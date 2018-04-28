BATTLETECH: All Systems Nominal

Студия Harebrained Schemes, авторы Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall и Shadowrun: Hong Kong, создатель оригинальной настольной BattleTech Джордан Вейсман и люди, работавшие над MechCommander – настоящая команда мечты мира тактических стратегий. BATTLETECH с самого начала была обречена на успех.

BATTLETECH Жанр тактическая стратегия/RPG

Платформы Windows, macOS

Языки английский

Разработчики Harebrained Schemes

Издатель Paradox Interactive

Сайт Steam

У меня особенное, очень личное отношение к BattleTech, хотя я ни разу не играл ни в одну настолку по этой вселенной. Большие человекоподобные роботы, баттлмехи, по терминологии BattleTech, вошли в мою жизнь в 1992 г., когда у меня дома появился первый, действительно мой собственный компьютер, «троечка» на Intel 80386SX с EGA-монитором. И одной из первых игр, которую я с друзьями запускал на этой игровой мегасистеме наряду с Civilization (естественно, еще первой), Railroad Tycoon (тоже первой), F-117 и Pirates! Gold, была MechWarrior от Dynamix, 1989 г. выпуска. Мыши у меня тогда еще не было, да и зачем мышь в DOS, а управление шасси и туловищем меха в той игре было уже раздельное. Так что играли мы в MechWarrior вдвоем с другом, ныне редактором ITC.ua – один управлял роботом, другой целился и стрелял. Главное было отстрелить противнику ногу с первого залпа, иначе реактор перегруженного лазерами меха перегревался, и он на время вырубался. Эх, времена…

Так получилось, что вторую и третью часть MechWarrior я пропустил. Зато от души оттянулся в великолепной MechCommander 2 от FASA Interactive/Microsoft в 2001 г. Да, это уже был не action/сим, как MechWarrior, а тактика в реальном времени, но и здесь были мои любимые мехи, сложные боевые задачи и море фана. Так что сказать, что я ждал BATTLETECH, значит, ничего не сказать. Учитывайте все нижеизложенное при прочтении рецензии, все-таки это мнение фаната.

BATTLETECH – компьютерная адаптация настольной игры, пошаговая тактика в стиле XCOM, правда, без системы укрытий, которые в случае огромных мехов просто невозможны. Благодаря большому количеству мехов, возможности кастомизации каждого, установки на них другого оружия и вспомогательных систем, а также благодаря системе прокачки персонажей, как тактика BATTLETECH намного разнообразней XCOM, с ее ограниченным числом классов и оружия. С другой стороны, здесь нет режима наблюдения и перехвата хода, как в XCOM, все происходит последовательно.

В бою вы управляете звеном из четырех боевых мехов, выполняющих задания на поверхности планет или спутников. Очередность хода зависит от класса меха, некоторых параметров пилотов и определенных состояний, наложенных на них во время боя. Легкие мехи, кажущиеся на первый взгляд почти бесполезными, на самом деле могут серьезно потрепать противника еще до того, как до него дойдет очередь. С другой стороны, тяжелые и штурмовые мехи рвут мелюзгу в щепки одним залпом.

Каждое из установленных на мех вооружений имеет собственный радиус действия. Баллистическое и энергетическое оружие стреляет по прямой и только в области прямой видимости, ракеты — по навесной траектории. Каждый выстрел генерирует тепло, которое нужно отводить. Естественно, в пустыне мехи охлаждаются плохо, в тундре лучше. Хуже всего дела обстоят на безатмосферных спутниках, как говорится во внутриигровой системе помощи: «это контринтуитивно, но стоит вспомнить школьный курс физики…». При попадании мех теряет устойчивость и после двух-трех последовательных серьезных ударов может и упасть, теряя инициативу и нанося пилоту ранения. Пилота, в конце концов, могут просто убить, удачно попав в кабину. И т.д. и т.п. Выглядящая почти примитивно BATTLETECH на поверку оказывается очень глубокой.

Это чертовски сложная, недружелюбная к пользователям игра. Начиная с интерфейса оснащения мехов, разобраться в котором сходу сможет только настоящий фанат вселенной, заканчивая сверхсложными миссиями, которые придется в буквальном смысле превозмогать, особенно в середине игры. А ведь вначале ничто не предвещает проблем.

Первая тренировочная миссия – сущая прогулка, несмотря на траурный финал задания. Вторая миссия, события которой отстоят от первой на три года, тоже не представляет сложности. А вот дальше начинается сущий ад. Отправляешься на банальное задание с небольшой оплатой и не обращаешь внимание на фразу типа «разведанные недостаточны, возможны сюрпризы» — и, конечно же, получаешь эти самые сюрпризы по полной программе. И увеселительная прогулка вдруг превращается в избиение, в которой ваши мехи играют роль тренировочной груши для звена противников. И даже если вам каким-то чудом удастся переломить ход боя, победа может оказаться пирровой, принеся вместо дохода колоссальные расходы на починку мехов и оставив вас без пилотов на следующее задание.

