Обзор ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25): игровой ПК на четверть миллиона

Еще осенью прошлого года компания Intel представила новые процессоры семейства Skylake-Х для десктопной платформы LGA2066. Обновленную линейку возглавил 18-ядерный Core i9-9980XE. Такие CPU только-только начинают появляться в Украине, потому мы использовали первую же возможность протестировать этот процессор. Компания ARTLINE уже подготовила свой вариант ультимативного ПК на базе нового флагмана Intel. Топовая система получила видеокарту GeForce RTX 2080 Ti, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на несколько терабайтов. Именно в такой «огранке» и стоит оценивать новый процессор. Посмотрим, на что ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25) горазд в играх и как справляется с многопоточными приложениями.

Процессор

Система оснащена 18-ядерным процессором Intel Core i9-9980XE. Это топовая модель новой линейки чипов Skylake-X Refresh для энтузиастской платформы LGA2066. Процессор имеет частотную формулу 3,0/4,2 ГГц, оснащен 24,75 МБ кеш-памяти третьего уровня и поддерживает технологию Hyper-Threading с возможностью обрабатывать до 36 потоков данных одновременно. Фактически мы имеем дело с самым мощным чипом для производительной десктопной платформы Intel.

Core i9-9980XE имеет 4-канальный контроллер памяти со штатным режимом модулей DDR4-2066, а также предлагает 44 линии PCI Express 3.0, позволяющих создавать связки из нескольких видеокарт или использовать ресурсы чипа для RAID-массивов из скоростных SSD.

Все HEDT-чипы Intel Core 9-го поколения теперь используется припой для связи кристалла с теплораспределительной крышкой. Улучшенный термоинтерфейс – едва ли не самое ожидаемое нововведение Skylake-X Refresh. Когда процессор имеет тепловой пакет в 165 Вт, особенно важно эффективно отводить выделяемое тепло. Владельцы мощных многоядерных чипов Intel предыдущих поколений наверняка не понаслышке знают о проблемах с высокими температурами CPU, которые не удавалось снизить, используя даже эффективные системы охлаждения. Посмотрим, поможет ли припой решить этот вопрос.

Стоит напомнить, что несмотря на очень внушительный ценник, Core i9-9980XE поставляется без штатной системы охлаждения. Впрочем, когда речь идет об ультимативной системе без жестких финансовых ограничений, подобрать достойный охладитель даже для такого CPU – не проблема.

Охлаждение

Для охлаждения процессора используется жидкостная система ASUS RYUJIN 360. Данная модель впервые была показана на Computex 2018.

Топовая СВО тайваньского производителя разработана совместно со специалистами Asetek, имеющими большой опыт проектирования подобных устройств. Для СВО используется достаточно мощная помпа, а в конструкции предусмотрен цветной OLED-экран для вывода различной системной информации или даже анимированных картинок. Кроме того, на помпе закреплен вентилятор, обдувающий элементы, размещенные вокруг процессорного разъема. Общую конструкцию теплосъемника прикрывает декоративный кожух с направляющими.

Для охлаждения теплоносителя предусмотрен радиаторный блок длиной 360 мм. Специалисты ARTLINE в данном случае заменили штатные вентиляторы на вертушки EKWB EK-Vardar EVO 120ER RGB c двойными шарикоподшипниками и дополнительной управляемой подсветкой.

Материнская плата

В основе системы лежит материнская плата ASUS PRIME X299-DELUXE – уже хорошо знакомая нам модель на базе чипсета Intel X299. Несмотря на то, что платформа LGA2066 была представлена еще в 2017 году, в плане оснащения и возможностей она еще более, чем актуальна.

ASUS PRIME X299-DELUXE имеет хороший силовой блок с элементами International Rectifier, а также очень представительный набор интерфейсов и контроллеров. Плата оборудована модулем для беспроводной связи, причем поддерживающим не только стандарт Wi-Fi 802.11ac, но и более скоростной 802.11ad. Дополнительная комплектная карта расширения добавляет поддержку Thunderbolt 3 c пропускной способностью до 40 Гб/с. В данном случае порт Type-C также поддерживает Power Delivery, позволяя передавать до 36 Вт энергии через этот коннектор.

