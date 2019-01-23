Samsung анонсировала высокоскоростные NVMe-накопители 970 EVO Plus на 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC

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Компания Samsung представила обновленную серию потребительских NVMe-накопителей 970 EVO Plus, призванную заменить собой прошлогоднюю линейку 970 EVO. Как и их предшественники, новые модели адресованы владельцам высокопроизводительных ПК и рабочих станций.

Новые SSD Samsung 970 EVO Plus выполнены в популярном формате M.2 2280, оснащены интерфейсом PCIe Gen3 x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Новинки используют тот же фирменный контроллер Samsung Phoenix, что и их предшественники, но отличаются более высокими скоростными показателями благодаря новой 96-слойной флэш-памяти 3D V-NAND TLC. Напомним, старые модели 970 EVO используют 64-слойную флэш-память 3D V-NAND TLC.

SSD Samsung 970 EVO Plus предлагаются в тех же четырех вариантах объема памяти: 250 ГБ, 500 ГБ, 1 и 2 ТБ. Правда, самая емкая модификация на 2 ТБ доберется до прилавков магазинов только в апреле, тогда как поставки остальных уже начались. Рекомендованные производителем розничные цены для США составляют $90, $130 и $250 за модели объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ соответственно. Отметим, что цены на накопители 970 EVO на старте были такими же. На все накопители 970 EVO Plus распространяется действие пятилетней гарантии.

Параметры 970 EVO Plus мы для удобства свели в таблицу.

Модель SSD Samsung 970 EVO Plus 250 ГБ 500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ Объем памяти LPDDR4 512 МБ 512 МБ 1 ГБ 2 ГБ Объем буферной памяти SLC рабочий 4 ГБ 4 ГБ 6 ГБ Н/Д расширенный режим 13 ГБ 22 ГБ 42 ГБ Н/Д Скорость чтения, МБ/с 3500 Н/Д Скорость записи, МБ/с 2300 3200 3300 Н/Д Скорость записи (TLC), МБ/с 400 900 1700 1750 Производительность операций случайного чтения блоками размером 4 КБ, тыс. IOPS QD1 17 19 Н/Д QD128 250 480 600 620 Производительность операций случайной записи, тыс. IOPS QD1 60 Н/Д QD128 (SLC) 550 560 QD128 (TLC) 100 200 400 420 Энергопотребление при активной работе, Вт чтение 5,0 5,5 5,5 Н/Д запись 4,2 5,8 6,0 Н/Д Энергопотребление в режиме простоя, мВт в режиме Idle 30 Н/Д L1.2 Idle 5 Н/Д Износостойкость TBW, ТБ Показатель DWPD, полных перезаписей в день) 150 (0,3) 300 (0,3 600 (0,3) 1200 (0,3) Шифрование AES 256, TCG Opal 2.0, IEEE 1667 Рекомендованная цена, долл. США 90 130 250 Н/Д

В заключение можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.

Цены и дата выхода Samsung 970 EVO Plus в украинскую розницу будут объявлены дополнительно.

Источник: Samsung и AnandTech