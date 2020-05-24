Maneater: о вкусной и нездоровой пище





За все время существования видеоигр персонажи, управляемые игроками, уничтожили несчетное количество агрессивных магических или мутировавших животных в бесчисленных action/RPG, action/adventure и шутерах. Пришла пора взглянуть на проблему с другой стороны. В action/RPG Maneater вам, в роли огромной мутировавшей акулы-быка, предстоит показать жалким людишкам, кто здесь на самом деле владыка морей.

Maneater Жанр action/RPG

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Языки английский, русский

Разработчик Tripwire Interactive

Издатель Tripwire Interactive

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Тупорылая акула, она же акула-бык, была выбрана главной героиней Maneater совсем не случайно. В отличие от воспетой Спилбергом большой белой акулы, представители этого вида толерантны к широкому диапазону солёности воды, живут в прибрежных районах и нередко поднимаются высоко по течению пресноводных рек. Кроме того, в отличие от стоящих на грани вымирания белых акул, этот вид действительно часто пересекается с человеком и является одним из самых агрессивных.

Maneater построена в форме телешоу, рассказывающего о противостоянии одержимого охотника на акул Большого Пита и безымянной тупорылой акулы, чью мать Пит когда-то убил. Теперь ваша задача — хорошо и разнообразно питаться, вырасти до размеров мегалодона (да, акула-бык никогда не достигнет таких размеров, но у нас здесь все-таки видеоигра) и отомстить обидчику.

Maneater – это action/RPG, так что, как и в любой action/RPG, вам предстоит много сражаться, копить опыт, выполнять квесты, искать тайники и прокачивать свою броню и оружие. Нет, вы не ослышались, у нашей акулы-быка тоже есть кукла персонажа и слоты, в которые можно «экипировать» костяные плавники +5 к атаке или электрические челюсти, бьющие окружающих током. Мало того, всю найденную амуницию, а здесь это называется «эволюции», можно прокачивать, причем по традиционной для action/RPG схеме – обычные белые «предметы», редкие зеленые и синие, эпические фиолетовые и легендарные золотые. Жаль, что эволюций на самом деле немного, всего лишь по два типа хвостов, плавников, голов, челюстей и тел (да, можно собрать полноценный набор брони с бонусами), плюс несколько видов «украшений», улучшающих усвоение пищи того или иного типа, ускоряющих перезарядку радара (да, у этой акулы есть радар!), позволяющих дольше находиться вне воды и т.д.

Собственно, массу, опыт и уровни наша хищница получает путем поедания разнообразной живности, начиная с мелких рыб, заканчивая крокодилами, другими акулами и кашалотами. Конечно же, акула не побрезгует и одинокими купальщиками или аквалангистами, тем более что порой есть людей придется в соответствии с условиями квестов. На финальных стадиях, когда за вами будут гоняться десятки охотников, вы привыкнете топить их лодки и перейдете в основном на человеческую диету. Что поделать, акулы тоже имеют право на самозащиту.

На первых порах, будучи еще крохотным акуленком, вы будете прятаться в корнях мангровых зарослей от крайне опасных крокодилов и не на жизнь, а на смерть сражаться с некрупными барракудами и щуками. Подрастя, вы переберетесь в пресноводное озеро, загаженное химическими отходами, затем в каналы модных прибрежных жилых комплексов, а потом — в воды Мексиканского залива. Каждый биом вводит в игру новых противников и виды съедобной живности. Уровни-биомы достаточно большие, здесь много секретов, подводных пещер, сетей канализационных туннелей и каналов, которые интересно исследовать. Плюс масса «достопримечательностей», с помощью которых авторы игры демонстрируют свое чувство юмора и знание классических кинофильмов и сериалов.

Хотя у вашей акулы и есть несколько спецприемов, зависящих от одетого на нее «облачения», основным оружием хищницы остаются зубы. Ну и, конечно, хвост, которым можно оглушить противника или повредить катер с охотниками. Кроме того, ваш персонаж умеет даже стрелять! Зажав в зубах какую-то крупную рыбину или предмет (будет очень актуально в финальной битве с боссом), вы можете послать его в цель сильным ударом хвоста. Впрочем, на такие изыски обычно не хватает времени, подводных обитателей легче по-быстрому закусать, а с лодками расправляться с помощью тарана. Да, и не забывайте уворачиваться от выстрелов гарпунов или огнестрельного оружия (мы знаем, под водой это не работает, но, повторюсь, у нас здесь все-таки action/RPG) и старайтесь не жрать динамит и баллоны с бензином.

Несмотря на общую брутальность игры, а наша акула умеет ненадолго выскакивать на берег, пожирая зевак, или сдергивать людей с палубы яхт, основной посыл Maneater – экологический. Взаимная ненависть не принесет ни Питу, ни вашей героине ничего хорошего. Плюс комментатор, в роли которого выступил комедиант Крис Парнелл (Saturday Night Live, Rick and Morty), постоянно обращает наше внимание на то, что люди сделали со средой обитания акул.

Сюжетная кампания, состоящая из восьми глав, проходится за 7-8 часов игрового времени. Это немного, но зато игра не успевает надоесть, ведь задания, которые предстоит выполнять нашей акуле, достаточно однообразные, мало того, половина из них – это откровенный гринд. Убей 10 окуней, убей 10 тюленей, убей 15 людей, убей 10 акул-молотов и т.д. После окончания кампании можно продолжить исследование локаций, разыскивая все достопримечательности, тайники с мутагенами и собирая автомобильные номера, но это занятие скорее для фанатов прохождения всех игр на 100%.

Maneater, использующая Unreal Engine 4, не стремится выглядеть реалистично. Наоборот, игра всячески подчеркивает свою несерьезность мультяшным внешним видом героев. С другой стороны, подводный мир здесь выглядит симпатично и радует интересными деталями и нереалистичными, но порой очень впечатляющими видами. Да, а еще здесь есть полноценная смена дня и ночи.

Maneater – необычная action/RPG. И несмотря на то, что она на 95% состоит из пожирания всего, что попадается на вашем пути, и постоянных хаотичных сражений с другими хищниками и людьми, лично мне больше понравились ее тихие эпизоды, поиск секретов в лабиринтах пещер или спокойное плаванье среди водорослей и кораллов в глубинах залива. Не могу сказать, что рекомендую всем немедленно поиграть в Maneater, но при случае глянуть на эту игру все-таки стоит. Она действительно забавная.