Next@Acer по-киевски: урожайный сезон

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Жаркое лето – не помеха для подготовки к активному бизнес-сезону и грядущим игровым анонсам. В этом убеждены сотрудники представительства Acer, которые организовали в Киеве масштабную пресс-презентацию next@acer. Многие представленные новинки были показаны на одноименном Нью-Йоркском ивенте еще в апреле, теперь же есть возможность уточнить сроки появления устройств в Украине и предварительно прицениться.

Acer Aspire 7

Насыщенный продуктовый марафон начался с ноутбуков серии Acer Aspire 7. Линейка классических 15,6-дюймовых среднеформатников в алюминиевых корпусах получила обновленную платформу, в составе которой теперь также могут использоваться процессоры Core 9-го поколения. Из интересных особенностей – два посадочных места для скоростных M.2-накопителей.

В рамках одной линейки производитель предлагает две новых подсерии. Acer Aspire 7 A715-74G будет основана на Core 9-го поколения и дискретной графике до GeForce GTX 1650. Эти модификации будут доступны в августе по цене от 29 000 грн. (~$1100).

Вторая версия – Acer Aspire 7 A715-73G – оснащается процессорами семейства Intel Kaby Lake G c графическим кристаллом Radeon RX Vega M и 4 ГБ память HBM, размещенными на одной подложке рядом с CPU. Чипы очень интересные, но весьма дорогостоящие, потому реальных продуктов на их основе не так много. Acer Aspire 7 A715-73G уже появляются в продаже по цене от 36 000 грн. (~$1350).

Acer Aspire 5

Ноутбуки одной из наиболее массовых серий – Acer Aspire 5, также получили обновление. Для платформы используются чипы Core 8-го поколения и графика GeForce GeForce MX130/MX150, также ожидаются версии с GeForce MX250.

В отличие от полностью алюминиевых Aspire 7, для ноутбуков младшей линейки металлическая только верхняя крышка экрана. В целом здесь ожидается широкий модельный ряд с отличиями как в характеристиках, так и во внешнем цветовом оформлении.

В этом классе ноутбукам уже положена IPS-матрица с разрешением Full HD и относительно тонкими боковыми рамками. По сравнению с равнозначными предшественниками, обновленные модели также получили аккумулятор увеличенной емкости. Что касается стоимости, то версии Aspire 5 A515-52G уже доступны в Украине по ценам от 15 400 грн (~$580). Обновление ноутбуков младших линеек Aspire 3 и Aspire 1 ожидается осенью.

Acer Swift 7

Обновляя тонкие и легкие ноутбуки линейки Swift 7, производитель словно соревнуется сам с собой. И каждый раз Acer удается здесь удивить.

Для нового поколения этой серии используется корпус, состоящий магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов. Итоговая толщина ноутбука в закрытом состоянии – 9,95 мм, при общем весе в 890 г. Такие цифры сложно принять, особенно когда речь идет о 14-дюймовой модели.

Эффектно выглядит экран, занимающий 92% площади панели. Толщина боковых и верхней рамок – всего 2,6 мм. При этом сенсорный дисплей закрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Для новых Swift 7 используется экономичный 2-ядерный процессор Core i7-8500Y с TDP 5Вт, которых довольствуется пассивной системой охлаждения. Производитель обещает автономность до 10–12 часов.

Из интересных опций отметим сканер отпечатков пальцев, совмещенный с кнопкой включения, а также выдвижную веб-камеру. Из интерфейсной обвязки ноутбук имеет миниджек 3,5 мм, а также пару USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3. В штатном комплекте предусмотрен переходник с Type-C на Type-A и HDMI, а также чехол для переноски.

В Украине новые Swift 7 SF714-52T предположительно ожидаются в середине июля по цене от 56 000 грн (~$2100).

Acer Swift 3

Если требования к портативности не настолько бескомпромиссны, то в поле зрения выбирающего компактный ноутбук в алюминиевом корпусе вполне могут попасть новые модели линейки Swift 3. Вес в 1,45 кг для 14-дюймовой модели с дискретной графикой GeForce MX250 – вполне пристойный показатель. С автономностью здесь тоже полный порядок.

Мы уже успели детальнее познакомиться с новинкой, потому интересующимся рекомендуем ознакомиться с обзором Acer Swift 3 SF314-56G. Отметим, что в рамках линейки также доступны версии без дискретной графики, а цена базовых модификаций стартует с 19 000 грн. (~$715).

Acer Nitro 5

Серия Nitro 5 в отдельном представлении не нуждается. Это самые продаваемые игровые ноутбуки Acer. В свое время производителю удалось подобрать для устройств этой линейки хорошее соотношение цены, производительности и оснащения, сделав акцент на игровых возможностях систем.

