Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC: народный QuadHD с запасом продуктивности

Современный рынок видеокарт продолжает радовать геймеров новыми моделями, а NVIDIA старается играть в нем роль «первой скрипки» с архитектурой Blackwell. Интересной новинкой в среднем сегменте стала MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC, которая «в жизни» оказалась гораздо интереснее, чем на сухих графиках производительности. Видеокарта ориентирована на FullHD и QuadHD гейминг, но не обошлось без приятных сюрпризов.

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC Від 27 215 грн. Плюсы: производительность в FullHD и QuadHD; возможность с компромиссами поиграть в 4К благодаря 16 Gb видеопамяти с DLSS+FG; эталонная тишина в работе и играх; хорошее охлаждение; дизайн. Купить в Compx.ua Минусы: искусственное ограничение разгона; цена. Купить в Compx.ua 8.8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

Интерфейс PCI-E Gen 5 x16 (использует х8) Техпроцесс 4 нм Графический процессор GB206 Пропускная способность памяти 28 Гб/с Объем VRAM 16GB GDDR7 Шина памяти 128-bit Потоковых процессоров 4608 Выходы 3 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Разъем питания 16-pin (12VHPWR) Энергопотребление 180 Вт Рекомендованный БЖ 600 Вт Дополнительно TRI FROZR 4 Thermal Design Габариты 300 x 125 x 44 мм Вес 844 грамма Занимает места 3 slots

Тестовый стенд

Тестирование видеокарты GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC проходило на тестовом стенде со следующими компонентами:

Комплектация, внешний вид и охлаждение MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC поставляется в стильной упаковке. В комплекте, помимо самой видеокарты, есть адаптер питания для 16-контактного разъема, документация и ножка-фиксатор, чтобы предотвратить провисание в корпусе. Дизайн карты реализован в черно-серой гамме с полупрозрачными пластиковыми вставками вокруг вентиляторов.

На задней стороне установлена металлическая пластина с вырезом и логотипом дракона, который, однако, не подсвечивается. Размеры карты составляют 300 x 125 x 44 мм. Поэтому для ее монтажа потребуется три слота в корпусе. MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC весит 841 грамм.

Система охлаждения Tri-Frozr включает три вентилятора с осевым потоком воздуха, которые обеспечивают эффективный отвод тепла от удлиненного алюминиевого радиатора с тремя тепловыми трубками. Охлаждение охватывает не только GPU, но и чипы памяти и элементы VRM. На задней пластине размещены термопрокладки для дополнительного охлаждения памяти.

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Подсветка RGB весело поблескивает в зоне вентиляторов и на логотипе сбоку, что придется по душе любителям световой иллюминации в прозрачных корпусах. Карта оснащена тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1a, которые поддерживают разрешение до 8K при 60 Гц с использованием сжатия DSC.

Рабочая производительность и архитектура в рабочем режиме

Графический процессор GB206, который лежит в основе RTX 5060 Ti, является одним из самых компактных чипов в линейке Blackwell, но в то же время максимально использует свои возможности для этого сегмента. Он изготовлен по технологическому процессу NVIDIA 4N (фактически 5 нм, как и предыдущее поколение Ada) на заводах TSMC. GB206 имеет площадь кристалла лишь 181 мм² и содержит 21,9 миллиарда транзисторов.

Этот чип не имеет прямого предшественника в архитектуре Ada по размеру и конфигурации, поскольку NVIDIA адаптировала количество потоковых мультипроцессоров (SM) в Blackwell к конкретным SKU, чтобы минимизировать потерю площади кристалла. GB206 полностью разблокирован в RTX 5060 Ti, то есть все его ресурсы активированы.

