Mi True Wireless Earbuds Basic – бюджетные полностью беспроводные наушники Xiaomi

Компания Xiaomi старается всегда следовать трендам и выпускать актуальные товары на рынок. И так как сейчас все популярнее становятся полностью беспроводные наушники, то они решили увеличить своё присутствие в этой нише, выпустив очередную версию наушников, но уже в более бюджетном варианте и под названием Mi True Wireless Earbuds Basic.
Вариации данной модели
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У Xiaomi есть несколько вариаций этой модели, поэтому стоит объяснить и рассказать в чем их различия.
Версий всего три:
- Xiaomi Mi AirDots
- Redmi AirDots
- Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic
И если Xiaomi Mi AirDots с Redmi AirDots одинаковые, как два брата близнеца, а отличается только брендами и надписями на коробке, то вот Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic просто упрощенная модель. В ней решили использовать обычные кнопки, а не сенсорные, как у старших моделей, и урезать комплектацию, убравши кабель зарядки microUSB.
Комплектация Mi True Wireless Earbuds Basic
Наушники поставляются в самой простой коробке, которая очень похожа на упаковку от Xiaomi Mi AirDots Pro различия только в маркировке.
Так как это бюджетная модель, то комплектация совсем простая: наушники с кейсом, три пары сменных амбушюр, инструкция.
Сложно сказать, насколько отказ от кабеля для зарядки удешевляет Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic, но однозначно у современного покупателя уже может не быть «шнурка» с коннектором microUSB, который нужен для зарядки кейса, и его придётся покупать отдельно.
Внешний вид Mi True Wireless Earbuds Basic
Наушники полностью сделаны из матового пластика, а их форма и весь внешний вид очень напоминает моно-Bluetooth гарнитуру Xiaomi Mi Bluetooth Earphone Mini.
В плане удобства использования наушники имеют комфортную посадку и практически не ощущаются в ушах благодаря весу, который составляет 4,1 грамм для каждого наушника. Порадовало, что они не выпирают за пределы ушной раковины и выглядят гармонично в разных по размеру ушах.
Внутренняя сторона наушников оснащена контактными площадками и звуководами средней длины, на которых есть насечки для удержания амбушюр.
Как я уже писал выше, в этой модели используются физические кнопки, а не сенсорные панели. Увы, управлять воспроизведением наушники не умеют, кнопки служат для принятия и отклонения вызова, а также для подключения к аудиоустройствам.
Кнопки имеют небольшой ход и легкий щелчек, но так как они размещаются по всему корпусу наушников, то при сильном нажатии идет неприятное давление на ухо.
Если с наушниками всё более-менее ясно, то кейс мне показался слишком ненадёжным. Все начинается с того, что на глаз уже видно отличия материала крышки от всего остального корпуса, он темнее и тоньше. Но это не беда, большего вопросов вызывает шарнир крышки, он пластиковый и уже с коробки имеет небольшой люфт. Возможно, тонкость пластика и люфт – это следствие упрощения конструкции, но о фиксации её в закрытом положении позаботились и добавили в конструкцию магниты.
При открытии кейса видно два гнезда для установки наушников. Порадовало, что они тоже примагничиваются к контактным площадкам, если их поднести близко, и самое главное, что наушники не выпадут если перевернуть кейс.
Звучание
По поводу материалов к наушникам есть много вопросов, но их практически полностью перекрывает звучание.
Наушники сконструированы на 7,2 мм динамическом излучателе с частотным диапазоном 20-20000 Гц и чувствительностью 104 Дб. Звук им передает Bluetooth 5.0, но увы без аудио кодеков.
Звучание у такого тандема получилось очень и очень неплохим, если учитывать цену. Оно, конечно, не детальное, но сбалансированное. При этом, как ни странно, хорошо ощущается бас, его вес в композициях заметно отображается и передается. Средний диапазон чуть замылен, но тоже сносный, а вот высокие частоты иногда посвистывают, но это не мешает при длительном прослушивании.
Фишка Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic заключается в том, что наушники могут работать не только в паре с друг другом, но и порознь. Это стало возможным из-за отсутствия оптических датчиков в конструкции, но из-за этого нет функции остановки воспроизведения, когда вытягиваешь один из наушников из уха.
Микрофон Mi True Wireless Earbuds Basic
В каждом наушнике установлено по микрофону с технологией DSP. На улице собеседник слышит вас хорошо, шумы отсекаются неплохо, но стоит подуть ветру или проедет очень близко автомобиль, то всё это будет слышно собеседнику.
Автономность
В каждый наушник получилось вместить аккумулятор на 40 мАч, которого хватает на 4 часа воспроизведения музыки. Чехол получил батарею емкостью 300 мАч, и позволяет добавить наушникам около 10 часов автономности. От кейса они заряжаются за 20-30 минут, а вот чтобы его подзарядить нужно чуть больше, чем 1,5 часа.