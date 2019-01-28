Surface Go — обзор планшета Microsoft

При упоминании слова «планшет» в голову сразу приходит iPad, а после него какие-либо варианты с Android. И те, и другие совсем недавно попытались заменить компьютеры. На пике славы планшетов казалось, что у них даже может что-то получиться, но потом пользователи «наигрались» и планшеты стали больше прикроватными гаджетами для новостей, социальных сетей и онлайн-шоппинга. Так получилось в том числе из-за ограничений операционных систем в планшетах, которые требуют существенно менять привычки, а люди этого не любят. Но если сюда добавить Windows, то заменить компьютер будет проще, и именно это пытается делать Microsoft своей линейкой Surface. Сегодня мы посмотрим на самый доступный планшет в линейке компании — Surface Go.

Комплектация и первые впечатления

В коробке с устройством оказалось далеко не все, что показывается на рекламных постерах: только планшет, зарядное устройство и документация. А в рекламе можно увидеть обложку с клавиатурой, беспроводную мышь и стилус. Так, если ориентироваться на «родные» цены в США, то к стоимости устройства ($399-679) можно будет добавить клавиатуру, которая стоит в зависимости от оформления $99 или $129, а стилус обойдется еще в $99. Если понадобится именно фирменная мышь, то она будет стоить $35. Так, аксессуары могут стоить больше половины базовой комплектации всего планшета.

Но для мелкой работы можно будет обойтись только клавиатурой. Сильно рассчитывать на большой запас производительности не стоит, как видно из технических характеристик на коробке, что автоматически превращает стилус в игрушку, а не инструмент для профессионалов. Для прочего у компании есть Surface Pro, а Surface Go способен в основном на «легкие» задачи. И ощущается это практически со старта работы. Но сначала традиционно обсудим внешность устройства.

Дизайн и удобство использования

Пусть Microsoft называет Surface Go как 2-в-1, устройство больше воспринимается как планшет, нежели ноутбук-трансформер. Например, размеры корпуса не так далеко ушли от того же iPad — 245×175×8,3 мм. Он выглядит слегка громоздким, но в повседневном использовании таким не является. Весит корпус 522 грамма (версии с LTE тяжелее на 10 грамм). Это все, опять же, совсем чуть-чуть больше iPad. Для тех пользователей, которые нуждаются в мобильности, это отличный вариант такого устройства.

От большинства планшетов Surface Go (как и Surface Pro) отличает наличие встроенной подставки. Она избавляет от необходимости в дополнительных аксессуарах в духе чехла с режимом подставки. Тут же ножка позволит отклонить устройство до 165°, что даст возможность работать практически в любом положении. Крепления довольно жесткие и хорошо поддерживают корпус. Единственное, что при этом не учли, это какие-либо резиновые упоры, чтобы предотвратить скольжение.

Никаких вариантов оформления нет — доступен только серый корпус с черной рамкой вокруг дисплея. При этом аксессуары есть разных цветов, но сам планшет неизменно серебристый. Сделан он из магниевого сплава, который на ощупь ближе к пластику, только при этом повыносливее. Не думаю, что я бы покупал к нему какую-либо дополнительную защиту. Собрано устройство хорошо, разве что ножка может немного похрустывать, если ее неудачно взять по центру, и зеркальный логотип может поцарапаться. А в остальном особых опасений за сохранность планшета не возникло.

С разъемами все просто — на правой грани есть гнездо для наушников, USB-C и проприетарный порт для зарядки с магнитами. На нижней грани контактная площадка для подключения клавиатуры с парой направляющих. Все остальное подключается по беспроводным интерфейсам, а для банальной флешки понадобится переходник. Сверху есть довольно крупная пластиковая вставка, прикрывающая антенны, там же кнопка включения и «качелька» регулировки громкости. Правая грань пуста, но в ней есть магниты для фирменного стилуса (его можно оставить и с другой стороны, но там он будет мешать разъемам). Еще в планшет можно вставить карту памяти формата microSD, гнездо спрятано под ножкой.

В общих чертах Surface Go отличается от Surface Pro только размерами, но модель использования остается прежней. Все еще нравится ножка, которая служит отличной подставкой с регулируемым углом наклона. Ко всему можно отстегнуть клавиатуру и смотреть фильм на кухне, можно завалиться на диван что-то читая, а можно сесть за стол и с физической клавиатурой позаниматься более серьезной работой. Так устройство действительно получается универсальным и портативным. Но вот тем, кто любит работать с ноутбуком на коленях, с таким планшетом будет не очень удобно, конструкция все же больше рассчитана на твердую и ровную поверхность.

Дисплей и Surface Pen

Первое, на что сейчас почему-то принято обращать внимание — рамки. Тут они большие и будут вызывать сильное негодование у фанатов безрамочных экранов. Если же они не станут принципиальной проблемой, то пользователя ждет 10-дюймовый экран с разрешением 1800×1200 точек. Соотношение сторон 3:2 отлично подходит для работы в интернете, но вот при просмотре фильмов и видео в Сети придется мириться, опять же, с черными рамками, которые в зависимости от конкретного видео, будут еще больше, чем на экранах с более популярным соотношением 16:9.

