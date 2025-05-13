Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC: народный QuadHD с запасом продуктивности

Современный рынок видеокарт продолжает радовать геймеров новыми моделями, а NVIDIA старается играть в нем роль «первой скрипки» с архитектурой Blackwell. Интересной новинкой в среднем сегменте стала MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC, которая «в жизни» оказалась гораздо интереснее, чем на сухих графиках производительности. Видеокарта ориентирована на FullHD и QuadHD гейминг, но не обошлось без приятных сюрпризов.
Содержание
- 1 Технические характеристики MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
- 2 Тестовый стенд
- 3 Комплектация, внешний вид и охлаждение MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
- 4 Рабочая производительность и архитектура в рабочем режиме
- 5 Игровая производительность MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
- 6 Энергопотребление, шум и нагрев MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
- 7 Опыт использования
- 8 Цены и конкуренты
Технические характеристики MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
|Интерфейс
|PCI-E Gen 5 x16 (использует х8)
|Техпроцесс
|4 нм
|Графический процессор
|GB206
|Пропускная способность памяти
|28 Гб/с
|Объем VRAM
|16GB GDDR7
|Шина памяти
|128-bit
|Потоковых процессоров
|4608
|Выходы
|3 x DisplayPort v2.1a
|1 x HDMI v2.1b
|Разъем питания
|16-pin (12VHPWR)
|Энергопотребление
|180 Вт
|Рекомендованный БЖ
|600 Вт
|Дополнительно
|TRI FROZR 4 Thermal Design
|Габариты
|300 x 125 x 44 мм
|Вес
|844 грамма
|Занимает места
|3 slots
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC проходило на тестовом стенде со следующими компонентами:
- Материнская плата ASRock X870E Taichi;
- Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;
- Охлаждение MSI MAG CORELIQUID I360;
- Накопитель Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW;
- Оперативная память G.Skill Trident Z5 CK 2x24Gb Royal;
- Блок питания MSI MPG A1000GS PCIE5 1000W.
Комплектация, внешний вид и охлаждение MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC поставляется в стильной упаковке. В комплекте, помимо самой видеокарты, есть адаптер питания для 16-контактного разъема, документация и ножка-фиксатор, чтобы предотвратить провисание в корпусе. Дизайн карты реализован в черно-серой гамме с полупрозрачными пластиковыми вставками вокруг вентиляторов.
На задней стороне установлена металлическая пластина с вырезом и логотипом дракона, который, однако, не подсвечивается. Размеры карты составляют 300 x 125 x 44 мм. Поэтому для ее монтажа потребуется три слота в корпусе. MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC весит 841 грамм.
Система охлаждения Tri-Frozr включает три вентилятора с осевым потоком воздуха, которые обеспечивают эффективный отвод тепла от удлиненного алюминиевого радиатора с тремя тепловыми трубками. Охлаждение охватывает не только GPU, но и чипы памяти и элементы VRM. На задней пластине размещены термопрокладки для дополнительного охлаждения памяти.
Подсветка RGB весело поблескивает в зоне вентиляторов и на логотипе сбоку, что придется по душе любителям световой иллюминации в прозрачных корпусах. Карта оснащена тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1a, которые поддерживают разрешение до 8K при 60 Гц с использованием сжатия DSC.
Рабочая производительность и архитектура в рабочем режиме
Графический процессор GB206, который лежит в основе RTX 5060 Ti, является одним из самых компактных чипов в линейке Blackwell, но в то же время максимально использует свои возможности для этого сегмента. Он изготовлен по технологическому процессу NVIDIA 4N (фактически 5 нм, как и предыдущее поколение Ada) на заводах TSMC. GB206 имеет площадь кристалла лишь 181 мм² и содержит 21,9 миллиарда транзисторов.