Подробности о материнской плате можно узнать из нашего обзора. Из интересных особенностей выделим наличие OLED-экрана LiveDash для вывода различной системной информации.

Учитывая наличие дисплея на водоблоке используемой СВО, можно комбинировать мониторинг различных параметров. Например, на экран ASUS RYUJIN 360 вывести показания частоты процессора, а на экранчике материнской платы отображать текущую температуру CPU. Возможностей для настройки здесь довольно много, можно сочетать различные варианты.

Видеокарта

Для ультимативной игровой системы сейчас фактически нет альтернативы GeForce RTX 2080 Ti. Номинально существует еще чуть более скоростная TITAN RTX, но это уже эксклюзивная экзотика. Рассматриваемый ПК оснащен видеокартой ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING.

Нам уже довелось ранее иметь дело с этой моделью и среди ее недостатков можно говорить разве что о немалой стоимости, в целом характерной для всех GeForce RXT 2080 Ti. В остальном – никаких претензий. Мощный силовой блок, крупная эффективная система охлаждения, заводской разгон с агрессивным алгоритмом ускорения и управляемая RGB-подсветка.

Видеокарта занимает в системе 2,5-слота, но в данном случае это не вызывает никаких неудобств. В режиме покоя модель серии STRIX работает в пассивном режиме, останавливая вентиляторы.

Инженеры ARTLINE использовали оригинальную особенность данной модели, синхронизировав иллюминацию видеокарты с подсветкой системных вентиляторов и RGB-лент.

Оперативная память

Система оснащена 64 ГБ оперативной памяти. Для ПК применяются восемь модулей HyperX Predator DDR4-3000. Возможность использовать ОЗУ в 4-канальном режиме – одно из преимуществ платформы LGA2066. Что касается предложенного объема, то 64 ГБ с запасом хватит для любых задач. Начиная от самых тяжелых игр, заканчивая ресурсоемким монтажом 4K-видео.

Модули оснащены компактными радиаторными блоками. Когда все разъемы для DIMM заняты, планки памяти размещаются не небольшом расстоянии друг от друга, потому дополнительное охлаждение здесь не помешает. Конечно, и в плане эстетики такой набор выглядит эффектно.

Четырехканальный доступ к памяти обеспечивает очень хорошие скоростные показатели – 75–85 ГБ/c для чтения/записи и латентность на уровне 73,2 нс.

Накопители

Для ПК используется гибридная подсистема накопителей. Место основного системного занимает Samsung 970 EVO Plus емкостью 1 ТБ (M.2, NVMe).

Примечательно, что здесь уже применяется SSD обновленной линейки EVO Plus, устройства которой основаны на новых 96-слойных микросхемах флеш-памяти 3D-NAND TLC. Модели этой серии предлагают еще чуть большую производительность, чем у предшественников, которые изначально можно было считать одними из наиболее сбалансированных вариантов в своем классе.

Базовые замеры производительности подтверждают отличные скоростные показатели. Основной SSD размещен под радиаторным блоком материнской платы, потому вопрос с перегревом не возникнет даже при длительных операциях записи.

Учитывая объемы актуальных игр, разработчики системы справедливо решили, что одного накопителя, пусть даже емкостью в 1 ТБ, будет недостаточно для системы подобного класса. Потому ПК получил дополнительный SSD – Samsung 860 EVO 2 ТБ. В тестовом варианте платформы он не представлен, однако предусмотрен в штатной комплектации розничных версий ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25).

Блок питания

Система оснащена оригинальным блоком питания ASUS ROG Thor 1200W мощностью 1200 Вт, соответствующим стандарту 80 Plus Platinum.

В основе этой модели использовалась очень качественная платформа SeaSonic PRIME Platinum с отличной схемотехникой, очень хорошей стабилизацией напряжений и высоким КПД (89–92%). Специалисты ASUS дополнительно улучшили охлаждение силовых элементов, усовершенствовали корпус, добавили настраиваемую подсветку и оснастили блок отдельным OLED-экраном на котором отображается текущее энергопотребление системы.

