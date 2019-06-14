Обзор ноутбука Acer Swift 3 SF314-56G

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Компания Acer продолжает развивать линейку универсальных компактных ноутбуков Swift 3. Кажется производитель нашел растущую нишу портативных систем, потенциальная аудитория которой готова платить разумную цену за соответствующий набор характеристик. IPS-матрица, быстрый SSD, актуальный процессор и даже дискретная графика от NVIDIA. Все это в компактном алюминиевом корпусе весом около 1,5 кг и ценой менее $1000. Сегодня у нас на обзоре Acer Swift 3 SF314-56G (NX.HAQEU.009).

Даже в целом удачные модели ноутбуков требуют периодического обновления платформы и функциональной доработки. На пути к идеальному решению здесь всегда есть что улучшать и оптимизировать. То же мы наблюдаем и с очередным поколением Acer Swift 3. Напомним, что в случае с данным семейством компактных среднеформатников важно ориентироваться не только на обозначение линейки, но и учитывать полное название модели.

В составе линейки предлагаются ноутбуки с различными спецификациями. Например, обозначение SF314-56G (NX.HAQEU.009) можно расшифровать следующим образом. Аббревиатура «SF3» говорит о принадлежности ноутбука к серии Swift 3, «14» – имеем дело с 14-дюймовой моделью, «56» – порядковое обозначение обновленной серии, ну, а возможный индекс «G» отображает наличие дискретной видеокарты. Конкретная конфигурация модели определяется номером партии. В данном случае – NX.HAQEU.009. Да уж, система обозначения в общем оставляет желать лучшего, потому перед покупкой конкретной модели важно предварительно уточнить точную конфигурацию системы, не полагаясь лишь на общее название серии.

Анонсированную еще в конце прошлого года модель Swift 3 SF314-56G можно считать логическим продолжением 14-дюймовых ноутбуков Swift 3 SF314-52, появившихся в 2017 году. К предыдущему поколению Swift 3 у нас были некоторые вопросы по части эргономики – не все изменения моделей позапрошлого года пошли на пользу ультрапорту.

В новой генерации SF314-56G многие недочеты предшественников устранены. Кроме того, обновилась и аппаратная платформа, а потому есть повод снова проверить в деле очередной Swift 3.

Дизайн и компоновка

По внешнему дизайну Acer Swift 3 SF314-56G очень напоминает модель предыдущего поколения. Для ноутбука используется алюминиевый корпус.

На верхней крышке и рабочей подладонной панели наблюдаем привычную горизонтальную шлифовку, характерную для моделей этой серии.

Нижняя крышка по тактильным ощущениям больше напоминает пластик с металлизированным покрытием, но это все же алюминий с анодированием и финишной пескоструйной обработкой, создающими обманчивое первое впечатление.

Взяв ноутбук в руки, сразу отмечаем заметное снижение массы устройства – одна из претензий к моделям серии предыдущего поколения. Вместо прежних 1,8 кг теперь заявлена масса в 1,6 кг. Причем в тестовой конфигурации ноутбук весил порядка 1,45 кг. Габариты также минимально изменились – 323×228×18 мм. По этим критериям компактный ноутбук вполне соответствует уже выходящему из обихода термину «ультрабук».

После открытия дисплейного блока становятся понятна природа заметного снижения веса – производитель отказался от стеклянной защитной панели экрана. Есть как сторонники подобного решения в ноутбука, так и противники. Очередная инкарнация Swift 3 SF314 больше придется по душе ценителям легковесных моделей и экранов без бликов.

Передняя панель сделана из пластика, окрашенного в серебристый тон корпуса. Сразу можно отметить тонкие рамки экрана. Толщина боковых всего 6,3 мм. Это еще один визуальный апдейт модели прошлого поколения, у предшественника рамки значительно шире.

В плане функционального оснащения портами фактически никаких изменений. Все интерфейсные разъемы вынесены на боковые панели. Слева расположены пара классических USB 3.0, полноразмерный HDMI 1.4 и компактный USB Type-C с интерфейсом USB 3.1 Gen2. Симметричный порт в данном случае предназначен только для передачи данных. Зарядка ноутбука и передача видеосигнала по Type-C, увы, здесь не реализованы. Для подключения блока питания используется проприетарный компактный коннектор. Конечно, в 2019 году хотелось бы видеть более глубокую унификацию, учитывая наличие подходящего коннектора и компактный форм-фактор ноутбука.

На правой кромке размещен один порт USB 2.0, индикаторы заряда и работы системы. Рядом также размещен кард-ридер для карточек полноразмерного SD-формата. «Считыватель карт» также ограничен интерфейсом USB 2.0, потому максимальная скорость передачи данных – порядка 30 МБ/c. Активные видеоблогеры, ежедневно копирующие терабайты данных, возможно расстроятся, но зачастую даже таких скоростей вполне достаточно для переноса фото/видео.

