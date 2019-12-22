MechWarrior 5: Mercenaries – Emergency Shutdown





MechWarrior 5 Mercenaries был почти на вершине моего персонального списка самых ожидаемых игр 2019 г. И вот после нескольких переносов игра от Piranha Games, авторов MechWarrior Online, наконец-то вышла. И оказалась совсем не такой, как я надеялся, хотя на первый взгляд MW5 очень похожа на игру мечты, созданную с учетом всех пожеланий старых фанатов серии MechWarrior.

MechWarrior 5: Mercenaries Жанр симулятор, action

Платформы Windows

Разработчики Piranha Games

Издатель Piranha Games

Язык английский, русский

Сайты mw5mercs.com, Epic Games Store

По сути MechWarrior 5 – это ремейк самой первой, вышедшей еще в 1989 г., игры серии. Немногие дожившие до сегодняшнего дня олдфаги обязательно пустят скупую мужскую слезу при виде карты Внутренней Сферы времен Третьей Войны за Наследство, которую нам покажут еще в заставке. Чуть позже, когда мы обзаведемся собственным кораблем, отрядом наемников и сможем перемещаться по ТОЙ САМОЙ карте, уровень ностальгирона в крови достигнет и вовсе критической отметки. Но до этого нам еще предстоит пройти обучающую миссию, увидеть, как коварные враги на кроваво-красных мехах сжигают родную хату и убивают всю нашу семью, а затем вырваться из ловушки домашней системы на оперативный простор. И тут, по идее, начинается тот самый MechWarrior, который мы так долго (18 лет, это ведь достаточно долго?) ждали.

Мы сами выбираем цели полета, миссии, за которые хотим взяться, и стороны, за и против которых планируем воевать. Мы зарабатываем репутацию, нанимаем новых пилотов, покупаем или захватываем на поле боя все более мощные и эффективные мехи, конфигурируем их оружие и системы, выбираем раскраску и вообще получаем в свои руки почти полную свободу. Да, где-то там есть сюжетные миссии, которые наш помощник рекомендует по возможности выполнять, но на них можно не обращать внимания так долго, как вам заблагорассудится, тем временем накачивая мускулы и повышая сумму на счету вашей группы наемников.

Эта часть игры практически один в один повторяет стратегическую часть вышедшей в прошлом году великолепной пошаговой тактики BATTLETECH от студии Harebrained Schemes. С той только разницей, что в MW5 вы можете ходить по командной палубе и ангару своего корабля с видом от первого лица, наблюдая за починкой поврежденных мехов, например. Вот только когда дело доходит до выполнения боевых миссий, эйфория постепенно сходит на нет, и чем больше заданий вы завершите, тем больше негатива в отношении MechWarrior 5 получите.

Казалось бы, авторы MechWarrior Online знают, как делать шутер про больших прямоходящих роботов. Собственно, боевая часть MWO не вызывала особых нареканий у фанатов, вопросы были скорее к бесконечному гриндингу и необходимости вводить в игру реальные деньги. Впрочем, в MWO уникальность каждого боя зависела не от AI или усилий гейм-дизайнеров, а от изобретательности и сплочённости вашей команды и команды противников. В однопользовательской же MechWarrior 5 так не получится, здесь нужно создавать интересные карты и уникальные миссии, прорабатывать AI противников, грамотно расставлять ключевые точки и технику… Увы, ничего этого в MW5 нет.

Все миссии, кроме части сюжетных, генерируются случайно и представляют собой комбинацию одного из биомов, которые вроде бы и радуют разнообразием, и типа задания. Оборона, Рейд, Военная зона, Разрушение, Уничтожение – вот и весь выбор. Мы настоятельно рекомендуем игнорировать задания типа Оборона или Военная зона, потому что они представляют собой своеобразные арены, на которые волнами выбрасывается техника и мехи противника. Уничтожили одну волну – получите следующую, и так до тех пор, пока не убьете положенное по заданию число боевых единиц. Самое обидное, что противники будут спауниться в непосредственной близости от вашего расположения, порой практически под ногами ваших мехов, выглядит это откровенно глупо.

Вообще, спаун мелкой техники, всех этих танков, ракетных установок, вертолетов и турелей, реально выводит из себя. Вместо того чтобы сражаться с мехами противника, вы вынуждены отбиваться от туч мошкары, которые, тем не менее, могут изрядно искусать ваш мех. Да, легкая техника сделана полностью в соответствии с лором вселенной BattleTech, но ради бога, можно было бы сделать ее немного поменьше. Миссии порой напоминают какой-то странный виртуальный тир, в котором мишени мельтешат у вас под ногами.