Увы, увы, но в данном случае конструкция корпуса системы с отдельным отсеком для БП не позволяет отслеживать значения на экране блока. Впрочем, это не отменяет его другие заслуги в виде работы в пассивном режиме при нагрузке ниже 500 Вт, модульной конструкции и соответствию высоких стандартов эффективности.

1200 Вт для используемой платформы – это с очень большим запасом. Который, впрочем, может пригодиться если вы захотите установить еще одну GeForce RTX 2080 Ti, попутно поэкспериментировав с разгоном всех компонентов ПК.

Корпус

Система собрана в корпусе QUBE Overlord 801. Это громоздкий Full Tower футуристичного вида с массивным шасси, а также съемными боковыми и верхней панелями, выполненными из закаленного тонированного стекла.

Фронтальную панель прикрывает декоративная алюминиевая пластина, визуально увеличивающий габариты и без того грузного корпуса. Один лишь вес в 21,5 кг многое говорит об используемых материалах и степени брутальности «жилища» ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25).

В розничной продаже идентичный корпус предлагается под брендом AZZA Ragnarok 801. В данном же случае модель кастомизирована производителем для украинской компании. Логотип серии вырезан в профиле сегмента боковой стенки, также название линейки игровых систем обозначено на алюминиевой передней панели.

Корпус очень просторный. Модель позволяет использовать материнские платы фактически любых стандартов, актуальных для настольных ПК. Более того, при желании в QUBE Overlord 801 можно разместить даже две независимые системы.

В корпусе имеется посадочное место для второй платы формата Mini-ITX, на которой может быть установлена полноценная дискретная видеокарта. Для питания второй системы также предусмотрена возможность использовать дополнительный БП. Ситуация с парой независимых ПК в одном корпусе достаточно специфична, но и такая конфигурация может быть востребованной.

Для ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25) с материнской платой классического формата ATX доступное внутреннее пространство кажется несколько избыточным. С другой стороны, в корпусе созданы хорошие условия для охлаждения всех элементов платформы.

Дополнительная подсветка позволяет визуально заполнить частично пустующий кейс. С декоративным освещением здесь полный порядок. В корпусе суммарно предустановлено десять 120-миллиметровых вентиляторов EK-Vardar EVO 120ER RGB (500–2200 об/мин). По три закреплены на передней панели и верхней панелях, один – на задней, еще три используются для охлаждения радиаторного блока СВО. Все вентиляторы имеют подсветку, которая в данном случае синхронизирована с иллюминацией видеокарты. Кроме того, за передней стенкой размещены еще два фрагмента светодиодной ленты с RGB-элементами. Дополнительная подсветка также предусмотрена для определенных сегментов материнской платы и жидкостной системы охлаждения.

Возможностей для настройки здесь очень много, хотя общий цветовой фон будут определять видеокарта и синхронизированные с ней вентиляторы/RGB-ленты.

Отдельного упоминания заслуживает общая культура сборки ПК. Даже при наличии в корпусе системы менеджмента кабелей и использования модульного БП, уложить все силовые и интерфейсные проводники – задача не из легких. Прием она значительно усложняется, когда система оснащена десятком дополнительных вентиляторов и светодиодными лентами.В данном случае вопросов никаких не возникает. Во внутреннем отсеке можно рассмотреть разве что шланги СВО, а также аккуратно уложенные силовые кабели дополнительного питания видеокарты и ATX.

Основная часть коммутаций выполнена c обратной стороны поддона платформы. Так как эта часть также прикрыта закаленным стеклом и фактически остается на виду, аккуратную укладку кабелей здесь можно только приветствовать. Впрочем, другого и не ожидаешь увидеть в системе такого класса.

Для удобства представим технические характеристики ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25) в отдельной таблице.

