Обзор наушников Meizu Live

Каждый любитель музыки когда-то столкнется с вопросом качества воспроизведения звука, которое он получает от своих устройств. Это и будет отправной точкой к арматурным наушникам, которые рано или поздно таки попадутся под руку. Компания Meizu в первую очередь ассоциируется с недорогими смартфонами, но в запасе у бренда есть не только это (учитывая то, что начиналось все с портативных плееров). В начале этого года в ассортименте товаров производителя появились арматурные наушники Live – четырехдрайверные, прозрачные и довольно дорогие. Впечатлениями от знакомства с ними я сегодня и поделюсь.

Комплектация и первые впечатления

У меня было не много подобных наушников, но они всегда поставлялись в классных коробках с не менее интересным комплектом. Meizu Live не выбились из этого ряда и в комплекте действительно есть больше, чем с обычными моделями. Так, устройство сопровождает набор из восьми вариантов амбушюр разного размера и материалов, три варианта звуковых фильтров и защищенный от воды большой пластиковый кейс для транспортировки.

Наличие пульта и микрофона, а также отсутсвие переходника на «большой» Jack слегка намекают, что наушники планировались для использования с портативными устройствами вроде смартфонов и планшетов. Все остальное аккуратно упаковано и выглядит дорого. Так как наушники пока официально представлены только на китайском рынке, много знакомых символов на коробке или в инструкции не будет. Благо, наушники не являются чем-то сложным и обращаться к брошюре для начала использования не нужно. За счет обилия вариантов фильтров и амбушюр, можно потратить немного лишнего времени на эксперименты с комфортом. В остальном же наушники сразу готовы к использованию.

Дизайн и удобство использования

Не важно, какой именно дорогой товар покупает пользователь, всегда хочется, чтобы это хорошо выглядело. На мой взгляд, у Meizu получилось сделать очень красивую модель. Корпус хоть и пластиковый, но прозрачный. Внешняя сторона закрыта пластиной с логотипом, но внутренняя показывает «начинку», что смотрится очень эффектно. Как мне кажется, выглядит это намного лучше закрытых корпусов любого цвета, но это субъективно. В данном случае наушники точно не покажутся дешевыми. Увы, сборка все же может оказаться с изъянами – в нашем случае при даже слабом нажатии на правый наушники, он похрустывает.

Корпус наушника довольно маленький и полностью прячется в ушной раковине. Это отличный вариант для большинства ситуаций, ведь ничто, вроде шапки, не будет мешать ушам и дергать наушники. Провод заводится за ухо, поэтому если пользователь зацепит шнур, то он скорее дернет себя за уши, чем наушники вылетят, но это уже будет зависеть от ситуации. Сам же провод довольно послушный, а если повредится, то стандартные MMCX-крепления помогут без труда заменить кабель на новый.

На шнуре есть пульт с микрофоном. Владельцы iPhone’а смогут только останавливать, запускать и переключать треки, но управление громкостью, к сожалению, не работает. Кнопки на пульте довольно тугие и нажимать их нужно с усилием. Зато случайных нажатий точно не случится. Г-образный штекер с раздутой «каплей» может поднимать смартфон или плеер над поверхностью стола. Неудобство мелкое, но неприятное.

Комфорт наушников безусловно может быть разный для каждого. В моем случае маленькие амбушюры (чаще всего я использую самые маленькие в комплекте) не обеспечили нужный уровень звукоизоляции, а от средних могли уставать уши. Заметно это было только при длительном прослушивании. Как бы там ни было у меня, попробовать разные амбушюры стоит еще до покупки в магазине.

Крупный кейс для транспортировки вряд ли поместится в карман, но в рюкзаке с ноутбуком много места не потребует. Он очень плотно закрывается и должен защитить даже от влаги, что позволит не волноваться за сохранность дорогих наушников даже в случае сильного ливня. Но если пользователь перемещается без «ручной клади», то когда наушники не будут нужны, их придется либо скручивать и прятать в карман, либо оставить висеть на шее, ведь для кармана чехол очень большой.

Звук Meizu Live

Для начала стоит предположить, что производитель все же планировал, что владелец будет использовать в качестве источника обычный смартфон. Несмотря на стоимость наушников, в описании нет упоминаний о Hi-Fi-плеерах и «взрослых» аудиоинтерфесах. Соответственно и ориентир взят на обычных пользователей, но не на аудиофилов. Это все опять же не означает, что наушники плохие.

При распаковке важно правильно подобрать амбушюру, ведь иначе звук может показаться слабоватым и размытым (у меня так получилось с самыми маленькими амбушюрами). Все перестановки звуковых фильтров мне показались тратой времени. Особой разницы от них я не заметил. Но сам по себе аксессуар интересный, даже если и задуман сугубо для эффекта плацебо. Фильтры прячутся в маленьком брелке, которым и снимаются. Для них даже предусмотрено место в кейсе.

Звук у наушников, конечно же, хороший. Отдельные источники для разных частот обеспечили хорошую детализацию и достаточный объем. При этом бас, которому отводится большее внимание, не перегружает общие впечатления и не закрывает собой средние и высокие. Хотя сравнительно с «честными» мониторами, низких тут может показаться больше, чем должно быть. Уверен, что тем, кто только начал погружаться в сегмент наушников подороже, такой звук придется по вкусу.

Каких-либо серьезных недочетов при воспроизведении разных музыкальных жанров я не почувствовал. Хорошо звучит как рок, так и электронные стили. Больше понравились, конечно, композиции с небольшим количеством инструментов и что-то поспокойнее, рок может под настроение показаться слегка шумноватым. Зато гитара или фортепиано с вокалом радуют всегда. Танцевальная и, как говорится, «популярная» музыка точно также не разочаруют.

Такие наушники явно будут звучать лучше большинства обычных и сопоставимых по цене беспроводных вариантов. Но, субъективно, WOW-эффекта от них тоже нет. Да, они не так чувствительны к источнику и общему качеству записи. Да, играют хорошо практически все стили музыки. Потрясающей чистоты пользователь не получит. Бас лишний раз что-то приукрасит, а на высокой громкости можно услышать легкие перегрузки и прочие артефакты. И готов поспорить, аудиофилы найдут побольше недостатков, чем хотелось бы производителю. Но повторюсь, для среднестатистического пользователя, который хочет что-то лучше обычного, такого звука точно хватит. Тем более, это не самый дорогой способ попробовать арматурные наушники.