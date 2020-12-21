Новый Mercedes-Benz S-класса W223: первый взгляд





Под самый конец непростого 2020 года состоялась, возможно, самая престижная и громкая презентация сезона – Новый Mercedes-Benz S-класса W223. Можно лежать на диване и ничего не делать, но при этом долго рассуждать о том, что данный автомобиль создан лишь для небольшой прослойки населения Украины. А можно взглянуть на новый S-класса W223 как образец технологий и «задел на будущее». Ведь часто Mercedes-Benz S-класса становится флагманом не только для компании, но и для автомобильного мира в целом. Что нас ждет?

Спорный дизайн, безупречная техника

Сколько споров о дизайне – не счесть. И сказать бы, что вживую автомобиль выглядит по-другому, чем на фото. Но нет: вживую все равно видишь примерно тоже, что и на многочисленных изображениях. Однако живой, личный контакт все равно очень важен.

Во-первых, только глядя на автомобиль перед собой, понимаешь – насколько он огромен и массивен. Тогда нюансы дизайна отходят на второй план: новый Mercedes-Benz S-класса W223 все равно выглядит солидно, внушительно, цельно. Дорого. Во-вторых, только вживую можно прикоснуться к салону, чтобы ощутить уровень качества отделки. Тактильные ощущения важны. Особенно в случае нового S-класса, который припрятал несколько уникальных решений как раз в салоне. Но пока – говорим о внешности и конструкции.

Новинка Mercedes—Benz S-класса W223 – лучший новогодний подарок? Статус модели обязывал провести мощную презентацию, даже невзирая на все проблемы 2020 года. Тем более, что рассказать действительно было о чем: история Mercedes—Benz S-класса официально начинается с кузова W116 1972 года, а предков семейства можно отыскать даже в начале 1950-х годов. Как водится, при смене поколений новый Mercedes—Benz S-класса стал больше: версия со стандартным кузовом растянулась на 5,18 м (колесная база 3,11 м), а удлиненный кузов и вовсе достиг отметки 5,29 м (колесная база почти 3,22 м). В последнее время 9 из 10 клиентов заказывают long-версию.

Как маневрировать с такими габаритами? Радикальное решение для компании Mercedes-Benz – установка на S-класса W223 поворотной задней оси. Причем угол отклонения задних колес (в зависимости от версии автомобили и размера колес) может достигать 10 градусов: тянет на рекорд в сегменте? Хотя главная суть не в градусах, а в сокращении диаметра разворота на 1,9 метра – до 10,9 метра, словно у модели на несколько классов ниже.

Еще одним новшеством стало дальнейшее развитие шасси E-ACTIVE BODY CONTROL: пневматическая подвеска, индивидуальный контроль каждого колеса, считывание дороги и корректирование настроек 1 000 раз в секунду. Вот только нечто подобное было и в прошлом поколении Mercedes-Benz S-класса W223. А вот что появилось кардинально нового – так это возможность подвески приподнимать кузова на 8 см в случае бокового удара. Таким образом, усилие от удара приходится не в двери и центральную стойку, а в более крепкий и массивный порог кузова. Плюс ждем систему Drive Pilot (самоуправление третьего уровня) и автоматическую парковку (переход к четвертому уровню).

Автомобиль построен на следующей вариации шасси MRA: задний или полный привод, пневматическая подвеска с настройкой амортизаторов 1000 раз в секунду, функция поднимания кузова при боковом ДТП, поворотные задние колеса, развитие возможностей самоуправления. Вот только… все это мы уже видели на прямых и косвенных конкурентах. Что кардинально нового принес Mercedes—Benz S-класса W223?

Инновации – на службе комфорта и безопасности

Пожалуй, именно при знакомстве с интерьером и его особенностями, в итоге понимаешь огромный объем работы, которые проделали специалисты Mercedes-Benz. На первый взгляд – пара дисплеев (12,3-дюймовый на приборной панели и 12,8-дюймовый на центральной консоли), «огибающий» дизайн и щедрое использование дерева (хотя может быть и другая отделка), необычный руль с возвратом к классическим тонким спицам. Но главное – в деталях.