Процессор Intel Core i9-9980XE (18/36; 3,0/4,4 ГГц; 25,75 МБ L3) Охлаждение ASUS RYUJIN 360; 10×EK-Vardar EVO 120ER RGB Материнская плата ASUS PRIME X299-DELUXE (Intel X299, ATX) Оперативная память 64 ГБ (8×8ГБ) HyperX Predator DDR4-3000 Видеокарта ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING (GeForce RTX 2080 Ti) Накопители Samsung 970 EVO Plus 1 ТБ (NVMe, M.2); Samsung 860 EVO 2 ТБ (SATA) Блок питания ASUS ROG Thor 1200W, 1200 Вт, модульный Корпус QUBE Overlord 801 (630×300×655 мм; 21,5 кг) Операционная система Windows 10 Professional (64 бита) Цена 239 999 грн. (~$8800)

Система поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 Professional. Срок гарантии производителя на ПК – 38 месяцев.

Будущему владельцу ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25) нужно учитывать, что это отнюдь не компактная платформа. Габариты корпуса – 630×300×655 мм. Для ПК понадобится немало места на рабочем столе. Прятать такую систему под столешницу будет настоящим преступлением. Открытая конструкция со стильными стеклянными панелями выглядит эффектно, но если говорить о практичности, то система никак не защищена от пыли, а потому убираться внутри корпуса придется чаще обычного.

Производительность

Во время знакомства с ПК мы не могли упустить возможность протестировать производительность 18-ядерного процессора Core i9-9980XE. В плане внутренней архитектуры изменений по сравнению с предшественником здесь минимум, потому сравнивать новый CPU с тем же Core i9-7980XE было бы не так уж интересно. Куда любопытнее сопоставить возможности топового HEDT-чипа с таковыми для Core i7-8700K – популярной 6-ядерной модели для массовой платформы LGA1151.

Уже по традиции сравнительный экспресс-тест процессоров мы начинаем с приложения Cinebench R15, основанного на рендер-движке Cinema 4D от MAXON. В естественном многопоточном режиме Core i9-9980XE имеет внушительное преимущество. 18-ядерный 36-поточный чип справился с работой в 2,7 раза быстрее Core i7-8700K. В то же время при нагрузке на один вычислительный блок весомое преимущество в количестве ядер не является определяющим. В таких условиях 6-ядерный Coffee Lake оказался немного расторопнее из-за более высокой рабочей частоты.

Тест Cinebench R15 уже достаточно давно не обновлялся. Приложение появилось в эпоху засилья 4-ядерных процессоров, ныне же многопоточные возможности актуальных CPU значительно расширились. Чипы с большим количеством ядер справляются с предложенным тестовым заданием буквально за несколько секунд, не позволяя процессорам выйти на крейсерские рабочие режимы. Потому энтузиасты бенчмаркинга подготовили неофициальную версию теста – Cinebench R15 Extreme Edition, вчетверо увеличив разрешение сцены для рендеринга. Этот вариант конечно не поддерживается Maxon, но вполне пригоден для сравнительных изысканий. Интересующиеся могут попробовать. Core i9-9980XE набрал здесь чуть более 1000 баллов. Делитесь своими результатами в комментариях.

В синтетическом процессорном тесте PerformanceTest 9 чип Core i9-9980XE заработал более 31 тысячи баллов, при этом утилита сообщает, что рассматриваемая система производительнее 99% протестированных платформ.

Набор разнородных тестовых этапов GeekBench регистрирует почти двукратное преимущество Core i9-9980XE в мультипоточном режиме, тогда как Core i7-8700K хорош в однопотоке.

Архиватор Z-Zip хорошо оптимизирован для работы с многопоточными процессорами, поэтому при компрессии и распаковке данных 18-ядерный чип значительно опережает Core i7-8700K. Очевидно здесь свою роль сыграла и увеличенная пропускная способность памяти.