NVIDIA RTX 5070 Ti NVIDIA RTX 5070 NVIDIA RTX 5060 Ti 16G NVIDIA RTX 4060 Ti Архитектура Blackwell Blackwell Blackwell Ada Lovelace Кодовое имя GB203 GB205 GB206-300 AD106-351 Частота GPU 2588 МГц 2325 МГц 2662 МГц 2310 Шейдерные блоки 8960 6144 4608 4352 Текстурные блоки (TMUs) 280 192 144 136 Блоки вывода (ROPs) 96 80 48 48 Тензорные ядра/ AI ядра 280 192 144 136 Ядра трассировки лучей 70 48 36 34 Pixel Fill Rate 248.4 ГПикс/с 208.8 ГПикс/с 127.1 ГПикс/с 122 ГПикс/с Texture Fill Rate 724.6 ГТекс/с 501,1 ГТекс/с 448 ГТекс/с 245 ГТекс/с Интерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 (x8 uses) PCIe 4.0 x8 TGP 300 Вт 250 Вт 180 Вт 165 Вт Производство TSMC TSMC TSMC TSMC Размер кристалла 263 мм² 263 мм² 181 мм² 181 мм² Тип памяти GDDR7 GDDR7 GDDR7 GDDR6 Объем памяти 16 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 16 ГБ Шина 256 бит 256 бит 128 бит 128 бит Количество транзисторов 53 900 М 45 600 М 21 900 М 22 000 М

В целом GB206 предлагает 4608 ядер CUDA, 144 тензорных ядра, 36 ядер RT и 144 TMU. Чип оснащен 32 МБ кэша уровня 2. Интерфейс имеет ширину 128 бит и поддерживает новейшую память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 448 ГБ/с. Это на 55% больше, чем у RTX 4060 Ti с GDDR6 на 18 Гбит/с.

Интерфейсом подключения к системе служит PCI-Express 5.0 x8, что обеспечивает достаточную пропускную способность даже для современных игр, хотя и уступает x16, который используется в более высоких моделях Blackwell.

Одной из ключевых инноваций GB206 является внедрение нейронных шейдеров, которые позволяют обрабатывать часть графической нагрузки с помощью генеративных моделей ИИ. Microsoft стандартизировала этот подход через API Cooperative Vectors в DirectX 12, что делает тензорные ядра доступными для шейдерных задач.

В генераторе изображений Amuse понадобилось 131 секунда, чтобы визуализировать 10 картинок в высоком качестве. Такой же результат когда-то продемонстрировала Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, хотя это совсем другой класс и ценовой диапазон. Нейронный рендеринг всегда считался сильной стороной «зеленых».

В тесте производительности Blender MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC набрала 4322 балла. Это на 11% больше, чем GeForce RTX 4060 Ti. Рендеринг тестовой сцены в Realistic Interior Lightning занял 281 секунду. Если сравнить его со старшей моделью GeForce RTX 5070, то это медленнее почти на 24%

Таким образом прирост рабочей производительности по сравнению с предыдущим поколением не является революционным (около 12% в растеризации). А вот в нейронном рендеринге ситуация гораздо лучше, благодаря новой архитектуре.

Игровая производительность MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

Многих владельцев видеокарт предыдущего поколения (RTX 4060 Ti 16G и RTX 4070) больше всего интересует лишь один вопрос: стоит ли менять своих графических друзей, проверенных сотнями баталий? Поэтому попробуем разобраться на основе сравнительных диаграмм. В них четко видно, как филигранно NVIDIA разыграла эту партию позиционирования своих продуктов, где каждый занимает свое место.

На примере RTX 5060 Ti прекрасно видно насколько технология DLSS 4 помогает видеокартам подобного класса. В S.T.A.L.K.E.R. 2 при FullHD и QuadHD можно без проблем побродить по Зоне даже без помощи генератора кадров и DLSS. Но зачем это делать, если включив их мы получим 125 к/с в FullHD и 100 кадров в секунду в QuadHD.

В дополнение, не пренебрегая DLSS и фрейм генератором, мы можем поиграть даже в 4К с частотой 57 кадров в секунду. Но есть один нюанс. Возможно это связано с сыростью драйверов — включая любую технологию суперсемплинга: будь то DLSS, или Intel Xe, в S.T.A.L.K.E.R. 2 наблюдаем неприятные артефакты, которые я привел в галерее скриншотов.