С калибровкой все отлично. Картинка немного уходит в сторону теплых оттенков, но без сильного завала. С таким экраном в принципе можно и фотографии обрабатывать, насколько это позволит ПО, конечно. Лично мне было совершенно комфортно исполнять все обыденные задачи на таком экране, разве что, понятное дело, для постоянной работы потребуется экран побольше. Но в качестве временной замены, или для работы на ходу, с этим дисплеем работать понравилось.

Подсветки не так много, как встречается у конкурентов — 365 кд/м². Для работы в помещении этого будет вполне достаточно, но вот не уверен, что для солнечной террасы этого хватит. При этом экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 с отличным олеофобным покрытием, что лишний раз добавляет комфорта в работе. К сенсору тоже не придраться, но с мелкими элементами интерфейса все же может быть не совсем удобно, особенно людям с большими пальцами. Тут-то и пригодятся аксессуары.

Одним из таких является фирменный стилус Surface Pen. Это универсальный гаджет, который может работать не только с Surface Go, но и с другими актуальными устройствами в линейке Microsoft. В новой версии он остался без клипсы для кармана и теперь распознает 4096 степеней силы нажатия. Перо работает без каких-либо манипуляций, а для дополнительных функций потребуется подключить стилус по Bluetooth (питается «карандаш» от одной АААА-батарейки).

Как и раньше, у стилуса есть две кнопки, при чем заднюю можно немного настроить для открытия приложений и быстрых снимков экрана. К тому же, задняя кнопка все также исполняет функцию стирательной резинки. Так, с оглядкой на общую производительность устройства, стилус для Surface Go скорее всего заинтересует тех, кто делает рукописные заметки и небольшие скетчи. Для более профессиональной работы, скорее всего потребуется более производительное решение. К этому мы чуть-чуть позже вернемся.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Пристегивающаяся на магнитах клавиатура немного меньше привычных мне и потребовала чуть-чуть времени «на освоиться», но спустя час с ней стало приятнее работать. При этом у клавиш есть приличный ход, как для такой толщины всей поверхности и даже подсветка с тремя градациями яркости. Отдельно понравился приглушенный звук, напоминающий такой в MacBook Air, только потише. (В нашем случае попалась немецкая клавиатура, поэтому не стоит обращать внимание на некоторые символы.)

Также понравилось, что у нее есть два варианта позиции. Она может ровно лежать на столе, а может и немного приподняться с помощью магнитов. Последний вариант мне показался удобнее, даже несмотря на легкое прогибание во время печати. В остальное время клавиатура может служить защитной обложкой для экрана.

Тут же под клавиатурой размещен довольно крупный, по меркам этой категории устройств, трекпад. Конечно, ноутбучные варианты побольше и заметно комфортнее в работе, но для Surface Go существующего оказалось совершенно достаточно. Тем более, можно тапать и скролить по сенсорному экрану, а наводиться на мелкие элементы или выделять текст с трекпада. В общем, он вполне годится для работы.

Для воспроизведения звука есть два направленные на пользователя динамика. Они размещены ближе к верхним углам корпуса и практически незаметны. У них не очень высокая громкость, а общее качество звука средненькое. Но посмотреть фильм в домашней обстановке, конечно, можно. Для музыки явно хочется больше мощности. Среди конкурентных планшетов есть варианты с «колонками» посерьезнее. Разъем для наушников слабоват для моих арматурных Ultimate Ears, но в эру беспроводных гарнитур это уже не такая проблема.

Над дисплеем и на задней части корпуса есть по камере. Фронтальная получила разрешение 5 МП, а основная — 8 МП. Глобально, хватило бы и только фронтальной, ведь снимать на такое устройство очень неудобно. Единственная, на мой взгляд, польза от основной камеры — возможность отсканировать документы. Да и то можно сделать со смартфона. В любом случае, для хорошего кадра необходимо много света, ведь стоит отойти от окна, как фото получается смазанным и растеряет много деталей. Фронтальная камера отлично подойдет для видеосвязи.

Windows Hello

Вместо ввода пароля для входа в систему можно использовать функцию Windows Hello, для чего рядом с фронтальной есть инфракрасная камера. Таким образом при включении или выходе из режима сна достаточно просто посмотреть в камеру, а не вводить пароль или пин.

Но придется подождать, иногда камера срабатывает довольно долго, сравнительно с тем, что могут себе позволить другие устройства (например, тот же iPhone или iPad Pro). Правда, если нет особой спешки, то задержаться на пару лишних секунд не представляет труда, но когда хочется побыстрее приступить к работе, от этой системы хочется больше прыти. Очки вовсе станут проблемой для этой камеры.