В целом доступный набор интерфейсных портов вполне неплох. По составу здесь ничего не изменилось по сравнению с моделью предыдущего поколения, но в данном случае это скорее плюс.

На передней грани ноутбука можно наблюдать характерный скос, визуально уменьшающий толщину устройства. На заднем торце видна лишь часть шарнира дисплейного блока.

Открыть верхнюю крышку Acer Swift 3 SF314-56G одной рукой не получится, даже несмотря на наличие специального торцевого выступа. Да, его удобно подцепить пальцем, но шарнир достаточно тугой, потому при откидывании крышки придется второй рукой придерживать корпус.

Шарнир позволяет откинуть крышку на 180 градусов, потому подобрать удобное положение будет очень легко. И здесь уже упругие петли экранного блока скорее идут на пользу делу.

Экспериментируя с шарниром, попутно отметим конструктивную особенность ноутбука. На нижней панели размещены одна крупная сплошная и пара компактных стоек, которые приподнимают ноутбук, обеспечивая доступ для притока воздуха. Вместе с тем, пластиковые ножки не имеют дополнительного резинового покрытия, потому сцепление с рабочей поверхностью стола хуже, чем могло бы быть.

Экран

Для Acer Swift 3 SF314-56G имеет 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1080. Здесь используется матрица Innolux N140HCA-EAC со стандартной частотой обновления 60 Гц.

Запас яркости умеренный. Максимум – 190 кД/м², минимум – 15 кД/м². В солнечную погоду на улице понадобится поискать затененное место, но для работы в офисе имеющихся значений вполне достаточно. Минимальные показатели позволяют настроить комфортный режим для работы без дополнительного внешнего освещения. Экран имеет матовое покрытие и отлично защищен от надоедливых бликов.

Для регулировки подсветки не используется ШИМ, потому здесь нет никаких мерцаний экрана. Кристаллический эффект также фактически отсутствует.

Экран имеет характерные для IPS широкие углы обзоры. Что касается цветопередачи, то здесь ничего выдающегося матрица не предлагает. Цветовой охват скорее соответствует устройствам среднего класса. Некоторая ограниченность в насыщенности и количестве отображаемых цветом подтверждается инструментальными замерами. Цветовая температура – на уровне 6300К, то есть очень близко к эталонным 6500К. Кривая гаммы не идеальна. Есть некоторое снижение в светах, но как для ноутбучных экранов в целом имеем вполне неплохой результат.

Отметим наличие на верхней рамке наличие веб-камеры 720p с индикатором активности и четыре микрофона для реализации технологии Acer Purified Voice, позволяющей распознавать голос с 3–4 метров.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа предлагается без дополнительного цифрового блока, что типично для 14-дюймовых моделей ноутбуков.

Из особенностей можно отметить достаточно короткий ход клавиш. Подложка практически не прогибается при умеренном нажатии. Функциональные кнопки имеют уменьшенные габариты, также курсорные клавиши половинчатой высоты. Разделенный Enter без изменения профиля верхней панели – уже привычный прием производителей, старающихся унифицировать конструкцию для различных раскладок.

Для клавиатуры предусмотрена подсветка с одним режимом интенсивности. При этом на клавишах хорошо просматриваются символы латиницы и кириллицы. Полная локализация также предполагает наличие знаков украинского алфавита.

Под правым нижним углом клавиатурного блока размещен сканер отпечатков пальцев для простой авторизации в системе.

Acer Swift 3 SF314-56G получил достаточно крупный тачпад как для 14-дюймовой модели. Сенсорная площадка имеет гладкую поверхность и хорошую чувствительность. Кнопки в нижней части панели получили информативный клик без дребезжания.

Платформа

Одной из особенностей Acer Swift 3 SF314-56G стали новые центральные процессоры Intel семейства Whiskey Lake. Ноутбуки серии могут предлагаться с экономичными чипами Core i3-8145U, Core i5-8265U или Core i7-8565U. Все модели имеют штатный TDP в 15 Вт, но конечно отличаются по своим возможностям.

В нашем случае используется оптимальный с точки зрения соотношения цены/производительность 4-ядерный 8-поточный Core i5-8265U с частотной формулой 1,6/3,9 ГГц.

