Mi True Wireless Earbuds Basic – бюджетные полностью беспроводные наушники Xiaomi





Компания Xiaomi старается всегда следовать трендам и выпускать актуальные товары на рынок. И так как сейчас все популярнее становятся полностью беспроводные наушники, то они решили увеличить своё присутствие в этой нише, выпустив очередную версию наушников, но уже в более бюджетном варианте и под названием Mi True Wireless Earbuds Basic.

Вариации данной модели

У Xiaomi есть несколько вариаций этой модели, поэтому стоит объяснить и рассказать в чем их различия.

Версий всего три:

Xiaomi Mi AirDots

Redmi AirDots

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic

И если Xiaomi Mi AirDots с Redmi AirDots одинаковые, как два брата близнеца, а отличается только брендами и надписями на коробке, то вот Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic просто упрощенная модель. В ней решили использовать обычные кнопки, а не сенсорные, как у старших моделей, и урезать комплектацию, убравши кабель зарядки microUSB.

Комплектация Mi True Wireless Earbuds Basic

Наушники поставляются в самой простой коробке, которая очень похожа на упаковку от Xiaomi Mi AirDots Pro различия только в маркировке.

Так как это бюджетная модель, то комплектация совсем простая: наушники с кейсом, три пары сменных амбушюр, инструкция.

Сложно сказать, насколько отказ от кабеля для зарядки удешевляет Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic, но однозначно у современного покупателя уже может не быть «шнурка» с коннектором microUSB, который нужен для зарядки кейса, и его придётся покупать отдельно.

Внешний вид Mi True Wireless Earbuds Basic

Наушники полностью сделаны из матового пластика, а их форма и весь внешний вид очень напоминает моно-Bluetooth гарнитуру Xiaomi Mi Bluetooth Earphone Mini.

В плане удобства использования наушники имеют комфортную посадку и практически не ощущаются в ушах благодаря весу, который составляет 4,1 грамм для каждого наушника. Порадовало, что они не выпирают за пределы ушной раковины и выглядят гармонично в разных по размеру ушах.

Внутренняя сторона наушников оснащена контактными площадками и звуководами средней длины, на которых есть насечки для удержания амбушюр.

Как я уже писал выше, в этой модели используются физические кнопки, а не сенсорные панели. Увы, управлять воспроизведением наушники не умеют, кнопки служат для принятия и отклонения вызова, а также для подключения к аудиоустройствам.

Кнопки имеют небольшой ход и легкий щелчек, но так как они размещаются по всему корпусу наушников, то при сильном нажатии идет неприятное давление на ухо.

Если с наушниками всё более-менее ясно, то кейс мне показался слишком ненадёжным. Все начинается с того, что на глаз уже видно отличия материала крышки от всего остального корпуса, он темнее и тоньше. Но это не беда, большего вопросов вызывает шарнир крышки, он пластиковый и уже с коробки имеет небольшой люфт. Возможно, тонкость пластика и люфт – это следствие упрощения конструкции, но о фиксации её в закрытом положении позаботились и добавили в конструкцию магниты.

При открытии кейса видно два гнезда для установки наушников. Порадовало, что они тоже примагничиваются к контактным площадкам, если их поднести близко, и самое главное, что наушники не выпадут если перевернуть кейс.

Звучание

По поводу материалов к наушникам есть много вопросов, но их практически полностью перекрывает звучание.

Наушники сконструированы на 7,2 мм динамическом излучателе с частотным диапазоном 20-20000 Гц и чувствительностью 104 Дб. Звук им передает Bluetooth 5.0, но увы без аудио кодеков.

Звучание у такого тандема получилось очень и очень неплохим, если учитывать цену. Оно, конечно, не детальное, но сбалансированное. При этом, как ни странно, хорошо ощущается бас, его вес в композициях заметно отображается и передается. Средний диапазон чуть замылен, но тоже сносный, а вот высокие частоты иногда посвистывают, но это не мешает при длительном прослушивании.

Фишка Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic заключается в том, что наушники могут работать не только в паре с друг другом, но и порознь. Это стало возможным из-за отсутствия оптических датчиков в конструкции, но из-за этого нет функции остановки воспроизведения, когда вытягиваешь один из наушников из уха.

Микрофон Mi True Wireless Earbuds Basic

В каждом наушнике установлено по микрофону с технологией DSP. На улице собеседник слышит вас хорошо, шумы отсекаются неплохо, но стоит подуть ветру или проедет очень близко автомобиль, то всё это будет слышно собеседнику.

Автономность

В каждый наушник получилось вместить аккумулятор на 40 мАч, которого хватает на 4 часа воспроизведения музыки. Чехол получил батарею емкостью 300 мАч, и позволяет добавить наушникам около 10 часов автономности. От кейса они заряжаются за 20-30 минут, а вот чтобы его подзарядить нужно чуть больше, чем 1,5 часа.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: звук, цена, возможность раздельной работы Минусы: дешёвый материал кейса, бедная комплектация Вывод: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic приятно удивляет ценой и звуком. Безусловно, производитель пошел на некоторые жертвы, в виде дешевых материалов и очень скудной комплектации, но за это пользователь получает вполне хороший звук, особенно за свои деньги Технические характеристики Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic

629 − 1 299 грн

Сравнить цены Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные") Способ подключения беспроводной Тип беспроводного подключения Bluetooth Возможность проводного подключения - Тип конструкции Вакуумные ("затычки") Тип акустического оформления закрытые Тип крепления внутриканальное Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон Вес, г 4,1 Цвет черный Складная конструкция - Поворотные чаши - Водостойкий корпус - Подсветка - Шейный обод - Конструкция излучателя динамические Количество излучателей в одном наушнике 1 Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20 Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000 Сопротивление, Ом 32 Чувствительность, дБ 104 Максимальная входная мощность, мВт нет данных Диаметр динамиков, мм 7,2 КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных Тип магнита нет данных Активное шумоподавление - Встроенный усилитель / ЦАП - Hi-Res сертификация - Поддержка объемного звука - Спецификация Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, HFP Версия Bluetooth Bluetooth 5.0 Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных AAC нет данных aptX нет данных aptX Apaptive нет данных aptX HD нет данных aptX Low Latency нет данных LDAC нет данных LHDC нет данных SBC + Элемент питания аккумулятор Время работы 4 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости Беспроводная зарядка - Быстрая зарядка - Пульт ДУ - Сенсорная панель + Регулятор громкости - Вызов голосового ассистента + Длина шнура, м - Тип кабеля - Подключение кабеля - Несимметричный кабель - Съемный кабель - Тип разъема - Форма штекера - Тип микрофона по принципу действия нет данных Конструкция микрофона встроенный в наушник Направленность нет данных Шумоподавление микрофона - Частотный диапазон, Гц нет данных Чувствительность микрофона, дБ нет данных Амбушюры 3 пары(S,M,L) Аудио кабель - Переходники / сплитеры - Чехол / кейс зарядной кейс Игровая гарнитура - Наушники для мониторинга - Apple-совместимость + Android-совместимость + Дополнительно -

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Портатив за предоставление Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic на обзор