. Корпус ThinkPad X1 Carbon при этом практически не нагревается, а система охлаждения вовсе не будет слышна как в рабочей, так и домашней обстановке. Но если процессор загружен, и вентилятор будет немного слышно, и выдув горячего воздуха будет ощущаться справа от ноутбука. Температура при этом, как показал стресс-тест, может поднимать под сотню градусов, но и быстро опускаться до 70-80°. Вместе с этими скачками температуры каждые несколько минут появляется и троттлинг. Хотя стоит заметить, система охлаждения в «Карбоне» сравнительно тихая.

Опять же, не думаю, что такой компьютер часто будет нагружаться до предельных значений. А в остальном с ним приятно работать. Windows 10 не перегружен дополнительным «софтом», где отдельно стоит упомянуть только стандартное приложение Lenovo Vantage для получения основной информации о состоянии компьютера, инструкциями и прочими мелочами.

Автономность ThinkPad X1 Carbon

Ультрабук должен показывать хорошее время автономной работы, ведь путешествующий с пользователем компьютер станет просто лишним весом, если будет быстро разряжаться. X1 Carbon в этом плане хорош. Батарея емкостью 51 Вт•ч смогла выдержать почти 8 часов в тесте автономности. При этом в режиме офисной работы заряд расходуется с интенсивностью в 12-15% в час, а двухчасовой фильм разрядит аккумулятор на 20%.

Довольно удобным является и блок питания (65 Вт), который не занимает много места и весит 340 грамм. Время полной зарядки батареи от него составляет 2 часа. Похвалить ноутбук можно за то, что он заряжается через порт Thunderbolt/USB-C, что позволит пополнить запасы от стороннего блока, если комплектного под рукой не оказалось.