Mira: сумерки славянских богов





Ни для кого не секрет, что многие современные компьютерные игры черпают идеи для своих сюжетных линий из творчески переосмысленных мифологических и сказочных мотивов, унаследовав такой подход от настольных RPG и литературы жанра «фэнтези». Реальные мифы и легенды народов мира также временами удостаиваются внимания сценаристов из гейминдустрии, – преимущественно это общеизвестные древнеегипетские, древнегреческие и скандинавские темы. А вот мифология славянская предметом игрового воплощения оказывается крайне редко, несмотря на существование множества компаний-разработчиков родом из Восточной Европы. Среди подобных проектов можно вспомнить разве что давнюю и официально так и не вышедшую адвенчуру «Аркона», стратегическую дилогию Thea и ещё буквально несколько вещей, – к которым теперь присоединяется и польская Mira. При этом в её сюжете, в отличие от перечисленных выше игр, кроме собственно темы славянской мифологии практически ничего больше и нет.

Mira Жанр Адвенчура / визуальная новелла

Платформы Windows

Разработчик Too Husky

Издатель Too Husky

Сайт, Steam

Двое инди-разработчиков, Ержи Рожковски и Кароль Соллич, трудились над своим проектом в течение целых шести лет, – судя по всему, в свободное от основной работы время, ибо по глубине и продолжительности Mira вряд ли может быть отнесена к разряду масштабных проектов. Вынесенным в заголовок именем зовут главную героиню игры – воспитательницу сиротского приюта в послевоенном (то есть, второй половины 1940-х годов) Кракове, которая неожиданно для себя в самом начале этой истории пробуждается в загадочном и, видимо, потустороннем мире. Уже с нашей помощью Мире предстоит разбираться в происходящем, вспоминать свою жизнь в приюте и детей, которым она читала сказки про ведьм и тёмный лес, очень напоминающий тот, где она теперь сама почему-то оказалась, а заодно и знакомиться с пантеоном языческих богов древних славян и прочими диковинными существами, как дружелюбными, так и не очень.

Мифологическая составляющая, при том, что в сюжете доминирует именно она, вовсе не превращает творение Too Husky в нечто образовательно-обучающее: в игре действительно присутствует встроенная энциклопедия, без которой запомнить и усвоить всю получаемую информацию крайне сложно, однако пользоваться ею совершенно не обязательно. В любом случае стоит заметить, что современная наука не способна похвастаться таким уже и внушительным объёмом знаний из области древнеславянских верований: пока учёные спорят об именах и сущности представителей языческого пантеона наших народов эпохи, предшествовавшей их обращению в христианство, менее серьёзные авторы просто дают волю своей фантазии. Создатели Mira явно относятся к этой второй категории: помимо отсылок, например, к Перуну, Велесу или Мокоши, сюжет завязан также и на соотношении понятий «явь, правь и навь», которые описывают различные реальности, – наподобие куда более распространённых скандинавских терминов «Асгард», «Мидгард» и «Хельхейм», – однако восходят при этом скорее к известной своей поддельностью «Велесовой книге» и базирующимся на её идеях течениям «родноверия», чем к реальной славянской мифологии.

Зато что в игре производит самое приятное впечатление, так это графика – по крайней мере, в художественном отношении: картинка у Mira очень стильная и атмосферная. Отличаясь приглушёнными тёмными тонами, среди которых преобладают различные оттенки тёмно-зелёного и коричневого, визуальная часть проекта напоминает сепию или старый кинофильм и вполне соответствует по духу как голодному послевоенному времени в «реалистичной» части истории, так и сумрачному, даже в чём-то пугающему миру забытых языческих богов, сказочных животных и прочих созданий из «потустороннего» мира, по которому путешествует героиня. Музыка также неплохо подходит избранной теме игры, тогда как озвучка отсутствует в принципе.

Управление реализовано при помощи мыши и вполне интуитивно; сама Мира всегда отображается на экране в той или иной перспективе, но свободно перемещаться по нему не умеет: для этого не предусмотрено даже анимации. Все действия, как с протагонисткой, так и с предметами производятся нажатием на иконки, которые появляются при подведении к курсора к объектам: «рука» для действия или передвижения, «квадратик» для разговора (временами с выбором реплики героини, – на любую из таких, включая принадлежащие другим персонажам, следует нажимать для отображения следующей) или «стрелка» для прохода на следующую локацию. В правом верхнем углу при наведении туда указателя мыши появляется кнопка «Меню» со стандартными опциями, в том числе и для переключения языка (доступны только два, польский и английский), а в левом – упоминавшаяся уже мини-энциклопедия славянской мифологии, называющаяся тут «Лексиконом»: познавательно, но при этом нисколько не навязчиво.

С точки зрения игрового процесса перед нами оказывается скорее «визуальная новелла», чем классическая point-and-click адвенчура: подавляющую часть времени мы проведём за чтением бесед Миры с различными фантастическими существами, населяющими потусторонний мир. Если откровенно, то изучение содержимого разговоров с ними, в отличие от созерцания их внешнего вида, вряд ли можно назвать особо увлекательным, – хотя без чтения или пролистывания реплик ни по сюжету не продвинешься, ни «Лексикон» не заполнишь (ибо боги, чудовища и просто диковинные животные появляются там лишь после встречи с ними или упоминания их кем-либо из наших собеседников). Инвентаря у героини нет, а те предметы, которые она подбирает или получает от других, используются в нужных местах автоматически.

Временами встречаются и кое-какие головоломки, но они по большей части предельно просты, даже примитивны: загадки сводятся к открытию или активации разнообразных замков посредством щелчка левой кнопкой мыши на расположенные поблизости символы, узоры и прочие элементы в нужном порядке, каковой легко подбирается методом проб и ошибок. Разве что в одном-единственном месте, где путём нажатия на выступающие камни Мира должна сконструировать лестницу, у игрока могут возникнуть некоторые сложности, однако вряд ли более чем минут на десять или двадцать.

В целом, одно прохождение Mira занимает около полутора часов – крайне мало даже по современным меркам. Впрочем, в игре имеется несколько альтернативных концовок, появление которых зависит от ряда ситуаций выбора героиней того или иного действия на протяжении всей игры: ситуации эти не лишены интереса и по сценарию требуют принятия нелёгкого морального решения, – однако захочется ли кому-то повторно просматривать всё те же многочисленные диалоги и решать банальные задачки ради того, чтобы немного изменить судьбу мира, сказать сложно. Как бы то ни было, ни шедевром, ни откровением в жанре польская адвенчура не является, – хотя её далеко не ординарная тематика и талантливо исполненная визуальная часть стоят того, чтобы порекомендовать игру в качестве самобытного развлечения на вечер. Ну, если только вы не испытываете острой неприязни к «визуальным новеллам» и вообще к чтению текстов.