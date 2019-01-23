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Samsung анонсировала высокоскоростные NVMe-накопители 970 EVO Plus на 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC
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Samsung анонсировала высокоскоростные NVMe-накопители 970 EVO Plus на 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC

Samsung анонсировала высокоскоростные NVMe-накопители 970 EVO Plus на 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC

Компания Samsung представила обновленную серию потребительских NVMe-накопителей 970 EVO Plus, призванную заменить собой прошлогоднюю линейку 970 EVO. Как и их предшественники, новые модели адресованы владельцам высокопроизводительных ПК и рабочих станций.

Новые SSD Samsung 970 EVO Plus выполнены в популярном формате M.2 2280, оснащены интерфейсом PCIe Gen3 x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Новинки используют тот же фирменный контроллер Samsung Phoenix, что и их предшественники, но отличаются более высокими скоростными показателями благодаря новой 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC. Напомним, старые модели 970 EVO используют 64-слойную флэш-память 3D V-NAND TLC.

SSD Samsung 970 EVO Plus предлагаются в тех же четырех вариантах объема памяти: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 и 2 ТБ. Правда, самая емкая модификация на 2 ТБ доберется до прилавков магазинов только в апреле, тогда как поставки остальных уже начались. Рекомендованные производителем розничные цены для США составляют $90, $130 и $250 за модели объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ соответственно. Отметим, что цены на накопители 970 EVO на старте были такими же. На все накопители 970 EVO Plus распространяется действие пятилетней гарантии.

Параметры 970 EVO Plus мы для удобства свели в таблицу.

Модель SSD Samsung 970 EVO Plus250 ГБ500 ГБ 1 ТБ2 ТБ
Объем памяти LPDDR4

512 МБ

512 МБ1 ГБ2 ГБ
Объем буферной памяти SLCрабочий

4 ГБ

4 ГБ6 ГБН/Д
расширенный режим

13 ГБ

22 ГБ42 ГБ

Н/Д

Скорость чтения, МБ/с

3500

Н/Д
Скорость записи, МБ/с

2300

32003300Н/Д
Скорость записи (TLC), МБ/с

400

90017001750
Производительность операций случайного чтения блоками размером 4 КБ, тыс. IOPSQD1

17

19

Н/Д

QD128

250

480600620
Производительность операций случайной записи, тыс. IOPSQD1

60

Н/Д

QD128 (SLC)

550

560
QD128 (TLC)

100

200400420
Энергопотребление при активной работе, Втчтение

5,0

5,5

5,5

Н/Д

запись

4,2

5,86,0Н/Д

Энергопотребление в режиме простоя, мВт

в режиме Idle

30

Н/Д

L1.2 Idle

5

Н/Д

Износостойкость TBW, ТБ

Показатель DWPD, полных перезаписей в день)

150

(0,3)

300

(0,3

600

(0,3)

1200

(0,3)

ШифрованиеAES 256, TCG Opal 2.0, IEEE 1667
Рекомендованная цена, долл. США

90

130250

Н/Д

В заключение можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.

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Цены и дата выхода Samsung 970 EVO Plus в украинскую розницу будут объявлены дополнительно.

Источник: Samsung и AnandTech

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