Впрочем, с мехами дела обстоят не лучше, особенно с легкими. Да, мы понимаем, что Locust, Commando и Spider — мерзкие быстрые твари, но ради бога, они же носятся как какие-то муравьи-переростки, ни на секунду не останавливаясь, нарезая вокруг вашего тяжелого меха круги с такой скоростью, что у вас натурально закружится голова. По большому счету, все мехи в игре, даже тяжелые, движутся слишком быстро, ощущения управления огромной стотонной махиной у вас не возникает. Из-за высокой скорости боевых машин и подслеповатости сенсоров бои очень быстро переходят на короткие дистанции и так же быстро заканчиваются. Никаких тебе дальних перестрелок из тяжелых лазеров или автопушек, оружие для ближнего боя намного эффективней.

Похоже, повышенная скорость мехов нужна была и для того, чтобы миссии в игре не затягивались, но это скорее еще один раздражительный фактор, чем плюс. О какой тактике или грамотном менеджменте оружия идет речь, если миссии в MechWarrior 5 редко длятся дольше, чем 10 минут, а часть и вовсе реально выполнить минут за пять?

Еще одна проблема игры – отсутствие вменяемого отзыва при стрельбе и попаданиях. Впечатления, что ваш мех только что выпустил десяток тяжелых ракет и разрядил все аккумуляторы, нет, просто разноцветные вспышки и светящиеся точки, улетевшие в сторону противника. При ракетных попаданиях по вашему меху некоторая отдача ощущается, но все остальное проходит мимо, так что вы порой просто не понимаете, попадаете ли вы, попадают ли в вас, и игра превращается в банальное перекрашивание зеленых сегментов брони на условном изображении меха противника, в красные.

При этом собственно визуализация попаданий в игре неплохая. Оторванные конечности искрят, поврежденные мехи приволакивают ноги, сверкающие свежей краской машины к концу боя становятся обугленными остовами. И да, починка мехов сделана неплохо. Снимаем поврежденное оружие, заменяем его новым, перераспределяем пластины брони, добавляем радиаторы. Все как положено.

Одна из фишек MechWarrior 5, на которую разработчики указывали отдельно – полностью разрушаемое окружение. Нет, речь не идет об изменении ландшафта, но все, что построено на нем людьми, можно растоптать или снести корпусом меха. Это действительно круто – здания рушатся от попаданий из тяжелого оружия, практически через любое строение можно «пройти» на мехе, вопрос лишь в его массе и скорости. Это позволяет экономить снаряды и не перегревать свой мех в миссиях Разрушение, но в остальном данная фишка лишена смысла. AI противников не позволяет им прятаться в городской застройке, да и ваши напарники не очень-то торопятся занять выгодную позицию и минимизировать повреждения. А отсиживаться за зданиями самому, пока враги разбирают мехи ваших напарников на части (а их потом чинить!), просто глупо.

Как уже говорилось выше, чем больше миссий в MechWarrior 5: Mercenaries вы пройдете, тем более однообразной и скучной покажется вам игра. Задания одинаковые, новые мехи попадаются нечасто, редкие сюжетные миссии тоже нельзя назвать особо оригинальными. Гринд ради гринда. Ситуацию может скрасить разве что кооперативный режим, в котором вы можете заменить AI-напарников на реальных людей, вот только вам придется уговорить друзей бросить прохождение их собственных кампаний и помочь вам — прогресс засчитывается только кому-то одному.

Даже если бы MechWarrior 5: Mercenaries выглядела как игра для Next Gen консолей, она бы не стала менее скучной. На деле же, несмотря на использование движка Unreal Engine 4 и разнообразие биомов, MW5 не особо ушла по графике от MechWarrior Online, более того, местами картинка в новой игре выглядит более мыльной, чем в старой. Разработчики обещают вскоре добавить поддержку рейтрейсинга для NVIDIA RTX и NVIDIA DLSS, вот только что-то подсказывает мне, что это не особо улучшит ситуацию.

Нет, вы, несомненно, получите определенную дозу удовольствия от MechWarrior 5, управляя каким-нибудь Black Knight или Marauder, не говоря уже об Atlas, и одним залпом разбирая мехи противника на запчасти, но вот только для того, чтобы добраться до тяжелых, я уже не говорю до штурмовых мехов, вам придется пройти три-четыре десятка однообразных и очень скучных боев на легких, средних и первых тяжелых мехах.

Мне бы очень хотелось, чтобы MechWarrior 5: Mercenaries начала новую эру в истории вселенной Battletech, но боюсь, что эта игра может и вовсе похоронить серию, и следующую однопользовательскую часть MechWarrior мы будем ждать еще 20 лет. Впрочем, у нас еще есть отличная BATTLETECH, к которой, в духе Paradox, уже успело выйти три DLC – Flashpoint, Urban Warfare и Heavy Metal. Если выбирать между MechWarrior 5 и BATTLETECH я однозначно выберу последнюю, другое дело, что пошаговая тактика нравится далеко не всем.