Все модели Acer Swift 3 SF314-56G оснащаются дискретной графикой GeForce MX250. Данное решение NVIDIA было представлено только в феврале нынешнего года, но несмотря на изменение порядкового номера, оно мало в чем отличается от хорошо знакомой GeForce MX150. В данном случае используется тот же графический процессор GP108 с архитектурой Pascal и активированными 384 вычислителями. Из улучшений имеем только повышенную рабочую частоту GPU. Впрочем, в случае с мобильной графикой рабочая частота видеоядра зависит от многих факторов, потому преимущество GeForce MX250 над MX150 может варьироваться в зависимости от режима работы конкретной модели ноутбука. Зачастую отличие очень невелико, потому как номинально заявленные более высокие частоты для GeForce MX250 сдерживаются ограничениями заявленного TDP.

Ускоритель также оснащен 2 ГБ локальной памяти GDDR5, работающей на эффективных 6008 МГц. Впрочем, итоговая пропускная способность памяти все же относительно невелика – 48 ГБ/c. Сказывается использование 64-битовой шины. Но, в любом случае, плане производительности это гораздо более скоростное решение, чем интегрированная графика.

Кстати для Acer Swift 3 SF314-56G используется полноскоростная версия GeForce MX250 с TDP в 25 Вт, а не экономичная 10-ваттная модификация со значительно пониженными частотами и производительностью.

Важно помнить, что новые 14-дюймовые Swift 3 могут поставляться и без дискретной графики. В этом случае ноутбуки обозначаются как Acer Swift 3 SF314-56, без индекса «G» в названии модели. В этом случае рассчитывать можно только на интегрированное видеоядро процессора – Intel UHD Graphics 620.

В базовом варианте Acer Swift 3 SF314-56G могут оснащаться 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. 4 ГБ изначально распаяны на материнской плате, при этом в ноутбуке есть один слот для So-DIMM. В тестовой конфигурации он занят 4-гигабайтовым модулем от Micron, а соответственно имеем суммарные 8 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме.

При необходимости можно установить модуль на 8 ГБ, увеличив общий объем ОЗУ до 12 ГБ, но это уже опция для апгрейда, в штатных конфигурациях такой режим предлагаться не будет.

Acer Swift 3 SF314-56G имеет хорошие опции для настройки подсистемы накопителей. Ноутбуки линейки могут оснащаться скоростными SSD емкостью 128/256/512 ГБ (M.2 PCI-E) или жесткими дисками объемом 500 ГБ/1 ТБ/2 ТБ. Версии с HDD также могут оборудоваться кеш-ускорителем Intel Optane Memory 16 ГБ.

В тестовой конфигурации установлен SSD на 256 ГБ. В данном случае используется M.2-накопитель производства Kingston c обозначением RBUSNS8154P3256GJ1. Это OEM-вариант на базе контроллера Phison E8. Накопитель такого объема – хороший стартовый вариант. В этом случае еще остается свободным отсек для 2,5-дюймовых устройств, который при необходимости можно заполнить либо жестким диском, либо еще одним SSD с интерфейсом SATA.

Рассмотренная модификация ноутбука поставляется с операционной системой Endless на базе Linux. С одной стороны это возможность сэкономить на покупке ОС, с другой – модель такого класса и цены все же хотелось бы начать использовать сразу после извлечения из коробки.

Производительность

Производительности системы на базе экономичного чипа Core i5-8265U достаточно фактически для любых офисных задач. Причем 4-ядерных CPU уже не просто справляется с такой нагрузкой, а обеспечивает комфортную отзывчивость системы. Ноутбук не испугаешь десятком-вторым одновременно открытых страниц в браузере.

В общем тесте PCMark рассматриваемая модель набирает без малого 4000 баллов. На приведенном скриншоте с результатами платформы любопытен график фактических рабочих частот процессора во время выполнения тестовых заданий. Как видим, в зависимости от характера нагрузки, частота колеблется в широком диапазоне.

Это особенно характерно для ультраэкономичных процессоров, которым важно удержаться в рамках очень ограниченного TDP. Например, во время рендеринга в тестах Cinebench R15/20, когда нагружаются все вычислительные блоки процессора, фактическая рабочая частота CPU колеблалась в пределах 1900–2100 МГц. То есть для интенсивных нагрузок чипы U-серии будут не самым лучшим решением, но рендеринг и серьезная работа с видео – специализированные задачи для которых зачастую не используют компактные ноутбуки.

От памяти DDR4-2400 в двухканальном режиме удается получить порядка 30+ ГБ/c.

Как мы уже отмечали, рассматриваемая модификация Acer Swift 3 SF314-56G оснащена GeForce MX250 c 2 ГБ локальной памяти. Эту дискретную графику можно смело отнести к мобильным адаптерам начального уровня, но даже она значительно увеличивает игровые возможности ноутбука.