Обновляя платформу, здесь важно не нарушить баланс характеристик. Ноутбуки Nitro 5 нового поколения получили целый ряд улучшений. Прежде всего стоит сказать о том, что в рамках серии производитель теперь будет предлагать модели с диагональю 15,6” и 17,3”, раньше это были исключительно «пятнашки». В новом дизайне предусмотрены гораздо более узкие рамки (7,2 мм). Популярной опцией также будут экраны с частотой обновления 144 Гц и временем задержки 3 мс.

Для Nitro 5 будут использоваться процессоры Intel Core 9-го поколения в сочетании с дискретной графикой GeForce GTX 1660 Ti/1650/1050 и до 32 ГБ оперативной памяти. Будут доступны и варианты с платформой AMD (Ryzen 7 3750H /5 3550H), хотя графическая часть в этом случае ограничена Radeon RX 560X.

В ноутбуках теперь будет доступно два разъема для M.2-накопителей. С 48 до 55 Вт·ч увеличена емкость батареи, а на корпусе появилась кнопка NitroSense для вызова соответствующего приложения с настройками системы.

Официальные поставки новых 15,6-дюймовые Nitro 5 (AN515-54) начинаются в июле, рекомендованная цена базовых версий – от 24 000 грн. (~$900).

Acer Nitro 7

Вместе с обновлением Nitro 5 в апреле компания Acer также представила новую линейку игровых ноутбуков – Nitro 7.

Аппаратных изменений по сравнению с «пятеркой» здесь минимум, но устройства старшей линейки будут предлагаться в алюминиевом корпусе толщиной 19,9 мм. Тот же экран 144 Гц/3 мс, то же периферийное оснащение и состав разъемов. Важная особенность – Nitro 7 будут предлагаться только с платформой Intel, а в качестве графики использоваться GeForce GTX 1660 Ti/1650.

Acer Nitro 7 (AN715-51) появятся в Украине уже в июле по цене от 35 000 грн ($1320).

Predator Helios 300

Acer наконец решилась основательно обновить линейку Predator Helios 300. По заявлению производителя, ноутбуки этой серии одни из наиболее продаваемых устройств в своем классе, потому дизайн двухгодичной давности явно успел примелькаться.

Для новых Helios 300 используется улучшенная система охлаждения с парой вентиляторов, оснащенных тонкими металлическими лопастями AeroBlade 3D 4-го поколения.

Ноутбуки будут предлагаться с чипами Core i7/i5 9-го поколения. Улучшенная СО позволила нарастить мощность графической подсистемы. Теперь в топовом варианте здесь предлагается GeForce RTX 2070 Max-Q, тогда как предыдущее поколение ограничивалось GTX 1060. Также будут версии с GeForce RTX 2060 и GTX 1660. До 32 ГБ ОЗУ и пара разъемов M.2 для скоростных накопителе с возможностью использовать RAID 0. Также имеем IPS-экран 144 Гц/3 мс с уменьшенными боковыми рамками и кнопку Turbo для быстрого разгона системы.

Начало продаж Predator Helios 300 (PH317-53) ожидается в июле, а стартовая цена для базовой версии – 46 000 грн (~$1730).

Predator Helios 700

Predator Helios 700 стал «гвоздем программы» на апрельской next@acer в Нью-Йорке. Флагман линейки получил не только топовое железо, но и конструкцию корпуса со смещающимся клавиатурным блоком HyperDrift.

Таким способом разработчики попытались решить сразу две задачи – улучшить охлаждение компонентов, упростив доступ к забору воздуха системой охлаждения, а также снизить нагрузку на кисти рук владельца ноутбука во время длительных игровых сессий.

Топовые версии Helios 700 заряжены под завязку. Здесь может использоваться связка «Core i9-9980HK + GeForce RTX 2080», 64 ГБ DDR4 и пара скоростных накопителей. Кроме того, ноутбук позволяет в несколько этапов разгонять GPU/CPU.

Для отвода тепла используется система охлаждения с парой вентиляторов AeroBlade 3D, а также пятью тепловыми трубками и испарительной камерой. Экран – Full HD 144 Гц c поддержкой NVIDIA G-Sync.

Еще одна уникальная особенность Helios 700 – клавиши MagForce. Кнопки группы WASD могут быть заменены на версии с механическими переключателями, имеющими линейную реакцию на усилие нажатия. Вне зависимости о того, есть ли такая опция, для всех клавиш предусмотрена индивидуальная RGB-подсветка. В плане возможности озвучки производитель тоже обещает нечто особенное – корпус оснащен системой 5.1.

В Украине будет доступно 2–3 модификации Predator Helios 700 (PH717-71), поставки которых ожидаются уже в июле. В базовом варианте ноутбук будет стоить от 89 000 грн. (~$3350).

Predator Triton 900

Появление игрового трансформера Predator Triton 900 – признак того, что разработчики Acer не боятся экспериментировать в поиске новых форм и форматов для сегмента игровых систем.

Необычный U-образный шарнир Ezel Aero Hinge позволяет, вращая экран, использовать различные режимы платформы.