В целом перечне этапов с рендерингом сцен, «экстремальный» чип оказывается в 2,2–2,6 раза расторопнее классического шестиядерника. Когда производительность увеличивается не на проценты, а в разы, это впечатляет. Увы, но и цена подобных CPU возрастает, причем не пропорционально приросту показателей. Впрочем, когда разница выражается не столбиками на диаграммах, а значительной экономией времени для решения рабочих задач, то цель вполне может оправдывать средства.

С кодированием видео Core i9-9980XE также справляется примерно вдвое быстрее Core i7-8700K, потому ПК на основе 18-ядерного CPU может оказаться желанной платформой для более-менее серьезного видеомонтажа. Особенно для задач, которые нельзя переложить на плечи GPU.

В общесистемном тесте PCMark 10 процессор Core i9-9980XE проявляет свои сильные стороны на мультимедийном этапе Digital Content Creation. В многопоточных задачах CPU раскрывает весь свой потенциал. Хотя нельзя сказать, что в однопоточных приложениях он выглядит бледно. Дело в том, что несмотря на относительно невысокие заявленные частоты (3,0/4,4 ГГц), при нагрузке на одно-два ядра, благодаря поддержке Turbo Boost Max 3.0, процессор может ускоряться вплоть до 4,5 ГГц, выходя за обозначенные рамки.

В целом же частотная формула Core i9-9980XE очень зависит от типа обрабатываемых инструкций. На обычных математических операциях фактический диапазон рабочих частот составляет 3,8–4,5 ГГц, при выполнении инструкций из набора AVX2 – 3,3–3,9 ГГц, а во время обработки самых ресурсоемких AVX512, чтобы удержать тепловой пакет в заданных рамках, тактовая частота чипа снижается до 2,8–3,7 ГГц. С другой стороны, чипы Skylake-X в принципе поддерживают набор векторных инструкций AVX512, в отличие от тех же Coffee Lake.

Игровые возможности системы во многом зависят от видеокарты. Тюнингованная GeForce RTX 2080 Ti станет здесь лучшей помощницей. Напомним, что адаптеры серии GeForce RTX имеют аппаратные блоки обработки трассировки лучей и специальные тензорные ядра, которые могут использоваться для различных матричных вычислений, например, для сглаживания DLSS (Deep Learning Super Sample).

В новом тестовом этапе Port Royal с трассировкой лучей система набирает 8142 балла, обеспечивая порядка 38 кадров/c. Разработчик 3DMark уже представил дополнение, позволяющее оценить влияние DLSS на производительность.

При использовании этого способа оптимизации картинки производительность увеличилась с 37,6 до 53,8 кадров/c, то есть прирост порядка 43%. Пожалуй это практически идеальные тепличные условия, в играх прибавка будет несколько скромнее, но речь идет о заметном приросте количества кадров/c. Впрочем, это тема для отдельного материала. Пока же обозначим возможности ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25) в «тяжелых» популярных проектах.

GeForce RTX 2080 Ti – единственная возможность получить порядка 60–70 кадров/c в играх при разрешении 4К и максимальными настройками качества графики. Флагман предыдущего поколения – GeForce GTX 1080 Ti, да и GeForce RTX 2080, потребуют уже определенных компромиссов в параметрах картинки. Отметим, что в режиме 4К заметно увеличивается потребность в объеме кадрового буфера и даже 8 ГБ уже может оказаться не всегда достаточно для ультра-настроек. В частности в APEX Legend при максимальном качестве графики использовалось порядка 9,5 ГБ памяти видеокарты.

Для режима 1440p требования несколько ниже. При таком разрешении владельцу ПК, оснащенного GeForce RTX 2080 Ti, можно внимательнее присматриваться к мониторам с частотой обновления экрана 144 Гц. Даже в сложных проектах видеокарта способна обеспечить более 100 кадров/c. Если говорить о поведении процессора, то даже в масштабных сетевых шутерах с большими картами и количеством участников загрузка CPU не часто превышает 30–40%. Конечно, никакие проекты пока не готовы загрузить доступные 36 потоков. Значительную часть ресурсов чипа можно использовать, например, для организации видеотрансляции с максимальным качеством картинки.