При использовании дискретной графики мы получаем 50–80 кадров/c в игре Borderlands 2 со средними настройками качества графики и примерно 50–70 кадров в Counter-Strike: Global Offensive c высоким качеством.

Если для идентичных режимов использовать ресурсы Intel UHD Graphics 620, можно рассчитывать лишь на 15–20 кадров/c. Отличие в бенчмарках 3DMark также 2,5–3 кратное. GeForce MX250 может пригодится не только для игр. В этом случае у владельца есть и CUDA-вычислители, которые можно задействовать, например, при обработке видео.

Общую отзывчивость системы улучшает скоростной твердотельный накопитель. Очевидно модель в своем классе не самая производительная, но пиковые 1600/900 МБ/c явно позволяют выйти за пределы ограничения для SATA-устройств.

Нагрев и шум

Во время нагрузочных экспериментов на 10-минутном этапе стресс-теста AIDA64 центральный процессор прогревался примерно до 80С, при этом эффекта троттлинга не наблюдалось.

Однако здесь стоит учитывать, что низковольтный процессор в таких условиях максимально снижает рабочую тактовую частоту, чтобы избежать перегрева и выхода за пределы допустимого теплопакета.

В этом случае более показательным будут результаты замера температурных значений компонентов после игровой сессии. Здесь видим, что температура GPU в процессе повышалась до 78С, тогда как процессор уже прогревался вплоть до 90–95С.

Как видно на графике, частота графического процессора во время игр повышалась до 1759 МГц, но это пиковое значение. Зачастую рабочая частота GPU колебалась в пределах 1400–1600 МГц.

В покое температуры центрального процессора и графического чипа удерживались на уровне 40–45 градусов. Отметим, что в таком режиме ноутбук работает очень тихо. Вентилятор хотя и не останавливается, но значительно сбрасывает обороты. К сожалению скорость вращения вентилятора не мониторится доступными утилитами, но в целом хочется отметить хороший алгоритм работы СО. Даже несмотря на использование дискретной графики, в целом уровень шума невысок даже под нагрузкой. С другой стороны, сильно уже не будет этому удивляться, это ведь не игровая система.

У нас не было возможности снять крышку для доступа к компонентам, но по представленному фото можно схематически оценить компоновку ноутбука. Для охлаждения используется один вентилятор, размещенный ближе к центральной части корпуса. В конструкции радиаторного блока используется одна тепловая трубка. Забор воздуха ведется через отверстия на нижней панели, а выбрасывается перед шарниром экрана. Во время типичной работы в офисных приложениях температура всех областей ноутбука вполне комфортна.

Во время игр металлический корпус прогревается. В области востребованной в шутерах группы клавиш WASD температура повышалась до 40–43С. Максимальные 53С регистрируются пирометром в центре у верхней кромки на уровне воздуховода системы охлаждения.

Автономность

Acer Swift 3 SF314-56G оборудованы 4-ячеечной батареей емкостью 48 Втч (3220 мАч, 15,2 В). По заявлению производителя, заряда аккумулятора достаточно для работы ноутбука до 12 часов.

Нередко подобные заявления имеют мало общего с фактическим положением дел, потому проверка автономности с помощью PCMark – обязательный этап оценки ноутбука.

Ранее для этих целей приходилось использовать уже возрастную версию теста PCMark 8, но недавно разработчики добавили и в последнюю версию пакета возможность тестирования автономности. Результаты в пресете Modern Office с моделирование типичной офисной работы откровенно порадовали. В этом режиме ноутбук продержался 9 часов, то есть заряда аккумулятора наверняка хватит на весь рабочий день.

Под нагрузкой в игровом профиле Gaming, когда на фоне крутится этап Fire Strike из 3DMark, ноутбук продержался 1 час 20 мин. Также неплохой результат для полной нагрузки на CPU/GPU.

В комплекте с ноутбуком предлагается блок питания мощностью 65 Вт (19 В, 3,42 А). Прямоугольный брусок габаритами 95х50х25 мм увеличит походный вес сумки с лэптопом примерно на 270 г.

Для полной зарядки ноутбука понадобится около двух часов в выключенном состоянии. За первый час емкость аккумулятора пополняется примерно на 60–65%.

Цена

Acer Swift 3 SF314-56G в рассмотренной конфигурации уже предлагается в Украине. Версия с процессором Core i5-8265U, GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и SSD M.2 256 ГБ оценена в 24 280 грн (~$915).

Модификация с двухъядерным Core i3-8145U, GeForce MX250, 4 ГБ ОЗУ и скоростным SSD на 128 ГБ стоит порядка 22 200 грн (~$840). В обоих случаях ноутбуки поставляются с операционной системой Endless.