Уже давно не секрет, что игра Indiana Jones and the Great Circle очень требовательна к подсистеме видеопамяти, особенно к ее объему. Со всем тем у RTX 5060 Ti тут нет никаких проблем. При FullHD с DLSS и генератором кадров мы будем наблюдать за приключениями искателей приключений при 207 к/с. Да, DLSS 4 творит чудеса. Потому что без него счетчик кадров демонстрирует всего лишь 78 FPS.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti 4K, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, PT – OFF 162 4K, Ultra, TAA, FG – OFF, PT – OFF 50 QuadHD, Ultra, DLSS – OFF, FG – OFF, PT – OF 78 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, PT – OFF 207 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, PT – OFF 227 FullHD, Ultra, TAA,FG – OFF, PT – OFF 97

В FullHD, конечно, показатели будут значительно больше. Благодаря большому количеству видеопамяти мы можем даже запустить игру в 4К с FG + DLSS. При этом мы получаем 162 к/c в паре с приятным и комфортным геймплеем. И даже без помощи «нейроулучшителей» мы видим на своих экранах 50 «честных» кадров в секунду.

В Cyberpunk 2077 на ультра настройках Night City будет сиять неоном с частотой 263 FPS. Да, это в FullHD и благодаря DLSS 4. Без него ситуация уже не такая радужная — 72 кадра в секунду в FullHD и 44 к/с в QuadHD.

4К на ультра пресете — всего лишь 21 кадр в секунду. Поэтому включаем всю возможную помощь современных технологий и играем с частотой 94 FPS. В некоторых ситуациях при этом наблюдаются артефакты. Никто не мешает понизить настройки и поиграться с ползунками, ведь необязательно выкручивать их все в «правое положение». Как показывает практика, отличить ультра от высоких сложно, даже если рассматривать изображение с лупой.

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti 4K, Ultra, DLSS — ON, FG – 4x 94 4K, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF 21 QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF 44 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON 163 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF 72 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON 263

Безжалостный Silent Hill 2, в отличие от Индианы Джонса, любит полакомиться не столько графической памятью, сколько мощным графическим процессором. Именно в него упирается быстродействие в этой требовательной, хоть и неновой, игре. В FullHD нет никаких проблем — 106 кадров в секунду с DLSS и 72 «чистых». Это с трассировкой пути. В QHD у нас соответственно 79 FPS с DLSS и 48 к/с без него. В 4К на ультранастройках поиграть не удастся, ведь даже с поддержкой DLSS более 39 кадров в секунду вы не увидите. При желании можно опять же поиграть с пресетами и добиться приемлемого игрового процесса даже в 4К Отстрел корней в Remnant 2 удобнее всего проводить в QHD с помощью суперсемплинга и FG. В таком случае счетчик кадров демонстрирует 127 фпс. Для обладателей 4К мониторов у меня также хорошая новость — включаем DLSS + FG и аннигилируем боссов на частоте 70 к/с. Гемплей при этом выглядит прилично, а тайминги позволят адекватно реагировать на игровую ситуацию.

Counter-Strike 2 на киберспортивных настройках, 1080p и низком пресете графики позволяет уклоняться от пуль, как Нео в Матрице. Количество кадров достигает при этом 315 FPS Любители эффектного визуала могут выставить 4К на очень высоких настройках. Правда, при этом оверлей будет демонстрировать 85 к/с. Хотя, возможно, кому-то и этих показателей хватит, чтобы эффективно играть на своих любимых картах.

Half-Life 2 не менее безжалостен в Рейвенхольме, чем его коллега — Туманный город на берегу озера Толука. Да, трассировка отнимает очень много ресурсов. Даже включенный фонарик Гордона Фримена способен просадить FPS на 10-15%.

Если включить все технологии суперсемплинга плюс генератор кадров, то даже в FullHD игра рендерится всего при 26 кадров в секунду, в QuadHD — 16, и в 4K — 8. Тем не менее DLSS и FG делают чудеса. Причем изображение с ними выглядит приемлемо, а геймплей кажется комфортным. Да, кое-где можно заметить влияние артефактов, но это скорее исключение, чем правило. К тому же не стоит много требовать всего лишь с демоверсии 2-х уровней.

Владельцы 144 герцовых мониторов оценят оптимизацию Forza Horizon 5. Этому способствуют 156 кадров в секунду в QuadHD и 212 FPS в FullHD. Если вам и этого мало, то, пожалуйста, включаете 4K и несетесь к финишу на частоте 109 к/с при помощью суперсемплинга и генератора кадров.