Производительность и ПО

Microsoft Surface Go является самым простеньким устройством в линейке. К нам вовсе попала базовая версия. Внутри установлен двухъядерный Intel Pentium Gold 4415Y (1,6 ГГц) с интегрированной графикой Intel HD Graphics 615. Оперативной памяти тут совсем немного — 4 ГБ, а емкость еММС-накопителя составила всего 64 ГБ (пользователю доступно около 40). Есть и слот для microSD карты, который немного поправит ситуацию. Для связи в базовой модели есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.

Следующие комплектации получили более быстрые NVMe-накопители емкостью 128 ГБ, дальше можно добавить 8 ГБ ОЗУ и LTE. Отдельно в природе есть комплектация с накопителем аж 256 ГБ, но на сайте компании указано, что модель доступна только коммерческому сектору. Правда, в сторонней рознице без проблем можно найти такие конфиги.

Но процессор от модели к модели не меняется. Это далеко не самое быстрое решение, доступное на сегодня. Дальше простеньких офисных задач или воспроизведения медиа этот планшет не зайдет. В тестовом образце памяти настолько мало, что даже мелкие игры качать особо некуда. Это стоит учитывать при выборе. Да и не предназначено это устройство для игр, ведь даже в повседневных прыжках между браузером и, скажем, музыкальным плеером, заметны легкие задержки. На те же тесты потребовалось ощутимо больше времени, сравнительно с недорогими ноутбуками.

Зато планшет сильно не нагревается, даже если загружен под завязку, а тест стабильности не показал троттлинг. Само собой, охлаждение тут пассивное, что позволяет устройству работать совершенно бесшумно. В этом плане Surface Go очень понравился.

Ограничения в производительности изначально немного затрагивают и операционную систему. Из коробки Windows 10 с S mode не позволит устанавливать что-то, что «пришло» не из официального магазина. Избавиться от этого можно буквально в несколько кликов, что в моем случае потребовалось в течении первого часа работы с устройством (S mode не позволит даже поисковый движок в Edge поменять). Отключив этот мод перед пользователем откроется полноценный Windows, что сразу победит все ограничения iOS и слабости Android. Но не уверен, что «железа» хватит, чтобы обеспечить такую же скорость реакции, как у конкурентов.

Автономность

Сайт производителя говорит о 9 часах работы для комплектаций без LTE. В нашем случае батарея емкостью 26 Вт•ч опустела за 5 с половиной часов в тесте PCMark. В обычном офисном режиме без каких-либо излишеств терялось около 15-20% заряда в час, а двухчасовой фильм отбирал 25%. Можно было бы снова сравнить этот показатель с конкурентными планшетами, но это не совсем корректно, ведь тут все же более требовательная операционная система, которая изначально более расположена к другому типу устройств.

На полную зарядку уйдет немного более двух с половиной часов. Блок питания довольно скромненький и взять его с собой не составит труда. У него проприетарный разъем, что может показаться неприятностью. Но через USB-C планшет тоже можно зарядить, ЗУ от MBP, как показала практика, устраивает Surface Go. Это отличная новость, ведь таким образом можно не возиться с разными зарядками в поездке, а взять одну универсальную для, например, планшета и смартфона.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Дизайн, материалы корпуса, сборка и портативность; хорошие аксессуары; дисплей; Windows 10; хорошая автономность Минусы: В базовой версии производительности хватит только для простых задач; eMMC-накопитель в базовой модели и всего 4 ГБ ОЗУ в первых двух комплектациях; аксессуары дорогие и их придется докупать отдельно Вывод: Офис, браузер, мультимедиа и скетчи/рукописные заметки — вот довольно простой перечень вещей, на которые способен Surface Go. Таким планшетом можно дополнить основной компьютер, но заменить его не получится. А в базовых версиях и вовсе трудно с накопителем и общей производительностью. Поэтому, нацелившись на такой гаджет, стоит сразу смотреть на комплектации с большим количеством ОЗУ и к их ценникам сразу добавить стоимость аксессуаров. При этом, увы, даже старшие модели в линейке не будут располагать той производительностью, которой хотелось бы для комфортной работы. Технические характеристики Microsoft Surface Go 4/64GB

12 515 − 15 337 грн

Сравнить цены Тип Планшет Предустановленная ОС Windows 10 Pro Диагональ экрана, дюймов 10,1 Разрешение 1800x1200 Тип матрицы PixelSense Датчик освещенности + Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения памяти + (MicroSD) Процессор Intel Pentium Gold 4415Y Частота, ГГц 2.3 Количество ядер 2 Графика Intel HD Graphics 615 Встроенные динамики + Емкость батареи, мАч нет данных Время автономной работы до 9 часов в режиме воспроизведения видео Фронтальная камера, Мп 5 Тыловая камера, Мп 8 Ethernet - Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth + Модуль 3G/4G(LTE) - GPS нет данных NFC - Внешние порты USB Type-C, порт Surface Connect, порт Surface Type Cover, 3,5-мм mini-jack Вес, г 522 Размеры, мм 245x175x8.3 Цвет корпуса серебристый Цвет лицевой панели черный Док-станция опционально Стилус в комплекте опционально Еще корпус из магниевого сплава, модуль защиты информации TPM 2.0

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