В режиме Full HD топовые 8-ядерные чипы Coffee Lake Refresh наверняка смогут обеспечить чуть больший средний fps из-за повышенной рабочей частоты и архитектурных особенностей работы кольцевой шины. Впрочем, для 1080p в целом зачастую используются платформы другого класса. С повышением разрешения и качества графики отличие будет нивелироваться при этом у HEDT-процессоров еще остается большой ресурс для различных задач.

Нагрев, шум и энергопотребление

Учитывая конфигурацию системы охлаждения со штатной СВО и десятью 120-миллиметровыми вентиляторами, владельцу ARTLINE Overlord RTX X99 (X99v25) доступно множество вариантов настройки алгоритмов работы платформы. Здесь в широких пределах можно подбирать баланс шумовых и температурных показателей.

При скорости вращения порядка 1000 об/мин для вентиляторов на СВО и минимальных значениях (500–600 об/мин) остальных корпусных «вертушек», процессор Core i9-9980XE под нагрузкой в стресс-тесте AIDA64 прогревался примерно до 70С. ASUS RYUJIN 360 в целом справляется с 18-ядерником. Мы допускаем, что в пиковых режимах температуры чипа могут быть несколько выше, но и эффективность отвода тепла можно увеличивать, наращивая частоту вращения вентиляторов. В целом же очевидно, что припой здесь пошел на пользу. Наконец-то температура топовых чипов для LGA2066 зависит от эффективности системы охлаждения. С термопастой под крышкой такая зависимость была не очевидной.

Видеокарта в покое работает в пассивном режиме. Под нагрузкой температура GPU повышалась до 66С при этом скорость вращения вентиляторов увеличивалась до 1850 об/мин. Напомним, что ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING изначально разогнана производителем. В играх графический процессор ускорялся вплоть до 1965 МГц.

Если говорить о шумовых характеристиках платформы, то ПК работает относительно тихо, но, конечно, не бесшумно. Все же в системе охлаждения предусмотрено десять 120-миллиметровых вентиляторов и даже если все они работают с минимальными оборотами (500–600 об/мин), создается определенный фон. Открытая конструкция корпуса также не способствует изоляции внутреннего звука. Впрочем, материнская плата позволяет настроить режимы работы вентиляторов, есть возможность даже останавливать их при необходимости.

Что касается общего энергопотребления платформы, то в режиме покоя ПК требовал немногим более 100 Вт. Под высокой игровой нагрузкой энергопотребление колебалось в пределах 450–500 Вт, тогда как во время стресс-теста AIDA64 с одновременным использованием ресурсов CPU и GPU системе требовалось около 560 Вт. Как видим, запаса мощности ASUS ROG Thor 1200W здесь хватает с избытком, к тому же в используемом режиме БП предлагает максимально возможный КПД. Потенциал блока питания позволяет в случае необходимости легко добавить еще одну GeForce RTX 2080 Ti.

Итоги

ARTLINE Overlord RTX X99 (Х99v25) – ультимативная десктопная платформа со смелым внешним дизайном, производительными компонентами, хорошим охлаждением и эффектной подсветкой. 18-ядерный процессор и видеокарта GeForce RTX 2080 Ti – очень мощная связка, которая одинаково хорошо подходит как для самых требовательных игр, так и для серьезной работы с монтажом видео и обработкой фото. ПК также основательно заряжен оперативной памятью и поставляется с парой SSD высокой емкости.

Как можно было бы еще улучшить предложенную систему? Если снять ценовой ограничитель, то в ПК такого формата напрашивается кастомная система жидкостного охлаждения с массивными резервуарами для теплоносителя и вычурной системой «трубопроводов». Не лишней оказалась бы и еще одна GeForce RTX 2080 Ti, особенно для игр в режиме 4К с максимальным качеством графики. Меломанов наверняка порадовала бы дискретная звуковая карта. По заверению представителей ARTLINE, компания уже готовит подобные модификации для потенциальных покупателей ПК на все деньги. Что же, красиво играть не запретишь.

ПК для тестирования представлен компанией ARTLINE, www.artline.ua