Этот чип не имеет прямого предшественника в архитектуре Ada по размеру и конфигурации, поскольку NVIDIA адаптировала количество потоковых мультипроцессоров (SM) в Blackwell к конкретным SKU, чтобы минимизировать потерю площади кристалла. GB206 полностью разблокирован в RTX 5060 Ti, то есть все его ресурсы активированы.
|NVIDIA RTX 5070 Ti
|NVIDIA RTX 5070
|NVIDIA RTX 5060 Ti 16G
|NVIDIA RTX 4060 Ti
|Архитектура
|Blackwell
|Blackwell
|Blackwell
|Ada Lovelace
|Кодовое имя
|GB203
|GB205
|GB206-300
|AD106-351
|Частота GPU
|2588 МГц
|2325 МГц
|2662 МГц
|2310
|Шейдерные блоки
|8960
|6144
|4608
|4352
|Текстурные блоки (TMUs)
|280
|192
|144
|136
|Блоки вывода (ROPs)
|96
|80
|48
|48
|Тензорные ядра/ AI ядра
|280
|192
|144
|136
|Ядра трассировки лучей
|70
|48
|36
|34
|Pixel Fill Rate
|248.4 ГПикс/с
|208.8 ГПикс/с
|127.1 ГПикс/с
|122 ГПикс/с
|Texture Fill Rate
|724.6 ГТекс/с
|501,1 ГТекс/с
|448 ГТекс/с
|245 ГТекс/с
|Интерфейс
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16
|PCIe 5.0 x16 (x8 uses)
|PCIe 4.0 x8
|TGP
|300 Вт
|250 Вт
|180 Вт
|165 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
|TSMC
|TSMC
|Размер кристалла
|263 мм²
|263 мм²
|181 мм²
|181 мм²
|Тип памяти
|GDDR7
|GDDR7
|GDDR7
|GDDR6
|Объем памяти
|16 ГБ
|12 ГБ
|16 ГБ
|16 ГБ
|Шина
|256 бит
|256 бит
|128 бит
|128 бит
|Количество транзисторов
|53 900 М
|45 600 М
|21 900 М
|22 000 М
В целом GB206 предлагает 4608 ядер CUDA, 144 тензорных ядра, 36 ядер RT и 144 TMU. Чип оснащен 32 МБ кэша уровня 2. Интерфейс имеет ширину 128 бит и поддерживает новейшую память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 448 ГБ/с. Это на 55% больше, чем у RTX 4060 Ti с GDDR6 на 18 Гбит/с.
Интерфейсом подключения к системе служит PCI-Express 5.0 x8, что обеспечивает достаточную пропускную способность даже для современных игр, хотя и уступает x16, который используется в более высоких моделях Blackwell.
Одной из ключевых инноваций GB206 является внедрение нейронных шейдеров, которые позволяют обрабатывать часть графической нагрузки с помощью генеративных моделей ИИ. Microsoft стандартизировала этот подход через API Cooperative Vectors в DirectX 12, что делает тензорные ядра доступными для шейдерных задач.
В генераторе изображений Amuse понадобилось 131 секунда, чтобы визуализировать 10 картинок в высоком качестве. Такой же результат когда-то продемонстрировала Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, хотя это совсем другой класс и ценовой диапазон. Нейронный рендеринг всегда считался сильной стороной «зеленых».
В тесте производительности Blender MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC набрала 4322 балла. Это на 11% больше, чем GeForce RTX 4060 Ti. Рендеринг тестовой сцены в Realistic Interior Lightning занял 281 секунду. Если сравнить его со старшей моделью GeForce RTX 5070, то это медленнее почти на 24%
Таким образом прирост рабочей производительности по сравнению с предыдущим поколением не является революционным (около 12% в растеризации). А вот в нейронном рендеринге ситуация гораздо лучше, благодаря новой архитектуре.
Игровая производительность MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
Многих владельцев видеокарт предыдущего поколения (RTX 4060 Ti 16G и RTX 4070) больше всего интересует лишь один вопрос: стоит ли менять своих графических друзей, проверенных сотнями баталий? Поэтому попробуем разобраться на основе сравнительных диаграмм. В них четко видно, как филигранно NVIDIA разыграла эту партию позиционирования своих продуктов, где каждый занимает свое место.
На примере RTX 5060 Ti прекрасно видно насколько технология DLSS 4 помогает видеокартам подобного класса. В S.T.A.L.K.E.R. 2 при FullHD и QuadHD можно без проблем побродить по Зоне даже без помощи генератора кадров и DLSS. Но зачем это делать, если включив их мы получим 125 к/с в FullHD и 100 кадров в секунду в QuadHD.