Миссии к двадцатой вы научитесь подбирать пилотов под определенные типы мехов, а мехи — под погодные условия. Ведь очень обидно получить после первого залпа бесполезного перегретого болванчика, глупо стоящего посреди поля боя, не в состоянии ответить дальнобойным ракетным танкам противника. Так что внимательно читаем сводки и целеуказания, и всегда готовимся к худшему. К середине игры легкие ракетные танки, которые в начале легко уничтожались чуть ли не пулеметами, превращаются в крепости на колесах, ни в чем не уступающие ни по бронированию, ни по огневой мощи некоторым мехам. Впрочем, ваш мех — грозное оружие даже с перегретыми пушками. Во-первых, он может пойти в рукопашную, превращая дистанционную дуэль в потасовку на манер ирландского бокса, во-вторых, танки можно просто давить, в-третьих, прыжок на голову врага – действенный, хотя и рискованный способ атаки, ведь можно сломать ноги собственному меху.

Вы осваиваете умения мехов и пилотов, начинаете понимать важность высокой морали и тот простой факт, что вовремя отступить — порой самая действенная тактика. Учитесь запутывать тяжелые мехи противника своими средними, пользоваться особенностями рельефа, начинаете любить воду, которая отлично охлаждает перегретые машины. Вам кажется, что вы уже знаете о BATTLETECH все. И тут в очередной миссии на сцену выходят штурмовые мехи, которые буквально разбирают ваш отряд на части, не особо напрягаясь. И вам приходится учиться заново, находить новые тактики, позволяющие справляться с неторопливыми, но действительно смертоносными увальнями, способными уничтожить средний, а то и тяжелый мех буквально одним точным выстрелом. Никто и не говорил, что будет легко.

Сюжетная кампания BATTLETECH посвящена борьбе за престол преданной близкими законной наследницы трона. Вы, в прошлом один из гвардейцев высокородной леди, выступаете в роли командира отряда наемников, играющего роль спецподразделения, которое предводитель восстания бросает на самые ответственные задания. В сюжете нашлось место предательству, кровной мести, праведному гневу за павших товарищей, а еще загадочному старому звездолету, потерянным технологиям Звездной Лиги и большой политике. Очень пафосно, но следить за развитием событий, в которых небольшой конфликт превращается в полномасштабную галактическую войну, действительно интересно. Обратите внимания, текста в BATTLETECH много, временами он достаточно сложный, а перевода пока что не предвидится.

Сюжетные миссии перемежаются спокойными периодами, когда вы вольны путешествовать по звездным системам, выполнять задания наемника, прокачивать пилотов, покупать или собирать на поле боя запчасти для новых мехов, чинить и развивать свою оперативную базу – тот самый древний корабль «Арго», который придется еще добыть. Во время перелетов между системами происходят случайные события – атаки космических пиратов, ссоры между членами экипажа, какие-то небольшие аварии. От ваших действий во время таких событий зависит, получите ли вы определенные бонусы, влияющие на производительность корабля или параметры экипажа. Возможность выбрать реплики будет и во время сюжетных брифингов, в том числе и реплики, зависящие от предыстории вашего героя, которую вы избрали при его генерации.

Вообще, несмотря на то, что BATTLETECH – это в первую очередь пошаговая тактика, есть в игре и RPG-элементы. По большому счету, пилоты здесь – члены вашей партии приключенцев, мехи – их броня и оружие, миссии – подземелья, которые нужно зачистить. Есть даже лут в конце боя и опыт для развития героев.

BATTLETECH — очень большая игра. За 45 часов и пять десятков миссий я, похоже, не добрался и до середины сюжета. А ведь можно вообще забыть про сюжетные задания и отправиться бороздить космос в роли наемника, зарабатывая себе репутацию у Великих домов. А еще здесь есть сетевая часть, достаточно бесполезная на текущий момент: без рейтингов и лиг, просто сражения звеньев мехов в заданном бюджетном диапазоне.

Не думайте, что у BATTLETECH нет недостатков. Многие игроки жалуются на глюки, хотя лично мне удалось увидеть буквально пару подобных ошибок, да и то не фатальных – подвисшую миссию и пару не срабатывающих триггеров. Намного больше расстраивает удручающая скорость загрузки игры, даже с SSD, и в целом невысокая производительность на достаточно мощной системе. И это при том, что графика игры, прямо скажем, простенькая. Модельки мехов аккуратные, а вот с текстурами, особенно текстурами земли, здесь явно не сложилось, да и полигоны лезут уж слишком нагло. Отдельная история — физика разрушений строений, она здесь очень условная, а временами и просто странная.

Тем не менее, это отличная игра, сложная, глубокая, интересная, разнообразная. Принцип «еще одну миссию и спать» работает здесь на все сто. BATTLETECH – это игра, которой я ждал 17 лет. И думаю, она поселилась на моем компьютере надолго.

P.S. 2018 г. прямо золотой год для фанатов BattleTech. Наряду с одноименной тактической стратегией в конце года выходит долгожданное продолжение серии MechWarrior – MechWarrior 5: Mercenaries от Piranha Games, создателей MechWarrior Online. Первая «номерная» игра в этой серии за 17 (!) лет.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Вселенная BATTLETECH; мехи; интересные тактические задачи; высокая сложность; длинная кампания Минусы: Медленная загрузка; невысокая производительность; простенькая графика; бесполезная сетевая часть Вывод: Обязательна для ознакомления всем фанатам BATTLETECH

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