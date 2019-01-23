Samsung анонсировала высокоскоростные NVMe-накопители 970 EVO Plus на 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC
Компания Samsung представила обновленную серию потребительских NVMe-накопителей 970 EVO Plus, призванную заменить собой прошлогоднюю линейку 970 EVO. Как и их предшественники, новые модели адресованы владельцам высокопроизводительных ПК и рабочих станций.
Новые SSD Samsung 970 EVO Plus выполнены в популярном формате M.2 2280, оснащены интерфейсом PCIe Gen3 x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Новинки используют тот же фирменный контроллер Samsung Phoenix, что и их предшественники, но отличаются более высокими скоростными показателями благодаря новой 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC. Напомним, старые модели 970 EVO используют 64-слойную флэш-память 3D V-NAND TLC.
SSD Samsung 970 EVO Plus предлагаются в тех же четырех вариантах объема памяти: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 и 2 ТБ. Правда, самая емкая модификация на 2 ТБ доберется до прилавков магазинов только в апреле, тогда как поставки остальных уже начались. Рекомендованные производителем розничные цены для США составляют $90, $130 и $250 за модели объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ соответственно. Отметим, что цены на накопители 970 EVO на старте были такими же. На все накопители 970 EVO Plus распространяется действие пятилетней гарантии.
Параметры 970 EVO Plus мы для удобства свели в таблицу.
|Модель SSD Samsung 970 EVO Plus
|250 ГБ
|500 ГБ
|1 ТБ
|2 ТБ
|Объем памяти LPDDR4
512 МБ
|512 МБ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Объем буферной памяти SLC
|рабочий
4 ГБ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Н/Д
|расширенный режим
13 ГБ
|22 ГБ
|42 ГБ
Н/Д
|Скорость чтения, МБ/с
3500
|Н/Д
|Скорость записи, МБ/с
2300
|3200
|3300
|Н/Д
|Скорость записи (TLC), МБ/с
400
|900
|1700
|1750
|Производительность операций случайного чтения блоками размером 4 КБ, тыс. IOPS
|QD1
17
19
Н/Д
|QD128
250
|480
|600
|620
|Производительность операций случайной записи, тыс. IOPS
|QD1
60
Н/Д
|QD128 (SLC)
550
|560
|QD128 (TLC)
100
|200
|400
|420
|Энергопотребление при активной работе, Вт
|чтение
5,0
|5,5
5,5
Н/Д
|запись
4,2
|5,8
|6,0
|Н/Д
Энергопотребление в режиме простоя, мВт
|в режиме Idle
30
Н/Д
|L1.2 Idle
5
Н/Д
Износостойкость TBW, ТБ
Показатель DWPD, полных перезаписей в день)
150
(0,3)
300
(0,3
600
(0,3)
1200
(0,3)
|Шифрование
|AES 256, TCG Opal 2.0, IEEE 1667
|Рекомендованная цена, долл. США
90
|130
|250
Н/Д
В заключение можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.
Цены и дата выхода Samsung 970 EVO Plus в украинскую розницу будут объявлены дополнительно.