В дополнение, не пренебрегая DLSS и фрейм генератором, мы можем поиграть даже в 4К с частотой 57 кадров в секунду. Но есть один нюанс. Возможно это связано с сыростью драйверов — включая любую технологию суперсемплинга: будь то DLSS, или Intel Xe, в S.T.A.L.K.E.R. 2 наблюдаем неприятные артефакты, которые я привел в галерее скриншотов.
Уже давно не секрет, что игра Indiana Jones and the Great Circle очень требовательна к подсистеме видеопамяти, особенно к ее объему. Со всем тем у RTX 5060 Ti тут нет никаких проблем. При FullHD с DLSS и генератором кадров мы будем наблюдать за приключениями искателей приключений при 207 к/с. Да, DLSS 4 творит чудеса. Потому что без него счетчик кадров демонстрирует всего лишь 78 FPS.
|Indiana Jones and the Great Circle
|RTX 5060 Ti
|4K, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, PT – OFF
|162
|4K, Ultra, TAA, FG – OFF, PT – OFF
|50
|QuadHD, Ultra, DLSS – OFF, FG – OFF, PT – OF
|78
|QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, PT – OFF
|207
|FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, PT – OFF
|227
|FullHD, Ultra, TAA,FG – OFF, PT – OFF
|97
В FullHD, конечно, показатели будут значительно больше. Благодаря большому количеству видеопамяти мы можем даже запустить игру в 4К с FG + DLSS. При этом мы получаем 162 к/c в паре с приятным и комфортным геймплеем. И даже без помощи «нейроулучшителей» мы видим на своих экранах 50 «честных» кадров в секунду.
В Cyberpunk 2077 на ультра настройках Night City будет сиять неоном с частотой 263 FPS. Да, это в FullHD и благодаря DLSS 4. Без него ситуация уже не такая радужная — 72 кадра в секунду в FullHD и 44 к/с в QuadHD.
4К на ультра пресете — всего лишь 21 кадр в секунду. Поэтому включаем всю возможную помощь современных технологий и играем с частотой 94 FPS. В некоторых ситуациях при этом наблюдаются артефакты. Никто не мешает понизить настройки и поиграться с ползунками, ведь необязательно выкручивать их все в «правое положение». Как показывает практика, отличить ультра от высоких сложно, даже если рассматривать изображение с лупой.
|Cyberpunk 2077
|RTX 5060 Ti
|4K, Ultra, DLSS — ON, FG – 4x
|94
|4K, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF
|21
|QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF
|44
|QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON
|163
|FullHD, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF
|72
|FullHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON
|263
Безжалостный Silent Hill 2, в отличие от Индианы Джонса, любит полакомиться не столько графической памятью, сколько мощным графическим процессором. Именно в него упирается быстродействие в этой требовательной, хоть и неновой, игре. В FullHD нет никаких проблем — 106 кадров в секунду с DLSS и 72 «чистых». Это с трассировкой пути. В QHD у нас соответственно 79 FPS с DLSS и 48 к/с без него. В 4К на ультранастройках поиграть не удастся, ведь даже с поддержкой DLSS более 39 кадров в секунду вы не увидите. При желании можно опять же поиграть с пресетами и добиться приемлемого игрового процесса даже в 4К Отстрел корней в Remnant 2 удобнее всего проводить в QHD с помощью суперсемплинга и FG. В таком случае счетчик кадров демонстрирует 127 фпс. Для обладателей 4К мониторов у меня также хорошая новость — включаем DLSS + FG и аннигилируем боссов на частоте 70 к/с. Гемплей при этом выглядит прилично, а тайминги позволят адекватно реагировать на игровую ситуацию.
Counter-Strike 2 на киберспортивных настройках, 1080p и низком пресете графики позволяет уклоняться от пуль, как Нео в Матрице. Количество кадров достигает при этом 315 FPS Любители эффектного визуала могут выставить 4К на очень высоких настройках. Правда, при этом оверлей будет демонстрировать 85 к/с. Хотя, возможно, кому-то и этих показателей хватит, чтобы эффективно играть на своих любимых картах.
Half-Life 2 не менее безжалостен в Рейвенхольме, чем его коллега — Туманный город на берегу озера Толука. Да, трассировка отнимает очень много ресурсов. Даже включенный фонарик Гордона Фримена способен просадить FPS на 10-15%.