К примеру, в новом комплексе MBUX II: система стала еще более интуитивной, расширены возможности голосового управления с функцией самообучения. Вам не нужно давать команды напрямую – вы можете вести диалог как с обычным человеком. Также расширен функционал контурного освещения салона. При смене температуры – побегут красные или синие полосы-указатели. К примеру, при поиске упавших вещей на полу около переднего пассажирского сиденья – система сделает свет более ярким в данной зоне. Мало того: автомобиль умеет считывать данные с носимого устройства, вроде фитнес-браслета, и подбирать подходящий тип массажа сидений: расслабляющий, тонизирующий, или любой другой. Сами сиденья тоже претендуют на статус шедевра. Ведь кроме электроприводов настроек, подогрева и вентиляции, множества программ массажа, теперь через сиденья реализуется даже звук. Да-да, компания заявляет 4D-звук: в том смысле, что через сидение будет передаваться низкочастотный звук-бас. Наконец, являясь автомобилем, во многом созданным под заднего пассажира, новый Mercedes-Benz S-класса W223 получил фронтальные подушки безопасности для второго ряда сидений. Вот вам пример: инновации – на службе комфорта и безопасности.

Новый салон – это не только «больше подсветки, больше экраны», но также и больше заботы о комфорте и уюте человека: вот чем Mercedes—Benz S-класса W223 задает новые стандарты в автомобильном мире! Практически все системы включены в концепцию Energizing Comfort: массажные сидения, изменение подсветки, работа «климата». А еще Mercedes—Benz S-класса (в который раз для семейства) задает новый уровень безопасности: встречайте фронтальные подушки безопасности объемом 16 литров для задних пассажиров. И если уж говорить об инновациях в деталях, то вот вам еще парочка. Система проекции данных на лобовое стекло работает, как дополненная реальность – к примеру, рисует виртуальные стрелки-указатели навигации прямо на полосах реальной дороги. Или, к примеру, фары Digital Light: каждая включает в себя более 1,3 млн мелких зеркал-отражателей, которые могут не только управлять потоком света (для лучшей подсветки пешеходов, против ослепления других водителей), но также рисовать на дороге иконки-предупреждения.

Новый Mercedes-Benz S-класса W223: что дальше?

Дальше – старт продаж еще более эксклюзивных и дорогих версий. Так, с начала продаж в Украине предложены автомобили Mercedes-Benz S-класса W223 с 6-цилиндровыми моторами: бензин или дизель, разные версия и уровень мощности (286-435 л.с.), можно выбрать задний/полный привод и стандартный/удлиненный кузов. Цены стартуют от 94-118 тыс. евро в зависимости от модификации. Но заказ всевозможных опций может увеличить итоговый прайс до отметки в 150 тыс. евро. Если хотите – то это «центровые игроки», которые выбирают многие покупатели. В 2021 году гамма Mercedes-Benz S-класса W223 в Украине будет существенно расширена за счет появления новых уникальный версий. Прежде всего, ждем «заряженные» модификации AMG, автомобили с мотором V8, исполнение Maybach, подзаряжаемый гибрид с запасом хода порядка 100 км на электротяге. А еще ждем EQS: это как Mercedes-Benz S-класса, только электромобиль.

Две грядущие новинки уже известны – подзаряжаемый гибрид и роскошная модификация Maybach. С учетом вышеозначенных ценников на самые ходовые модификации, можно ожидать, что редкие и эксклюзивные версии достигнут или даже превысят ценовую отметку в 200 тыс. евро. Но думаете, это остановит покупателей?

Возможно, для кого-то прозвучит шокирующим, но в данном классе автомобиль практически не выбирают – здесь очень высока лояльность клиента. Так, в случае Mercedes-Benz S-класса порядка 70-80% (в зависимости от страны) владельцев автомобилей прошлого поколения придут за новым. Поэтому можно не сомневаться, что уже совсем скоро мы увидим новые Mercedes-Benz S-класса на дорогах Украины.