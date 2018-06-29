MSI Immerse GH70 — игровая гарнитура с поддержкой 7.1

Похоже, что тренд на RGB-подсветку уже прочно вошел в сегмент игровых наушников. И было бы странно, если бы такая компания как MSI игнорировала это направление. Хорошо, что Immerse GH70 может предложить своим пользователям не только дизайн, но и неплохой звук.

Комплектация

В крупной коробке из качественного картона, помимо гарнитуры, поставляется набор сменных амбушюр из ткани и чехол для переноски или хранения наушников.

Дизайн

MSI Immerse GH70 — это полноразмерные и достаточно крупные наушники, предназначенные в первую очередь для использования дома. Стационарное позиционирование подтверждает и двухметровый несъемный кабель в тканевой оплетке.

Чуть ближе к наушникам на кабеле расположен пульт дистанционного управления, тоже весьма крупный и предназначенный для расположения на столе. На пульте MSI Immerse GH70 есть регулятор громкости и две кнопки. Одна из них выключает микрофон, а другая включает имитацию многоканального звука.

Дизайн самих наушников в целом очень понравился. К счастью, обошлось без большого количеств глянца, здесь его почти нет и это хорошо. В выключенном состоянии наушники не привлекают к себе внимания, но стоит подключить их к ПК, как сразу понимаешь, что на RGB-подсветку компания делает большую ставку. Подсветки много, но смотрится она стильно и проглядывает через декоративную текстуру. Для дополнительного эффекта на креплении чаш есть красный фирменный дракон MSI.

Корпус наушников достаточно практичный, он не маркий, в основном матовый и на нем незаметны следы использования. Амбушюры и оголовье выполнены из качественного и приятного на ощупь кожзама. Такой материал в жару немного парит кожу, но на лето вы можете сменить амбушюры на тканевые, они не такие жаркие.

Удобство использования

MSI Immerse GH70 — это не только красивая, но еще и удобная гарнитура. Наушники крупные, но не тяжелые, их вес составляет 525 грамм, ощущения нагрузки в шее нет. Чаши соединяет стальная скоба, а с головой контактирует эластичное оголовье. Некоторые сомнения возникают при виде тонких тросиков, которыми крепится лента из кожзама, но уровень их надежности покажет только длительное использование.

За время первых 15 минут использования гарнитура показалась немного тесной, но потом я привык, да и оголовье чуть-чуть растянулось и к комфорту больше вопросов не возникало. Наушники мягкие тактильно и не утомляют голову даже в течении 2,5 часов. Правда в амбушюрах из кожзама все же жарко летом, но их можно сменить.

Звучание MSI Immerse GH70

Я уже давно скептически отношусь к надписи Hi-Res на коробке с продуктами, ориентированными на игровой сегмент. Сомнения были и в случае MSI Immerse GH70. К счастью, они не подтвердились, наушники звучат чисто, объемно (даже без включенного 7.1) и не обременяют уши излишне задранными низкими частотами, как это часто бывает. Но все же лучше всего гарнитура подходит не для музыки, а для игр и фильмов, где важна широкая сцена, позиционирование и детализация. В этом GH70 проявляют очень хорошо.

Что не понравилось в звуке наушников, так это легкий фоновой шум подсветки, который пропадает если ее выключить и становится слышным в такт эффектам. Но его слышно только если вокруг тишина, и только если в наушниках звука нет. Скорее это проблема система подсветки, чем недостаток 50-миллиметровых драйверов и есть подозрение, что это особенность первых партий.

Микрофон

Наушники оснащены несъемным выдвижным всенаправленным микрофоном. Системы шумоподавления нет. В целом, качество передачи речи хорошее, не более. С примером записи вы можете ознакомиться по ссылке.

Настройка

Компания MSI реализовала в Immerse GH70 возможность синхронизации подсветки с другими периферийными устройствами и комплектующими. Для этого вам понадобится утилита Mystic Light. Но для управления самой гарнитурой нужно ПО Gaming Center. В нем можно включать и управлять объемным звуком, рядом других параметров, а также управлять подсветкой.