Если включить все технологии суперсемплинга плюс генератор кадров, то даже в FullHD игра рендерится всего при 26 кадров в секунду, в QuadHD — 16, и в 4K — 8. Тем не менее DLSS и FG делают чудеса. Причем изображение с ними выглядит приемлемо, а геймплей кажется комфортным. Да, кое-где можно заметить влияние артефактов, но это скорее исключение, чем правило. К тому же не стоит много требовать всего лишь с демоверсии 2-х уровней.
Владельцы 144 герцовых мониторов оценят оптимизацию Forza Horizon 5. Этому способствуют 156 кадров в секунду в QuadHD и 212 FPS в FullHD. Если вам и этого мало, то, пожалуйста, включаете 4K и несетесь к финишу на частоте 109 к/с при помощью суперсемплинга и генератора кадров.
Средневековый A Plague Tale Requiem в ультра режиме, доступный для комфортного прохождения в FullHD и QuadHD. Мало того, можно включить 4K, уменьшить пресет настроек и в таком случае добиться заветных 60 кадров в секунду
Avowed в QuadHD на ультранастройках с генератором кадров DLSS 4 позволяет насладиться игрой при 123 FPS. A Plague Tale Requiem в ультра режиме, доступный для комфортного прохождения в FullHD и QuadHD. В дополнение, включаем 4K, уменьшаем пресет настройки, приправляем DLSS 4 и получаем на выходе 123 к/с. Чего многим вполне хватит.
Энергопотребление, шум и нагрев MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC
Температуры в MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC является одним из самых сильных аспектов карты. В режиме простоя, работы с несколькими мониторами или воспроизведения медиа, потребление остается низким, в отличие от некоторых других моделей Blackwell. Во время игр без трассировки лучей потребление составляет около 161 Вт, что ниже стандартного лимита в 180 Вт
Уровень шума и температуры удивляют в очень приятном смысле: в тестах карта достигает лишь 61°C при уровне шума 25 дБ, что делает ее практически бесшумной. Система охлаждения Tri-Frozr с тремя вентиляторами справляется на отлично
На фоне системы MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC вообще не слышно. Поэтому ценителям абсолютной тишины категорически рекомендую. В сравнении с конкурентами охлаждение и шумовые характеристики MSI являются одними из лучших, хотя и разница между моделями незначительная.
Опыт использования
Использование MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC оставляет преимущественно положительные впечатления. Благодаря поддержке DLSS 4 с «трансформерной» моделью масштабирования качество изображения достигает уровня, близкого к нативному, особенно в режиме «Quality», где артефакты или размытие текстур практически отсутствуют. Multi Frame Generation обеспечивает значительный прирост FPS, но требует базовой частоты кадров не ниже 30-35 для комфортного геймплея без заметной задержки ввода.
Также ощущается помощь функции NVIDIA Reflex 2, которая уменьшает задержку при генерации кадров. Мне очень понравился дизайн карты и настоящая «graveyard-тишина» в работе. Габариты позволили поместиться даже в мой небольшой корпус. Я попытался разогнать его, чтобы получить дополнительную производительность «на ровном месте». Элементная база и система охлаждения спроектированы с запасом.
Однако вызывает вопросы искусственное ограничение разгона памяти, хотя чипы Samsung явно способны на большее. Зато радуют 16 гигабайт видеопамяти — именно то, что нужно в реалиях сегодняшнего дня, даже несмотря на 128-битную шину.
Цены и конкуренты
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC ожидается в продаже по цене от 27 215 гривен. Такая стоимость может многим показаться неоправданной, ведь за 32 000 гривен уже можно приобрести старшую MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC, в которой хоть и меньше видеопамяти, зато шире шина и значительно лучше рабочая и игровая производительность.
Сторонники видеокарт от AMD могут взглянуть в сторону Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16G, которая сделала большой шаг вперед по сравнению с предыдущей архитектурой и может похвастаться серьезной мощностью в растеризации и улучшенными возможностями в трассировке и суперсемплинге.
Если вы еще вспоминаете старые-добрые времена поколения RTX 40, которому неизвестны проблемы с PhysX x32, то вашим выбором может стать Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12Gкоторые стремительно исчезают из продажи. Они предлагают немного лучшую производительность, хотя их владельцев огорчает отсутствие поддержки DLSS 4 и «всего» 12 гигабайт видеопамяти, которых уже сейчас не всегда хватает в требовательных играх.
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