Средневековый A Plague Tale Requiem в ультра режиме, доступный для комфортного прохождения в FullHD и QuadHD. Мало того, можно включить 4K, уменьшить пресет настроек и в таком случае добиться заветных 60 кадров в секунду

Avowed в QuadHD на ультранастройках с генератором кадров DLSS 4 позволяет насладиться игрой при 123 FPS. A Plague Tale Requiem в ультра режиме, доступный для комфортного прохождения в FullHD и QuadHD. В дополнение, включаем 4K, уменьшаем пресет настройки, приправляем DLSS 4 и получаем на выходе 123 к/с. Чего многим вполне хватит.

Энергопотребление, шум и нагрев MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

Температуры в MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC является одним из самых сильных аспектов карты. В режиме простоя, работы с несколькими мониторами или воспроизведения медиа, потребление остается низким, в отличие от некоторых других моделей Blackwell. Во время игр без трассировки лучей потребление составляет около 161 Вт, что ниже стандартного лимита в 180 Вт

Уровень шума и температуры удивляют в очень приятном смысле: в тестах карта достигает лишь 61°C при уровне шума 25 дБ, что делает ее практически бесшумной. Система охлаждения Tri-Frozr с тремя вентиляторами справляется на отлично

На фоне системы MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC вообще не слышно. Поэтому ценителям абсолютной тишины категорически рекомендую. В сравнении с конкурентами охлаждение и шумовые характеристики MSI являются одними из лучших, хотя и разница между моделями незначительная.

Опыт использования

Использование MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC оставляет преимущественно положительные впечатления. Благодаря поддержке DLSS 4 с «трансформерной» моделью масштабирования качество изображения достигает уровня, близкого к нативному, особенно в режиме «Quality», где артефакты или размытие текстур практически отсутствуют. Multi Frame Generation обеспечивает значительный прирост FPS, но требует базовой частоты кадров не ниже 30-35 для комфортного геймплея без заметной задержки ввода.

Также ощущается помощь функции NVIDIA Reflex 2, которая уменьшает задержку при генерации кадров. Мне очень понравился дизайн карты и настоящая «graveyard-тишина» в работе. Габариты позволили поместиться даже в мой небольшой корпус. Я попытался разогнать его, чтобы получить дополнительную производительность «на ровном месте». Элементная база и система охлаждения спроектированы с запасом.

Однако вызывает вопросы искусственное ограничение разгона памяти, хотя чипы Samsung явно способны на большее. Зато радуют 16 гигабайт видеопамяти — именно то, что нужно в реалиях сегодняшнего дня, даже несмотря на 128-битную шину.

Цены и конкуренты

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC ожидается в продаже по цене от 27 215 гривен. Такая стоимость может многим показаться неоправданной, ведь за 32 000 гривен уже можно приобрести старшую MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC, в которой хоть и меньше видеопамяти, зато шире шина и значительно лучше рабочая и игровая производительность.

Сторонники видеокарт от AMD могут взглянуть в сторону Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16G, которая сделала большой шаг вперед по сравнению с предыдущей архитектурой и может похвастаться серьезной мощностью в растеризации и улучшенными возможностями в трассировке и суперсемплинге.

Если вы еще вспоминаете старые-добрые времена поколения RTX 40, которому неизвестны проблемы с PhysX x32, то вашим выбором может стать Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12Gкоторые стремительно исчезают из продажи. Они предлагают немного лучшую производительность, хотя их владельцев огорчает отсутствие поддержки DLSS 4 и «всего» 12 гигабайт видеопамяти, которых уже сейчас не всегда хватает в требовательных играх.

8.8 /10 Оценка ITC.ua Рабочая производительность 8.5 16 Гигабайт видеопамяти позволяет уверенно работать с оффлайновыми нейросетями. Игровая производительность 9 Комфортный FullHD и QuadHD гейминг. Возможность играть в 4К с DLSS+FG. Энергоэффективность, шум 9.5 Почти эталонная тишина. Цена 8 Небольшой ценовой промежуток до RTX 5070 навевает сомнения в выборе.