Predator Triton 900 можно использовать как обычный ноутбук или же значительно приблизить к себе экран (Ezel), расширив область обзора. Развернув дисплейный блок, можно использовать демонстрационный режим, а если подвернуть и прижать модуль экраном вверх – имеем дело с крупным планшетом, пусть и на Win.

Еще одним вызовом для разработчиков стала идея напичкать корпус толщиной 23,8 мм почти такое же железо, что и в 42-миллиметровый Helios 700. Здесь и Core i9 и видеокарта GeForce RTX 2080 и два накопителя M.2 в RAID 0. Разве что памяти всего 32 ГБ, а не 64 ГБ. Конечно, предусмотрен и дополнительный разгон платформы.

Для охлаждения компонентов используется система с парой новых фирменных вентиляторов с напряжением питания 12 В и 59 тонкими металлическими лопастями с особой формой профиля. В конструкции радиатора предусмотрено шесть тепловых трубок, испарительная камера на CPU и медный теплосъемник на GPU.

Predator Triton 900 оснащен поворотным сенсорным экраном диагональю 17,3” c разрешением 4K. В этом случае топовая видеокарта NVIDIA – единственный подходящий вариант. IPS-панель поддерживает технологию NVIDIA G-Sync.

Предложенный концепт игрового трансформера – отнюдь недешевое удовольствие. Модель Predator Triton 900 (PT917-71) уже доступна у нас в продаже по цене порядка 147 000 грн. (~$5550). Уникальность конструкции, материалов и массогабаритных характеристик позволяют производителю устанавливать ценник без оглядки на конкурентов.

Концепция ConceptD

Расширяя области использования своих систем, компания Acer недавно представила новый суббренд – ConceptD. Он будет использоваться для продуктов, ориентированных на пользователей, профессионально занимающихся созданием контента или уделяющих этому значительную часть своего времени. По данным компании, около 50% геймеров также использую свои системы для рендеринга видео, обработки фото и других ресурсоемких задач. Более того, 15% владельцев игровых ноутбуков вовсе не играют, вынужденно выбирая такие модели для работы из-за необходимой мощности компонентов.

Компания планирует под брендом ConceptD предлагать продукты, ориентированные именно на такую аудиторию, попутно учитывая пожелания потенциальных владельцев. Среди таковых – стильный, но менее броский дизайн без RGB-подсветки, особый акцент на качество экранов и уровень издаваемого шума.

ConceptD 5

В Нью-Йорке производитель представил целую плеяду разноплановых устройств под новым брендом. Это и ноутбуки, и мониторы, и десктопы, и дополнительная периферия. Подробнее о них можно узнать из нашего репортажа. В Украину продукты ConceptD начнут поступать в августе. Первым будет доступен младший ноутбук новой креативной линейки – ConceptD 5.

Это 15,6-дюймовая модель толщиной всего 16,9 мм и весом 1,5 кг. Корпус ноутбука сделан из магниевых сплавов, а сверху покрыт керамическим напылением белого цвета. Здесь используется платформа с процессорами Core i7-8705G/i5-8305G, оснащенными графикой дискретного класса Radeon RX Vega M GL.

Ноутбуки ConceptD 5 оснащаются 4К-экранами с расширенным цветовым охватом (100% sRGB), прошедшими сертификацию Pantone. Уровень яркости – 400 кД/м². Особый акцент на точность цветопередачи – DeltaE<2. Также заявлен низкий уровень шума под нагрузкой (до 40 дБ). Еще одна важная особенность продуктов ConceptD – все они получают 3-летнюю гарантию производителя.

ConceptD 5 появятся в продаже в августе, при этом пользователям с креативным огоньком, которым нужен качественный инструмент для работы, придется потратиться. Стоимость базовой версии ConceptD 5 (CN715-71G) ожидается на уровне 63 000 грн. (~$2380).

В сентябре/октябре к нам также доедут новые мониторы под брендом ConceptD. Это особенные модели для требовательных визуалов, которым очень важны качество картинки и точность цветопередачи. 27-дюймовый ConceptD CP7 удивит сочетанием 4К-матрицы с разрешением 4К, обновлением 144 Гц, охватом 99% sRGB, DeltaE <1 и сертификацией DisplayHDR 1000. При этом панель поддерживает NVIDIA G-Sync Ultimate, что как бы намекает на пользу кратеньких перерывов в работе.

В свою очередь 32-дюймовый ConceptD CM7 имеет схожие характеристики цветопередачи, но обычную частоту обновления 60 Гц. При этом он станет первым потребительским монитором с технологией Mini-LED, оснащенным 1152 зонами управляемой подсветки (Local Dimming).

Конечно, покупка подобных панелей будет оправдана для профессиональной работы с цветом/графикой/видео. Стоимость ConceptD CP7 ожидается на уровне 60 000 грн. (~$2260), а модель ConceptD CM7 обойдется в полтора раза дороже – 90 000 грн. (~$3400).