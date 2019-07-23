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Компания Xiaomi всегда стремится выпустить лучший продукт в любой нише производимых ею устройств. Тренд полностью беспроводных наушников не дает ей покоя, и в продаже появилась уже вторая версия полностью беспроводных Mi AirDots Pro (или Air Mi True Wireless Earphones). Насколько они удачные и какие могут быть с ними проблемы, мы расскажем в этом обзоре.
Комплектация
Коробка с Xiaomi Mi AirDots Pro ощущается дешевой. Она сделана из обычного картона с неприметной полиграфией. Но радует, что это не отражается на наушниках.
В комплекте кроме гарнитуры находится: инструкция на китайском и английском языках, кейс-зарядка, кабель USB Type-C и несколько размеров амбушюр.
Внешний вид
Наушники вместе с кейсом сделаны из матового пластика, но покрытие наушников кажется менее матовым, также на них есть глянцевые вставки на торцах, которые подчеркивают грани сенсорных панелей. С одной стороны они разбавляют внешний вид, а с другой – поверхность скользкая и не всегда позволяет нормально ухватиться за наушник при извлечении его из чехла. Порадовало наличие влагозащиты уровня IPX4, благодаря которому можно смело брать наушники в спортзал или на пробежки под несильным дождем.
Кейс имеет сплющенную бочкообразную форму с ровными верхней и нижней гранями. Внизу находится порт USB Type-C. Крышка неплохо фиксируется. Качество сборки хорошее, но немного смущает покрытие. Дело в том, что как я сказал ранее, корпус матовый, но в текстуру попадает пыль и грязь, которую проблематично удалить. Впрочем, больше некчему придраться, во всем остальном он хорош (тут есть держащие наушники магниты и современный разъем для зарядки).
Управление и датчики
Все управление Xiaomi Mi AirDots Pro происходит при помощи сенсорных площадок на каждом из наушников. У меня бывали трудности, так как они не всегда делали то, что я от них требовал.
Жесты, которые доступны в наушниках такие:
- Двойное прикосновение при поступлении звонка: приём\сброс вызова;
- Два прикосновения по левому наушнику — вызов голосового ассистента, по правому — плей/пауза.
Также у Mi AirDots Pro есть возможность работы как моно гарнитуры, достаточно оставить один наушник в кейсе, а второй уже подключится к устройству.
Если присмотреться к наушникам со стороны звуководов, то можно найти два инфракрасных датчика, которые отслеживают нахождение наушников в ухе. Если вынуть один, то воспроизведение автоматически становиться на паузу.
Возможные проблемы
На просторах интернета появилось много жалоб, что Mi AirDots Pro теряют сопряжение между левым и правым наушником. В комплектной инструкции нет подсказки, как решить данную проблему, но мы нашли метод «подружить» их заново. Делается это следующим образом:
- Удаляем наушники из подключенных Bluetooth-устройств;
- Выключаем Bluetooth на смартфоне или там, где они были подключены;
- Открываем кейс с наушниками и зажимаем кнопку на торце кейса примерно на 30 секунд до начала мигания индикатора;
- Заново подключаем наушники к устройству.
Звучание
Xiaomi Mi AirDots Pro имеют ровный, приятный звук, но со средней детализацией. Нет завала по частотному диапазону, бас не очень глубокий, но разборчивый. Размеры воображаемой сцены чуть выше средней, из-за чего нет полного погружения в атмосферу прослушиваемой композиции. Так как наушники внутриканальные, у них хорошая звукоизоляция. Производителю показалось мало пассивной звукоизоляции и он добавил еще и активное шумоподавление, которое лично мне кажется тут лишним.
При просмотре, например, YouTube, есть ощутимая рассинхронизация видео и аудио дорожек.
Автономность
С автономностью порядок. Сами наушники стабильно воспроизводят звук обещанные 3 часа, а кейс может полностью зарядить наушники ещё несколько раз, суммарно получится до 10 часов работы.