Обзор Android-медиаплеера Vinga 042

Сейчас многие телевизоры оснащены «умными» интерфейсами – Smart TV, но не все они оказываются достаточно функциональны и удобны, а если телевизор приобретался не в последние пару лет, а раньше – то и вовсе не факт, что в нем есть работоспособный Smart TV (а не просто некая оболочка «для галочки»). В такой ситуации выходов два – или менять телевизор, или приобретать дополнительное устройство – медиаплеер. И если раньше они были довольно дорогими, то сейчас, с распространением ОС Android, появилось большое количество доступных и при этом функциональных плееров. Одним из них и является Vinga 042.

Комплектация

Плеер поставляется в небольшой коробке с минимальной полиграфией (сверху нанесено лишь название модели, снизу – таблица с техническими характеристиками). Внутри также можно найти HDMI-кабель длиной 1 м, блок питания, USB-кабель, пульт ДУ и два руководства пользователя – к плееру и пульту.

Внешний вид

Vinga 042 – небольшая (12х12х3 см) коробочка из черного пластика, с матовым верхом и глянцевыми боковыми гранями; на правой находятся кардридер (SD/MMC), два порта USB 2.0 и один – 3.0, сзади –еще один USB 2.0 порт, разъем питания, порт Ethernet, HDMI-выход и два мини-джека – с цифровым аудиовыходом S/PDIF и с совмещенным аналоговым видео/аудио (через который плеер при необходимости можно подключить к старым телевизорам, не оснащенным HDMI – например, ЭЛТ-моделям с композитным видеовходом).

Плеер легкий, прорезиненные ножки уменьшают скольжение, но на некоторых поверхностях подключенные тугие кабели все-таки могут сдвинуть его с места.

Пульт ДУ

В комплекте с плеером идет гироскопический пульт ДУ, или «аэромышь»(пульт реагирует на перемещение в пространстве и позволяет управлять курсором мыши простым движением руки). Он не очень большой, благодаря скругленным формам корпуса удобно лежит в руке, все кнопки на лицевой стороне расположены так, чтобы их можно было без труда достать большим пальцем. Пульт двусторонний, и если спереди на нем лишь необходимый мимнимум кнопок (регулировка громкости, блок навигации по меню и переключение режимов действия мыши), то на обратной стороне расположена полнофункциональная QWERTY-клавиатура, значительно облегчающая ввод текста. Пульт работает от встроенного аккумулятора, его зарядка осуществляется через разъем micro-USB. Для связи с плеером используется USB-радиоресивер, работающий на частоте 2.4 ГГц. В качестве радиомыши он очень удобен, чувствительность и точность управления оказываются весьма достойными.

Аппаратная платформа

Vinga 042 – старшая модель в линейке, в ней используется чипсет Rockchip RK3328 – 64-битный чип с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частотах до 1.5 ГГц, и видеоподсистемой Penta-Core Mali-450 (до 750 МГц).

Это новый и достаточно производительный чип (представлен на CES 2017, первые модели стали появляться во второй половине прошлого года), по производительности и функциональности он несколько обгоняет другое популярное решение для медиацентров – Amlogic S905X.

Оперативной памяти в плеере 4 ГБ, также имеется внутреннее хранилище объемом 32 ГБ (пользователю из них доступно около 26 ГБ). Для связи с сетью можно использовать как проводное подключение (поддерживается 100-мегабитный Ethernet), так и Wi-Fi (2.4/5G, 802.11 a/b/g/n). Также имеется поддержка Bluetooth 4.0.

В работе

На корпусе плеера нет кнопки включения, он включается сразу, стоит подсоединить к нему кабель питания. Индикатор активности горит синим во время работы и красным – в режиме ожидания. Яркость индикатора умеренная, в темноте он раздражения не вызывает.

Работает Vinga 042 под управлением ОС Android 7.1.2 с собственным лаунчером, для которого доступна украинская локализация. Главный экран напоминает «плиточное» стартовое меню Windows 10 – на нем доступны ссылки на папки с клиентами онлайнового видео, собственными аудио- и видеоплеерами для локального контента, системные параметры и запуск популярного медиацентра Kodi; в нижнюю ленту пользователь может самостоятельно добавлять ярлыки на свои собственные приложения, установленные из Google Play Market. “Из коробки” доступны ряд украинских сервисов, например, OLL.TV, Megogo, LanetTV и ряд других сервисов видео по запросу и клиентов IPTV. Интерфейс работает быстро, навигация по меню и запуск программ происходят без задержек.

У системного медиацентра простой и приятный на вид интерфейс, при этом он обладает на удивление приличной функциональностью. Так, он может воспроизводить медиаконтент не только с подключенных по USB накопителей, но и из локальной сети (поддерживаются протоколы NFS, SMB, UPnP, DLNA). Плеер без проблем воспроизводит 4K-видео с частотой 60 fps, поддерживает HDR (стандарты HDR10 и HLG), умеет декодировать 10-битное видео и кодек h265. Также поддерживается 3D-видео – MVC 3D, стереопары «верх/низ» и «правый/левый» и даже образы Blu-ray 3D. Да, обычные «блюреи» также проигрываются без проблем (только без меню диска, в виде обычного видеофайла) – как из ISO-образов, так и в виде папок со структурой диска.

Интерфейс плеера во время воспроизведения аскетичный, однако переключение аудиодорожек и субтитров, а также некоторые параметры видео в нем имеются. Плеер очень «шустрый», запуск и остановка видео происходят практически мгновенно, и только образы блюреев открываются порядка 1-2 секунд (при этом выход из них в меню также производится без задержек). Производительности плеера с головой хватает для любого, даже самого «тяжелого» видео – в нашем случае тестовый файл с битрейтом на уровне 160 Мбит/с проигрывался плавно, без рывков и притормаживаний. Если же пользователю не нравится аскетичный интерфейс и он хочет получить красивую оболочку с удобным доступом к личному каталогу видео и музыки – к его услугам установленный в системе медиацентр Kodi.

Vinga 042 поддерживает Miracast – для установки связи с Android-смартфоном необходимо воспользоваться утилитой WiFi Display, после чего можно отправлять на телевизор видео/музыку со своего телефона.

С помощью iperf3 были измерены реальные скорости передачи данных. При соединении по Ethernet мы получили стабильные 95 Мбит/с, в случае с беспроводным подключением результат сильно зависел от расположения плеера относительно роутера – судя по всему, встроенная Wi-Fi антенна весьма чувствительна к этому параметру. Так, при прямой видимости на расстоянии 3 м скорость составляла 40-42 Мбит/с, при связи через одну бетонную стену опускалась до 34-35 Мбит/с, а при установке между роутером и плеером компьютерного корпуса и вовсе снижалась до 15-18 Мбит/с. Как видим, беспроводное соединение демонстрирует не самые выдающиеся результаты, так что для просмотра особо тяжелых файлов, например, тех же образов Blu-ray, или при расположении плеера на приличном расстоянии от роутера для получения надежной связи лучше все-таки использовать Ethernet.

Редакция ITC.ua выражает благодарность компании ITbox за предоставленный для обзора медиаплеер Vinga 042.